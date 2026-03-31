Российские хакеры уничтожили военный маркетплейс ВСУ DOT-Chain Defense
Украинский военный маркетплейс, созданный специально для ускоренной закупки беспилотников, боеприпасов для БПЛА и систем РЭБ, перестал существовать. Его уничтожили российские хакеры.
Как сообщают российские ресурсы, хакерская команда «Беркут РФ» полностью уничтожила украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, через который Минобороны Украины совершало госзакупки, а бригады ВСУ могли без всякой очереди закупать комплектующие для дронов, сами беспилотники, боеприпасы к ним и все остальное, необходимое для ведения боевых действий.
Внедрение этой системы значительно облегчило жизнь ВСУ, не нужно было неделями ждать одобрения заявки и поставок заказанного. Все было достаточно проще: зашел на маркетплейс, закупил необходимое, и оно прибыло через несколько дней. Теперь же Минобороны Украины придется вернуться к старой схеме, поскольку, как утверждает канал SHOT, маркетплейса больше не существует.
Российская хакерская команда вычислила серверы в разных странах, на которых располагалась украинская система, после чего не только удалила все протоколы и сертификаты, но и стерла все базы данных, в том числе о покупках с начала создания этой платформы. Без возможности восстановления.
Как подчеркивается, теперь украинские военные снова столкнутся с военной бюрократией, если данная платформа не будет восстановлена в ближайшее время.
