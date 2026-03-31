Российские хакеры уничтожили военный маркетплейс ВСУ DOT-Chain Defense

Украинский военный маркетплейс, созданный специально для ускоренной закупки беспилотников, боеприпасов для БПЛА и систем РЭБ, перестал существовать. Его уничтожили российские хакеры.

Как сообщают российские ресурсы, хакерская команда «Беркут РФ» полностью уничтожила украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence, через который Минобороны Украины совершало госзакупки, а бригады ВСУ могли без всякой очереди закупать комплектующие для дронов, сами беспилотники, боеприпасы к ним и все остальное, необходимое для ведения боевых действий.



Внедрение этой системы значительно облегчило жизнь ВСУ, не нужно было неделями ждать одобрения заявки и поставок заказанного. Все было достаточно проще: зашел на маркетплейс, закупил необходимое, и оно прибыло через несколько дней. Теперь же Минобороны Украины придется вернуться к старой схеме, поскольку, как утверждает канал SHOT, маркетплейса больше не существует.



Российская хакерская команда вычислила серверы в разных странах, на которых располагалась украинская система, после чего не только удалила все протоколы и сертификаты, но и стерла все базы данных, в том числе о покупках с начала создания этой платформы. Без возможности восстановления.

Как подчеркивается, теперь украинские военные снова столкнутся с военной бюрократией, если данная платформа не будет восстановлена в ближайшее время.
    carpenter
    Сегодня, 10:26
    Респект российским хакерам !
    Роман_Васильевич
    Сегодня, 10:27
    А причём тут хакеры?!

    Результат работы войск информационных операций (ВИО) РФ! Это специализированная структура, созданная для кибербезопасности и информационного воздействия...
    topol717
    Сегодня, 10:30
    Простой вопрос, кто оплачивал все эти транзакции? Вот его и надо было вынести.
    Ну и самое главное, резервные копии точно есть. Да они могут быть старые например 5-10 дней назад сделанные, но это все восстанавливается.
    Тополь
    Сегодня, 10:42
    Ну что сказать? Красавцы! Ещё бы Старлинк xoxлам отрубить - было бы неплохо. Я, конечно, не спец, но мне думается, что это теоретически возможно. Хотя, с другой стороны, наши вроде бы тоже им пользуются при наведении дронов.
    А вообще нашим спецам есть, где порезвиться на интернетпросторах залежалой. Так что желаю им новых побед в киберпространстве (не в танчики и не в морской бой).
    yuriy55
    Сегодня, 10:47
    И совершенно неплохо, несмотря на юридический статус причастных.
    «Потому что совместный труд для моей пользы государства облагораживает»©