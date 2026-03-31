У России появляется уникальный шанс в связи с нехваткой гелия на мировом рынке
Каждый день войны США и Израиля против Ирана приносит новые потрясения на мировом рынке. Проблемы с поставками нефти, газа, удобрений, алюминия. Ранее «Военное обозрение» сообщало о возникшем дефиците ещё и гелия, что связано с ударом по газоперерабатывающему предприятию Рас-Лаффан в Катаре.
Появляются некоторые подробности тех проблем, которые появились на мировом рынке ввиду нехватки гелия.
Подтверждаются данные о том, что один из крупных потребителей этого газа – Тайвань – начал сталкиваться с существенными проблемами при производстве полупроводников. Например, при 3D-укладке чипов гелий обеспечивает точное выравнивание слоёв, защиту от окисления между слоями, а также отвод тепла при пайке или склеивании слоёв. Также гелий используется в плазменном травлении в полупроводниковой индустрии. Так как гелий не даёт примесей, создаётся среда высокой чистоты, плазма поддерживается в стабильном состоянии, также обеспечивается контроль точности глубины травления.
На данный момент мировому рынку не хватает примерно 38% об объёма используемого гелия, что и приводит к технологическому тупику в странах, производящих полупроводники.
Второй по объёмам нехватки гелия страной в мире становится Южная Корея. Третий – Китай.
Тайбэй и Сеул ищут возможности заключения новых контрактов с США, где также производится гелий в крупных объёмах. Однако пока американская индустрия не в состоянии заместить почти 40% выпавшего с рынка гелия – катарского.
Китайская пресса пишет о проблемах в аэрокосмической отрасли, производстве медицинского оборудования (например, аппаратов МРТ). Под ударом производство 2-3 нм чипов.
Сразу несколько компаний проводят оптимизацию производства беспилотников, космических спутников, современных средств связи. Проводится так называемое «рационирование» программ по развитию искусственного интеллекта.
Для России ситуация могла бы быть использована как стимул для роста производства гелия, равно как и роста его экспорта. Наша страна занимает третье место в мире (после США и Катара) с показателем порядка 10% об общемировых объёмов производства этого газа. Интересно, что ещё в 2022 году объёмы промпроизводства гелия в РФ составляли около 4 млн кубометров в год, а к концу 2025 достигли 18 млн. Соответственно, потенциал для роста есть. Учитывая ещё и то, что Китай контрактует основные объёмы производимого в нашей стране гелия. Только за 2025 год объёмы «гелиевого» экспорта в КНР подскочили на 60%.
Но есть и другой вариант: воспользоваться уникальным шансом для развития собственных высоких технологий, в том числе указанного выше производства полупроводников, в котором наша страна пока на несколько шагов отстаёт от ведущих производителей в мире (США, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и другие страны). Тем более, что катарский гелий на мировой рынок выйдет в прежних объёмах нескоро.
