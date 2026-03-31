У России появляется уникальный шанс в связи с нехваткой гелия на мировом рынке

Каждый день войны США и Израиля против Ирана приносит новые потрясения на мировом рынке. Проблемы с поставками нефти, газа, удобрений, алюминия. Ранее «Военное обозрение» сообщало о возникшем дефиците ещё и гелия, что связано с ударом по газоперерабатывающему предприятию Рас-Лаффан в Катаре.

Появляются некоторые подробности тех проблем, которые появились на мировом рынке ввиду нехватки гелия.



Подтверждаются данные о том, что один из крупных потребителей этого газа – Тайвань – начал сталкиваться с существенными проблемами при производстве полупроводников. Например, при 3D-укладке чипов гелий обеспечивает точное выравнивание слоёв, защиту от окисления между слоями, а также отвод тепла при пайке или склеивании слоёв. Также гелий используется в плазменном травлении в полупроводниковой индустрии. Так как гелий не даёт примесей, создаётся среда высокой чистоты, плазма поддерживается в стабильном состоянии, также обеспечивается контроль точности глубины травления.

На данный момент мировому рынку не хватает примерно 38% об объёма используемого гелия, что и приводит к технологическому тупику в странах, производящих полупроводники.

Второй по объёмам нехватки гелия страной в мире становится Южная Корея. Третий – Китай.

Тайбэй и Сеул ищут возможности заключения новых контрактов с США, где также производится гелий в крупных объёмах. Однако пока американская индустрия не в состоянии заместить почти 40% выпавшего с рынка гелия – катарского.

Китайская пресса пишет о проблемах в аэрокосмической отрасли, производстве медицинского оборудования (например, аппаратов МРТ). Под ударом производство 2-3 нм чипов.

Сразу несколько компаний проводят оптимизацию производства беспилотников, космических спутников, современных средств связи. Проводится так называемое «рационирование» программ по развитию искусственного интеллекта.

Для России ситуация могла бы быть использована как стимул для роста производства гелия, равно как и роста его экспорта. Наша страна занимает третье место в мире (после США и Катара) с показателем порядка 10% об общемировых объёмов производства этого газа. Интересно, что ещё в 2022 году объёмы промпроизводства гелия в РФ составляли около 4 млн кубометров в год, а к концу 2025 достигли 18 млн. Соответственно, потенциал для роста есть. Учитывая ещё и то, что Китай контрактует основные объёмы производимого в нашей стране гелия. Только за 2025 год объёмы «гелиевого» экспорта в КНР подскочили на 60%.

Но есть и другой вариант: воспользоваться уникальным шансом для развития собственных высоких технологий, в том числе указанного выше производства полупроводников, в котором наша страна пока на несколько шагов отстаёт от ведущих производителей в мире (США, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и другие страны). Тем более, что катарский гелий на мировой рынок выйдет в прежних объёмах нескоро.
  1. Комментарий был удален.
    1. Aken Звание
      +1
      Сегодня, 10:25
      И заработать на удобрениях, которых всё меньше.
    2. astepanov Звание
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: dnestr74
      Давайте кричите громче, еще напишите где его производят.
      Гелий является относительно редким и ценным ресурсом на Земле. Добыча гелия связана с добычей природного газа, и его запасы не возобновляются в масштабах, сопоставимых с потреблением. Просто взять, да и повысить производство гелия невозможно, для этого нужно нарастить добычу и переработку природного газа. Так что оптимизм автора, мягко говоря, неуместен.
  2. Седов Звание
    +1
    Сегодня, 10:29
    У России появляется уникальный шанс в связи с нехваткой гелия на мировом рынке
    Прос..рём. С нефтью и газом тоже шансик был. negative
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 10:44
      Это шахматы. Гамбит. .......
  3. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 10:31
    Цитата: dnestr74
    И уникальный шанс заработать на нефти, только грузить неоткуда...Давайте кричите громче, еще напишите где его производят.

    Да ,у вас по сми Украины - нефтяные терминалы Приморска и Высоцка уничтожены . laughing
  4. Livonetc Звание
    +2
    Сегодня, 10:32
    Производство полупроводников, а самое главное производства чипов это долгий процесс НИОКР.
    Он ведется и небезуспешно.
    Однако прорыва в скором времени в ряды лидеров ожидать не стоит.
    Но свои потребности покроем.
  5. Холостой_пистон Звание
    0
    Сегодня, 10:52
    У России появляется уникальный шанс в связи с нехваткой гелия на мировом рынке

    Да, когда цена на нефть подскочила то кто то уже начал барыши подсчитывать и тут получили Усть-Лугу. Когда в голове одни барыши о победе в войне думать не приходится
  6. Per se. Звание
    0
    Сегодня, 10:53
    У России появляется уникальный шанс
    У России, может, и появился шанс, но зарабатывают в первую очередь российские толстосумы, которым, - "воспользоваться уникальным шансом для развития собственных высоких технологий", дело пятое, главное, здесь и сейчас получать прибыль на сырье.