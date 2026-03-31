Пресса США: ближневосточные союзники убеждают Трампа продолжать войну с Ираном

По информации американской прессы, представители союзных США стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать войну в регионе, чтобы полностью разрушить Иран.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, среди союзников США, поддерживающих эту идею, названы Саудовская Аравия и ОАЭ. В частности, власти ОАЭ настойчиво призывают Трампа отдать приказ о наземном вторжении армии США в Иран. Кувейт и Бахрейн также поддерживают такую операцию.



Трамп, в свою очередь, призвал арабские страны оплатить расходы США на войну против Ирана. По словам пресс-секретаря Белого дома Ливитт, Трамп чрезвычайно заинтересован в том, чтобы заключить с монархиями Залива определенную «сделку», касающуюся прямого финансирования операции армии США на Ближнем Востоке. При этом страны Персидского залива сейчас несут значительные убытки вследствие перекрытия Ираном Ормузского пролива и ударов по промышленной инфраструктуре.

Между тем аналитики Goldman Sachs уже повысили свой прогноз по ценам на нефть на 2026 год из-за затяжного сбоя поставок через Ормузский пролив, который в банке назвали «крупнейшим в истории шоком предложения» для мирового рынка нефти. По оценкам банка, в 2026 году Brent будет стоить не менее 85 долларов за баррель, а WTI — 79 долларов. Ранее прогноз составлял 77 и 72 доллара соответственно.

Пересмотр оценки основывается на сценарии, при котором поставки нефти через Ормузский пролив в течение ближайших шести недель будут идти лишь на 5% от нормального уровня, а затем на протяжении еще месяца судоходство в регионе будет восстанавливаться. В этом случае совокупные потери поставок превысят 800 млн баррелей.
  Livonetc
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 10:38
    Врач сказал в морг, значит в морг.
    Пусть пересаживаются на верблюдов и по пустыням.
    yuriy55
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 10:41
      Пресса США: ближневосточные союзники убеждают Трампа продолжать войну с Ираном

      Два месяца и ни часом больше...«Американский конгресс» и «ближневосточные союзники» два разных и малосовместимых понятия...
      Mitos
        Mitos
        0
        Сегодня, 10:44
        ближневосточные союзники - это Израиль, остальные воссалы. Конечно просят иначе им хана.
  Mouse
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:41
    Трамп, в свою очередь, призвал арабские страны оплатить расходы США на войну против Ирана.

    Трамп президент уступил свое место Трампу торгашу..... натуру не спрячешь....
  16112014nk
    16112014nk
    0
    Сегодня, 10:47
    чтобы полностью разрушить Иран.

    А можно попросить кого разрушить СА и ОАЭ ?
  Правдодел
    Правдодел
    0
    Сегодня, 10:49
    Пресса США: ближневосточные союзники убеждают Трампа...

    Непонятно, кто и какая пресса США врет: та, которая пишет, что союзники на Ближнем востоке убеждают Трампа прекратить войну, или та, которая пишет, что союзники убеждают Трампа продолжать войну...
    Странно все это, господа тоуварисчиии...
  topol717
    topol717
    0
    Сегодня, 10:49
    Очередная победа Трампа. Все его просят о защите, даже жители Гренландии.
  Пленник
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:50
    "По информации американской прессы...".(с) what Ну-у-у-у-у-у, если по их информации, то это правдочка правдивая нелживая и чистая аки вода родниковая. laughing