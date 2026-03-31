Пресса США: ближневосточные союзники убеждают Трампа продолжать войну с Ираном
По информации американской прессы, представители союзных США стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать войну в регионе, чтобы полностью разрушить Иран.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, среди союзников США, поддерживающих эту идею, названы Саудовская Аравия и ОАЭ. В частности, власти ОАЭ настойчиво призывают Трампа отдать приказ о наземном вторжении армии США в Иран. Кувейт и Бахрейн также поддерживают такую операцию.
Трамп, в свою очередь, призвал арабские страны оплатить расходы США на войну против Ирана. По словам пресс-секретаря Белого дома Ливитт, Трамп чрезвычайно заинтересован в том, чтобы заключить с монархиями Залива определенную «сделку», касающуюся прямого финансирования операции армии США на Ближнем Востоке. При этом страны Персидского залива сейчас несут значительные убытки вследствие перекрытия Ираном Ормузского пролива и ударов по промышленной инфраструктуре.
Между тем аналитики Goldman Sachs уже повысили свой прогноз по ценам на нефть на 2026 год из-за затяжного сбоя поставок через Ормузский пролив, который в банке назвали «крупнейшим в истории шоком предложения» для мирового рынка нефти. По оценкам банка, в 2026 году Brent будет стоить не менее 85 долларов за баррель, а WTI — 79 долларов. Ранее прогноз составлял 77 и 72 доллара соответственно.
Пересмотр оценки основывается на сценарии, при котором поставки нефти через Ормузский пролив в течение ближайших шести недель будут идти лишь на 5% от нормального уровня, а затем на протяжении еще месяца судоходство в регионе будет восстанавливаться. В этом случае совокупные потери поставок превысят 800 млн баррелей.
