Зеленский одновременно хочет и опасается окончания войны на Ближнем Востоке

Глава киевского режима Владимир Зеленский одновременно хочет и опасается окончания войны на Ближнем Востоке. По его словам, он уверен, что Белый дом искренне стремится к урегулированию вооруженного конфликта на Украине.



Об этом Зеленский говорил в интервью американскому порталу Axios.

По его мнению, по окончанию военных действий против Ирана администрация США снова вспомнит об Украине и возобновит давление на киевские власти. Зеленский считает, что Трамп будет добиваться вывода украинских войск с территории Донбасса.

Глава киевского режима отметил, что именно таким способом, по мнению американского президента, можно добиться мира на Украине. При этом Зеленский возмущен, что за мирное урегулирование платить придется Киеву, а не Москве.

Он заявляет американским журналистам:

Мы не агрессоры.

Зеленский утверждает, что вывод ВСУ из Донбасса является угрозой для безопасности Украины, а не способом достижения мира.

С другой стороны, война США против Ирана, если она затянется на еще более длительный срок, приведет к значительному сокращению или даже остановке поставок американских вооружений для Киева. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке, по мнению Зеленского, выгоден России, нефтяные санкции против которой были приостановлены из-за дефицита углеводородов на глобальном рынке.

Поэтому потерявший легитимность президент Украины призвал Трампа завершить ближневосточный конфликт как можно скорее, хотя совсем недавно он горячо поддерживал американо-израильскую агрессию против Ирана. Он сказал:

Наш совет, если бы нас спросили, заключался в том, чтобы как можно скорее прекратить войну и провести переговоры – даже если они не могут сидеть вместе с Ираном – и найти дипломатический способ завершить войну.
  1. Livonetc Звание
    Сегодня, 10:45
    Тем не менее это гениальный зелёный клоун.
    Умеет держать свою морду в фокусе софитов.
    1. леонидыч Звание
      Сегодня, 10:53
      Он ведь клоун, он этому учился.
  2. Mitos Звание
    Сегодня, 10:46
    Наш совет, если бы нас спросили, заключался в том, чтобы как можно скорее прекратить войну и провести переговоры – даже если они не могут сидеть вместе с Ираном – и найти дипломатический способ завершить войну

    Чья бы корова мычала.
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 10:49
    . Наш совет, если бы нас спросили

    Так сам не знает, что хочет... Разве, что коксом поделиться..... И нюхнуть на пару....