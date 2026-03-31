Мы не агрессоры.

Наш совет, если бы нас спросили, заключался в том, чтобы как можно скорее прекратить войну и провести переговоры – даже если они не могут сидеть вместе с Ираном – и найти дипломатический способ завершить войну.

Глава киевского режима Владимир Зеленский одновременно хочет и опасается окончания войны на Ближнем Востоке. По его словам, он уверен, что Белый дом искренне стремится к урегулированию вооруженного конфликта на Украине.Об этом Зеленский говорил в интервью американскому порталу Axios.По его мнению, по окончанию военных действий против Ирана администрация США снова вспомнит об Украине и возобновит давление на киевские власти. Зеленский считает, что Трамп будет добиваться вывода украинских войск с территории Донбасса.Глава киевского режима отметил, что именно таким способом, по мнению американского президента, можно добиться мира на Украине. При этом Зеленский возмущен, что за мирное урегулирование платить придется Киеву, а не Москве.Он заявляет американским журналистам:Зеленский утверждает, что вывод ВСУ из Донбасса является угрозой для безопасности Украины, а не способом достижения мира.С другой стороны, война США против Ирана, если она затянется на еще более длительный срок, приведет к значительному сокращению или даже остановке поставок американских вооружений для Киева. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке, по мнению Зеленского, выгоден России, нефтяные санкции против которой были приостановлены из-за дефицита углеводородов на глобальном рынке.Поэтому потерявший легитимность президент Украины призвал Трампа завершить ближневосточный конфликт как можно скорее, хотя совсем недавно он горячо поддерживал американо-израильскую агрессию против Ирана. Он сказал: