Культ личности: аэропорт Палм-Бич во Флориде будет назван в честь Трампа

В США набирает обороты своего рода «культ личности» 47-го президента, что очень нравится самому Трампу. Одной только лестью и всяческими ценными подарками уже не обходится.

В стране развернулось настоящее соревнование по способам увековечивания личности президента. Еще один подарок Трампу приготовил его однопартиец губернатор штата Флорида Рональд Дион Десантис. Республиканец подписал закон, по которому Международный аэропорт в округе Палм-Бич получит имя Трампа. В феврале закон был одобрен Законодательным собранием штата.



Эта воздушная гавань также известна как аэропорт PBI, а ранее как Моррисон-Филд и военно-воздушная база ВВС США Палм-Бич. Это третий по загруженности аэропорт в агломерации Майами после международного аэропорта Майами и международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд. В Палм-Бич находится фамильная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Перед официальным переименованием аэропорта потребуется согласование решения в Федеральном управлении гражданской авиации США, которое должно обновить навигационные базы данных и инфраструктуру. Проблем с этим наверняка не будет, ведь еще на прошлой неделе в Конгрессе предложили изменить трехбуквенный код аэропорта с PBI на DJT – инициалы Трампа.

Телеканал NBC сообщил, что переименование аэропорта в Палм-Бич обойдется примерно в 5,5 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя разработку и изготовление новых вывесок, оборудования и фирменной символики, расходных материалов и рекламных товаров, а также различные обновления технологий и систем.



Это не первый подарок однопартийца Трампа. В сентябре прошлого года Десантис распорядился передать участок земли в центре Майами некоммерческой организации, связанной с семьей президента США, которая собирает средства на строительство библиотеки. Назовут ее, естественно, именем Дональда Трампа. Строительство президентской библиотеки должно начаться в течение ближайших пяти лет. Участок расположен рядом с Башней Свободы, историческим зданием в центре Майами.

Накануне гораздо более масштабное решение, призванное увековечить личность 45-го и 47-го президента, приняло Министерство финансов США. В честь 250-летия провозглашения независимости в июне в обращение вначале поступят 100-долларовые купюры с подписью Трампа. Затем его факсимиле будет размещено и на остальных американских печатных банкнотах. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет.

Кроме того, будут отчеканены сувенирные золотые монеты с изображением Трампа. Монета из 24-каратного золота будет коллекционной и не предназначена для обращения. Это уже подарок президенту от от Федеральной комиссии по делам искусств США.



Имя 47-го президента США также планируется присвоить ряду других объектов и программ – от класса военных кораблей ВМС до визовой программы для состоятельных иностранцев и федеральных сберегательных счетов для детей. Сам Трамп уже обмолвился, что не прочь присвоить свое имя Ормузскому проливу.
  rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 11:31
    Да нормально все, ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТСЯ!
    А так, нам то что, пусть развлекаются!
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:44
      hi Кремль тоже участвует в процессе.
      Не забываем картину Никаса Сафронова, подаренную рыжему Сатане из Фашингтона в 2025 г.
      В ходе будущих переговоров по бандерштату можно предложить Фашингтону направить скульпторов РФ - учеников З. Церетели увековечить рыжего нарцисса на горе Рашмор в Южной Дакоте, но взамен требовать исключения поставок вооружений и разведданных бандеронацистам.
      rocket757
        rocket757
        +3
        Сегодня, 11:55
        О о о, Церетели наше тайное оружие!!! good
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:01
        Если ученики З.Церетели Трампа увековечат - он посмотрит, подумает, что над ним откровенно издеваются и в течении часа объявит нам войну.
        Я б так и сделал. Вон, Церетели им Колумба в яйце уже увековечил... Фаберже-гигантоман...
        ZovSailor
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 12:58
          hi Ну, батенька, ученики Церетели далеко продвинулись и учли ошибки учителя, к тому же школа скульпторов, как и художников в РФ не в единственном экземпляре, есть выбор.
          А кураторство над скульпторами-художниками на территории янки можно поручить знаменитому россиянину Михаилу Шемякину, проживающему за бугром.
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 13:56
      Ну если есть аэропорт Джона Леннона, то почему не быть Трампа.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:31
    ❝ В США набирает обороты своего рода «культ личности» 47-го президента ❞ —

    — Вот только «личности» в этом культе не наблюдается ...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 11:45
      аэропорт Палм-Бич во Флориде будет назван в честь Трампа
      А по мне, так уж лучше пролив имени Трампа - там где должен быть пролив имени Сталина... yes
  Aken
    Aken
    -1
    Сегодня, 11:32
    Мне не нравится слово Терра. Как-то слух режет. Я бы что-то более благозвучное подобрал.
  faterdom
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:37
    Будет не Палм-бич, а Трамп -бич!
    А что, неплохо придумал, по крайней мере русскоговорящим американцам должно понравиться.
  Earl
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:38
    Трамп стремительно превращается в "дорогого Леонида Ильича". Странно, что он до сих пор не наградил себя орденом "За победу над Ираном".
    Мини Мокик
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 11:40
      Может у них и болезнь под старость лет одна 🧙‍♂️
    carpenter
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:52
      Но орден "За победу на собачьей выставка", он заслуженно может получить.
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:52
      Вот 250 лет независимости будут праздновать и наградит. Просто еще не все ордена отлили за все 8 побед. Награждать, так уж сразу.
      роман66
        роман66
        +3
        Сегодня, 12:10
        Кузнецам дано заданье - орден к завтрему скуют
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 12:59
      Трампа, возможно, таким образом за участие в войне против Ирана и благодарят.
  KrolikZanuda
    KrolikZanuda
    -1
    Сегодня, 11:45
    Надо не отставать и переименовать в честь Трампа что-то у себя) Сызрань, например)
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:48
    А вот хуситы переименуют Баб-эль-Мандеб во «Врата политической смерти Дональда»

    А вот хуситы переименуют Баб-эль-Мандеб во «Врата политической смерти Дональда»
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:52
    Аэропорт по сравнению с проливом мелкова- то как- то....
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:54
    Траебую ,авианосец Джеральд Форд переименовать в авианосец межпланетарных космическо авиационных сил имени Максимуса Трампа .Кстати Джеральд сдрыстнул с Крита ,он в Сплите ( Хорватия) встал на ремонт .Говорят на него завозят "позолоту ". laughing
    tihonmarine
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 12:03
      Ну был же авианосец "Леонид Брежнев", почему бы и не назвать "Доня Трамп".
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:05
    Жаль Царетели не дожил . Он бы помог Трампу увековечить себя .Слепил бы вторую статую Миротворца Трампа
  Руслан М
    Руслан М
    +1
    Сегодня, 12:06
    Такими темпами Трамп скоро сам себе 10 медалей конгресса выдаст. Не ну а что, премию мира зажали так хоть так.
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:06
    Всё таки Трамп скромный человек,не переименовывает город Вашингтон в Трамп.....личности одной величины lol Теперь по всем канонам нужен Мавзолей на лужайке у Белого дома,рядом с банкетным залом... laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:10
    Ледокол Артику переименовали в Леонид Брежнев .Арктика эта которая сходила первой на Северный Полюс.Кажется Горбатый потом снова переименовал.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:11
    Пентагон уже капает что то под фундаментом левого крыла Белого Дома. laughing
  rosomaha
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 12:11
    смотришь на всех этих мировых шишек..и напрашивается вопрос - когда введут обязательную и жёсткую психоаналитическую экспертизу для президентов и высших чинов..чтобы не пускать наверх личности с бзиками
  16. Комментарий был удален.
  Русич
    Русич
    +1
    Сегодня, 12:13
    В стране развернулось настоящее соревнование по способам увековечивания личности президента.
    Плохая примета-прижизненное увековечивание...
    Может, поэтому так и стараются?
  Слово
    Слово
    +1
    Сегодня, 12:33
    Чего уж, тут мелочиться, самолёты, порты, Пора США переименовать в Трампию.
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:50
      Был такой мультик - "Трям! Здравствуйте! Так может тогда переименовать США в Тили-мили-Трампию?
  мерцание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 12:34
    Культ личности: аэропорт Палм-Бич во Флориде будет назван в честь Трампа

    Куда там Байдену, Джо сидит и тихо завидует.
    Если Байден всего лишь с воздухом здоровался, то Трамп с этим воздухом ведёт переговоры.
    Перемогает и снова ведёт переговоры.
  solar
    solar
    -1
    Сегодня, 12:46
    Был аэропорт, станет трампопорт.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 12:46
    Ну там так-то давно в честь президентов библиотеки называют, станции, мосты... аэропорты тоже
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:26
    Вот интересно, а если Трампу объявят импичмент и посадят в тюрягу, обратно переименовывать будут? Модная тема, по 5,5 мультов за обратное переименование с объекта, залива, острова и т.д.тоже неплохо.
    А в святые он еще не попросился? В США, думаю, без проблем. Миллионв за 10-20 канонизируют. Только вот статус какой ему подобрать?
    Мученик или мучитель?