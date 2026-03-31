Культ личности: аэропорт Палм-Бич во Флориде будет назван в честь Трампа
В США набирает обороты своего рода «культ личности» 47-го президента, что очень нравится самому Трампу. Одной только лестью и всяческими ценными подарками уже не обходится.
В стране развернулось настоящее соревнование по способам увековечивания личности президента. Еще один подарок Трампу приготовил его однопартиец губернатор штата Флорида Рональд Дион Десантис. Республиканец подписал закон, по которому Международный аэропорт в округе Палм-Бич получит имя Трампа. В феврале закон был одобрен Законодательным собранием штата.
Эта воздушная гавань также известна как аэропорт PBI, а ранее как Моррисон-Филд и военно-воздушная база ВВС США Палм-Бич. Это третий по загруженности аэропорт в агломерации Майами после международного аэропорта Майами и международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд. В Палм-Бич находится фамильная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.
Перед официальным переименованием аэропорта потребуется согласование решения в Федеральном управлении гражданской авиации США, которое должно обновить навигационные базы данных и инфраструктуру. Проблем с этим наверняка не будет, ведь еще на прошлой неделе в Конгрессе предложили изменить трехбуквенный код аэропорта с PBI на DJT – инициалы Трампа.
Телеканал NBC сообщил, что переименование аэропорта в Палм-Бич обойдется примерно в 5,5 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя разработку и изготовление новых вывесок, оборудования и фирменной символики, расходных материалов и рекламных товаров, а также различные обновления технологий и систем.
Это не первый подарок однопартийца Трампа. В сентябре прошлого года Десантис распорядился передать участок земли в центре Майами некоммерческой организации, связанной с семьей президента США, которая собирает средства на строительство библиотеки. Назовут ее, естественно, именем Дональда Трампа. Строительство президентской библиотеки должно начаться в течение ближайших пяти лет. Участок расположен рядом с Башней Свободы, историческим зданием в центре Майами.
Накануне гораздо более масштабное решение, призванное увековечить личность 45-го и 47-го президента, приняло Министерство финансов США. В честь 250-летия провозглашения независимости в июне в обращение вначале поступят 100-долларовые купюры с подписью Трампа. Затем его факсимиле будет размещено и на остальных американских печатных банкнотах. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет.
Кроме того, будут отчеканены сувенирные золотые монеты с изображением Трампа. Монета из 24-каратного золота будет коллекционной и не предназначена для обращения. Это уже подарок президенту от от Федеральной комиссии по делам искусств США.
Имя 47-го президента США также планируется присвоить ряду других объектов и программ – от класса военных кораблей ВМС до визовой программы для состоятельных иностранцев и федеральных сберегательных счетов для детей. Сам Трамп уже обмолвился, что не прочь присвоить свое имя Ормузскому проливу.
