США предлагают Польше отправить на Ближний Восток одну из батарей ЗРК Patriot
Соединенные Штаты предложили Польше поделиться системами ПВО, отправив одну из батарей ЗРК Patriot на Ближний Восток. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Польскому правительству поступило предложение от Вашингтона. Американцы предлагают полякам отправить на Ближний Восток одну из двух имеющихся в наличии батарей ЗРК Patriot. Причем не просто отправить зенитные комплексы, но и боеприпасы к ним, включая современные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, весьма дефицитные в настоящее время.
Как предполагается, связано это с нехваткой зенитных комплексов и боеприпасов к ним из-за перерасхода в ходе конфликта с Ираном. Западные издания уже неоднократно писали о сложной ситуации с противовоздушной обороной у монархий залива.
В то же время Минобороны Польши опровергает давление со стороны США, заявляя, что обе батареи ЗРК Patriot предназначены для защиты польского воздушного пространства и не предназначены для передачи другим странам. Кроме того, официального запроса от США не поступало, американцы пока «прощупывают почву».
Однако, как отмечают эксперты, такое «зондирование» указывает на то, что ситуация с ракетами-перехватчиками в западных странах становится очень сложной. На этом фоне Украина, вероятней всего, останется без обещанных зенитных ракет, чего больше всего и боится Зеленский.
