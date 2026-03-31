США предлагают Польше отправить на Ближний Восток одну из батарей ЗРК Patriot

Соединенные Штаты предложили Польше поделиться системами ПВО, отправив одну из батарей ЗРК Patriot на Ближний Восток. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Польскому правительству поступило предложение от Вашингтона. Американцы предлагают полякам отправить на Ближний Восток одну из двух имеющихся в наличии батарей ЗРК Patriot. Причем не просто отправить зенитные комплексы, но и боеприпасы к ним, включая современные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, весьма дефицитные в настоящее время.



Как предполагается, связано это с нехваткой зенитных комплексов и боеприпасов к ним из-за перерасхода в ходе конфликта с Ираном. Западные издания уже неоднократно писали о сложной ситуации с противовоздушной обороной у монархий залива.

В то же время Минобороны Польши опровергает давление со стороны США, заявляя, что обе батареи ЗРК Patriot предназначены для защиты польского воздушного пространства и не предназначены для передачи другим странам. Кроме того, официального запроса от США не поступало, американцы пока «прощупывают почву».

Однако, как отмечают эксперты, такое «зондирование» указывает на то, что ситуация с ракетами-перехватчиками в западных странах становится очень сложной. На этом фоне Украина, вероятней всего, останется без обещанных зенитных ракет, чего больше всего и боится Зеленский.
  topol717
    Сегодня, 11:14
    Утка, Трамп еще 2 недели назад победил Иран. От кого там ему защищаться?
    Пленник
      Сегодня, 11:19
      laughing Эта батарея нужна для участия в параде "победы".
    ZovSailor
      Сегодня, 11:32

      hi Наконец в гареме дошла долгожданная очередь до поленьев, быть любимой женой господина на одну ночь, но это не точно.
    Амиго.
      Сегодня, 12:05
      Да зеля жидобандеровец его загрызёт, он же его добро раздаривает
  Илия
    Сегодня, 11:14
    "Предложение", или приказ?
    Васян1971
      Сегодня, 11:21
      Предложение, от которого невозможно оказаться.©
      Андрей Николаевич
        Сегодня, 11:45
        Польша, на столько " великая" держава, что её нельзя, просить....)
    Uncle Lee
      Сегодня, 11:22
  Васян1971
    Сегодня, 11:20
    Ага. А злые русские тут же кэ-э-эк прррыгнут! wassat
    Поэтому у поляков дикий стресс...wassat
  rocket757
    Сегодня, 11:20
    "исключительные" проявляют сверх заботу об "избранных"... как это оценить, полосатиков не волнует, а нам... да ладно, чем меньше такого оружия попадёт к нашим врагам, тем лучше. soldier
  Mouse
    Сегодня, 11:20
    Где краина прошлась, там делать нечего.... Пощипала уже....
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 11:25
    ❝ Минобороны Польши опровергает давление со стороны США, заявляя, что батареи ЗРК Patriot не предназначены для передачи другим странам ❞ —

    — Значит поедут с польскими расчётами ...
  faterdom
    Сегодня, 11:36
    Пока так. Потом понадобятся польские пилоты, танкисты, артиллеристы и спецназ "Гром".
    Ведь для поляка честь умереть за Господина.
    cytadell
      Сегодня, 12:00
      Можно, конечно, постебаться над поляками. Но справедливости ради нужно заметить, что свою линию они держат и не прогибаются как "прости-Господи" прибалты - балансируют как и положено на политической арене, придерживаясь наиболее выгодного для себя курса. Вспоминается, как (детёныш вши) зелебобер потирал руки и надеялся, что поляки вот-вот будут втянуты в конфликт наряду с ними. И как самоходный дед прилетал толковать с поляками, да так ни с чем и улетел восвояси.
      И как на эти попытки втянуть Польшу поляки остановили импорт и транзит зерна, защищая свои интересы. Да, поляки в общей канве с НАТО, но однако имеют своё мнение и достоинство. Не визжат как шавки-прибалты при случае, сдержаны, последовательны.
      Посмотрим, хватит ли у них хребта выдержать и эту проверку. Моё предположение - выдержат.
      ИМХО
  Егоза
    Сегодня, 11:47
    И как только смелости хватило заявить такое США?! Но США далеко, а украина под боком! Главное, чтобы украине не передали.
  Rybkin
    Сегодня, 12:21
    Ну как же повелитель всего на свете без гиены Европы сможет обойтись!
  Романенко
    Сегодня, 12:50
    Интересная получилась "Проверка на вшивость" пока пёрла халява, все союзнички по НАТО охотно, двумя руками принимали подарки от щедрого папы, тут вам и ПВО и авиация и танки, винтовки, ракеты, патроны, конфеты. И все, в едином порыве, нога в ногу шли во главе с США бороться с Россией и её сателлитами. Тут неожиданно выяснилось, что хозяин малость подиздержался, Дайте, говорит, от щедрот на бедность.
    А фигушки, Испания послала, Италия тоже, теперь главные гипернатовцы, суперфашисты того глядишь тоже открестятся от доброго хозяина. Рубашки поприлипали к телам дружбанов-побратимов.
    Те еще коллеги, как кочки на болоте.
    Кого на этот раз обвинять будут, Путина как-то не к месту, поди Вучича, Орбана, Фицо?
    Интересно, а 2отказники" за поставленное оружие то с США рассчитались, или ждут халявных кредитов и дотаций?
  Ижевчанин
    Сегодня, 13:21
    Они не могут! Это последний оплот независимости от России! Если они его отдадут США то Россия сразу же нападет на Польшу! Одумайся, Трамп! Ты потеряешь единственного союзника с самой боеспособной армией.... laughing