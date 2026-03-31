Продвижение в Сумской области: ВС РФ освободили Малую Корчаковку

Продвижение в Сумской области: ВС РФ освободили Малую Корчаковку

Подразделения «северной» группировки армии России освободили село Малая Корчаковка в Сумской области. Наши бойцы перемололи сотни украинских националистов из состава 71-й оаэмбр ВСУ, которые, абсолютно не считаясь со значительными потерями, удерживали этот населенный пункт. Украинское командование, пытаясь удержать позиции в этом населенном пункте, постоянно забрасывало в окрестности Малой Корчаковки новые боевые группы, укомплектованные как опытными украинскими националистами, так и свежемобилизованными в ВСУ военнослужащими.

Малая Корчаковка является первым населенным пунктом, входящим в единую систему укреплений противника на данном участке фронта, создание которой противник начал незадолго до разгрома подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Продвижение нашей армии на данном участке фронта расширяет полосу безопасности в Сумской области и отодвигает противника от границ Суджанского района Курской области.





«Северная» группировка ВС РФ постоянно переносит векторы атак по всему отрезку линии боевого соприкосновения от Сумской до Харьковской области. В то время как противник не успевает латать дыры, наша армия методично продвигается, занимая все новые позиции. Только за период с начала текущего года ВС РФ освободили около двух десятков населенных пунктов в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Киев судорожно пытается исправить сложившуюся ситуацию, перебрасывая резервы с других направлений. Однако в условиях последовательного давления по всей протяженности линии фронта и определенных проблем с восполнением личного состава ВСУ резервов у противника остается все меньше.
  1. helilelik Звание
    helilelik
    Сегодня, 11:52
    А Новопавловку потеряли. И ещё в паре мест отступили.
    1. sivuch Звание
      sivuch
      Сегодня, 12:12
      По https://lostarmour.info/map этого не видно
      1. helilelik Звание
        helilelik
        Сегодня, 12:17
        Видимо, из за нашего там небольшого присутствия.
        1. sivuch Звание
          sivuch
          Сегодня, 12:30
          Вам что-то мешает посмотреть карту? На ней все село в розовой части, т.е.на стороне добра
          1. rubator Звание
            rubator
            Сегодня, 12:40
            вчера Юрасумы об этом в обзоре сказал.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      Сегодня, 12:56
      Про "отход" из Купянска уже молчат
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    Сегодня, 11:58
    Удачи нашим воинам!
    Мы знаем, помним, что НИКТО КРОМЕ НАС! soldier
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    Сегодня, 12:04
    "...расширяет полосу безопасности в Сумской области..." - ну это только для "галочки" в отчетности, на практике толку "0" в данных мизерных масштабах. Создание дополнительных участков напряженности для противника звучит конечно красиво, но наши ресурсы тоже при этом задействуются не хило.
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    Сегодня, 12:13
    Ребят можете посоветовать какой-нибудь паблик или канал, где показывают сводки по СВО? Не в текстовом формате, а в видео. Я обычно у "Оружейного мастера" смотрел, но в последнее время он что-то перестал выкладывать ролики.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      Сегодня, 12:22
      Телега военные сводки видео . Но не истина в последней инстанции .
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    Сегодня, 12:18
    Учитывая реальную ситуацию на фронте, я бы на месте редакции ВО, воздержался от публикации подобных статей.
    В основном ведь, переживающие за судьбу страны и бойцов участники сайта, несколько по другому оценивают ситуацию...