Премьер Израиля: у США много врагов, но напасть на них стремится только Иран
У США много врагов, но напасть на них якобы стремится только Иран. Ни одна из других стран, враждебно настроенных против американцев, не охвачена фанатизмом.
Так рассуждает в эфире американского телеканала Newsmax премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отмечает, что в КНДР люди не выходят на улицы, скандируя лозунги «Смерть Америке!».
Нетаньяху упоминает и другие страны:
По мнению израильского премьера, дело не только в лозунгах. Так, Иран, по его словам, занимается разработкой ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность атаковать любой город на территории США.
Из этого он делает вывод, что Тегерану нужно помешать создавать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые станут реальной угрозой для жизни американцев. По его словам, именно с этой целью президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана.
Впрочем, заявления американских и израильских политиков, включая Нетаньяху, уже не способны обмануть мировую общественность. Большинство прекрасно понимает, что «иранская ядерная угроза» была только удобным поводом для разжигания агрессии против суверенной Исламской Республики.
Теперь же западные политики и СМИ раскачивают новую тему. Согласно их заявлениям, Россия и Китай якобы активно помогают иранским военным, предоставляя им разведданные.
