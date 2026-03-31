Минобороны Польши запускает проект по защите аэродромов от атак БПЛА

Агентство по вооружениям польского Минобороны инициировало усилия по приобретению современной системы противодействия беспилотникам для повышения безопасности военных авиабаз и объектов критической инфраструктуры. Проект предусматривает создание стационарного решения для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время польское военное ведомство собирает информацию от потенциальных подрядчиков, чтобы уточнить технические и эксплуатационные требования к будущей системе. Предполагается оборудовать польские аэродромы системами, которые позволят не только обнаруживать беспилотники, но и эффективно противодействовать угрозам, исходящим от них. К реализации проекта планируется приступить после проведения ряда консультаций, включающих, помимо прочего, оценку доступных технологий, логистики, а также оценку стоимости приобретения и эксплуатации этих систем.



Как ожидается, соответствующие консультации продлятся как минимум до конца июня 2026 года или дольше. Собранные данные будут использованы для подготовки подробного описания контракта и начала дальнейших этапов процедуры. Польское Минобороны рассчитывает, что новая система станет важным элементом защиты ключевых военных объектов в условиях растущей угрозы со стороны беспилотников.

Ранее сообщалось, что Польша и прибалтийские республики предположительно предоставили Украине свое воздушное пространство для атаки БПЛА ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 12:45
    Взрыв мозга - Польша изобретает способы для защиты своих объектов от украинских беспилотников!

    Понимаю, что официально причина звучит как защита от беспилотников наших, когда мы на Польшу нападём. Но нападём или нет - то ещё бабушка надвое сказала, а украинские-то уже падают. Так что ни фига поляки никого не обманут, кого они больше всех боятся.
    Штош... Сами кузнецы своего несчастья. Воспитали себе на голову Злобного Буратину.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:41
      Недавно совсем украинцы на одном из своих аэродромов после ударов БПЛА и одного Кинжала потеряли свои F-16,Су-24М и БК ракет Scalp/Storm Shadow.Вот поляки и решили среагировать на потенциальную угрозу.

      . По данным, которые озвучил военный эксперт Борис Рожин, российский удар ракетами «Кинжал» пришелся по аэродрому как раз в тот момент, когда самолеты ВСУ выруливали на полосу и собирались взлетать. В начале прилетела первая группа ракет, а затем последовало ещё три удара.Гиперзвуковые «Кинжалы» уничтожили два американских истребителя F-16 и один Су-24. Плюс к этому уничтожен боезапас из 15 крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. И это только техническая сторона столь успешной атаки.Но помимо «железа», на аэродроме ВСУ была уничтожена большая партия западных высококлассных военных специалистов.

      «В Староконстантинове в бункере хранения ракет Storm Shadow и SCALP погибли 9 офицеров штаба ВВС НАТО, прибывших из Рамштайна через Кишинев на Украину, — пишет Telegram-канал Win/Win. — Они осуществляли координацию и наведение при помощи ДРЛОУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления — прим. ред.) НАТО для пусков ракет с истребителей ВСУ. Шестеро из девяти были гражданами США украинского происхождения и трое французов».И это только уничтоженные, так сказать «двухсотые». Но были ещё тяжелораненые, обожженные, контуженые. Таких насчитывается порядка тринадцати человек: 7 британских инструкторов и 6 авиационных техников из Нидерландов.


      https://aif.ru/politics/world/nabili-shishek-polnye-groby-vmeste-s-f-16-unichtozheny-bolshie-chiny-iz-nato