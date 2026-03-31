Минобороны Польши запускает проект по защите аэродромов от атак БПЛА
Агентство по вооружениям польского Минобороны инициировало усилия по приобретению современной системы противодействия беспилотникам для повышения безопасности военных авиабаз и объектов критической инфраструктуры. Проект предусматривает создание стационарного решения для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время польское военное ведомство собирает информацию от потенциальных подрядчиков, чтобы уточнить технические и эксплуатационные требования к будущей системе. Предполагается оборудовать польские аэродромы системами, которые позволят не только обнаруживать беспилотники, но и эффективно противодействовать угрозам, исходящим от них. К реализации проекта планируется приступить после проведения ряда консультаций, включающих, помимо прочего, оценку доступных технологий, логистики, а также оценку стоимости приобретения и эксплуатации этих систем.
Как ожидается, соответствующие консультации продлятся как минимум до конца июня 2026 года или дольше. Собранные данные будут использованы для подготовки подробного описания контракта и начала дальнейших этапов процедуры. Польское Минобороны рассчитывает, что новая система станет важным элементом защиты ключевых военных объектов в условиях растущей угрозы со стороны беспилотников.
Ранее сообщалось, что Польша и прибалтийские республики предположительно предоставили Украине свое воздушное пространство для атаки БПЛА ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.
