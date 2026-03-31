Италия проигнорировала запрос США, закрыв для американских самолётов авиабазу
Италия вслед за Испанией закрыла свои военные базы для авиации США, совершающей военные рейсы. Даже симпатия премьера Джорджи Мелони к Трампу не помогла. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Италия отказала США в использовании военной базы Naval Air Station (NAS) Sigonella на Сицилии, не предоставив самолетам ВВС США разрешение на посадку в ходе полета на Ближний Восток. Как утверждают в Риме, составленный американцами план полета не был согласован с итальянскими властями и был направлен итальянцам уже когда американские самолеты находились в воздухе. В командовании ВВС США считали само собой разумеющимся, что Италия предоставит свою военную базу для промежуточной посадки, но итальянцы уперлись и отказали.
В заявлении Минобороны Италии указано, что самолеты ВВС США участвовали в миссии, выходящей за рамки двухсторонних соглашений, а для таких случаев необходимо отдельное разрешение, в том числе с контролем парламента страны. В общем, надо было заранее согласовывать, а не сообщать за час.
Ранее Испания закрыла для американских военных самолетов, выполняющих задачи на Ближнем Востоке, свое воздушное пространство и заодно военные базы.
Трамп уже пригрозил Европе последствиями таких действий, вплоть до пересмотра отношений США с НАТО. Не исключено, что США перекроят альянс или вообще выйдут из него.
