Италия проигнорировала запрос США, закрыв для американских самолётов авиабазу

Италия проигнорировала запрос США, закрыв для американских самолётов авиабазу

Италия вслед за Испанией закрыла свои военные базы для авиации США, совершающей военные рейсы. Даже симпатия премьера Джорджи Мелони к Трампу не помогла. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Италия отказала США в использовании военной базы Naval Air Station (NAS) Sigonella на Сицилии, не предоставив самолетам ВВС США разрешение на посадку в ходе полета на Ближний Восток. Как утверждают в Риме, составленный американцами план полета не был согласован с итальянскими властями и был направлен итальянцам уже когда американские самолеты находились в воздухе. В командовании ВВС США считали само собой разумеющимся, что Италия предоставит свою военную базу для промежуточной посадки, но итальянцы уперлись и отказали.



В заявлении Минобороны Италии указано, что самолеты ВВС США участвовали в миссии, выходящей за рамки двухсторонних соглашений, а для таких случаев необходимо отдельное разрешение, в том числе с контролем парламента страны. В общем, надо было заранее согласовывать, а не сообщать за час.

Ранее Испания закрыла для американских военных самолетов, выполняющих задачи на Ближнем Востоке, свое воздушное пространство и заодно военные базы.

Трамп уже пригрозил Европе последствиями таких действий, вплоть до пересмотра отношений США с НАТО. Не исключено, что США перекроят альянс или вообще выйдут из него.
  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    Сегодня, 12:30
    Как интересно! Трамп даже с Мелони умудрился поссориться...
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик
    Сегодня, 12:31
    Ну вот, Мэрлонка кокаинщица кинула Трампа 🧙‍♂️
  3. tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 12:33
    Итальянцы мелкие пакостники .А из Сигонеллы в сторону России шастать не запрещают .Максимус разбомби Рим и Ватикан ,макаронники тебя ге в грош не ставят .Да Мальту за компанию .
    1. Alex777
      Alex777
      Сегодня, 13:23
      Цитата: tralflot1832
      Итальянцы мелкие пакостники

      После наезда Трампа на Испанию Мелони довольно неожиданно выступила.
      При том, какие у них тесные и многолетние отношения. Как-то это непонятно.
      Не удивлюсь, если Мелони подыгрывает желанию Трампа НАТО переделать.
      Одной Испании для этого маловато было. А тут просто подарок для Трампа.
      Ему еще бриташек сюда приплести и можно начинать НАТО перетрахивать.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    Сегодня, 12:38
    Эх, жабоеды - слабаки, разрешили матрасникам летать через свое воздушное пространство. Если бы летали вокруг гейропы - это было бы лучше.
    1. topol717
      topol717
      Сегодня, 12:49
      Цитата: ТермиНахТер
      Эх, жабоеды - слабаки, разрешили матрасникам летать через свое воздушное пространство. Если бы летали вокруг гейропы - это было бы лучше.
      Ну так там не только Французы тогда запретить пролет должны были бы. А все начиная с Британии и Германии. Ну и облет франции через Британию на 100 км увеличил бы путь. Вообще мелочь.
  5. Mouse
    Mouse
    Сегодня, 12:39
    . Трамп уже пригрозил Европе последствиями таких действий, вплоть до пересмотра отношений США с НАТО.

    Совсем от рук отбились.... Ишь, что удумали....
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 12:42
    ❝ Трамп уже пригрозил Европе последствиями таких действий ❞ —

    — «Куба отменяется, после Ирана следующая Европа!» ...
    1. bayard
      bayard
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — «Куба отменяется, после Ирана следующая Европа!» ...

      Думаете будет альянс с Россией ?
      Или сам справится ?
  7. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    Сегодня, 12:49
    У кого есть ещё остатки мозгов понимают уже, кто для мира главная угроза. И кто запалив пожар сам отсидится за лужей.
  8. Дилетант
    Дилетант
    Сегодня, 13:08
    Италия отказала США в использовании военной базы Naval Air Station (NAS) Sigonella на Сицилии, не предоставив самолетам ВВС США разрешение на посадку в ходе полета на Ближний Восток.

    Связываться с Ираном Италия забоялась. А вот предоставлять базу Сигонелла для разведчиков, которые летают над Черным морем и наводят "украинскими" БЭКи и/или БПЛА на российские города, военные и гражданские объекты на юго-западе страны не боятся. И почему интересно... (Это я прикалываюсь)
  9. Самый вежливый
    Самый вежливый
    Сегодня, 13:09
    Первый раз , когда страны НАТО пытаются отскочить в сторонку от этого ненормального президента.
  10. Егоза
    Егоза
    Сегодня, 13:10
    Не исключено, что США перекроят альянс или вообще выйдут из него.

    Вот хорош бы. В Европе уже есть желающие покинуть НАТО, а без США НАТО вообще развалится. Давно пора.
  11. Старина Хэнк
    Старина Хэнк
    Сегодня, 13:26
    У Шпака магнитофон, у посла медальон… (с)
    Сначала гишпанские идальго выперли штаты за штат своих баз.
    Теперь вот итальяно-макароно на/с Сицилии туда же.
    Нет, ты посмотри, что телевизор с людьми делает! (с)
  12. Правдодел
    Правдодел
    Сегодня, 13:31
    Италия проигнорировала запрос США, закрыв для американских самолётов авиабазу

    Вот нашему МИДу подсуетиться, чтобы вообще вся гейропа закрыла свое пространство для пролета самолетов США и для военных США. Тогда можно будет смело прихлопнуть НАТО как мухууу... США и лично Трамп нам в этом помогут!!!