Израиль начал подтверждать гибель своих военных в Ливане
В Израиле строго запрещено без согласования с властями публиковать и распространять любую информацию, касающуюся войны. А воюет ЦАХАЛ уже на несколько фронтов, включая боевые действия в соседнем Ливане с военизированными формированиями шиитского движения «Хизбалла».
Целью этих военных действий, фактически, вторжения в суверенное государство заявлено создание буферной зоны в ливанском приграничье для обеспечения безопасности израильтян на севере страны. При этом шиитские бойцы весьма эффективно противостоят израильтянам. Военное руководство армии Израиля уже не может и дальше замалчивать факты гибели военнослужащих на этом фронте.
В израильской прессе с пометкой «разрешено к публикации» сообщается о гибели четверых военнослужащих разведподразделения 934-го батальона бригады «Нахаль» на юге Ливана. Трем израильским военным было по 21 году, четвертый — на год старше. Их имена разрешены к публикации после уведомления семей.
Помимо безвозвратных потерь личного состава, в ходе боев на юге Ливана один военнослужащий был тяжело ранен. Еще двое, боец срочной службы и резервист, получили ранения средней тяжести. Раненые доставлены в больницу.
В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что с 28 февраля 2026 года в ходе боевых действий в Ливане погибли десять израильских военнослужащих. С 7 октября 2023 года, когда в ответ на вторжение палестинских боевиков на юг страны армия Израиля начала войну с ХАМАС в секторе Газа, общие потери на всех фронтах, включая оккупированные территории, а также иранские удары, составили 935 военнослужащих ЦАХАЛ. Общий список погибших за это время военных опубликован на сайте армии Израиля.
Бойцы разведподразделения погибли в Ливане вчера, другие подробности не приводятся. Однако судя по некрологам на сайте ЦАХАЛ, все они в момент гибели находились в одном автомобиле Nissan Qashqai. Довольно странный выбор транспорта с учетом того, что шиитские бойцы активно применяют ПТРК, а с недавнего времени и ударные дроны.
Между тем, поступают первые комментарии по поводу возврата смертной казни для террористов в Израиле. Палестинская группировка ХАМАС выступила с осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни и призвала международное сообщество, включая ООН и Международный Красный крест, принять незамедлительные меры, чтобы защитить палестинских заключенных от израильской «жестокости».
Государственный департамент США воздержался от критики закона. В заявлении Госдепа сказано, что США «уважают суверенное право Израиля принимать собственные законы и устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме». В Европе выступили резко против этого закона. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека.
В самом Израиле начался процесс подачи петиций против этого закона в Высший суд справедливости (БАГАЦ).
