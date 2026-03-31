Израиль начал подтверждать гибель своих военных в Ливане

3 874 23
Израиль начал подтверждать гибель своих военных в Ливане

В Израиле строго запрещено без согласования с властями публиковать и распространять любую информацию, касающуюся войны. А воюет ЦАХАЛ уже на несколько фронтов, включая боевые действия в соседнем Ливане с военизированными формированиями шиитского движения «Хизбалла».

Целью этих военных действий, фактически, вторжения в суверенное государство заявлено создание буферной зоны в ливанском приграничье для обеспечения безопасности израильтян на севере страны. При этом шиитские бойцы весьма эффективно противостоят израильтянам. Военное руководство армии Израиля уже не может и дальше замалчивать факты гибели военнослужащих на этом фронте.



В израильской прессе с пометкой «разрешено к публикации» сообщается о гибели четверых военнослужащих разведподразделения 934-го батальона бригады «Нахаль» на юге Ливана. Трем израильским военным было по 21 году, четвертый — на год старше. Их имена разрешены к публикации после уведомления семей.



Помимо безвозвратных потерь личного состава, в ходе боев на юге Ливана один военнослужащий был тяжело ранен. Еще двое, боец срочной службы и резервист, получили ранения средней тяжести. Раненые доставлены в больницу.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что с 28 февраля 2026 года в ходе боевых действий в Ливане погибли десять израильских военнослужащих. С 7 октября 2023 года, когда в ответ на вторжение палестинских боевиков на юг страны армия Израиля начала войну с ХАМАС в секторе Газа, общие потери на всех фронтах, включая оккупированные территории, а также иранские удары, составили 935 военнослужащих ЦАХАЛ. Общий список погибших за это время военных опубликован на сайте армии Израиля.

Бойцы разведподразделения погибли в Ливане вчера, другие подробности не приводятся. Однако судя по некрологам на сайте ЦАХАЛ, все они в момент гибели находились в одном автомобиле Nissan Qashqai. Довольно странный выбор транспорта с учетом того, что шиитские бойцы активно применяют ПТРК, а с недавнего времени и ударные дроны.

Между тем, поступают первые комментарии по поводу возврата смертной казни для террористов в Израиле. Палестинская группировка ХАМАС выступила с осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни и призвала международное сообщество, включая ООН и Международный Красный крест, принять незамедлительные меры, чтобы защитить палестинских заключенных от израильской «жестокости».

Государственный департамент США воздержался от критики закона. В заявлении Госдепа сказано, что США «уважают суверенное право Израиля принимать собственные законы и устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме». В Европе выступили резко против этого закона. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека.

В самом Израиле начался процесс подачи петиций против этого закона в Высший суд справедливости (БАГАЦ).
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 13:09
    Между тем, поступают первые комментарии по поводу возврата смертной казни для террористов в Израиле.

    А у нас чего дожидаются?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:14
      Романенко
      Сегодня, 13:09
      А у нас чего дожидаются?

      hi Сионисты, как и их пособники от полосатых агрессоров-террористов должны уничтожаться, как и бандеронацисты в бандерштате.
      Победы иранскому народу и всем странам Ближнего Востока в войне против сионистов и агрессоров -террористов.
      am angry
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      -3
      Сегодня, 13:16
      Мы не такие, нам нимб над лысиной и крылья за остеохандрозом мешают...
    3. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 13:20
      -устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме.
      Сегодня для лиц, а завтра?
    4. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Романенко
      А у нас чего дожидаются?

      Насколько помню высшею меру у нас не отменяли, просто приостановили исполнение. Т.е. суд может вынести такой приговор, но его "временно" не будут исполнять.
    5. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 13:32
      А смысл. За пачку масла - казнь, за сотни миллиардов - домашний арест.
    6. spectr Звание
      spectr
      -1
      Сегодня, 13:50
      Боятся, что этот закон в будущем могут применить к ним за переговоры с Украиной.
    7. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:59
      В России никто смертную казнь не отменял - введен временный мораторий. Отменить мораторий можно хоть завтра.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 13:15
    смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека

    То есть - когда террорюга убивает ни в чём не повинных людей, это совместимо с типа стандартами прав человека? А когда его за это вешают - это типа жуткий ай-яй-яй? Кузяво задумано, чё..
    1. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 13:47
      А, что Вы хотите. оно так и есть, Вспомните В Сирии "ИГИЛ" на показ казнил людей. и как охали, да ахали западники, (типа что они зверюги творят) Россия одна в мире стала их "ИГИЛ" уничтожать, и что. тут же эти все западники. почему то накинулись на Россию. Было такое. было. вспомните. Вот такая сущность гнилая западная. А сейчас Израиль напал на Ливан---и что Вы слышите от западников? ЧТО. о.о
  3. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 13:16
    Таким макаром скоро репатрианты перестанут проситься на родину. Придётся открывать ворота чернокожим иудеям.
  4. Попуас Звание
    Попуас
    +4
    Сегодня, 13:17
    Фото как будто из 40ых годов ...на гитлеровцев похожие... am
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Попуас
      Фото как будто из 40ых годов ...на гитлеровцев похожие... am

      А они и есть зондеркоманды.
      Они не воюют, они уничтожают всё и вся.
      Сегодня, к стати, был опубликован пост в Фейсбуке, что Россия и русские враги еврейцев. Меркавы видете ли горят от "корнетов".
      А то что сами поддерживают оголтелых нациков в Киеве их не смущает. Когда славяне убивают славян, для еврейцев это гешефт. А вот когда им фаберже прижали...
      Вой во всех СМИ. И даже в российских.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 13:18
    В Европе выступили резко против этого закона. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека.

    Ну, да. Им убивать можно, а мы все "права человека" защищаем, да на Европу оглядываемся.
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:21
    Палестинская группировка ХАМАС выступила с осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни...

    Не, ну, в принципе, это осуждение как раз логично как бы...
  7. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 13:22
    Местный бомонд в своем репертуаре...
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:26
    И вот на кой фотографии этих оккупантов и агрессоров здесь на ВО?Ещё бы некрологи с соболезнованиями напечатали...логики в не вижу,это "херои" не нашего романа.
  9. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:30
    Скромно отчитались, остальные видно испарились.
  10. Canecat Звание
    Canecat
    +5
    Сегодня, 13:30
    сообщается о гибели четверых военнослужащих разведподразделения 934-го батальона бригады «Нахаль» на юге Ливана

    У меня одного еврейское Нахаль ассоциируется с нацистским Нахтигаль?
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Canecat
      сообщается о гибели четверых военнослужащих разведподразделения 934-го батальона бригады «Нахаль» на юге Ливана

      У меня одного еврейское Нахаль ассоциируется с нацистским Нахтигаль?

      Нет. Суть одна. Каратели.
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:40
    Полтора месяца интенсивных боев-четверо погибло, двое ранено....
  12. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 13:47
    Палестинская группировка ХАМАС выступила с осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни и призвала международное сообщество, включая ООН и Международный Красный крест, принять незамедлительные меры, чтобы защитить палестинских заключенных от израильской «жестокости».

    А какое вообще право имеют израильские оккупанты, захватывать жителей оккупированных ими территорий, сжать в свои тюрьмы, судить и тп., а тем более казнить? Это все равно, что мы сейчас начнем ловить любых неугодных нам людей по всему миру, тащить их в наши тюрьмы и судить.... Сионистские обнаглевшие от безнаказанности собаки, мало того что изгоняют палестинцев со своих исторических мест проживания, убивают особонепокорных сопративляющихся, пленят, так теперь еще и казнить будут массово, вешая ярлык террориста? Нет, этот беспредел нужно останавливать каким угодно образом, в мире не может безнаказанно существовать такой преступный, террористический, беспредельный, оккупационный и тп. режим. Но, похоже, сделать это в современном, лежащем под сионосаксонским гегемоном мире, сможет только Иран... Так что - удачи ему в этом богоугодном деле, стойкости, силы воли народу и помощи свыше!. Ибо хоть и мало он, в сравнении с агрессорами и силы не сопоставимы объективно, но только он, самоотверженно посмел дать бой агрессорам... Ему и помогать... всем.
  13. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 13:48
    Хорошо, что у нас в Беларуси сохранилась смертная казнь, это позитивно влияет на криминогенную обстановку. Это тем более важно, что даже на глаз виден наплыв смуглых мигрантов... Таким бы животным, как те, что устроили побоище в Крокусе, у нас бы жизнь не даровали...