В Подмосковье ликвидирован агент Киева, планировавший теракт на оборонном заводе

В Подмосковье ликвидирован агент Киева, планировавший теракт на оборонном заводе

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Очередного агента вскрыли в Подмосковье. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, житель Подмосковья был завербован украинскими спецслужбами через один из иностранных мессенджеров. По заданию куратора он устроился работать на одно из предприятий российского ОПК, где готовил диверсионно-террористический акт с подрывом сотрудников предприятия.



Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, фигурант устроился на работу на одно из предприятий ОПК... для последующего совершения диверсионно-террористического акта.

Украинский агент тщательно готовился к проведению «акции», одновременно передавая куратору информацию по самому предприятию. Попытку задержания силовики предприняли, когда он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство. Однако агент решил оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован на месте ответным огнем. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет.

На месте было изъято готовое к применению СВУ, замаскированное под пауэрбанк, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

  guest
    guest
    Сегодня, 13:00
    В Подмосковье ликвидирован агент Киева, планировавший теракт на оборонном заводе

    Слово ликвидирован действительно порадовало.
    кредо
      кредо
      Сегодня, 13:26
      Слово ликвидирован действительно порадовало.

      А ведь мог ещё лет 25 жить в "уютной" комнате, на выселках, крепко сжимать кайло в шахте или дышать свежим воздухе на лесоповале, но не судьба, накрылись тазом его мечты о тёплом песчаном пляже на берегу местечка под названием "Дубай", не будут его мускулистое тело ласкать пышные нимфы и в банковской ячейки ждать своего хозяина толстые пачки вожделенных банкнот с загадочным наименованием "хривны". crying
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        Сегодня, 13:43
        Сколько таких замаскированных агентов еще бродит по России?
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 13:00
    Молодцы, наши силовики!
    Надеюсь, он не через "Макс" общался?..)
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 13:01
    страну чистят, это хорошо,
    плохо , что плохишей так много расплодилось
    еще плохо что нет информации о подобной деятельности наших спецслужб на территории 404
    Егоза
      Егоза
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Михаил Нашарашев
      нет информации о подобной деятельности наших спецслужб на территории 404

      Все то Вам и скажи. Пройдет лет 20,, тогда и рассекретят.
      rosomaha
        rosomaha
        Сегодня, 13:20
        через 20 лет мы будем старыми..и нам уже будет не до того, чтобы радоваться за неотвратимости гибели бандерлогов и что там есть идейные люди помогающие нам. Что чтобы еврофашисты не придумали-у нас будет скорый ответ и они за всё сполна ответят..справедливость восторжествует..добро победит. И будет этого тогда, когда те, кому они принесли зло, будут при памяти..и увидят эту мстительную кару.
    свой1970
      свой1970
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Михаил Нашарашев
      еще плохо что нет информации о подобной деятельности наших спецслужб на территории 404

      fool fool fool
      1)За такую информацию срок дают.
      2) диверсии любят тишину
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    Сегодня, 13:04
    Неубедительно , какой то странный агент по подрыву 🤔
    Силовики ФСБ не могли взять живым гражданского Шпака , пусть даже с каким то переделанным стартовым пистолетом ?!
    владимир 290
      владимир 290
      Сегодня, 13:11
      На всех сложно угодить, одни говорят хорошо что ликвидировали, Вы -наоборот плохо. Я так думаю, что если бы был очень нужен, то взяли бы живым.
    faridg7
      faridg7
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Самый вежливый
      Неубедительно , какой то странный агент по подрыву 🤔
      Силовики ФСБ не могли взять живым гражданского Шпака , пусть даже с каким то переделанным стартовым пистолетом ?!

      Можно, а зачем ❓ Что нового мог поведать идейный подсвинок, кроме того, что фэбосы прочитали в его переписке с кураторами? Взявши в руки свою переделанную пукалку, при попытке своего задержания, он решил столько лишних проблем, думаю спецы восприняли это с чувством глубокога удовлетворения.
  kosmozoo
    kosmozoo
    Сегодня, 13:12
    Однако агент решил оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован
    Надеюсь эта формулировка дается для всех взятых живьем диверсантов, на время проведения терморектальных процедур, после в расход без суда и следствия.
  убей фашиста
    убей фашиста
    Сегодня, 13:35
    Вольнули ушлепка и все радость.
  Andrey_5
    Andrey_5
    Сегодня, 13:43
    Жаль, что его пристрелили конечно. 25 лет валить лес в трудовом лагере в тайге без права переписки - вот достойное наказание.
  bbb
    bbb
    Сегодня, 13:44
    Раз уж смертной казни нет за терроризм, пусть тогда хоть сопротивляется при задержании.
  yuriy55
    yuriy55
    Сегодня, 13:53
    При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

    В стране, ведущей войну (по-факту) со всеми нацистскими режимами Европы, это звучит как песня!!!