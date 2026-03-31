В Подмосковье ликвидирован агент Киева, планировавший теракт на оборонном заводе

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Очередного агента вскрыли в Подмосковье. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Согласно предоставленной информации, житель Подмосковья был завербован украинскими спецслужбами через один из иностранных мессенджеров. По заданию куратора он устроился работать на одно из предприятий российского ОПК, где готовил диверсионно-террористический акт с подрывом сотрудников предприятия.Украинский агент тщательно готовился к проведению «акции», одновременно передавая куратору информацию по самому предприятию. Попытку задержания силовики предприняли, когда он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство. Однако агент решил оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован на месте ответным огнем. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет.На месте было изъято готовое к применению СВУ, замаскированное под пауэрбанк, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»