На работу ПВО не похоже: сообщается о серии мощных взрывов в Дубае
Сотрудники западных телеканалов, базирующиеся в Дубае, сообщают о как минимум пяти мощных взрывах, прогремевших в столице ОАЭ. Взрывы вызвали панику у местных жителей, которые бросились в подземные убежища.
По предварительным оценкам, характер этих взрывов отличается от предыдущих событий в ОАЭ. В частности, очевидно, что эти взрывы не похожи на перехваты иранских ракет системами ПВО или преодоление звукового барьера самолетами боевой авиации. Кроме того, опубликованы фотографии, на которых можно увидеть столбы дыма, поднимающиеся на местах прилетов.
Как известно, власти ОАЭ последовательно выступают за силовое решение очередного витка конфликта на Ближнем Востоке и за продолжение операции США и Израиля против Ирана. После первоначального недовольства войной и ее разрушительными последствиями для всего Ближневосточного региона, ключевые региональные союзники США теперь убеждают Белый дом, что в настоящее время образовалась возможность, начав наземное вторжение, окончательно подорвать режим в Тегеране. В то же время Оман и Катар, которые исторически играли роль посредников между Ираном и Западом, выступают за дипломатическое решение.
Ранее сообщалось, что в порту Дубая поражен танкер Al Salmi, принадлежащий Кувейту. Полностью загруженное судно получило структурные повреждения, что потенциально может привести к разливу нефти в прибрежные воды. Нефтяная компания Kuwait Petroleum Corporation обвинила в этом Иран. После удара по танкеру цены на нефть марки Brent поднялись выше 109 долларов за баррель.
