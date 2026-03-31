Глава МИД РФ: некоторые страны «потеряли берега» в борьбе за мировое господство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) высказался очень определенно и жестко по поводу нынешней международной ситуации.

Глава МИД РФ отметил, что некоторые страны полностью отказались даже от минимального соблюдения международных норм и правил, которые десятилетиями обеспечивали пусть и относительную, но стабильность. Сейчас мы наблюдаем очень острую фазу борьбы за ведущие позиции в мире, которую на свое усмотрения проводят некоторые государства.



Российский дипломат подчеркнул, что борьба эта ведется «не на жизнь, а насмерть». На это обращают внимание как российские, так и зарубежные политологи. Лавров отметил, что некоторые страны уже «потеряли берега» в борьбе за мировое господство и не стесняются в выборе средств его достижения.

Всё меньше становится сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали относительную, но всё же стабильность. Если говорить по-простому, некоторые страны потеряли берега.

Глава российского МИД констатировал, что некоторые государства без оглядки на существующие нормы и международные законы провозглашают свои права на территории других суверенных стран, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания.

Такое поведение этих стран фактически отбросило мир в далекое прошлое, когда практически все противоречия между странами и народами решались военным путем на правах сильного. Лавров считает, что часть мировых лидеров просто не осознает масштабы грядущих катастроф из-за их агрессивных действий.

Некоторые элементы международной жизни возвращают нас в далёкое прошлое. По беспределу похищаются либо лишаются жизни представители высшего военно-политического руководства отдельных стран.

В качестве примера глава МИД РФ привел высказывание госсекретаря США Марко Рубио о том, что завершение конфликта в Персидском заливе зависит от Ирана, которому следует «открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права». При этом американский президент уже неоднократно высказывался, что его вообще не волнует международное право, Вашингтон будет действовать без оглядки на него исключительно в своих интересах.

Израиль и США без оглядки на международные нормы напали на Иран. Теперь, когда в ответ на агрессию Тегеран перекрыл Ормуз, его еще и умудряются обвинять в нарушении этих норм. Вашингтон нисколько не смущает, что ситуация перевернута с ног на голову. Такое поведение администрации Трампа Лавров назвал «двухходовочкой».
  Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 13:38
    Интересно.А про кого это он говорит?Про какую страну?
    knn54
      0
      Сегодня, 13:53
      Галантерейщики возомнили себя...знамо кем.
  carpenter
    0
    Сегодня, 13:38
    Обычная еврейская тактика, обвинить невинного, свалив на него свою вину.
  3. Комментарий был удален.
  Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 13:41
    Автору: Договор по РСМД -это о Ракетах Средней и Меньшей Дальности. А у вас про какую-то мутную бюрократическую контору...
  майор Юрик
    +5
    Сегодня, 13:41
    "Потеря берегов" основана на безнаказанности этих стран! Над приебалтикой и чухней как перелетные птицы летают каклодроны на Питер и ничего.... А мы все говорим, стыдим, а Васька слушает да ест, потому как пинка сапогом этому Ваське не предвидится.... negative
    Vauxhall
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: майор Юрик
      "Потеря берегов" основана на безнаказанности этих стран! Над приебалтикой и чухней как перелетные птицы летают каклодроны на Питер и ничего.... А мы все говорим, стыдим, а Васька слушает да ест, потому как пинка сапогом этому Ваське не предвидится.... negative

      Место Импотентных Дедов что-то выдало на гора..
      Их задача обвинить в нападении на Россию, а дальше работа военных.
      И 5 статья тут уже рояля не играет.
      Атака с территории про...при... балтики, подтверждённая фактами воздушного контроля и повод вдарить в ответ. Причём на законных основаниях.
      Только для этого фаберже надо иметь как у персов. И не иметь дач в Юрмале..
      Доя меня остаётся загадкой, как машины на российских номерах попадают в Юрмалу? Рядом с Йомас есть небольшой особнячок во дворе которого припаркован "киоск" от Брабуса на московских номерах.
      Все погранпереходы закрыты, только в пешем порядке можно перейти границу. А тут так.. И после этого вы хотите изменений в Странной Военной Операции? feel
  Жнец
    +2
    Сегодня, 13:43
    Какие страны? Почему не называет названия? Когда РФ начала СВО, никто не стеснялся упоминать её название с бесконечными обвинениями.
  Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:45
    ❝ Некоторые страны «потеряли берега» ❞ —

    — Да как-то «размыло» эти берега, вот они их и потеряли ...
  Karabin
    +2
    Сегодня, 13:46
    Некоторые главы МИД , наверно нанюхавшись духа Анкориджа, не могут даже назвать эти некоторые страны. Политическую карту некоторой главе некоторого МИД подарить, что ли.
  Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 13:49
    "Некоторые страны потеряли берега", не те ли это страны, куда посылали портреты Трампа, икру и посекунчики? А теперь и пригласили 9 мая праздновать?
  Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 13:54
    Осуждать МИД РФ ни к чему, он для этого и существует что бы говорить. Претензии к военно-политическому руководству к их соплижуйству и рассосальству
  Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 13:56
    Какие ещё факторы?
    Был только один фактор - СССР!
    И этим все сказано.
  Владимир М
    0
    Сегодня, 13:58
    Какой "жёсткий и смелый" человек, ну прям так и "режет правду матку".....
    Но правда "постеснялся" назвать эти страны. За Державу стыдно.