Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) высказался очень определенно и жестко по поводу нынешней международной ситуации.Глава МИД РФ отметил, что некоторые страны полностью отказались даже от минимального соблюдения международных норм и правил, которые десятилетиями обеспечивали пусть и относительную, но стабильность. Сейчас мы наблюдаем очень острую фазу борьбы за ведущие позиции в мире, которую на свое усмотрения проводят некоторые государства.Российский дипломат подчеркнул, что борьба эта ведется «не на жизнь, а насмерть». На это обращают внимание как российские, так и зарубежные политологи. Лавров отметил, что некоторые страны уже «потеряли берега» в борьбе за мировое господство и не стесняются в выборе средств его достижения.Глава российского МИД констатировал, что некоторые государства без оглядки на существующие нормы и международные законы провозглашают свои права на территории других суверенных стран, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания.Такое поведение этих стран фактически отбросило мир в далекое прошлое, когда практически все противоречия между странами и народами решались военным путем на правах сильного. Лавров считает, что часть мировых лидеров просто не осознает масштабы грядущих катастроф из-за их агрессивных действий.В качестве примера глава МИД РФ привел высказывание госсекретаря США Марко Рубио о том, что завершение конфликта в Персидском заливе зависит от Ирана, которому следует «открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права». При этом американский президент уже неоднократно высказывался, что его вообще не волнует международное право, Вашингтон будет действовать без оглядки на него исключительно в своих интересах.Израиль и США без оглядки на международные нормы напали на Иран. Теперь, когда в ответ на агрессию Тегеран перекрыл Ормуз, его еще и умудряются обвинять в нарушении этих норм. Вашингтон нисколько не смущает, что ситуация перевернута с ног на голову. Такое поведение администрации Трампа Лавров назвал «двухходовочкой».