США дополнительно отправляют на Ближний Восток штурмовики А-10 «Бородавочник»
Военно-воздушные силы США отправляют на Ближний Восток штурмовики А-10 Thunderbolt II, или «Бородавочник». Эти самолеты в количестве 12 машин предназначены для боевых операций против Ирана.
Об этом сообщает ряд западных ресурсов.
На данный момент штурмовики уже прибыли на авиабазу Лейкенхит на британской территории, после чего продолжат свой перелет в ближневосточный регион. Самолеты совершили перелет через Атлантику, стартовав с базы Пиз Нацгвардии США в штате Нью-Гэмпшир. Вместе со штурмовиками для обеспечения их топливом летели самолеты-заправщики.
После прибытия на Ближний Восток количество А-10 в регионе увеличится в два раза. Точное место их нового базирования пока неизвестно.
На данный момент эти штурмовики используются в регионе для борьбы с иранскими дронами. Но их основной профиль – это поддержка с воздуха операций сухопутных подразделений. Это одноместный двухмоторный самолет, применяемый для уничтожения различной техники противника – танков, бронемашин и т.д. Его вооружение состоит из пушки калибра 30 мм и авиаракет различных типов, а также авиационных бомб. Эти боевые машины применяются американскими военными с 1977 года.
Их уже собирались списывать, но оказалось, что они еще вполне способны эффективно выполнять боевые задачи.
А днем ранее над иранской столицей сбили очередной американский самолет. Предполагается, что это был истребитель F-35, который относится к пятому поколению.
