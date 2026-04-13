Испанские суда в советском флоте. «Ciudad de Ibiza» и другие
«Ciudad de Ibiza» («БЕЛОСТОК»)
В 1933 году испанская судоверфь Unión Naval de Levante (Валенсия) сдала заказчику — судоходной компании Compañía Trasmediterránea — два однотипных грузопассажирских судна «Ciudad de Ibiza» («Сьюдад де Ибиса») и “Ciudad de Tarragona” («Сьюдад де Таррагона»). Стоимость постройки первого из них составила 5 039 161 песет. Суда предназначались для рейсов между портами испанского Леванта и Балеарских островов.
«Ciudad de Ibiza» на ходовых испытаниях
Основные ТТХ теплохода «Ciudad de Ibiza»
Длина максимальная, м — 75,9
Длина между перпендикулярами, м — 72,0
Ширина наибольшая, м — 11,14
Осадка в полном грузу, м — 4,20
Водоизмещение, т — 2292
Вместимость, БРТ — 1600
Дедвейт, т — 700
Мощность главных двигателей (дизели Krupp Germania Werft A.G.), л. с. — 2 х 750
Скорость, узл. — 12 в полном грузу (на испытаниях с 50% загрузкой — до 15,18)
Мощность судовой электростанции, кВт — 3 х 72
Пассажировместимость, чел.:
I класс — 38
II класс — 40
III класс — 28
Экипаж, чел. — 47
Количество грузовых трюмов — 3
Объем грузовых трюмов, м³ — 1350
Запас топлива, м³ — 110,6
Запас пресной воды, т — 150
Дальность плавания (скорость 10,7 узл.), миль — 4650.
Судно делилось пятью поперечными водонепроницаемыми переборками на шесть отсеков. На протяжении почти всей длины корпуса имелось второе дно. Пассажиры располагались в одно-, двух-, трех-, четырех-, шести- и восьмиместных каютах.
План общего расположения судов типа «Ciudad de Ibiza» (Revista de Ingenieria Naval, Abril de 1934)
Столовая пассажиров 1-го класса «Ciudad de Ibiza»
Каюта 1-го класса «Ciudad de Ibiza»
Курительный салон 1-го класса “«Ciudad de Ibiza»
В машинном отделении «Ciudad de Ibiza»
В начале Гражданской войны судно было реквизировано Республиканским правительством. В августе 1936 года «Ciudad de Ibiza» было направлено в еще остававшуюся под контролем Республики колонию Экваториальная Гвинея, но пробыло там недолго.
«Ciudad de Ibiza» перед Гражданской войной
В 1937-1938 годах судно совершило несколько рейсов в черноморские порты СССР, перевозя оттуда военные грузы, советских военных специалистов и т. п. В июле 1938 года транспорт пришел в Союз последний раз, вероятно, доставив испанских детей.
В общей сложности в СССР из Испании на судах было перевезено около 34 тысяч беженцев, но почти все они были из Кантабрии и Страны Басков (Северный фронт). Южным путем прошло не более четырех тысяч. Вероятно, в связи с практической невозможностью обратного рейса, судно, как и некоторые другие «испанцы», было передано в «бербоут-чартер» (т. е. в аренду без экипажа) Черноморскому пароходству под названием «Транспорт № 4», а после краха Республики реквизировано и переименовано в «Белосток» (вероятно, не ранее сентября, когда этот польский город вошел в состав Белорусской ССР).
«Белосток»
Судно совершало десятидневные рейсы на Крымско-Кавказской линии, а 12 августа 1941 года было передано ЧФ в качестве плавбазы 2-й бригады торпедных катеров, а затем (с 19 сентября 1941 г.) использовалось как санитарный транспорт. Медицинский персонал транспорта состоял из 3 врачей, 10 медсестер и 2 санитаров.
Транспорт выполнил 19 эвакорейсов из Одессы, Севастополя и Керченского полуострова, общее количество эвакуированных составило 5942 человека, из них лежачих — 615. Максимальное число за один рейс составило 611 человек. Кроме того, транспорт доставлял защитникам этих мест оружие, боеприпасы, продовольствие и маршевое пополнение.
В ночь с 17 на 18 июня 1942 года «Белосток» (командир старший лейтенант Т.П. Рымкус) прорвался в Севастополь с грузом боеприпасов и продовольствия. Это было последнее транспортное судно, пришедшее в осажденный город до конца его обороны. В дальнейшем туда удавалось прорываться только боевым кораблям.
Поздно вечером 18 июня «Белосток», приняв на борт до 800 раненых и эвакуируемых, вышел из Севастополя в Туапсе под охранением базового тральщика Т-408 «Якорь» и пяти морских охотников.
В 01:48 19 июня в 20 милях к югу от мыса Фиолент конвой подвергся атаке пяти (по другим данным — трех) немецких торпедных катеров, базировавшихся на Ак-Мечеть. В результате попадания одной из торпед (немецкий торпедный катер «S-102», командир — капитан-лейтенант Werner Töniges) судно получило пробоину и быстро затонуло в точке с координатами 44°08' с.ш. и 33°35' в.д. на глубине 230 метров. Кораблям охранения удалось спасти 157 человек, погибло около 680, хотя в разных источниках эти цифры довольно противоречивы.
«CIUDAD DE TARRAGONA» («ЛЬВОВ»)
Несомненно, наиболее известным из «испанцев» был «Львов», единственный удостоенный правительственной награды — ордена Боевого Красного Знамени.
Этот теплоход был однотипным с вышеописанным «Ciudad de Ibiza», и его испанская судьба была аналогичной. В июле 1938 года он в последний раз прорвался из республиканской Испании в Одессу с эвакуируемыми детьми. Передан Черноморскому пароходству под названием «Транспорт №4», а в октябре 1939 года переименован во «Львов». Судно осуществляло грузопассажирские перевозки на Крымско-Кавказской линии.
8 июля 1941 года мобилизован и передан Черноморскому флоту в качестве плавбазы 7-го дивизиона 2-й бригады подводных лодок, который базировался сначала в Балаклаве, а с ноября 1941 года — в Очамчире. Плавбаза была вооружена одним 76-мм, четырьмя 45-мм, двумя 20-мм орудиями, одним 12,7-мм и восемью 7,62-мм пулеметами.
«Львов» - плавбаза подводных лодок
12 декабря 1941 года «Львов» был переклассифицирован в санитарный транспорт (не нужно путать с госпитальным судном, так как это меняет его статус согласно Гаагской конвенции) и передан медслужбе ЧФ. Медицинский персонал судна состоял из 5 врачей, 12 медсестер и 15 санитаров. За время войны судно совершило 35 эвакорейсов из Севастополя, с Керченского полуострова и между портами Кавказского побережья, эвакуировав 12431 человека, из них 6070 (48,8%) лежачих раненых и больных. Максимальное количество эвакуированных за один рейс — 616 человек.
На фронт «Львов» доставлял пополнение, оружие, боеприпасы и продовольствие, совершив 125 таких рейсов. За один декабрьский рейс 1941 года «Львов» доставил осажденному Севастополю 16 вагонов продовольствия, а 4 января 1942 года перебросил туда части 386-й стрелковой дивизии. Уклонившись от атаки двух немецких торпедоносцев, «Львов» доставил в Севастополь 11 марта 1942 года 362 солдата, 20 авиамоторов, 150 авиационных мин, 200 т других боеприпасов и 60 т продовольствия.
«Львов» в 1944 г.
За время войны на транспорте 325 раз объявлялась боевая тревога, его атаковали в общей сложности более 900 гитлеровских самолетов, он уклонился от сброшенных на него 730 авиабомб и 26 торпед. Зенитчики «Львова» сбили и повредили несколько самолетов противника.
«Львов» у берегов Крыма в годы войны
Так, в одном из мартовских рейсов 1942 года, следуя в Севастополь, теплоход в течение двух с половиной часов подвергся десяти налетам неприятельских самолетов. А 19 апреля в Новороссийске судно вновь было атаковано большой группой самолетов противника. Но и на этот раз санитарный транспорт остался в строю, несмотря на то что на нем были повреждены вспомогательные механизмы и нарушено электроснабжение. Аварийные партии самоотверженно вели борьбу за живучесть и в считанные минуты устранили повреждения.
24 и 25 сентября «Львов» вновь был атакован 22 «юнкерсами» у Пицунды и Хосты. От сброшенных на судно 116 авиабомб возник пожар, и через осколочные пробоины в корпусе стала поступать вода, были разбиты все спасательные шлюпки. Командир вынужден был посадить судно на мель, а на следующий день спасатель «Меркурий» снял транспорт с мели и отбуксировал на ремонт в Поти и позже — в Батуми. Ремонт был закончен к 27 января 1943 г.
«Львов» - повреждения от попадания немецкой авиабомбы
А 18 февраля мастерство командира (капитан 3-го ранга В. Н. Ушаков) снова спасло судно. «Львов» в течение двух часов успешно уклонялся от последовательных атак пяти германских торпедных катеров, выпустивших по транспорту десять торпед.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1943 года за проявленную отвагу в боях против фашистских захватчиков, за доблесть и мужество экипажа санитарный транспорт «Львов» единственным из мобилизованных судов Народного комиссариата Морского Флота был награжден орденом Красного Знамени. За время войны семнадцать членов экипажа были убиты и сорок пять получили ранение.
В 1946 году «Львов» был возвращен Черноморскому пароходству. После ремонта 1946-1947 гг. судно вернулось на линию Одесса — Батуми под командованием капитана А. В. Ворожбиева, а позже — М. И. Григора. В 1952 году после очередного ремонта был передан в состав Азовского государственного морского пароходства. С этого времени он начал обслуживать пассажирскую линию Жданов — Сочи, а с 1955 года Одесса — Жданов — Сочи. В свой последний рейс «Львов» вышел из Одессы 11 октября 1964 года и прошел по всем портам Причерноморья, где в годы войны пролегали его маршруты.
«Львов» в 1950 г.
«Львов» в 1962 году
Последние годы своей жизни судно-ветеран провело в Херсоне, где использовалось в качестве плавучего ресторана, гостиницы, а затем более десяти лет служило стационарным учебным судном местного КЮМ (клуба юных моряков). Постепенно корпус судна пришел в полную негодность, и в начале 80-х годов оно было признано опасным для использования в качестве учебного судна. Заброшенное судно затонуло у причала. Позднее было поднято и отбуксировано в Николаев на слом.
«Львов» в Херсоне (около 1963 года)
«JUAN SEBASTIÁN ELCANO» («ВОЛГА»)
«Juan Sebastián Elcano» («Хуан Себастьян Элькано») принадлежал к тройке почти однотипных трансатлантических лайнеров («Juan Sebastián Elcano», «Magallanes» и «Marqués de Comillas»), построенной для компании Compañía Trasatlántica Española в 1928 году. Они также классифицировались как вспомогательные крейсера (cruceros auxiliares), в качестве которых могли использоваться во время войны.
«Juan Sebastián Elcano» на ходовых испытаниях, 1927 год
Этот паротурбоход был построен на верфи Sociedad Española de Construcción Naval Sestao. На проведенных 24 мая 1928 года ходовых испытаниях его скорость достигала 16,10 узла (при 15 узлах по контракту), при мощности 7792 л.с. и суточном расходе топлива 83 тонны.
Основные ТТХ турбохода «Juan Sebastián Elcano»
Длина максимальная, м — 145,13
Ширина наибольшая, м — 17,14
Осадка в полном грузу, м — 7,88
Водоизмещение, т — 13173
Вместимость, БРТ — 9964
Дедвейт, т — 6200
Мощность главных двигателей (ГТЗА), л. с. — 2 х 4145
Скорость крейсерская, узл. — 14,4 (на испытаниях — до 16,10)
Пассажировместимость, чел.:
I класс — 149
II класс — 53
III класс — 43
Эмигрантский класс — 528
Экипаж, чел. — 260
Количество грузовых трюмов — 4
Запас топлива, м³ — 1090.
Архитектурно это было двухвинтовое, двухмачтовое, двухтрубное, шестипалубное судно с вертикальным форштевнем и обыкновенной кормой с подзором; корпус делился девятью поперечными переборками на водонепроницаемые отсеки. Грузовое устройство состояло из грузовых стрел и 14 паровых лебедок.
Вид на грузовые лебедки и стрелы «Juan Sebastián Elcano»
Главная силовая установка состояла из двух турбозубчатых агрегатов Curtiss-Parsons, произведенных в Испании по лицензии, и пяти паровых котлов с рабочим давлением 25,2 кг/см², работавших на жидком топливе и угле.
ГТЗА «Juan Sebastián Elcano» во время заводских испытаний
7 июля 1928 года лайнер вышел в свой первый рейс на линии Испания — Куба — США по маршруту: Барселона — Валенсия — Аликанте — Кадис — Лас Пальмас — Санта Крус де Тенерифе — Санта Крус де ла Пальма — Сантьяго де Куба — Гавана — Нью-Йорк. В 1929 году «Juan Sebastián Elcano» стал работать на новой линии между портами Испании, Венесуэлы, Колумбии, Пуэрто-Рико, Доминиканской республики и Кюрасао.
Холл 1-го класса «Juan Sebastián Elcano»
Столовая 2-го класса «Juan Sebastián Elcano»
Столовая 3-го класса «Juan Sebastián Elcano»
Музыкальный салон 1-го класса «Juan Sebastián Elcano»
Вестибюль 2-го класса «Juan Sebastián Elcano»
В июне 1934 года судно было «мобилизовано» для участия в военно-морских маневрах в Западном Средиземноморье. На его борту находились официальные лица, журналисты и гости правительства. Действия экипажа «Juan Sebastián Elcano» во время маневров получили высокую оценку президента Республики и министра военно-морского флота.
18 июля 1936 года, когда в Испании вспыхнул антиправительственный мятеж, лайнер находился в порту Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). 15 августа он вернулся в Барселону, где 16 октября был реквизирован правительством Республики. До 24 октября «Juan Sebastián Elcano» использовался для размещения беженцев. 15 января следующего года судно вышло в свой первый рейс в советский порт Одесса. Там оно загрузило пшеницу, хлопок, военные грузы и доставило их в Барселону 20 февраля. Во втором рейсе уголь и военные грузы были доставлены из Одессы в Валенсию.
19 июля 1937 года «Juan Sebastián Elcano» прибыл в Одессу из Картахены с грузом фруктов и свинца. В обратном рейсе пароход должен был перевезти авиационные двигатели и другие грузы. Однако, больше в Испанию он не вернулся. Как упоминалось выше, «Cabo San Agustín» стал последним «Игреком», ушедшим из СССР в Испанию (30 июля 1937 г.) южным путем. Перевозки этим маршрутом были прекращены из-за полной блокады его франкистами и итальянцами.
В дальнейшем судно под названием «Волга» использовалось Черноморским пароходством для каботажных перевозок на Черном море. После падения Испанской республики реквизировано и передано ВМФ для использования в качестве учебного корабля Черноморского военно-морского училища. 24 июня 1941 года корабль переклассифицирован в плавбазу 1-й бригады подводных лодок ЧФ, базировавшуюся в Севастополе. Был вооружен двумя 76,2-мм, тремя 45-мм орудиями и пятью 12,7-мм пулеметами ДШК.
Плавбаза «Волга» в годы войны
«Волга» в Севастополе после ВОВ
2 ноября последовало приказание командующего флотом о перебазировании управления бригады и лодок в Поти. В тот же день штаб 1-й бригады перешёл из берегового помещения на «Волгу», а уже через полчаса в результате авиационного налёта береговое помещение штаба было разрушено. С наступлением темноты плавбаза подводных лодок «Волга» и подводные лодки 1-й бригады вышли из Севастополя, взяв курс на Поти. В июле 1944 года «Волга» была переведена в Новороссийск, а затем вновь возвратилась в Севастополь. В 1947 году снова переведена в разряд учебных кораблей. При ремонте на ней установили одну дымовую трубу вместо двух старых, а одно котельное отделение переоборудовали под учебный класс. Корабль совершал учебные походы между Севастополем и Батуми. В 1968 году судно разрезали на металлолом в Инкермане.
Учебное судно «Волга» в Батуми, 1950 год
Учебное судно «Волга», 1955 год
«Волга» в Балаклаве, 50-е годы
«MAR BLANCO» («ОРЕЛ»)
В 1920 году для испанской судоходной компании Compañía Marítima del Nervión на верфи фирмы Sociedad Española de Construcción Naval Sestao были построены два однотипных парохода «Mar Caribe» и «Mar Blanco». Суда предполагалось использовать для доставки хлопка в тюках из портов Мексиканского залива в порты Средиземноморья.
План общего расположения парохода «Mar Blanco»
Основные ТТХ парохода «Mar Blanco» («Мар Бланко»)
Длина максимальная, м — 113,3
Длина между перпендикулярами, м — 109,0
Ширина наибольшая, м — 14,6
Осадка в полном грузу, м — 7,0
Вместимость, БРТ — 5152
Дедвейт, т — 5500
Мощность главных паровых машин, л. с. — 2500
Скорость, узл. — 11
Количество грузовых трюмов — 5.
«Mar Caribe» - «систершип» «Mar Blanco», 1920-е годы
Архитектурно это было одновинтовое, трехостровное (бак, средняя надстройка и ют), двухмачтовое судно. Корпус на всем протяжении имел второе дно и делился шестью поперечными водонепроницаемыми переборками на отсеки. Груз размещался в пяти грузовых трюмах с твиндеками.
Главная силовая установка производства английской фирмы J.G. Kincaid & Co. Ltd (Глазго) состояла из паровой машины тройного расширения и трех водотрубных котлов на угольном отоплении с рабочим давлением пара 12,7 кг/см².
Судно большей частью совершало рейсы между портами Средиземного моря (в основном испанскими) и портами Мексиканского залива (США и Куба). 31 октября 1936 года реквизировано властями Республики. Участвовал в доставке военных грузов из СССР. Так, в январе 1937 года, в ходе так называемой второй серии поставок из СССР, этот пароход перевез важный военный груз: 30 истребителей И-15, 32 пушки калибра 76,2-мм, 30 миллионов патронов 7,62-мм, около 25 тысяч винтовок Мосина, 32 тысячи снарядов 76,2-мм.
В 1938 году судно осталось в СССР, а после коллапса Испанской республики вошло в состав Черноморского пароходства под названием «Орел». Совершало каботажные рейсы на Черном море. По некоторым данным, после начала войны передано Черноморскому флоту в качестве транспорта.
30 июня 1941 года «Орел» был затоплен вместе с пароходами «Псков», «Петр Великий», «Орел», «Плеханов», «Войков» для создания заграждения на входе в Одесский порт. После оккупации города войсками противника румынские спасатели в 1943 году подняли судно и отбуксировали на ремонт в Констанцу. Посольство франкистской Испании в Бухаресте пыталось добиться возвращения «Isla de Gran Canaria» («Пскова») и «Mar Blanco» («Орла»), но в 1944 году при отступлении немецких войск суда снова были затоплены. После войны корабль был снова поднят со дна уже советскими судоподъемными службами и отбуксирован в СССР. Некоторые источники утверждают, что судно было отремонтировано и введено в состав Черноморского пароходства, но автору в послевоенных списках судов ЧМП найти его не удалось. Возможно, что оно было разделано на металл.
«ESSEQUIBO» («НЕВА»)
В советских и российских источниках упорно утверждается, что плавучая база подводных лодок «Нева» была не чем иным, как бывшим испанским пассажирским лайнером «Essequibo» («Ессекибо»), приобретенным СССР в 1935 году. Но «Essequibo» никогда не был собственностью какой-либо испанской компании! Он был построен в 1914 году для известной британской компании Royal Mail Steamship Co. и работал на линии между Европой и Южной Америкой, а в 1922 году продан ее дочерней Pacific Steam Navigation Company, которая, в свою очередь, в 1935 году продала «Essequibo» СССР. Вероятно, многих авторов смутило «испанское» название судна, но оно происходит от названия южноамериканской реки.
Информация