Песков предупредил об ответных мерах страны, которые пропускают дроны ВСУ

7 773 91
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировал ситуации с атаками украинских беспилотников по стратегическим инфраструктурным объектам в Ленинградской области. Примерно около недели назад эти налеты стали практически ежедневными.

Ряд российских экспертов открыто отмечают, что вражеские дроны залетают в РФ, используя воздушное пространство республик Прибалтики, скорее всего Польши и даже Финляндии. Отсюда и участившиеся сообщения о прилетах на территорию этих стран НАТО дронов, которые практически всякий раз власти вынуждены идентифицировать как украинские.

Тема эта не только очень злободневная, но и довольно серьезная. Ведь получается, что ряд членов НАТО де-факто участвуют в нападении на Россию. Причем «случайно» залетевшие с территории Украины БПЛА даже не пытаются сбивать.

Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится, то Москва обязательно предпримет соответствующие меры в ответ на предоставление любой страной своего воздушного пространства для осуществления террористических атак. Пока что ситуацию очень внимательно анализируют наши военные, они предоставляют свои рекомендации и предложения ответных действий, которые потом рассматриваются на самом высоком уровне.

Безусловно, мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против России, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.

По данным ряда российских специализированных пабликов, атаковавшие Ленинградскую область украинские беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 километров, были запущены через территорию Прибалтики. В ночь на 30 марта над регионом сбили 38 дронов, повреждения получил порт Усть-Луга, в посёлке Молодцово выбиты окна в жилых домах и школе, пострадали трое человек, включая двоих детей.

Власти прибалтийских государств категорически отвергают обвинения. Минобороны Латвии назвало заявления Москвы «крупномасштабной информационной операцией», подчеркнув, что их страны не участвуют в планировании или осуществлении украинских ударов. Официальные лица признают, что на их территории действительно падали дроны, но настаивают на версии о сбое навигации из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Ситуация осложняется параллельными инцидентами в Финляндии, где 29 марта два беспилотника упали в районе города Коувола, и финские власти подтвердили украинское происхождение одного из них. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее «очень серьезным» инцидентом. Киев уже принес извинения Хельсинки, объяснив произошедшее сбоями в работе электронных систем БПЛА.
91 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +38
    Сегодня, 14:41
    Безусловно, мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против России, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.

    Для детей, что в песочнице играют, такой аргумент может и сойдёт, но для взрослого населения нашей страны однозначно нет. Настоящие поступки доказываются реальными делами, а не пустыми словами и бестолковым разглагольствованием. angry
    1. topol717 Звание
      topol717
      +19
      Сегодня, 14:46
      Цитата: кредо
      Для детей, что в песочнице играют, такой аргумент может и сойдёт, но для взрослого населения нашей страны однозначно нет.
      Это точно, лучше бы он просто промолчал, как целую неделю до этого.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +3
        Сегодня, 15:51
        В данном случае интересно проаналазирировать, что конкретно он сказал. А именно: 1) никаких утверждений, все формулировки в строго гипотетическом ключе "если... то..." 2) никаких названий стран.

        Вопрос: почему так?
        1. Geosun Звание
          Geosun
          0
          Сегодня, 16:24
          Цитата: военком Котёнок
          Вопрос: почему так?

          Потому, что никаких доказательств, что дроны запускали с территории прибалтики или , что они давали разрешение на пролет нет.
          Они могли их запускать с какой-нибудь лодки в Финском заливе или даже с балтики. Посмотрите на карту- на Питер прямой путь, им даже не нужна Эстония или Финляндия.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +11
      Сегодня, 14:46
      Надо свою позицию обозначить, не словом- делом!
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +6
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Mouse
        Надо свою позицию обозначить, не словом- делом!

        Помнится наши на учениях в Калининграде РЭБ включали, так что даже в Польше у многих подгорело. Считаю надо напомнить.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          +9
          Сегодня, 15:00
          Цитата: Canecat
          наши на учениях в Калининграде РЭБ включали, так что даже в Польше у многих подгорело.

          Основная часть украинских БЛА, атаковавших аж в три приёма порт в Усть-Луге прошли к цели над морем, выйдя из эстонского воздушного пространства. И, какая-то часть, возможно облетела цель, чтобы зайти на неё с севера, из воздушного пространства Финляндии.
          На Балтике три корабля проекта 22800, и ещё один - "Амур" переведён с Каспия под внутренним водным путям. Те "Каракурты", которые имеют "Панциря-М" показали себя неплохо.
          Уже только пары таких кораблей хватило бы, чтобы сорвать украинскую атаку через море. Более того. Такие лёгкие цели, как украинские БЛА, скорее всего можно сбивать из морских артустановок.
          Видимо отмиралы не хотят использовать корабли по назначению.
          1. alovrov Звание
            alovrov
            +2
            Сегодня, 15:38
            Да если бы не хотели... Просто не умеют.
          2. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 16:09
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Основная часть украинских БЛА, атаковавших аж в три приёма порт в Усть-Луге прошли к цели над морем
            А в Балтийском море они откуда взялись? Туда есть 4 пути:
            1. через Польшу/Прибалтику транзитом своим ходом
            2. через Польшу/Прибалтику на грузовике и запуск с территории Прибальтики
            3. кораблем с которого и запускают из нейтральных вод
            4. Как баллистическая ракета через космос.
            4й откинем так как слишком затратный, остается либо Прибалтика способствует, либо какой то корабль атакует наши берега, вполне возможно что с тер.вод прибалтов.
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 16:10
        Надо свою позицию обозначить, не словом- делом!

        Для начала можно и нужно словом, только словом инициативным и конструктивным как это делал СССР.
        Например, власти Балтии утверждают, что они не при делах - это Украина запускает дроны по такому маршруту.
        Получается, что перехватить дроны над своей территорией эти страны не могут
        или не хотят.
        Отлично. Тогда РФ выходит с конкретным предложением: мы не хотим войны с вами, поэтому предлагаем помощь в обнаружении и уничтожении дронов над вашей территорией. Для этого готовы разместить на вашей территории средства РЭБ и ПВО наземного и воздушного базирования. Давайте согласуем места размещения
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 16:13
          "Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом."......
        2. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          0
          Сегодня, 16:25
          Цитата: Ате_ист
          Например, власти Балтии утверждают, что они не при делах - это Украина запускает дроны по такому маршруту.
          Получается, что перехватить дроны над своей территорией эти страны не могут
          или не хотят.

          Прибалты утверждают, что " заблудившиеся" украинские дроны под воздействием РЭБ залетают на их территорию. Это ОНИ нам протесты шлют, что , де, таким образом усложняем в регионе воздушную навигацию. Правда, не могут ( или не желают) объяснить такой факт, что дроны летят как раз с их с их стороны. Имеются видео очевидцев в районе Нарвы.
    3. Роман_ Звание
      Роман_
      +10
      Сегодня, 14:51
      Дети из песочницы умеют пользоваться всеми цветными карандашами, а эти "партнеры кремлёвские" только красным и только линию.
    4. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +18
      Сегодня, 14:56
      Цитата: кредо
      Настоящие поступки доказываются реальными делами

      К сожалению мало из слушателей Пескова знают что такое "Особые случаи боевого дежурства" в войсках ПВО. Тем более не знают что такое "объективный контроль" и как происходит фиксация и принятие решений по этим особым случаям к которым относится и нарушение государственной границы.
      Еще со времен посадки Руста на Красной площади принят четкий алгоритм, сейчас в нем человек практически не участвует. И к Президенту все информация эта информация попадает за считанные минуты, где бы он не находился. А решение на перехват и уничтожение вообще принимается на уровне соединения через пару минут после фиксации особого случая.
      Поэтому, то что говорит Песков иначе чем глупостью, а скорее предательством назвать нельзя. Все они знают и понимают, но боятся последствий для своих родственников за рубежом.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +1
        Сегодня, 16:00
        И мы это все прекрасно знаем и понимаем. И до поры до времени терпим . Пока терпим
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +3
        Сегодня, 16:01
        Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится, то Москва обязательно предпримет соответствующие меры

        Диву даешься. Как можно не уважать народ, чтобы впаривать ему такую ересь. При этом критиковать лично Пескова - это вряд ли. Это все равно, что критиковать язык за те команды, которые ему дает мозг. А мозг его сидит в Кремле. Виталий (Vitaly.17) знаком с регламентом и описал как все происходит в реале. В Кремле все, кому положено, всё знают. Однако, я бы не стал "робость" Кремля списывать на родственников за рубежом, тут все хуже. Они вероятнее всего не понимают, что со всем этим делать. За долгие годы мозги заплыли жиром и вот возникла ситуация, когда нужно что то делать, а то враг скоро в любимую подворотню вождя залетит. К тому же атака на нефтяные порты - это потеря денег. А порты горят - в нашем городке запах гари чувствуется. А тут, вот как неловко, надо отвлечься от любимых занятий: встреч с отфильтрованным компетентными органами населением, приемов отчетов губернаторов, которые знают, как нужно сказать, а тут еще каждый день - какая--нибдь дата или праздник надо поприсутствовать.
    5. barclay Звание
      barclay
      +4
      Сегодня, 15:02
      Если имеет место....., то обяжет...
      Тьфу! Молчал бы уже лучше.
      А до сих пор разве не имело место?!
      Можно подумать, что ещё не прилетало под Мурманск и Псков?
      Интересно, откуда и как они до сих пор туда летели?
      1. двп Звание
        двп
        +2
        Сегодня, 15:23
        Ну да, действительно ребус. Некоторые правда пишут что мол из этой самой Норвегии и Финляндии, президент которой так "праведно" негодовал недавно ,по причине упавших украинских дронов.
    6. сайгон Звание
      сайгон
      +5
      Сегодня, 15:16
      Да кто ж Пескову то верит ? Думаю что наивных нет , опасаюсь что еще не много и трибалтики на Питер пойдут . Но Главное спокойствие и телегу одолеть и все запретить.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +4
        Сегодня, 15:20
        "...телегу одолеть", по всей видимости, это и есть знаменитый ассиметричный ответ. request
    7. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 15:45
      Для того что бы заявить протест существует МИД. Вызываются послы и вручается нота протеста + плюс к протесту заявление, что если это повторится, то их страны будут считаться участниками боевых действий на стороне Украины с соответствующими последствиями. Если это заявляет пресс-секретарь, то это просто ничего не значит.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 16:25
        Добавлю: это делаться должно уже в тот же день, максимум - на следующий.
    8. Alexej Звание
      Alexej
      +2
      Сегодня, 15:47
      Цитата: кредо
      Настоящие поступки доказываются реальными делами

      Хотя бы детей своих с родственниками переселили из европы и штатов для приличия. Глядишь и там бы задумались. Но, видимо, выгоднее слить Россию, чем пойти на адекватные меры. Не могу понять на что надеяться там.
    9. OD. Preg Звание
      OD. Preg
      +1
      Сегодня, 16:18
      Во-во! Мужик сказал - мужик сделал, а если сказал и не сделал...то это
      1) ни разу не мужик...
      2) как лжец, но только в женском роде (см. п.1) - Я помню только синоним - но его не пропустят.
      3) можно сходу утверждать, что п.1 и п.2 - соответствуют действительности, ибо не то что сделать - даже сказать как мужик не срослось.. --> Рил противно это было читать:"это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры." --> Что это за лажа,?! Какие меры? --> Через Суд признать командиров ВВС этих недостран экстремистами и террористами, для включения в соответствующий список, за пропуск Дронов ВСУ через воздушное пространство своих недостран?! ЗАЧЕМ СЕМЕ ФОРТОЧКУ ОСТАВЛЯТЬ ТАКИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ - это такая же дичь, как при попытке разбойного нападения, кричать: "Не подходите. Я вас предупреждаю - не подходите! Иначе вы своими действиями противозаконными обяжет меня сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры" --> А если это не сработает - то главное успеть пояснить, что "предпринять соответствующие меры" - имелось ввиду: "пытаться запомнить голоса нападавших".
    10. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 16:32
      У Хазанова появился конкурент с усами. Вспомнился монолог Хазанова, где он в форме маршала или генерала армии: "Знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей. Доказать ничего не можем".
  2. Alexej Звание
    Alexej
    +3
    Сегодня, 14:41
    Коричневую краску подвезли... Наверное опять "красные" линии чертить будут. Все по взрослому.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Alexej
      Коричневую краску подвезли... Наверное опять "красные" линии чертить будут. Все по взрослому.

      Ответим парадом на 9 мая...
    2. Владивосток1969 Звание
      Владивосток1969
      +2
      Сегодня, 15:08
      "Красные линии" нарисованные коричневым-дурно пахнут.
    3. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 15:19
      Нет,Вы ошибаетесь!Это очередное "последние серьёзное предупреждение Кремля к вражеским странам",у них ещё есть время подумать над своим поведением и сделать"правильные" выводы. Они уже замерзают зимой без нашего газа,их автомобили стоят без нашей нефти, они сидят при свечах без нашего электричества. Так что у них остаётся одно удовольствие-смотреть в окна дорогих отелей в Куршавеле, где "российская золотая молодежь" ,подымает бокалы с вином, стоимость бутылки которого равна бюджету какого нибудь села или городка.
    4. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Alexej
      Коричневую краску подвезли... Наверное опять "красные" линии чертить будут.

      Её не нужно подвозить. Эта коричневая субстанция-"краска" обычно вытекает из штанов....
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +11
    Сегодня, 14:42
    А чо так долго думают ? Неделю их долбят а они всё думают. Спасать то нечего будет уже((((((
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 15:15
      Вот два свежих сообщения на эту тему про Прибалтику и "неизвестные" беспилотники:

      Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.
      Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.
      Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.

      и
      Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.
      В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.
      .

      Вряд ли страны НАТО или Украина соблаговолят передать Россию копии приказов, место и маршруты запущенных БПЛА в направлении территории России, поэтому принимать меры в отношении населения и городов России нужно было ещё вчера, а не витать в облаках и ждать объективного подтверждения не понятно от кого. no
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 14:42
    Песков предупредил об ответных мерах страны, которые пропускают дроны ВСУ

    Сколько можно предупреждать? Пора действовать, как в отношении пособников террористов...
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 15:02
      Сколько можно предупреждать? Пора действовать, как в отношении пособников террористов...
      Юрий hi Стратегический тупик. Сейчас опять истерика начнётся: "А что мы сделать можем? Это ведь страны нато(.. Там ведь 5-ая статья есть. Будет третья мировая. " Так что сидим. Ждем. А помнится был момент - и наши европейские "непартнёры" силели, поджав хвостики и гадали "Чё это было".
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 15:18
      Вы за 12 лет так ничего не поняли?
      1. pvs Звание
        pvs
        +1
        Сегодня, 15:38
        Почему 12 лет? Гораздо раньше все стало понятно
  5. topol717 Звание
    topol717
    +7
    Сегодня, 14:42
    Ну все старую "красную линию" стерли новую нарисовали, можно продолжать улучшать ПВО.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 14:47
    сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.

    Тут Песков забыл добавить ещё одну фразу "в ближайшем будущем"
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 15:08
      одну фразу "в ближайшем будущем"

      Зачем называть конкретные сроки. Точнее будет "Когда нибудь..."
    2. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Холостой_пистон
      в ближайшем будущем"

      В ближайшем будущем у нас выборы без выбора и прослезившаяся Панфилова впереди со знаменьем в руках. laughing
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:54
      Оставляем за собой право сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры
  7. Роман_ Звание
    Роман_
    +2
    Сегодня, 14:47
    обязательно предпримет соответствующие меры в ответ на...

    да чё правдоль шоли, да не, опять брешит патлатый, за 4 года не нашли к чему придраться и ща не найдёте... пустобрёхи обыкновенные кремлёвские...
    Вызови МИД триебалтов и фиников - покажи им мульт про кота Леопольда (главное не перепутай с серией про озверин!!!!!) и они исправятся, когда нибудь, лет через сто...тысяч.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +11
    Сегодня, 14:47
    Пример надо брать с персов, мало говорят а делаю много, быстро и четко.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:54
      Персы конечно молодцы, честь им и хвала.
      Плохо только то, что у персов ПВО и ракеты конечны.
  9. A503 Звание
    A503
    +9
    Сегодня, 14:48
    Ха-ха-ха......вот уж все после этого испугаются, приползут с извинениями и станут помогать нам бороться с фашизмом. Они реально не отдупляют происходящее? начав сВОЙНУ не просчитали риски и действия "друзей-партнеров"? Думали на шару прокатит? А вот древняя индейская избушка вам на воротник, жители красного замка. Запад и далее будет вредить нашей стране. и ладно если будут страдать депутаты и чинуши, их не жалко.Такого гуано у нас полно. Вот нормальных людей жалко.
  10. viktor_47 Звание
    viktor_47
    +8
    Сегодня, 14:49
    "Москва обязательно предпримет соответствующие меры...". Серьёзное пердупреждение!
  11. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +7
    Сегодня, 14:50
    Для начала объявить бесполётной зоной для малой авиации полосу по 50 км вдоль госграницы по обе стороны и сбивать БПЛА над их территорией. По моему, даже есть соответствующая норма международного права. А если нет, объявить об этом в одностороннем порядке.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +9
    Сегодня, 14:51
    Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится
    Это шутка чтоль такая? Военные сразу все подтвердили или опровергли.
  13. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +6
    Сегодня, 14:51
    "Если имеет место предоставление воздушного пространства...", т.е. за неделю с этим так и не разобрались, нужно еще лет 25?
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      +3
      Сегодня, 14:56
      Гражданину, песикову и его работодателям, партнеры из приебалтики и финикляндии говорят, что не предоставляли, а военные говорят - предоставляли...
      Дилемма - кому верить партнерам или военным? Партнеры конечно пару раз подводили, но поводов не доверять не предоставляли!
  14. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    Сегодня, 14:53
    Боюсь, что нашли новый повод красные линии рисовать и боюсь, что результат будет ровно тем же самым
  15. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 14:54
    Как надоела пустая болтовня, пустых людей.
  16. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 14:54
    Что распоковали новую упаковку красных фломастеров? wassat
    1. A503 Звание
      A503
      0
      Сегодня, 15:24
      Нет, пока старая коробка. Новая только заказана у желтопузиков)))
  17. 5.11 Звание
    5.11
    +2
    Сегодня, 14:54
    Усатый клоун
    Чем то похож ,на рыжего клоуна из за океана.
  18. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 14:55
    Господи, заткнет кто-нибудь этого жалкого пустобреха наконец?! Видимо кремлевские решили позориться до конца?
  19. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 14:56
    Просто красная линия! Озабоченность нас спасёт... :-)
  20. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 14:58
    Песков предупредил об ответных мерах страны, которые пропускают дроны ВСУ

    Редеют ряды "сурово предупреждающих об ответных мерах"... Эх! Вот и Шойгу уже не с ними... А Песков ещё как лев! Предупреждает без всякого страха... Отважный мужик!
  21. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +3
    Сегодня, 14:58
    Страны НАТО с самого начала конфликта принимают в нем участие снабжая оружием, специалистами, разведданными. В принципе ничего не поменялось.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:14
      Вообще снабжать оружием это типа норма, а предоставлять свою территорию для атаки соседней страны - это четкое определение военной агрессии по определению ООН, приравненное к прямому нападению. Видимо дальше будут проверять другие определения - а если с территории Эстонии заедет бригада всук прямо в порт нормально будет? А если оттуда хемарсы начнут бить - как, будет реакция? Видимо ищут дно у нашего руководства, пока найти не удается
  22. troza Звание
    troza
    +2
    Сегодня, 14:58
    Нука-нука? Неужели? Предпримут? Меры? А... Опять пустозвонство на букву М...
  23. Влад2012 Звание
    Влад2012
    +3
    Сегодня, 15:02
    Песков как-то мало сказал. Предоставление своей территории для атак на третье государство уже акт агресии, вне зависимости от того было объявление войны или нет. Меры тут могут быть только одни.

    (f) Действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства.
  24. АИК05 Звание
    АИК05
    +2
    Сегодня, 15:03
    Не надоело предупреждать?
  25. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:05
    Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится, то Москва обязательно предпримет соответствующие меры в ответ на предоставление любой страной своего воздушного пространства для осуществления террористических атак.

    Ничего не вижу
    Ничего не слышу
    Ничего никому не скажу
    (Любимая кремлевская песенка)
  26. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 15:06
    вы не предупреждайте, а хоть раз сделайте
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      -2
      Сегодня, 15:17
      Вам уже четыре года делают и останавливаться не собираются. Лет через десять украинцы будут только в Канаде.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 15:34
        Цитата: Ватник_
        Вам уже четыре года делают
        и что мне делают?!!!
  27. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 15:07
    Безусловно, мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против России, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.

    Поздно, нас уже никто всерьез не воспринимает, и это благодаря действиям нашего руководства. А грозится принять там какие то меры, так никому уже не страшно.
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      0
      Сегодня, 15:15
      А шо вас кто-то когда-то воспринимал?
      «Понимаешь, Джордж, Украина это даже не государство…»
  28. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +6
    Сегодня, 15:11
    Невыносимо. Это форменное издевательство какое то. Да уже весь мир смеётся над Россией. Вселенский позор на наши головы обрушил кремль. Ведь на сколько Иран слабее России в разного рода военно- технических возможностях,а отвечает достойно врагам. А эти же...отсталые и недоразвитые какие то обитатели кремля только и могут ,что чего то промычать несуеразное и на этом всё. Ох,кошмар🤦. Что они дружно делают? Ведут Россию к поражению! С ума сойти просто...Пятый год СВО .
  29. Ватник_ Звание
    Ватник_
    0
    Сегодня, 15:14
    Что то мне кажется по Прибалтике наши и амеры уже договорились. Дух Анкориджа летит над Балтикой.
  30. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 15:16
    Однако дождались хоть какого то заявления представителя власти после недели бомбардировок портов на уничтожение странами НАТО. Чьими руками это делается дело десятое, так как агрессия идёт со стороны прибалтийских и скандинавских стран и этого для обезоруживающего удара вполне достаточно. Но увы, надежды нет никакой на внятный, уничтожающий ответ, скорее это было вынужденное заявление ни о чём, так как народ ропщет и негодует, отчего возникают брожения в умах и т.д. Боюсь, что классическое о низах, что уже не хотят жить/воевать по старому, а верхи по новому, имеет место быть в наше лихое время и чем всё закончится более менее понятно из истории, которая развивается по спирали и которая, как нам известно, никого не учит.
  31. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Сегодня, 15:17
    Пока что ситуацию очень внимательно анализируют наши военные, они предоставляют свои рекомендации и предложения ответных действий, которые потом рассматриваются на самом высоком уровне.
    - то есть без рассмотрения на САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ эти БПЛА в оперативном режиме сбивать никто и не собирается - во как!!! - а нахрена тогда нам все генералы и генштаб?
  32. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 15:17
    Может уже достаточно предупреждать, а то только дискредитирует сами себя пустыми предупреждениями.
    Мы столько раз предупреждали, а выполнили, наверное, только, один раз, начав сво.
    Физически (если возможно и экономически) реагировать надо уже молча и быстро. Сами поймут.
  33. next322 Звание
    next322
    +4
    Сегодня, 15:22
    Вот это отмазка! Вот это как всегда - по кремлевски выверено !Неделю бомбят балтийские порты, ,укродроны как на учениях ежедневно летают над областью,и Никто!!!! даже в ГШ ВС не знает откуда они прилетают!?Европа вместе с салорейхом неделю смеется над не имеющей аналогов россПВО......Это театр абсурда!!!
  34. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:25
    Цитата: Роман_
    "партнеры кремлёвские" только красным и только линию

    Ну и ещё могут сказать что-нибудь
  35. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 15:27
    Да уж... Не думал, что после ельцина ещё раз буду переживать дичайший испанский стыд за российское ВПР...
  36. ugos Звание
    ugos
    +2
    Сегодня, 15:33
    Что же вы не понимаете что ли, вся эта хевря [Гос дума, Кремль, Правительство, и даже МО РФ] ждет не дождётся когда эта канитель с СВО закончится, и их наконец то пустят на Запад навестить своих деток и внуков,да и самим оторваться,
    а вы о каких то ответах, да им плевать на все эти порты и откуда что летит...
  37. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 15:38
    Передайте кто-то этому господину, что его заявления никого больше там не пугают. А то он похоже пребывает в своей реальности (похоже не он один)
    1. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 15:44
      Да он уже и не пугает, это он по инерции, надо же что то говорить...
  38. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 15:40
    Когда то смеялись над 1001 китайским предупреждением, по моему русские превзошли китайцев...
  39. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    0
    Сегодня, 15:41
    А что Песков скажет по поводу Жешува?
  40. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 15:42
    Предлагаю гражданина верховного главнокомандующего вооружёнными силами РФ выдать замуж за Ким Чжу Э.
    Это укрепит дружбу с хорошими соседями, да и "яйца" у неё точно есть...
    А её папа поможет с нарушителями границ... и "партнёров" главнокомандующий этим не обидит и народ думаю это поддержит, а то все как раб на галерах пашет. Вот будет время и отдохнуть.
    1. ugos Звание
      ugos
      +2
      Сегодня, 15:47
      выдать замуж за Ким Чжу Э.
      Что бы женится тоже нужны яйца...
  41. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:43
    Безусловно, мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против России, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.
    Какие выводы? Какие меры? Пальчиком погрозите? Ай-ай, нельзя так делать, а то мы нужны вам еще, хотя вы говорите, что не нужны, мы настаиваем, что нужны, и пофиг, что через вас летит по нам, и вы даете денег на это, да так будет или нет ?
  42. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 15:49
    Песков предупредил об ответных мерах страны, которые пропускают дроны ВСУ

    Ну да , ввести НДС на СБП laughing
    Ответных мер небудет, так обстрелы очень выгодны - под войну можно делать дела и вводить ограничения.
    Мол. Враг у ворот.
  43. Малынец_ Звание
    Малынец_
    +1
    Сегодня, 15:51
    Очередной акт национального унижения России.. предательство налицо..а что тут непонятно страны НАТО предоставили свои территории для террористических атак фашистской Украине. по уничтожению.энергетической инфраструктуры РФ..отгрузки нефти нет.отгрузки ДТ и керосина нет....Народу что скажите ..ничего ..
  44. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 16:19
    Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится, то Москва обязательно предпримет соответствующие меры
    А кого предупредил?
  45. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 16:22
    Какие еще меры, сколько можно слушать эту чушь?
  46. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 16:27
    Это видать шутка к первому апреля,кремлевская клика уже раздражение вызывает,только в уши дуют как у нас все хорошо и прекрасно,если мы перейдем еще на 6 дневку с 12часами работы. будем впахивать пока страну бомбят.Как говорится народ пашет ,кремлевские с банкирами ложкой машут
  47. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 16:35
    если

    Верховный продолжает косплеить страуса.
    Для сравнения. Когда в июне 1941 года со стороны Финляндии была проведена воздушная атака на Ленинград, Сталин приказал разбомбить финские аэродромы, с которых взлетели немецкие самолёты.