Песков предупредил об ответных мерах страны, которые пропускают дроны ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировал ситуации с атаками украинских беспилотников по стратегическим инфраструктурным объектам в Ленинградской области. Примерно около недели назад эти налеты стали практически ежедневными.
Ряд российских экспертов открыто отмечают, что вражеские дроны залетают в РФ, используя воздушное пространство республик Прибалтики, скорее всего Польши и даже Финляндии. Отсюда и участившиеся сообщения о прилетах на территорию этих стран НАТО дронов, которые практически всякий раз власти вынуждены идентифицировать как украинские.
Тема эта не только очень злободневная, но и довольно серьезная. Ведь получается, что ряд членов НАТО де-факто участвуют в нападении на Россию. Причем «случайно» залетевшие с территории Украины БПЛА даже не пытаются сбивать.
Спикер Кремля предупредил, что если эта информация объективно подтвердится, то Москва обязательно предпримет соответствующие меры в ответ на предоставление любой страной своего воздушного пространства для осуществления террористических атак. Пока что ситуацию очень внимательно анализируют наши военные, они предоставляют свои рекомендации и предложения ответных действий, которые потом рассматриваются на самом высоком уровне.
По данным ряда российских специализированных пабликов, атаковавшие Ленинградскую область украинские беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 километров, были запущены через территорию Прибалтики. В ночь на 30 марта над регионом сбили 38 дронов, повреждения получил порт Усть-Луга, в посёлке Молодцово выбиты окна в жилых домах и школе, пострадали трое человек, включая двоих детей.
Власти прибалтийских государств категорически отвергают обвинения. Минобороны Латвии назвало заявления Москвы «крупномасштабной информационной операцией», подчеркнув, что их страны не участвуют в планировании или осуществлении украинских ударов. Официальные лица признают, что на их территории действительно падали дроны, но настаивают на версии о сбое навигации из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Ситуация осложняется параллельными инцидентами в Финляндии, где 29 марта два беспилотника упали в районе города Коувола, и финские власти подтвердили украинское происхождение одного из них. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее «очень серьезным» инцидентом. Киев уже принес извинения Хельсинки, объяснив произошедшее сбоями в работе электронных систем БПЛА.
