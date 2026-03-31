Подробности атаки дрона ВСУ на административное здание в Белгороде
В результате удара беспилотника на здание правительства Белгородской области получили повреждения фасад и остекление. При атаке дрона ВСУ на это административное здание в Белгороде также пострадал чиновник.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшим оказался глава отдела административно хозяйственной части (АХЧ) Вячеслав Бескоровайный. Он получил многочисленные ранения осколками в живот, ноги и руку. Машиной скорой помощи мужчину отвезли в Белгородскую областную клиническую больницу.
Полной информации о последствиях пока нет – она уточняется.
Также глава администрации Белгородской области опубликовал полную информацию об атаках и ударах ВСУ в регионе за последние сутки. В ней упоминаются одиннадцать районов Белгородчины и сам Белгород. К примеру, только в Белгородском районе нападениям подверглись13 населенных пунктов. Всего район атаковало 27 вражеских дронов, из которых 16 удалось подавить и сбить. Люди не пострадали.
В селе Грузском Борисовского района украинский беспилотник атаковал частный легковой автомобиль. Три человека, включая 15-летнего мальчика, получили ранения. Всего район атаковало пять дронов.
Шебекинский район подвергся атаке 46 вражеских БПЛА, из которых 37 подавили и сбили. В числе целей был пассажирский автобус, после удара по которому пострадало два человека.
И это только часть происшествий в регионе за последние сутки.
