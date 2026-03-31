Подробности атаки дрона ВСУ на административное здание в Белгороде

Подробности атаки дрона ВСУ на административное здание в Белгороде


В результате удара беспилотника на здание правительства Белгородской области получили повреждения фасад и остекление. При атаке дрона ВСУ на это административное здание в Белгороде также пострадал чиновник.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшим оказался глава отдела административно хозяйственной части (АХЧ) Вячеслав Бескоровайный. Он получил многочисленные ранения осколками в живот, ноги и руку. Машиной скорой помощи мужчину отвезли в Белгородскую областную клиническую больницу.

Полной информации о последствиях пока нет – она уточняется.

Также глава администрации Белгородской области опубликовал полную информацию об атаках и ударах ВСУ в регионе за последние сутки. В ней упоминаются одиннадцать районов Белгородчины и сам Белгород. К примеру, только в Белгородском районе нападениям подверглись13 населенных пунктов. Всего район атаковало 27 вражеских дронов, из которых 16 удалось подавить и сбить. Люди не пострадали.

В селе Грузском Борисовского района украинский беспилотник атаковал частный легковой автомобиль. Три человека, включая 15-летнего мальчика, получили ранения. Всего район атаковало пять дронов.

Шебекинский район подвергся атаке 46 вражеских БПЛА, из которых 37 подавили и сбили. В числе целей был пассажирский автобус, после удара по которому пострадало два человека.

И это только часть происшествий в регионе за последние сутки.
  Fachmann
    Fachmann
    +7
    Сегодня, 15:16
    Что сказать, печально всё это.
    Остаётся только посочуствовать белгородцам и пожелать им сил и мужества, а пострадавшим скорейшего выздоровления.
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 16:12
      Москва надежно защищена кольцом ПВО, а региональных центров (областей и республик) у нас почти 100. Так что ничего страшного. p/s/ Сарказм.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 15:21
    вообще то мне интересно не то, что там разрушено, а то когда это прекратится и что по этому поводу думает генерал-лейтенант Семёнов
    Седов
      Седов
      +4
      Сегодня, 15:35
      Может хоть кто-то из наших парней дроноводов возьмёт на себя смелость и вдарит по Банковой? Спишем на действия РЭБ (от курса отклонилась). Скинемся на ВО и премию парню дадим. Ну невозможно уже наблюдать это преступное бездействие.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 15:31
    Идёт террор мирного населения укронациками прилегающих районов к ЛБС.
    Для меня вопрос стоит так...сколько и в каких масштабах это будет продолжаться?
    Если так как сейчас...выбьют все население...весь народ из этих районов...жить там там нельзя будет.
    Скоро посевная...как сеять и сажать агрокультуры при атаках дронов укронациков?
    Полная как говорится в неприличном слове яма дерьма.
    Что дальше то???
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Идёт террор мирного населения укронациками прилегающих районов к ЛБС

      давайте этот бред про террор оставим, ИДЕТ ВОЙНА и враг бьет везде куда может дотянуться, если не делаем это мы то это не заслуга, а позор
  Mouse
    Mouse
    +6
    Сегодня, 15:32
    Киев надо зачищать однозначно...
    или эта хрень будет продолжатся без конца....
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 15:37
      Киев надо зачищать однозначно...

      Чем защищать?
      Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 15:41
        Цитата: Алексей Лантух
        Чем защищать?

        дустом, говорят хорошо от паразитов помогает
        Алексей Лантух
          Алексей Лантух
          +2
          Сегодня, 15:58
          Ошибка, конечно: Зачищать конечно. Однако зачищать лучше не химией, а ТЯО.
          Василенко Владимир
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:23
            Цитата: Алексей Лантух
            а ТЯО

            Лавру жалко
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:44
        Цитата: Алексей Лантух
        Чем защищать?

        Про защиту не скажу, а зачищать нужно обязательно.
    Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Mouse
      Киев надо зачищать однозначно...
      или эта хрень будет продолжатся без конца....

      В Киев сейчас приехала Каллас...в Киеве спокойно...видимо ей дали гарантии безопасности... request
      Как это понимать?
  Wildcat
    Wildcat
    0
    Сегодня, 15:44
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 16:23
      А в трех словах можно изложить?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:54
    Цитата: Василенко Владимир

    давайте этот бред про террор оставим, ИДЕТ ВОЙНА и враг бьет везде куда может дотянуться,

    Давайте не будем считать террор против нашего народа чем то далеким...гибнут мирные люди...наши люди...женщины, дети, старики...или вы их хотите записать в попутные сопутствующие потери?
    Так дело не пойдёт.
  rosomaha
    rosomaha
    +3
    Сегодня, 16:06
    Самое плохое в этой новости не указано...удар нанёс фпв-дрон. Если проследить его полёт по мониторингу службы оповещения-он шёл со стороны Мурома..у них там "окно" на границе, где нет с той стороны войск (от с. Нескучное до с Старица). Стартовал он скорее всего в н.п Терновая. Дистанция по маршруту ок 45км..он прошёл её за 20мин.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:20
    Видео https://vkvideo.ru/video-49388814_456336125

    Губернатор Гладков опубликовал видео удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области

    По словам главы региона, пострадало 3 человека:

    За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них — сотрудник, а другая — посетительница администрации. В городской больнице №2 г. Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:25
    Цитата: Mouse
    Киев надо зачищать однозначно...
    или эта хрень будет продолжатся без конца....

    Значит надо начать с Кремля, чтобы небыло продолжения с Киева.
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 16:29
    И это только часть происшествий в регионе за последние сутки.

    В марте 2024-го Верховный заявил о необходимости создания буферной зоны в Харьковской области.
    В мае 2025-го - что решение о создании зоны безопасности уже принято и ВС РФ приступили к выполнению этой задачи.
    В декабре 2025-го поставил задачу расширять эту зону безопасности...

    Понимаю, что это не просто сделать, но я не вижу активных боевых наступательных действий в направлении от Белгорода