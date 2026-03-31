Минобороны Израиля заявило о намерении «навсегда» захватить южную часть Ливана

2 228 23
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по завершении операции в Ливане ЦАХАЛ займет позиции в «зоне безопасности» внутри соседней страны, чтобы сформировать оборонительную линию против противотанковых ракет. Израиль намеревается сохранить свой контроль над территорией вплоть до реки Литани. Кроме того, согласно озвученному Кацем плану, ЦАХАЛ будет контролировать сохранившиеся мосты через реку Литани.

Глава израильского Минобороны:
Мы полны решимости отделить Ливан от иранской арены и изменить ситуацию в Ливане раз и навсегда.

Ранее приказ о расширении буферной зоны на юге Ливана отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В качестве основной цели захвата южной части Ливана Нетаньяху определил «предотвращение угрозы вторжения» от границ Израиля.

Тем не менее в ходе вторжения в Ливан израильская армия сталкивается с серьезными трудностями и несет значительные потери. В частности, ЦАХАЛ уже потерял наибольшее за последние десятилетия количество своих танков Merkava. Израильская бронетехника регулярно попадает в засады, где уничтожается при помощи противотанковых ракет и других средств поражения. Комбатанты «Хизбаллы», действуя малыми группами, заранее подготавливают позиции, наносят удары по колоннам ЦАХАЛ, после чего отходят. При этом уже очевидно, что сложный рельеф местности и плотная застройка на юге Ливана существенно ограничивают эффективность и повышают уязвимость израильских танков.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 15:15
    Чем больше их там наковыряют, тем лучше. Спесь давно пора сбить с еврейцев. Кстати, а где наши ВОшные еврейские завсегдатаи? Что то пропали... Казы, купола... Что то язык в попе.😀 А так да, соответствуют своим друззям лохлам, потерь немае.
    1. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 15:22
      При немощности ливанской армии и скромных возможностях Хезболлы конечно успех компании в Ливане будет на стороне Израиля и как я говорил ранее главная причина этой войны, затеянной Израилем против Ливана, ни какая-то мифическая угроза со стороны сторонников Ирана а банальная пресная вода, которая течёт в реке Литани и имеется в большом количестве в водохранилище на этой реке.
      Евреи бьются за плодородную землю и самое главное питьевую воду, что имеется у соседних государств, а всё остальное вторично, потому что они чувствуют свою безнаказанность. hi
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 15:38
        Как и турки за пороги р. Ефрат. Это все понятно, Вы не подскажите будет ли референдум в Южном Ливане по Новым территориям?

        Как и турки за пороги р. Ефрат. Это все понятно, Вы не подскажите будет ли референдум в Южном Ливане по Новым территориям?
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:47
          Есть два ответа на Ваш вопрос:

          Есть два ответа на Ваш вопрос:
          - конечно будет, когда выдавят оттуда всех ливанцев, а потом заселят еврейскими поселенцами;
          - нет, не будет, так как эта территория будет признана военным трофеем Израиля, со всеми вытекающими последствиями. fellow
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Сегодня, 16:19
            Ответы противоречат друг другу.

            Ответы противоречат друг другу.
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 16:38
          Мы знаем другое, санкций за это не будет и спортсменов не ограничат, это ведь другое.
      2. akropin Звание
        akropin
        0
        Сегодня, 15:39
        потому что они чувствуют свою безнаказанность

        от того, видимо, что они не скрывают своего главного посыла - "мы избранный богом народ"
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:38
      Они сейчас на небратских сайтах сидят.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 16:04
        Обсуждают сегодняшнее сообщение - иранцы чуток промазали. smile
        ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
        На месте работают полиция и спасательные службы. Район оцеплен.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:52
      "В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата".
      Нетаньяху о "великом Израиле" Я считаю себя участником "исторической и духовной миссии" .Соседям, в т.ч Турции, приготовиться.
    4. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 16:20
      Все наши израильские завсегдатаи теперь шкуры трут на Репортёре.
      Его походу пора переименовать на "Голос Сиона".
  2. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 15:23
    Да ужжж. sad
    Пустили каз лов в огород (дали своё государство организовать), никак они не подавятся, сгоняя других людей с мест их проживания.
    Уже почти 80 лет не дают спокойно жить Ближнему Востоку. Там конечно и своих "деятелей" хватало, но евреи всех вместе взятых переплюнули. what sad
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 15:31
      Как там кино про Джеймса Бонда называлось? "Никогда не говори "навсегда"? Не? laughing
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 15:44
      Злой Вы человек. ЦАХАЛ борется с террористами, ЦАХАЛ не виноват же, что мирные местные жители убегают в ужасе от ЦАХАЛ вместе с террористами на север, местным жителям на юге Ливана никто не рассказал, что ЦАХАЛ не надо боятся, что они добрые.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 15:24
    Самое миролюбивое государство, а если вы будете это оспаривать, то мы вам убьём.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:30
    Ливан, в угоду Израилю, объявил посла Ирана персоной нон грата и попросил "Хезболлу" угомонится. Кемска волость говорите? Да пусть забирают! Не жалко терпил от слова совсем...
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 15:32
    А ничего и нигде не треснет от таких хотелок? Совсем уже оборзели в Тель-Авиве. Иранцев сперва попробуйте победить, прежде, чем дальше наглеть в своих претензиях.
  6. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 15:35
    laughing lol laughing lol
    Надо в рубрике НОВОСТИ сделать подрубрику НОВОСТИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
    Начать можно так: "...по данным "Бригады Мучеников Военного Обозрения" уничтоженные в прошлом году израильские танки повторно уничтожены"
    laughing laughing laughing

    PS. Нет, конечно, на ВО следовало бы обсудить:
    - Как же так, бронетехника передвигается, воюет, высаживает пехоту и не уничтожается всемогущими дронами и ПТРК?
    - А как пехота под прикрытием бронетехники, авиации, дронов и арты захватывает территории десяткам километров? С потерями в единицы?
    Но это слишком сложно, наверное...

    laughing lol laughing lol
    Надо в рубрике НОВОСТИ сделать подрубрику НОВОСТИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
    Начать можно так: "...по данным "Бригады Мучеников Военного Обозрения" уничтоженные в прошлом году израильские танки повторно уничтожены"
    laughing laughing laughing

    PS. Нет, конечно, на ВО следовало бы обсудить:
    - Как же так, бронетехника передвигается, воюет, высаживает пехоту и не уничтожается всемогущими дронами и ПТРК?
    - А как пехота под прикрытием бронетехники, авиации, дронов и арты захватывает территории десяткам километров? С потерями в единицы?
    Но это слишком сложно, наверное...
    request
    1. Eragon Звание
      Eragon
      0
      Сегодня, 16:23
      Ничего сложного. Просто евреи воюют неправильно. После артиллеристко- бомбового удара в атаку идет... бульдозер. Поднимет ковш и прёт. А под его прикрытием пехота - бульдозер забронирован получше танка и обвешан экранами, мангалами и прочими защитными девайсами. Танки, 1 или 2, сильно сзади, как средство огневой поддержки.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:35
    Страна агрессор. Это как Гитлер из Польши сделал Генерал губернаторство.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 15:35
    Их очень жестко цензурят. Не дай Бог что-то не то в интернетах напишешь - сразу тюрьма. А может взяли в руки автоматы и пошли Ливан освобождать.
  9. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 15:35
    Было уже когда-то,буферная зона с фалангистами долго протянула но всё-таки крякнула,теперь решили сами,без фиговых листочков.Вот даже просто интересно поплатятся они когда-нибудь или бог израильтянам все грехи спишет.
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:33
    так в 1982 году это уже было...