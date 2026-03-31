Минобороны Израиля заявило о намерении «навсегда» захватить южную часть Ливана
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по завершении операции в Ливане ЦАХАЛ займет позиции в «зоне безопасности» внутри соседней страны, чтобы сформировать оборонительную линию против противотанковых ракет. Израиль намеревается сохранить свой контроль над территорией вплоть до реки Литани. Кроме того, согласно озвученному Кацем плану, ЦАХАЛ будет контролировать сохранившиеся мосты через реку Литани.
Глава израильского Минобороны:
Мы полны решимости отделить Ливан от иранской арены и изменить ситуацию в Ливане раз и навсегда.
Ранее приказ о расширении буферной зоны на юге Ливана отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В качестве основной цели захвата южной части Ливана Нетаньяху определил «предотвращение угрозы вторжения» от границ Израиля.
Тем не менее в ходе вторжения в Ливан израильская армия сталкивается с серьезными трудностями и несет значительные потери. В частности, ЦАХАЛ уже потерял наибольшее за последние десятилетия количество своих танков Merkava. Израильская бронетехника регулярно попадает в засады, где уничтожается при помощи противотанковых ракет и других средств поражения. Комбатанты «Хизбаллы», действуя малыми группами, заранее подготавливают позиции, наносят удары по колоннам ЦАХАЛ, после чего отходят. При этом уже очевидно, что сложный рельеф местности и плотная застройка на юге Ливана существенно ограничивают эффективность и повышают уязвимость израильских танков.
