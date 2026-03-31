В результате мощного взрыва в Нижнекамске горит предприятие «Нижнекамскнефтехим»

Мощный взрыв прогремел на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске республики Татарстан. Предварительно, это не связано с атакой украинских беспилотников, причина техническая. Об этом сообщают российские ресурсы.

Один человек погиб и более 50 пострадали в результате взрыва на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». И это, скорей всего, не последние цифры, пострадавших продолжают доставлять машинами скорой помощи в местную Центральную районную больницу (ЦРБ).



На данный момент причиной взрыва называется техническая неисправность одной из установок, предварительно, в одном из цехов взорвался осушитель. Взрыв был такой мощности, что в соседних домах выбило стекла в окнах. На месте взрыва возник мощный пожар, огонь охватил уже больше 2 тысяч кв. метров территории. Ему присвоен самый максимальный ранг сложности — пятый.

Руководство предприятия подтвердило, что причиной взрыва стал сбой оборудования, но без подробностей. Атаки украинских беспилотников на предприятие не было, хотя на некоторых украинских пабликах продолжают утверждать, что это якобы «работа Киева». Ну и радуются взрыву.

На данный момент сотрудников с предприятия эвакуировали, ведется борьба с пожаром. По данным МЧС, задействовано 19 единиц техники и более 60 человек личного состава. Угрозы для населения нет.

  Седов
    Сегодня, 15:39
    Не радостно. След там лохлятский к гадалке не ходи - есть. Опять кого-то примазали.
    pyagomail.ru
      Сегодня, 15:42
      Вполне вероятно - работа для ФСБ есть.
      Седов
        Сегодня, 16:14
        Вполне вероятно - работа для ФСБ есть.
        Наверняеа. Не хватает оперативных позиций у ФСБ уже. Сколько этих бандеровцев просочилось, когда мы в начале СВО с радостью им в упрощённом порядке паспорта выдавали? Заезжай, всех приютим. Россия - страна большая. Всех не отфильтруешь. Вот и пожинаем теперь плоды "братских ресрублик".
    д^Амир
      Сегодня, 16:19
      Добрый день!!! hi вариантов ровно два, либо диверсия, либо безграмотный идиот, сразу говорю в идиота верю больше...
      Седов
        Сегодня, 16:32
        Добрый, Дамир hi Так оно. Хочется верить, что в это непростое время, пусть лучше идиот. Не так обидно чтоли. Но эта череда совпадений, когда объекты нефьянки один за другим аыпадают - поневоле наводят на мысли либо о шаманстве, либо о раз3,14зяйстве..
        д^Амир
          Сегодня, 16:39
          именно оно это самое и есть
  oleg-nekrasov-19
    Сегодня, 15:41
    Основные функции этого предприятия включают переработку углеводородного сырья, выпуск нефтехимической продукции (олефины, гликоли, поверхностно-активные вещества) и поставки их на международные рынки. Поэтому конечно же нельзя исключать диверсию по выводу из строя предприятия нефтехим промышленности ,как одного из звеньев цепи всей нефтянки ( в Усть Луге сегодня произошло возгорание еще двух резервуаров , Приморск стоит, отгрузка приостановлена )
  A503
    Сегодня, 15:46
    Ага, всё именно так и есть. Просто все эти "случайности" происходят на не случайных объектах.
    Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 16:01
      Так недавно слишком активного британского агента фсбшники накрыли...а сколько таких по нашей стране ползает нераскрытых...спящих агентов...ждут своего часа.
  alexboguslavski
    Сегодня, 15:48
    «У каждой аварии есть имя, фамилия и должность» (с).
    alexboguslavski
      Сегодня, 16:32
      В этом случае "аварии" допущено не было.

      ФСБ РФ: предотвращен теракт на предприятии ОПК в Московской области.

      Подозреваемый "устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области для последующего совершения взрыва на его территории".

      При задержании сотрудниками ФСБ России "преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", сообщили в ЦОС.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 15:49
    Британцы последовательно вместе с укронациками выводят из строя наши ключевые нефтехимические предприятия... request только и всего.
    Видно это невооруженным глазом.
  Борис Сергеев
    Сегодня, 15:50
    "Лучшая диверсия выглядит как несчастный случай."
  alexboguslavski
    Сегодня, 15:53
    На данный момент известно о трех погибших и 58 пострадавших. Возгорание удалось локализовать.
  8. Комментарий был удален.
  Василенко Владимир
    Сегодня, 15:56
    а у технической причины есть имя и фамилия?
  Tenebrosi
    Сегодня, 16:04
    Вероятность аварии выше чем атака хохла, все таки осушитель газа, халатность либо не проведены ппр в полном обьеме. Тем более на предприятии не так давно оптимизировали персонал. Может и с перегрузкой не справились.
  g_ae
    Сегодня, 16:16
    А кремлёвский дурачек что-то там вещает. А тут падение обломков с последующими хлопками и задымлением. И контролируемое выгорание. Нет повода для паники. Так же говорили, когда тайга горела, что это очень выгодно.