В результате мощного взрыва в Нижнекамске горит предприятие «Нижнекамскнефтехим»
6 41117
Мощный взрыв прогремел на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске республики Татарстан. Предварительно, это не связано с атакой украинских беспилотников, причина техническая. Об этом сообщают российские ресурсы.
Один человек погиб и более 50 пострадали в результате взрыва на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». И это, скорей всего, не последние цифры, пострадавших продолжают доставлять машинами скорой помощи в местную Центральную районную больницу (ЦРБ).
На данный момент причиной взрыва называется техническая неисправность одной из установок, предварительно, в одном из цехов взорвался осушитель. Взрыв был такой мощности, что в соседних домах выбило стекла в окнах. На месте взрыва возник мощный пожар, огонь охватил уже больше 2 тысяч кв. метров территории. Ему присвоен самый максимальный ранг сложности — пятый.
Руководство предприятия подтвердило, что причиной взрыва стал сбой оборудования, но без подробностей. Атаки украинских беспилотников на предприятие не было, хотя на некоторых украинских пабликах продолжают утверждать, что это якобы «работа Киева». Ну и радуются взрыву.
На данный момент сотрудников с предприятия эвакуировали, ведется борьба с пожаром. По данным МЧС, задействовано 19 единиц техники и более 60 человек личного состава. Угрозы для населения нет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация