Самолёт ВВС Швеции ведёт разведку в направлении Санкт-Петербурга
В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, касающийся информации о том, что в ходе атак на Ленинградскую область украинские дроны используют воздушное пространство ряда стран НАТО. Речь идет в первую очередь о прибалтийских республиках, возможно, Финляндии.
Начиная с 23 марта здесь было несколько случаев пролетов и падений, в том числе со взрывами БЧ, дронов, которые затем были идентифицированы как украинские. Власти этих стран категорически отрицают предположения, что ВСУ используют для атак по российской территории воздушное пространство названных государств по согласованию.
Все эти инциденты списываются на воздействие средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, что и приводит к отклонению маршрутов БПЛА и нарушению границ.
Спикер Кремля сообщил, что пока что наши военные тщательно анализируют эту информацию. Если факт пособничества любой страны в террористических атаках по территории России подтвердится, то будут предприняты надлежащие ответные меры.
Однако веры этим оправданиям мало. Более того, европейские страны НАТО и не скрывают, что оказывают помощь ВСУ в предоставлении разведывательных данных, благодаря которым и осуществляются налеты БПЛА на территорию нашей страны.
Еще одно даже не косвенное, а прямое доказательство. В данное время самолёт радиотехнической разведки ВВС Швеции Gulfstream IV S102B Korpen с бортовым № 102002 ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Об этом сообщают российские СМИ и интернет-ресурсы, опираясь на данные веб-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar24.
Самолет РТР S 102 B предоставляет разведывательные данные для агентства безопасности правительства Швеции (FRA), Военно-морских сил и ВВС Швеции. При работе с вооруженными силами напрямую связывает данные с объединенными центрами воздушных операций и наземными боевыми подразделениями.
В данный момент самолёт находится возле Карелии. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов возле Выборга и Приозерска. Обычно такие полеты разведывательных бортов НАТО предшествуют очередным налетам украинской беспилотной авиации. При этом самолет начал вести разведку сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Военные эксперты уверены, что воздушная разведка ведется с целью выявления мест размещения сил ПВО ВС РФ и объектов, которые затем станут целями для очередных атак врага. С учетом полученных данных далее прокладываются маршруты для атак украинских БПЛА по северо-западу России. Если это не прямое соучастие европейских стран НАТО в нападении на нашу страну, то сложно как-то иначе назвать подобные действия.
Информация