Самолёт ВВС Швеции ведёт разведку в направлении Санкт-Петербурга

В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, касающийся информации о том, что в ходе атак на Ленинградскую область украинские дроны используют воздушное пространство ряда стран НАТО. Речь идет в первую очередь о прибалтийских республиках, возможно, Финляндии.

Начиная с 23 марта здесь было несколько случаев пролетов и падений, в том числе со взрывами БЧ, дронов, которые затем были идентифицированы как украинские. Власти этих стран категорически отрицают предположения, что ВСУ используют для атак по российской территории воздушное пространство названных государств по согласованию.



Все эти инциденты списываются на воздействие средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, что и приводит к отклонению маршрутов БПЛА и нарушению границ.

Спикер Кремля сообщил, что пока что наши военные тщательно анализируют эту информацию. Если факт пособничества любой страны в террористических атаках по территории России подтвердится, то будут предприняты надлежащие ответные меры.

Однако веры этим оправданиям мало. Более того, европейские страны НАТО и не скрывают, что оказывают помощь ВСУ в предоставлении разведывательных данных, благодаря которым и осуществляются налеты БПЛА на территорию нашей страны.

Еще одно даже не косвенное, а прямое доказательство. В данное время самолёт радиотехнической разведки ВВС Швеции Gulfstream IV S102B Korpen с бортовым № 102002 ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Об этом сообщают российские СМИ и интернет-ресурсы, опираясь на данные веб-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar24.

Самолет РТР S 102 B предоставляет разведывательные данные для агентства безопасности правительства Швеции (FRA), Военно-морских сил и ВВС Швеции. При работе с вооруженными силами напрямую связывает данные с объединенными центрами воздушных операций и наземными боевыми подразделениями.

В данный момент самолёт находится возле Карелии. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов возле Выборга и Приозерска. Обычно такие полеты разведывательных бортов НАТО предшествуют очередным налетам украинской беспилотной авиации. При этом самолет начал вести разведку сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Военные эксперты уверены, что воздушная разведка ведется с целью выявления мест размещения сил ПВО ВС РФ и объектов, которые затем станут целями для очередных атак врага. С учетом полученных данных далее прокладываются маршруты для атак украинских БПЛА по северо-западу России. Если это не прямое соучастие европейских стран НАТО в нападении на нашу страну, то сложно как-то иначе назвать подобные действия.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 15:57
    то будут предприняты надлежащие ответные меры.
    по попке нашлепаете, или в угол поставите?!!!
    Silver99
      Silver99
      +4
      Сегодня, 16:08
      Нет, видимо купили новую партию красных карандашей и грозно пригрозили...... какой-то бред несет этот пресс-секретарь, на Россию идет прямая агрессия а с его слов мы внимательно изучаем ситуацию, когда с территории НАТО МБР полетят на нас тоже изучать будет ?
      майор Юрик
        майор Юрик
        +3
        Сегодня, 16:11
        Хорошо Пескову, закрыл рот-рабочее место убрано! Можно идти домой, все прояснилось..... laughing
        военком Котёнок
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 16:15
          А кто его назначил и держит на должности уже столько лет, кстати?
        Mitka
          Mitka
          0
          Сегодня, 16:39
          Да! Знатный женский половой орган у него под носом!
    Аркадий007
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 16:16
      Что за бред здесь написан в ВО?

      "В данный момент самолёт находится возле Карелии. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов возле Выборга и Приозерска".

      Вы хоть на карту смотрели где находится Выборг и где Приозерск?
  Mouse
    Mouse
    +5
    Сегодня, 15:58
    Вот и долбануть по ним и списать на
    на воздействие средств радиоэлектронной борьбы ЕС , что и приводит к отклонению маршрутов БПЛА и нарушению границ.
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 16:10
      Персы наверное уже бы давно ушатали и без списания.
  военком Котёнок
    военком Котёнок
    +4
    Сегодня, 15:59
    Военные эксперты уверены, что воздушная разведка ведется с целью выявления мест размещения сил ПВО ВС РФ и объектов, которые затем станут целями для очередных атак врага.
    Я, конечно, не военный эксперт, но я об этом мог догадаться ещё по заявлениям западных стран, что они помогают Украине разведданными.
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:31
      Цитата: военком Котёнок
      Военные эксперты уверены, что воздушная разведка ведется с целью выявления мест размещения сил ПВО ВС РФ и объектов, которые затем станут целями для очередных атак врага.
      Я, конечно, не военный эксперт, но я об этом мог догадаться ещё по заявлениям западных стран, что они помогают Украине разведданными.

      Зато наши оправдывались что не предоставляют разведданные Ирану, лучше бы вообще молчали.
  вертухай 2003
    вертухай 2003
    +8
    Сегодня, 15:59
    При подготовке к нанесению ударов дальнобойными дронами по Калининградской, Ленинградской областям, Карелии и Санкт-Петербургу планирование маршрутов пролёта БпЛА осуществляется командованием ВСУ совместно с военным штабом НАТО в Монсе.

    Это связано с требованиями безопасности прохода дронов в воздушном пространстве Польши и прибалтийских стран, которые в обязательном порядке привлекаются к планированию нападений. Реакции России на это ноль...

    Происходит нечто исторически невообразимое.
    KAV
      KAV
      +3
      Сегодня, 16:19
      Вариантов завершения происходящего только два. Но, на текущий момент происходит какой-то позор.
      topol717
        topol717
        0
        Сегодня, 16:28
        Цитата: KAV
        Вариантов завершения происходящего только два. Но, на текущий момент происходит какой-то позор.
        Можно нарисовать новую красную линию, еще можно сразу сдаться. А еще как Ельцин, сказать я устал я ухожу.
    Скобаристан
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 16:28
      А почему вы пишете это без цитаты ? Не хорошо. Надо же указывать автора данного текста.
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: вертухай 2003
      При подготовке к нанесению ударов дальнобойными дронами по Калининградской, Ленинградской областям, Карелии и Санкт-Петербургу планирование маршрутов пролёта БпЛА осуществляется командованием ВСУ совместно с военным штабом НАТО в Монсе.

      Это связано с требованиями безопасности прохода дронов в воздушном пространстве Польши и прибалтийских стран, которые в обязательном порядке привлекаются к планированию нападений. Реакции России на это ноль...

      Происходит нечто исторически невообразимое.

      Происходит очередное опозоривание страны, не далек тот день, когда нас могут и напасть, ведь наша власть сама на это провоцирует своим бездействием.
  ximkim
    ximkim
    +1
    Сегодня, 16:01
    Балтийском флоту надо уже задумываться.
    Адмиралам и Главнокомандующему надо провести очень серьёзный разговор .
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: ximkim
      Адмиралам и Главнокомандующему надо провести очень серьёзный разговор

      этим уже впору начинать чистить личное оружие
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 16:20
        этим уже впору начинать чистить личное оружие

        ониженетакие...
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 16:24
          Цитата: Дедок
          ониженетакие...

          а погоны в качестве украшения?!
          Дедок
            Дедок
            0
            Сегодня, 16:32
            а погоны в качестве украшения?!

            кто только в военной форме не ходит...
            а воспользовался личным оружием только один (так нам говорят), и тот - не военный!
    purple
      purple
      +4
      Сегодня, 16:05
      Да чего задумываться... скоро не будет балтийского флота, как и черноморского.... терпил не уважают.
      Стратегия варить лягуху потихоньку отлично работает
    purple
      purple
      +2
      Сегодня, 16:08
      у них сейчас совершенно другие интересы... в какой крипте держать как вывести и где сохранить
  6. Комментарий был удален.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:06
    В данное время самолёт радиотехнической разведки ВВС Швеции Gulfstream IV S102B Korpen с бортовым № 102002 ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга.

    К бабке не ходить...мониторит районы нашего ПВО...ищет дырки в обороне.
    Проверено по Черному морю и ЧФ загнанному в базы Новороссийска.
    Теперь пришла очередь Балтфлота...дожили.
    Куда загонят наш Балтфлот???
    Дедок
      Дедок
      +1
      Сегодня, 16:21
      Куда загонят наш Балтфлот???

      наверно на Ильмень...
      смеюсь..через ГЭС не пройдет...
  opuonmed
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:06
    Пощупали, потрогали, ну а раз ответа нет, сами знаете, что они делать будут.
    Если факт пособничества любой страны в террористических атаках по территории России подтвердится, то будут предприняты надлежащие ответные меры

    какие меры ???? Догадываться самому: ядерный удар по этим странам или обычным оружием? Или ничего делать не будут, просто усилят ПВО?
  ximkim
    ximkim
    +1
    Сегодня, 16:10
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: ximkim
    Адмиралам и Главнокомандующему надо провести очень серьёзный разговор

    этим уже впору начинать чистить личное оружие

    Да там всё в кучу.
    Расчёт на не надо (флот не нужен , да и не только флот) , про игру в долгую все рассосётся - это путь паразитизма.
  Карельский
    Карельский
    +1
    Сегодня, 16:10
    Спикер Кремля сообщил, что пока что наши военные тщательно анализируют эту информацию
    а тем временем
  moreman78
    moreman78
    0
    Сегодня, 16:19
    Цитата: opuonmed

    какие меры ???? Догадываться самому: ядерный удар по этим странам или обычным оружием? Или ничего делать не будут, просто усилят ПВО?

    Все как всегда - выразят очередную озабоченность!
  tihon4uk
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 16:21
    Сегодня ударили по Питеру, завтра по Мурманску, по нашим ПЛАРБ, и знаете что будет? Ничего. Лавров бробубнит что нибудь про красные линии, главнокоманденышь расскажет "смешную" шутку и всё. Ну и боеготовность балфлота просто поражает.
  tank_killer156
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 16:30
    Ну че вы тут пургу гоните,карандаши,вон Песков че забубенил....

    Песков: Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для атак БПЛА по РФ
    Российские власти сделают серьёзные выводы, если страны Евросоюза действительно предоставили своё воздушное пространство для пролёта украинских дронов с целью атак по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    «Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — уточнил представитель Кремля.

    Песков назвал удары украинских вооружённых сил по объектам на территории России террористическими. По его словам, такие действия не могут оставаться без последствий.

    Сейчас российские военные тщательно изучают все случаи атак украинских войск на российские объекты. По итогам этого анализа они подготовят конкретные предложения для руководства страны.

    Вот так вот,а то карандаши,пальцем грозить будем и говорить вот че они делают,бред полный аж писать как то стремненько
  skept
    skept
    +1
    Сегодня, 16:31
    Если факт пособничества любой страны в террористических атаках по территории России подтвердится, то будут предприняты надлежащие ответные меры.

    Убивают наших граждан,а военные,которые должны защищать этих граждан,изучают события,которые происходят в этих районах регулярно в последнее время.
    Ответ должен быть незамедлительным и жестоким.А то люди задумываются,а так-ли уж хорошо заботятся о безопасности своих граждан наши политики и генералы.Больше за коррупцию отвечают,чем за свои прямые дела.
  Андрей Апкадыров
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 16:34
    Были бы яйца у народных избранников - наносили бы зеркальные удары по портам Литвы и Эстонии, а так... Видимо это какая то хитрая многоходовочка, которую так сразу не понять