Иран - соседям: отсутствие военных США на вашей земле - гарантия безопасности

1 632 12
В мире обсуждаются призывы стран Персидского залива к США продолжать военную операцию против Ирана. Одной из стран, которая выступает с таким обращением к Дональду Трампу, являются Объединённые Арабские Эмираты.

Из заявления главы МИД ОАЭ Халифы аль Марара:



Мы стали целью для Тегерана. Продолжающаяся агрессия против нашей страны делает сосуществование с иранским режимом невозможным. Противостояние иранской угрозе, включая её ядерную, ракетную и беспилотную программы, а также обеспечение морской безопасности, имеет важное значение для устойчивого мира.

По словам чиновника из ОАЭ, Лига арабских государств сталкивается с серьёзным вызовом и «намерена противостоять терроризму».

Тот случай, когда соседи Ирана, размещающие на своей территории американские военные базы, которые и стали плацдармом для нападения на Иран, вдруг напрочь забыли о первопричинах. И теперь просто боятся гнева Ирана в их отношении, прекрасно понимая, что пострадавший от бомбардировок Тегеран имеет на это полное право.

В самом Иране комментируют призывы стран Персидского залива к США о продолжении войны так:

Если вы способны оценить реалии, то просто сделайте то, что давно напрашивается: выдворяйте американских военных со своей территории. Поверьте, это именно то, что гарантирует безопасность в регионе.

В Иране подчёркивают, что Израиль без американской поддержки не начал бы войну. И если будет знать, что Вашингтон военную поддержку ему не обеспечит, впредь не будет осуществлять агрессию.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    +6
    Сегодня, 15:49
    Персам - воли, сплочённости и побед в боях с мировым иудо-нацизмом!

    Из всего мирового сообщества – разного и разнообразного – только персы вступили в войну с западными чертями… Разные же и разнообразные ждут, когда черти придут за ними и утащат в ад..??..
    1. Silver99 Звание
      +4
      Сегодня, 16:04
      Сегодня все кому противна банда Эпштейна смотрят с надеждой на Иран и желают ему победы, как не обидно но мы поколение победителей в это время засылаем своих парламентариев в страну которая попирает все права. Считаю это за гранью. В мире не так много стран, кто не языком, а с оружием в руках встанут вместе с нами, не надо предавать Иран в трудную для них минуту.
    2. knn54 Звание
      0
      Сегодня, 16:33
      Создается впечатление, что арабы(не палестинцы) стали считать евреев "кузенами".
  2. rytik32 Звание
    +2
    Сегодня, 16:10
    Если арабские страны выйдут из войны и закроют свое воздушное пространство, то как Израиль будет бомбить Иран?
  3. Аркадий007 Звание
    +3
    Сегодня, 16:13
    Нравится мне как Иран формулирует свои мысли - коротко и конкретно.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 16:14
    ❝ Мы стали целью для Тегерана ❞ —

    — Вам же ясно сказали: устраните первопричину и будете в безопасности ...

    — ❝ Отсутствие военных США на вашей земле - гарантия безопасности ❞ —
    1. Grencer81 Звание
      0
      Сегодня, 16:17
      За базы шейхи получали хорошую мазу, которую наверняка им платили США.
  5. AK-1945 Звание
    +1
    Сегодня, 16:15
    Я бы на месте соседей сделал правильные выводы и принял соответствующие решения.
  6. Зеленый Чай Звание
    +1
    Сегодня, 16:21
    что пострадавший от бомбардировок Тегеран имеет на это полное право.

    оружие украины и хранится и идёт с территории других стран. Тоже имеем право? Почему не летят ракеты?
    1. Дедок Звание
      0
      Сегодня, 16:24
      оружие украины и хранится и идёт с территории других стран. Тоже имеем право? Почему не летят ракеты?

      мынетакие...
  7. drags33 Звание
    +1
    Сегодня, 16:21
    А мне все больше и больше нравятся иранцы!!! То, как они воюют, как отражают психологические атаки, их стойкость, разумный и бескомпромиссный подход к боевым действиям вызывает уважение... Как это не грустно, а многое мы могли бы позаимствовать для своей войны, длящейся уже более ЧЕТЫРЕХ (!!!) лет...
  8. Michel-Le Hussard Звание
    0
    Сегодня, 16:25
    Partout ou sont les américains c'est la guerre , si les pays du golfe veulent la paix , c'est simple jetez les américains hors de chez vous ou alors ne vous plaignez pas .