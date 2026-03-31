Иран - соседям: отсутствие военных США на вашей земле - гарантия безопасности
В мире обсуждаются призывы стран Персидского залива к США продолжать военную операцию против Ирана. Одной из стран, которая выступает с таким обращением к Дональду Трампу, являются Объединённые Арабские Эмираты.
Из заявления главы МИД ОАЭ Халифы аль Марара:
По словам чиновника из ОАЭ, Лига арабских государств сталкивается с серьёзным вызовом и «намерена противостоять терроризму».
Тот случай, когда соседи Ирана, размещающие на своей территории американские военные базы, которые и стали плацдармом для нападения на Иран, вдруг напрочь забыли о первопричинах. И теперь просто боятся гнева Ирана в их отношении, прекрасно понимая, что пострадавший от бомбардировок Тегеран имеет на это полное право.
В самом Иране комментируют призывы стран Персидского залива к США о продолжении войны так:
В Иране подчёркивают, что Израиль без американской поддержки не начал бы войну. И если будет знать, что Вашингтон военную поддержку ему не обеспечит, впредь не будет осуществлять агрессию.
Информация