Мы стали целью для Тегерана. Продолжающаяся агрессия против нашей страны делает сосуществование с иранским режимом невозможным. Противостояние иранской угрозе, включая её ядерную, ракетную и беспилотную программы, а также обеспечение морской безопасности, имеет важное значение для устойчивого мира.

Если вы способны оценить реалии, то просто сделайте то, что давно напрашивается: выдворяйте американских военных со своей территории. Поверьте, это именно то, что гарантирует безопасность в регионе.

В мире обсуждаются призывы стран Персидского залива к США продолжать военную операцию против Ирана. Одной из стран, которая выступает с таким обращением к Дональду Трампу, являются Объединённые Арабские Эмираты.Из заявления главы МИД ОАЭ Халифы аль Марара:По словам чиновника из ОАЭ, Лига арабских государств сталкивается с серьёзным вызовом и «намерена противостоять терроризму».Тот случай, когда соседи Ирана, размещающие на своей территории американские военные базы, которые и стали плацдармом для нападения на Иран, вдруг напрочь забыли о первопричинах. И теперь просто боятся гнева Ирана в их отношении, прекрасно понимая, что пострадавший от бомбардировок Тегеран имеет на это полное право.В самом Иране комментируют призывы стран Персидского залива к США о продолжении войны так:В Иране подчёркивают, что Израиль без американской поддержки не начал бы войну. И если будет знать, что Вашингтон военную поддержку ему не обеспечит, впредь не будет осуществлять агрессию.