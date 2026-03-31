Бензин во Франции подорожал на четверть, в Германии – 2,1 евро за литр

Цены на бензин и дизель во Франции за считанные дни резко пошли вверх. На части заправок рост уже приблизился к четверти от недавних значений. Для страны, где транспорт и логистика завязаны на дизель буквально на уровне повседневного выживания, это уже не просто удар по кошельку, а прямой риск внутреннего сбоя.



Особенно болезненно французы воспринимают скачок именно дизельного топлива. Исторически во Франции оно всегда было дешевле бензина, из-за чего миллионы водителей годами выбирали дизельные машины как более экономичный вариант. Сейчас эта логика обрушивается на глазах.

Почти две трети автопарка страны работают именно на дизеле. Это не только частные машины, но и малый коммерческий транспорт, фургоны, автобусы, грузовики и тяжелые фуры. То есть речь идет уже не о «ценах на колонке», а о стоимости всей внутренней логистики: от поставок продуктов до движения товаров между регионами.

Реакция не заставила себя ждать. Водители грузового транспорта уже начали акции протеста, включая традиционные французские «улитки» – фактическая остановка движения на ключевых трассах и на парижской кольцевой. И это, судя по заявлениям, только начало. Новые акции готовятся уже в нескольких регионах.

Непростая ситуация и в Германии, где цены на бензин марки 95-Е10 перешагнули отметку в 2,1 евро за литр.
  Michel-Le Hussard
    Сегодня, 16:28
    Le diesel en France est déjà à 2.27 euros le litre ! (213 roubles)
  ARIONkrsk
    Сегодня, 16:28
    Нам то что, у нас наш бензин не дешев для нас, сегодня уже по ТВ сказали что бедным нефтяникам перекрыли вывоз топлива за рубеж и теперь им невыгодно продавать бенз. в России, чую опять бензин подорожает.
    Кузнец 55
      Сегодня, 16:39
      В Германии теперь одна тема . Кит на Балтике сел на мель . О бензине забыли на время .
      Уже почти неделю стараются его освободить и направить в Северное море , но увы …. . Не хочет .
      Уже требуют дать ему спокойно помереть .
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 16:30
    ❝ Цены на бензин и дизель во Франции за считанные дни резко пошли вверх ❞ —

    — Пора доставать жёлтые жилетки ...
  Николай Басалай
    Сегодня, 16:31
    В Белоруссии 28 марта подорожало топливо и 3 апреля еще подорожает под шумок, на фоне мировых цен.
  Magic Archer
    Сегодня, 16:31
    Такими темпами, мы скоро Францию догоним и перегоним. Нпз постоянно атакуются украинцами. У нас скоро их тупо не останется. Вот тогда прикурим.
  faiver
    Сегодня, 16:31
    Таки мы рады за наших "партнеров"........... bully
  Oldi
    Сегодня, 16:32
    Но у этих стран нет нефти! Всё сырьё закупается, соответственно ничего удивительного...в отличие от России, где бензин подбирается к 70р за литр 95 и реально растёт в стоимости каждую неделю на 20-40 копеек и всё тянет за собой соответственно. Но! РФ ещё какая нефтегазодобывающая, нехило нефтегазодобывающая! Скоро мы услышим - " Не гундите, что бензин перевалил за 100р, вон в Индии его вообще нет, на Кубе вообще нет, в Англии в пакеты набирают, надо радоваться, а не возмущаться" laughing
  Mouse
    Сегодня, 16:38
    Пейте, не захлебнитесь....
    Жаждали же...