Бензин во Франции подорожал на четверть, в Германии – 2,1 евро за литр

Цены на бензин и дизель во Франции за считанные дни резко пошли вверх. На части заправок рост уже приблизился к четверти от недавних значений. Для страны, где транспорт и логистика завязаны на дизель буквально на уровне повседневного выживания, это уже не просто удар по кошельку, а прямой риск внутреннего сбоя.Особенно болезненно французы воспринимают скачок именно дизельного топлива. Исторически во Франции оно всегда было дешевле бензина, из-за чего миллионы водителей годами выбирали дизельные машины как более экономичный вариант. Сейчас эта логика обрушивается на глазах.Почти две трети автопарка страны работают именно на дизеле. Это не только частные машины, но и малый коммерческий транспорт, фургоны, автобусы, грузовики и тяжелые фуры. То есть речь идет уже не о «ценах на колонке», а о стоимости всей внутренней логистики: от поставок продуктов до движения товаров между регионами.Реакция не заставила себя ждать. Водители грузового транспорта уже начали акции протеста, включая традиционные французские «улитки» – фактическая остановка движения на ключевых трассах и на парижской кольцевой. И это, судя по заявлениям, только начало. Новые акции готовятся уже в нескольких регионах.Непростая ситуация и в Германии, где цены на бензин марки 95-Е10 перешагнули отметку в 2,1 евро за литр.

