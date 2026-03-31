Сырский озвучил планы ВСУ на 2026 год и заявил об «освобожденных» территориях

Главком ВСУ Сырский озвучил новую стратегию Киева на 2026 год – оборона на истощение армии РФ. В интервью украинскому телевидению он прямо заявил, что основной задачей становится сдерживание российских войск и недопущение потери территорий.

Он фактически признался, что о масштабном наступлении в ближайшей перспективе речи не идет. Ставка режима делается максимум на выживание.



При этом в Киеве пытаются сохранить привычную риторику про «инициативу». Сырский говорит о необходимости проводить контрнаступательные действия там, где «противник слаб». Параллельно призывает готовить резервы для будущих операций. Придется сидеть на всех стульях сразу: обороняться, экономя ресурсы, и демонстрировать активность, чтобы не потерять политическую поддержку Запада.

Отдельно он упомянул Александровское направление, где, по его словам, ВСУ якобы «освободили» около 480 квадратных километров. Причем утверждается, что эти действия вынудили российские силы перебрасывать резервы с других участков. Заявление громкое, но в таких цифрах традиционно больше пропаганды, чем реальной оперативной картины.

Когда главнокомандующий армии говорит о «стратегической обороне» как главной цели года, это означает, что ресурс наступления у ВСУ нулевой. На этом фоне заявления об «освобождении» территорий киевским режимом выглядят еще более нелепо.
  BAI
    BAI
    Сегодня, 16:40
    Почему нелепо? Можно спорить сколько отжимают, но то, что кое где, порой они имеют успех - несомненный факт