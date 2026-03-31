Сырский озвучил планы ВСУ на 2026 год и заявил об «освобожденных» территориях

Главком ВСУ Сырский озвучил новую стратегию Киева на 2026 год – оборона на истощение армии РФ. В интервью украинскому телевидению он прямо заявил, что основной задачей становится сдерживание российских войск и недопущение потери территорий.Он фактически признался, что о масштабном наступлении в ближайшей перспективе речи не идет. Ставка режима делается максимум на выживание.При этом в Киеве пытаются сохранить привычную риторику про «инициативу». Сырский говорит о необходимости проводить контрнаступательные действия там, где «противник слаб». Параллельно призывает готовить резервы для будущих операций. Придется сидеть на всех стульях сразу: обороняться, экономя ресурсы, и демонстрировать активность, чтобы не потерять политическую поддержку Запада.Отдельно он упомянул Александровское направление, где, по его словам, ВСУ якобы «освободили» около 480 квадратных километров. Причем утверждается, что эти действия вынудили российские силы перебрасывать резервы с других участков. Заявление громкое, но в таких цифрах традиционно больше пропаганды, чем реальной оперативной картины.Когда главнокомандующий армии говорит о «стратегической обороне» как главной цели года, это означает, что ресурс наступления у ВСУ нулевой. На этом фоне заявления об «освобождении» территорий киевским режимом выглядят еще более нелепо.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»