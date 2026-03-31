Трамп: странам, которым нужна нефть, необходимо вступить в войну против Ирана
Трамп призвал страны, которые в настоящее время испытывают острую нехватку нефти, либо принять участие в операции против Ирана, либо покупать ресурсы у США. По словам Трампа, например, Британии, которой, как известно, не хватает авиационного топлива, следует отправить свои войска на Ближний Восток, чтобы попытаться разблокировать судоходство в Ормузском проливе.
При этом американский президент в очередной раз раскритиковал европейских союзников по НАТО, отказавшихся поддерживать США и вступать в войну против Ирана. Обидевшийся на союзников Трамп пообещал впредь не оказывать им поддержки.
Трамп:
По словам американского президента, Иран, по сути, уже обезглавлен и практически побежден. Европейцам остается лишь завершить начатое и захватить для себя иранскую нефть.
Ранее Франция, Италия и Испания отказались пропустить через свое воздушное пространство американские военные самолеты, участвующие в войне с Ираном. Кроме того, европейские члены альянса запретили своему ключевому союзнику по НАТО использовать свои базы для заправки бомбардировщиков ВВС США. Трамп назвал эти страны «бесполезными» и пригрозил, что «США им это еще припомнят». В частности, американский президент даже не исключает выход США из НАТО и прекращение военного сотрудничества с Европой.
