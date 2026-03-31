Трамп: странам, которым нужна нефть, необходимо вступить в войну против Ирана

Трамп призвал страны, которые в настоящее время испытывают острую нехватку нефти, либо принять участие в операции против Ирана, либо покупать ресурсы у США. По словам Трампа, например, Британии, которой, как известно, не хватает авиационного топлива, следует отправить свои войска на Ближний Восток, чтобы попытаться разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

При этом американский президент в очередной раз раскритиковал европейских союзников по НАТО, отказавшихся поддерживать США и вступать в войну против Ирана. Обидевшийся на союзников Трамп пообещал впредь не оказывать им поддержки.

Трамп:
Вам придётся начать учиться самим защищать себя. США больше не будут приходить вам на помощь, точно так же, как вы не приходили на помощь нам.

По словам американского президента, Иран, по сути, уже обезглавлен и практически побежден. Европейцам остается лишь завершить начатое и захватить для себя иранскую нефть.

Ранее Франция, Италия и Испания отказались пропустить через свое воздушное пространство американские военные самолеты, участвующие в войне с Ираном. Кроме того, европейские члены альянса запретили своему ключевому союзнику по НАТО использовать свои базы для заправки бомбардировщиков ВВС США. Трамп назвал эти страны «бесполезными» и пригрозил, что «США им это еще припомнят». В частности, американский президент даже не исключает выход США из НАТО и прекращение военного сотрудничества с Европой.
  Седов
    Сегодня, 16:41
    США больше не будут приходить вам на помощь, точно так же, как вы не приходили на помощь нам.
    Фи какой. Обиделся. Силёнок не хватило. А кричал: "Я всемогущий. Я гегемон. Я клал на всех болт, и мне море поколено". Ногами потопай, утырок. С Ираном миникодлой справится не смог. А всё же, после Венесуэлы башенку то вскружило.
  убей фашиста
    Сегодня, 16:42
    В какую войну с Ираном? Ты же, де би л, победил их уже 18 раз!