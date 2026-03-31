Сообщается о возгораниях на альтернативном Ормузскому проливу трубопроводе в ОАЭ

По информации западной прессы, в настоящее время фиксируются возгорания на двух насосных станциях вдоль нефтепровода Хабшан-Фуджайра в ОАЭ. Этот трубопровод является ключевым экспортным маршрутом поставок ближневосточной нефти в обход Ормузского пролива. В частности, возгорания отчетливо видно на спутниковых снимках.

Трубопровод протяженностью 380 км, способный транспортировать из Абу-Даби непосредственно в порт Фуджейра в Оманском заливе до 1,8 млн баррелей нефти в сутки, был построен в 2012 году, чтобы обеспечить экспорт углеводородов в случае нарушения судоходства в Ормузском проливе. Очевидно, что любые перебои в работе этого трубопровода будут иметь весьма ощутимые последствия для мировых рынков нефти.





Между тем ранее Иран уже атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в регионе. Ранее был атакован нефтяной терминал в Фуджейре и катарский завод по сжижению природного газа в Рас-Лаффане, который производит пятую часть мирового объема СПГ. Даже краткосрочные перебои в поставках нефти по альтернативным маршрутам могут привести к сокращению мирового предложения нефти и усугубить волатильность цен, особенно в условиях, когда рынки уже испытывают давление из-за прекращения поставок через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии, невзирая на очевидные угрозы для экспорта своей нефти, выступают за продолжение операции США и Израиля против Ирана.
  stelltok
    stelltok
    Сегодня, 17:54
    перебои в работе этого трубопровода будут иметь весьма ощутимые последствия для мировых рынков нефти.

    Для России сейчас хорошая возможность заработать деньги.
    Воспользуется ли этим Россия.?
    knn54
      knn54
      Сегодня, 18:05
      -хорошая возможность заработать деньги.
      Если нефтяные терминалы не повторят участь Усть-Луги.
    Vauxhall
      Vauxhall
      Сегодня, 18:10
      За Россию не скажу, а вот барыги поимеют свой гешефт к маме не ходи..
    lis-ik
      lis-ik
      Сегодня, 18:17
      Россия не известно,а вот путинская орава точно.
    Аркадий007
      Аркадий007
      Сегодня, 18:42
      Для России всегда плохие времена, потому как зарабатывают единицы, а работают все остальные.
      Максимум что сейчас возможно в России - это подъём цен на бензин.
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      Сегодня, 18:44
      Укры всячески пытаются этому помешать, порт в Ленинградской области не успевает остыть от ударов.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:54
    ❝ Сообщается о возгораниях на альтернативном Ормузскому проливу трубопроводе ❞ —

    — В нынешних обстоятельствах это было ожидаемо ...
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 18:10
    Персы красных линий не рисуют.
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 18:18
    Иранцы не дураки, тоже повреждают чужую инфраструктуру, - берут пример с американ! good
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 18:21
      Осталось трубопровод в КСА на красном море
  Incvizitor
    Incvizitor
    Сегодня, 18:24
    Капиталистическим свиньям по карману больнее всего.
  16112014nk
    16112014nk
    Сегодня, 18:57
    власти ОАЭ и Саудовской Аравии, невзирая на очевидные угрозы для экспорта своей нефти, выступают за про должение операции США и Израиля против Ирана.

    Это из серии : -
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус!