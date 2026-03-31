Китай планирует резко увеличить число орбитальных пусков в 2026 году
Китай намерен кардинально нарастить орбитальную активность уже в 2026 году. Глава ведущей аэрокосмической компании CAS Space Ян Ицян анонсировал амбициозную программу. Страна планирует довести число пусков примерно до 140. Для сравнения: в 2025-м был установлен рекорд – 92 запуска. Теперь Пекин намерен превзойти собственное достижение в полтора раза.
Программа запусков насыщена знаковыми миссиями. В первой половине года ожидается испытание ракеты-носителя Long March 10. Она в перспективе должна отправить корабль «Мэнчжоу» к Луне. Срок – 2030 год.
На апрель запланирован запуск «Шэньчжоу-23», ближе к осени – «Шэньчжоу-24». Оба пилотируемых корабля предназначены для обслуживания орбитальной станции «Тяньгун». Ее Китай планомерно укомплектовывает и расширяет.
Во второй половине года – лунная программа. Аппарат «Чанъэ-7» должен высадиться в районе южного полюса спутника. Цель – поиск водяного льда. Это не просто научный интерес: наличие воды на полюсах Луны – ключевой ресурс для будущего лунного присутствия.
Весной также запланирован совместный китайско-европейский проект SMILE. Это миссия по изучению космической погоды и взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Даже здесь Пекин сохраняет партнерские отношения, несмотря на геополитическое напряжение.
