Трамп: США запомнят отказ Франции пропустить самолеты для операции в Иране

2 285 14
Трамп продолжает довольно откровенно показывать, как в Вашингтоне теперь понимают союзнические отношения. Либо участвуете в американской операции, либо потом услышите мягкую угрозу о том, что «США это запомнят».



На этот раз под раздачу попала Франция. Она, по словам Трампа, отказалась пропускать через свое воздушное пространство самолеты с военными грузами для Израиля. Париж собрал остатки достоинства и решил хотя бы формально не становиться прямой транзитной частью удара по Ирану.

Трамп отдельно подчеркнул, что Франция оказалась «очень неполезной» в операции, в рамках которой, по его выражению, был устранен «палач Ирана». Белый дом уже даже не пытается прикрывать раздражение дипломатическими оборотами. Трамп все чаще переводит отношения с союзниками в режим политического счета.

Ранее Трамп фактически упрекал и других союзников по НАТО за нежелание втягиваться в силовое сопровождение американской линии против Ирана, включая вопрос Ормузского пролива. Если США запускают очередную силовую авантюру на Ближнем Востоке, то от союзников там ждут не обсуждений, а обслуживания маршрутов, логистики и политического прикрытия.

Париж, судя по всему, решил в этот раз немного дистанцироваться. И это вполне объяснимо. Одно дело – делать заявления про Иран из безопасного брюссельского кабинета. И совсем другое – реально открывать свое небо для чужой войны.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -3
    Сегодня, 18:18
    Да, да... Монреаль атакуй - там по-французски разговаривают...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:24
      А микрон что ли лучше чем Доня??? laughing Два придурочных. Но, блин, облечённых полномочиями, к сожалению...
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 18:19
    Трамп - балабол обыкновенный! Его заявления никого уже не пугают, относятся как к слабоумному. fool
    Тролят его все кому хочется, даже марионетка Зеленский - фигушки показывает безнаказанно.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 18:21
    Доня уже словесно опарафинил саудита принца-наследника, заяаил что принц и другие саудиты ему седалище лижут... wassat
    Правильно, Доня. Давай, всех своих поддерживающих поливай, они тебя отблагодарят... laughing good
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:28
    И Италия запретила США использовать свою базу Сигонелла на Сицилии, когда туда уже направлялись американские бомбардировщики, сообщает Corriere della Sera.

    Притом Штаты запросили разрешение, когда бомбардировщики уже были в воздухе. Им отказали.

    До чего дошел гегемон, если лягушатники и макаронники об него ноги обтирают. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:31
      Макарошка осмелела, даже она дули Доне крутить начала... laughing
      Доня, снимай кепку MAGA. Похоже, проехали. yes
  5. stelltok Звание
    stelltok
    +1
    Сегодня, 18:38
    Ранее Трамп фактически упрекал и других союзников по НАТО за нежелание втягиваться в силовое сопровождение американской линии против Ирана


    Скорее всего Трамп специально, хочет европейцев втянуть.
    Cейчас для европейцев на 1 месте - это помогать украинцам.
    Если европейцы пойдут воевать против Ирана, то европейцы не смогут помогать украинцам.
    В принципе, тут есть логика.

    Париж, судя по всему, решил в этот раз немного дистанцироваться. И это вполне объяснимо. Одно дело – делать заявления про Иран из безопасного брюссельского кабинета. И совсем другое – реально открывать свое небо для чужой войны.


    Не в этом дело.
    Французы хотят полностью сосредоточиться на войне Украины против России.
    А растачивать свои ресурсы на Ближний Восток французы не хотят.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:44
    Смотрел сегодня новости из Франции - стоят на ушах из-за соляры по 2,2 евро. В ближайшие дни ожидают с ужасом по 2,6. Так что таки да, наказание будет быстрым и бОльным. Правда,если бы пропустили американские самолёты, результат был бы точно таким же laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:01
      таки в Эмиратах горючка до 4 баксов за литр дошшла... а дизель аж на 72% подскочил... но шейхи то точно пешком ходить не станут даже сейчас.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:44
    Иран пригрозил ударами по объектам американских технологических компаний на Ближнем Востоке

    Согласно обращению КСИР, с 1 апреля целями могут стать "объекты Microsoft, Apple, Google, Nvidia и других американских компаний на Ближнем Востоке "в ответ на каждое убийство в Иране".

    На Ближнем Востоке находятся центры обработки данных компаний и офисы разработки.
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 18:50
      На Ближнем Востоке находятся центры обработки данных компаний и офисы разработки.
      Так уже в первые дни дата-центры под раздачу поали. Гугл с Мелкософтом уже сворачивают проекты по искусственному интелекту. А если еще и с электричеством перебои начнутся - кранты ИИ.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        -1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Седов
        А если еще и с электричеством перебои начнутся - кранты ИИ.


        И крипте тоже.
  8. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 18:51
    То что Трамп даже не пытается прикрываться дипломатическими оборотами , это как раз и показывает , что он есть настоящий дипломат .
    "У дипломата слова должны расходиться с делом,-иначе какой же он дипломат? Слова-это одно, дело-совершенно другое. Искренний дипломат -это сухая вода , деревянное железо" .
    Так говорил про дипломатов не кто иной , а генералиссимус Иосиф Сталин ,
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 19:06
    С одной стороны Франция боится пропускать через свое воздушное пространство самолеты с военными грузами против Ирана, с другой стороны Франция не боится поставлять вооружения Украине...
    Может нам персов к себе пригласить?
    Хотя вряд-ли поможет, нет у персов детей и жен иностранцев. Хотя и у персов бардака хватает.