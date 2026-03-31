Трамп: США запомнят отказ Франции пропустить самолеты для операции в Иране

Трамп продолжает довольно откровенно показывать, как в Вашингтоне теперь понимают союзнические отношения. Либо участвуете в американской операции, либо потом услышите мягкую угрозу о том, что «США это запомнят».На этот раз под раздачу попала Франция. Она, по словам Трампа, отказалась пропускать через свое воздушное пространство самолеты с военными грузами для Израиля. Париж собрал остатки достоинства и решил хотя бы формально не становиться прямой транзитной частью удара по Ирану.Трамп отдельно подчеркнул, что Франция оказалась «очень неполезной» в операции, в рамках которой, по его выражению, был устранен «палач Ирана». Белый дом уже даже не пытается прикрывать раздражение дипломатическими оборотами. Трамп все чаще переводит отношения с союзниками в режим политического счета.Ранее Трамп фактически упрекал и других союзников по НАТО за нежелание втягиваться в силовое сопровождение американской линии против Ирана, включая вопрос Ормузского пролива. Если США запускают очередную силовую авантюру на Ближнем Востоке, то от союзников там ждут не обсуждений, а обслуживания маршрутов, логистики и политического прикрытия.Париж, судя по всему, решил в этот раз немного дистанцироваться. И это вполне объяснимо. Одно дело – делать заявления про Иран из безопасного брюссельского кабинета. И совсем другое – реально открывать свое небо для чужой войны.

