Зеленский: Россия даёт Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва обозначила четкие временные рамки, в течение которых Украина должна полностью вывести свои войска с территории Донбасса. По словам Зеленского, американские посредники сообщили ему, что, если в течение двух месяцев ВСУ не будут выведены из оккупированных Украиной районов Донбасса, предлагаемые Москвой условия заключения мира будут уже другими.

Украинский диктатор рассказал, что, по имеющейся у него информации, Россия якобы рассчитывает освободить Донбасс за два месяца, и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия. При этом бывший комик выразил сомнения в возможностях ВС РФ выбить ВСУ из Славянска и Краматорска. При этом он подтвердил, что в качестве одного из ключевых условий завершения боевых действий российская сторона выдвигает полный выход ВСУ из Донбасса.



Зеленский также сообщил, что он планирует провести очередные переговоры с США и генсеком НАТО. С американской стороны будут Уиткофф, Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В ходе переговоров с представителями Трампа и сенатором-экстремистом «просроченный» собирается обсудить прогресс переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, а также возможность проведения новой встречи в трехстороннем формате.

Между тем прибывшая в Киев глава европейской дипломатии Кая Каллас посетовала, что Евросоюз не может обещать Украине, что 90 миллиардов евро кредита, которые все еще блокирует Венгрия, точно будут выделены. Кроме того, к неудовольствию Каллас, Евросовет столкнулся с определенными препятствиями в введении юбилейного, 20-го пакета антироссийских санкций.
  1. вертухай 2003 Звание
    +9
    Сегодня, 18:27
    Было уже, ничего нового, через два месяца это животное будет кричать о победе, т.к.не дал за два месяца освободить Донбас...
    1. Комментарий был удален.
    2. poquello Звание
      +3
      Сегодня, 18:36
      Цитата: вертухай 2003
      это животное будет кричать о победе, т.к.не дал за два месяца освободить Донбас...

      ну так Трам то о своей на проливе кричит и ничего, а наши требования ужесточат - тоже хорошо
    3. Себенза Звание
      +4
      Сегодня, 18:41
      Животное не даёт. Одесса, Николаев. Какие ещё животные мешают завершить начатое?
  2. 1976AG Звание
    -3
    Сегодня, 18:31
    Если мы за два месяца планируем освободить Донбасс, то значит через два месяца украинских войск там уже быть не должно, иначе получается, что Донбасс мы не освободили. А если освободим, то как можно требовать вывести украинские войска оттуда, где их и так уже нет ? Наркота так и не отпускает...
    1. poquello Звание
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: 1976AG
      А если освободим, то как можно требовать вывести украинские войска оттуда, где их и так уже нет ?

      если сами освободим - условия изменятся
      1. 1976AG Звание
        +2
        Сегодня, 18:43
        Цитата: poquello
        Цитата: 1976AG
        А если освободим, то как можно требовать вывести украинские войска оттуда, где их и так уже нет ?

        если сами освободим - условия изменятся


        " и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия"
        1. poquello Звание
          0
          Сегодня, 18:53
          Цитата: 1976AG
          " и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия"

          ".. У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится».
          Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины."
          1. 1976AG Звание
            0
            Сегодня, 19:03
            Цитата: poquello
            Цитата: 1976AG
            " и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия"

            ".. У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится».
            Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины."


            Не пойму, то ли я слепой, то ли что...

            "Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины."
            Вы где этот текст нашли ? Я не вижу этого текста. А вижу вот это - "По словам Зеленского, американские посредники сообщили ему, что, если в течение двух месяцев ВСУ не будут выведены из оккупированных Украиной районов Донбасса, предлагаемые Москвой условия заключения мира будут уже другими."
            И вот это - "Украинский диктатор рассказал, что, по имеющейся у него информации, Россия якобы рассчитывает освободить Донбасс за два месяца, и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия."
            У нас с вами разные тексты что ли?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +3
    Сегодня, 18:32
    ❝ Зеленский*: Россия даёт Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса ❞ —

    — Не соглашайся на условия России, выводи ВСУ из Донбасса за месяц ...
  4. ANB Звание
    0
    Сегодня, 18:33
    Надо сделать финт ушами и освободить Суммы вместо Славянска.
    1. alexboguslavski Звание
      +1
      Сегодня, 18:41
      Сумы и суММы - две большие разницы.
  5. _DD_ Звание
    0
    Сегодня, 18:37
    А что будет потом, если не выведут? Ньюки?)
    1. Neutral Neutral Звание
      0
      Сегодня, 19:13
      Судя по всему - бусификация жинок в\на.
      Даже укры уже начали подозревать неладное.
  6. pudelartemon Звание
    +2
    Сегодня, 18:39
    Ничто так не бодрит и не ускоряет принятия решений зелёным опарышем,как картина горящего куева из окна на банковой
  7. alexboguslavski Звание
    +4
    Сегодня, 18:40
    Иран не даёт, Иран слов на ветер не бросает.

    Запущенная Ираном баллистическая ракета ударила возле посольства Украины в Израиле, утверждает Сибига украинского МИД .
  8. yuriy55 Звание
    +1
    Сегодня, 18:55
    Зеленский: Россия даёт Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

    Какая-то «зелеберда»...Два с половиной, два с третью, два с четвертью, два на верёвочке...
    Просто убирайся, падла, с российской земли, пока не довёл добрых людей, чтобы кончили тебя, как собаку бешеную...
  9. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 18:57
    Руководитель проекта дронов КВН на оптоволокне Чадаев и один генерал-лейтенант с которым у него был недавно разговор, озвучили интересную информацию и мысли о будущем БПЛА в России.

    Во-первых, набор в создаваемые уже пол года войска беспилотных систем идёт, мягко говоря, не особо выдающимися темпами. Создателям нового рода войск сообщили, что практика выдергивать из "старых" воюющих подразделений лучших операторов и инженеров - не самая хорошая и надо бы готовить собственные кадры. Обратились они за помощью к внутреполитическому контуру - "помогите достать кадры", а там задействовали все штатные инструменты: губернаторов, вице- по внутренней политике, партия власти, ЦУРы, учебные заведения, политтехнологи - плакатами увешаны все города. Но результат не радует, народ уже давно весь" пропылесосили", идет на СВО в основном специфический контингент (выражаясь аккуратно), имеющий немного шансов стать ядром нового высокотехнологичного рода войск.

    Что предлагает Чадаев и генерал? Есть много структур созданных с нуля как отдельная структура: МЧС, Росгвардия, Погранслужба в структуре ФСБ, ФСИН. Это отдельные силовые службы с отдельными от МО задачами. Есть хороший опыт у Ирана - КСИР.
    Следовательно, лучше создавать не новый род войск в рамках структуры МО, а новую организацию с боевыми возможностями, способную в дальнейшем и в гражданские задачи – мониторинговые, логистические, связь, противодействие.
    Отпочковавшись от МО беспилотные войска смогут избавиться от вороха ненужных процедурных ограничений: от ГОЗ до ГПВ. Можно для них прописать быстро новое законодательство, расписать и дополнить когда захочется нормы организационных форм применения. Вспомните, что только документальное оформление новых беспилотных войск к сентябрю 2025 года - заняло почти год!
    Создание отдельной структур позволит привлечь туда на работу/контракт профильных специалистов.
    Беспилотники - очень требовательная к мозгам отрасль, это не носок на строевой оттягивать.
  10. тлауикол Звание
    0
    Сегодня, 19:09
    Разрешите вопрос?
    А если выведут ВСУ из Донбасса, то что? Всё, мир? Война закончится? На том, что сейчас имеется? Это что, шутка первоапрельская ?