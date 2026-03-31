Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва обозначила четкие временные рамки, в течение которых Украина должна полностью вывести свои войска с территории Донбасса. По словам Зеленского, американские посредники сообщили ему, что, если в течение двух месяцев ВСУ не будут выведены из оккупированных Украиной районов Донбасса, предлагаемые Москвой условия заключения мира будут уже другими.Украинский диктатор рассказал, что, по имеющейся у него информации, Россия якобы рассчитывает освободить Донбасс за два месяца, и если до тех пор Украина не выведет войска, то ей будут выдвинуты более жесткие условия. При этом бывший комик выразил сомнения в возможностях ВС РФ выбить ВСУ из Славянска и Краматорска. При этом он подтвердил, что в качестве одного из ключевых условий завершения боевых действий российская сторона выдвигает полный выход ВСУ из Донбасса.Зеленский также сообщил, что он планирует провести очередные переговоры с США и генсеком НАТО. С американской стороны будут Уиткофф, Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В ходе переговоров с представителями Трампа и сенатором-экстремистом «просроченный» собирается обсудить прогресс переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, а также возможность проведения новой встречи в трехстороннем формате.Между тем прибывшая в Киев глава европейской дипломатии Кая Каллас посетовала, что Евросоюз не может обещать Украине, что 90 миллиардов евро кредита, которые все еще блокирует Венгрия, точно будут выделены. Кроме того, к неудовольствию Каллас, Евросовет столкнулся с определенными препятствиями в введении юбилейного, 20-го пакета антироссийских санкций.

