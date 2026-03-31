К вечеру 31 марта российская марка нефти стала одной из самых дорогих в мире

Мировой рынок нефти продолжает лихорадить из-за войны в Иране. К вечеру 31 марта ситуация с нефтяными котировками оказалась такой, что нефть российской марки (обобщённо принято называть Urals) оказалась одной из самых дорогих в мире. Причём спрос на неё продолжает расти.

Итак, по состоянию на 19:30 мск российская марка нефти торгуется по 113 долларов за баррель. А нефть марки Brent, которая обычно на 10-15% дороже, на этот раз оказалась в более низком ценовом диапазоне – 107-108 долларов за «бочку». WTI (West Texas Intermediate) покупают по 104 доллара.



Дороже российской марки на данный момент – ближневосточный «сорт» Dubai Crude. Цена этой нефти составляет 128 долларов за баррель. Однако в этом случае цена весьма условна, так как законтрактовать нефть можно, но вот с её вывозом значительные проблемы из-за перекрытого Ормузского пролива.

Эксперты объясняют значительное удорожание российской нефти тем, что спрос на неё впервые за последние годы значительно превысил предложение. Российскую марку контрактуют Индия, Китай, Турция, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Индонезия.

И российская нефть оказалась той, свободные объёмы которой на рынке весьма велики. Но и их не хватает, чтобы покрыть спрос со стороны всех желающих. Одна только Индия в последнюю декаду марта нарастила закупку Urals минимум на 40%.

Напомним, что Дональд Трамп снял санкции с российской и иранской нефти, заявив, что так стабилизирует нефтяной рынок. Послабления для нефти из РФ, если верить Трампа, действуют до второй декады апреля. К этому моменту Трамп, надо полагать, надеется на завершение иранской войны.
  1. zloybond Звание
    +15
    Сегодня, 19:34
    интересно.... а выручку за рубежом оставят или все таки в Россию направят????
    1. Руслан М Звание
      +5
      Сегодня, 20:22
      Ну вы же уже знаете ответ на данный вопрос )
  2. Ропот 55 Звание
    +5
    Сегодня, 19:34
    Ну посмотрим КТО выиграет от этого и как этим выигрышем распорядится.
    1. Zoldat_A Звание
      +7
      Сегодня, 19:46
      hi!
      Цитата: Ропот 55
      Ну посмотрим КТО выиграет от этого и как этим выигрышем распорядится.

      Сегодня мужик скабеевский по телевизору сказал фразу, которая, во-первых, сама по себе прекрасна, а во-вторых, обыгрывает сказанное Евросоюзом "Ездить в Европу для россиян не право, а привилегия" -
      Покупать российскую нефть - это привилегия. И только МЫ будем решать, кто её достоин.
      А для К.Каллас с её Эстонией персональная цена - 1000 долларов за бочку.
      Его бы слова про "привилегию", да нашим рукамиводителям в уши...
      А у нас опять бабло победит добро и выяснится, что "мыжнетакие". Чего они там, в Европах, переживают? Наши "Газпромы"-"Роснефти" дадут им столько, сколько понадобится. А они хранилища заполнят - и опять хамить начнут и словом, и делом.
      Потому мужику скабеевскому за фразу "пять", а надежды, что её НАВИРХУ кто-то услышит, почему-то нету...
    2. vitaliy20091959 Звание
      +3
      Сегодня, 20:33
      выиграют как всегда вся эта банда рф-миллиардеров ,правительство рф, все правительства регионов рф , вся чиновничья братия больших и малых населенных пунктов рф и только народ россии останется как всегда в накладе , но я все таки верю что народ придет и возьмет то что предки своим горбом выстроили и я совсем не удивлюсь и не огорчусь выброшенным из окон замков особняков всех этих дерипасок и их прихвостней типа онищинко , как там в "кавказской пленнице" насчет крови?
    3. Седов Звание
      -1
      Сегодня, 20:55
      Ну посмотрим КТО выиграет от этого и как этим выигрышем распорядится.
      Ропот hi, а я весь день сегодня думал: чего у нас бензин сегодня опять подорожал? Может ну её нафиг эту дорогую нефть?
  3. Себенза Звание
    +9
    Сегодня, 19:35
    Как я рад. Добегу до КБ. Новость то какая. Весь народ русский проникся и прослезился.
    1. Симаргл Звание
      +2
      Сегодня, 20:18
      Весь народ русский проникся и прослезился.
      Знает ведь: цены вверх поползут.
      1. Аркадий007 Звание
        0
        Сегодня, 20:25
        Вот потому и надо сейчас затариваться.
  4. paul3390 Звание
    0
    Сегодня, 19:35
    Лишь бы только за неё не рупиями как всегда расплачивались...
    1. Мини Мокик Звание
      +1
      Сегодня, 20:11
      Индусы делают платежи в юанях.
  5. Normann Звание
    0
    Сегодня, 19:36
    Интересно, а какая такая доля остальных марок на мировом рынке?
    Одна только Индия в последнюю декаду марта нарастила закупку Urals минимум на 40%
    Крайне странно...
  6. Наводлом Звание
    +5
    Сегодня, 19:38
    Давайте думать, что делать с бюджетным префицитом в 2026-м.
    Может, пенсии поднимем?
    1. Ропот 55 Звание
      +4
      Сегодня, 19:43
      Наводлом hi ,это у вас чувство юмора такое??? Пенсии и так каждый год "поднимают".
      1. Наводлом Звание
        +5
        Сегодня, 20:09
        Цитата: Ропот 55
        Наводлом hi ,это у вас чувство юмора такое??? Пенсии и так каждый год "поднимают".

        Хорошо, уговорили.
        Значит, пенсии поднимать не будем.
        Ваше предложение, товарищ?
        1. Симаргл Звание
          +6
          Сегодня, 20:19
          Ваше предложение, товарищ?
          Зарплаты депутатам.
          И РКН денег просит на блокировки.
          1. Наводлом Звание
            +2
            Сегодня, 20:29
            Цитата: Симаргл
            Зарплаты депутатам.

            С козыря зашёл
    2. ANB Звание
      +4
      Сегодня, 20:09
      . Может, пенсии поднимем?

      Ага, и пенсионный возраст снизим???
      Тут некоторым приходилось севрюжью икру есть вместо белужьей, а Вы про пенсии :)
      1. Наводлом Звание
        +3
        Сегодня, 20:13
        Цитата: ANB

        Ага, и пенсионный возраст снизим???
        Тут некоторым приходилось севрюжью икру есть вместо белужьей, а Вы про пенсии :)

        Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! (с)
    3. sdivt Звание
      +3
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Наводлом
      Может, пенсии поднимем?

      просто представил)
    4. свой1970 Звание
      0
      Сегодня, 20:26
      Цитата: Наводлом
      Давайте думать, что делать с бюджетным префицитом в 2026-м.
      Может, пенсии поднимем?

      Армию увеличим, больше ни на что не хватит, увы.....
  7. ssz Звание
    0
    Сегодня, 19:40
    С этой новостью почему-то акции по российской нефтянке за сегодня на 2% просели.
  8. Андрей Малащенков Звание
    +2
    Сегодня, 19:54
    Ну и что толку -Наши то терминалы сожгли в Лен области что продавать то будем ???
  9. тоже-врач Звание
    +6
    Сегодня, 19:54
    продали право первородства за чечевичную похлёбку? В начале СВО так же было: снабжали Европу газом и нефтью даже не попробовав поторговаться за снятие санкций...
  10. AK-1945 Звание
    +9
    Сегодня, 19:57
    Кому то новая, яхта, кому то новый дворец... А гражданам РФ кукиш.
    1. кот Краш Звание
      0
      Сегодня, 21:14
      Да и кукиш-то даже не покажут, только пообещают. Зато с маслом.
  11. Борис Сергеев Звание
    +2
    Сегодня, 19:59
    2020 год

    Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы", российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

    "Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул глава государства.
  12. Младший рядовой Звание
    +1
    Сегодня, 19:59
    Цитата: Ропот 55
    Ну посмотрим КТО выиграет от этого и как этим выигрышем распорядится.

    Понятно кто. Не все простые смертные. Все равно надо Ирану помогать всеми возможными способами, чтобы додушить экономику ЕС. Меньше будут клоуна кормить и беспилотниками гадить.
  13. михаилл Звание
    +4
    Сегодня, 20:07
    Сразу вспомнился анекдот:

    Сразу вспомнился анекдот:
    Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает. Бензин целеустремлённый и плевать хотел на условности.
    Будь как бензин!!!
  14. 16112014nk Звание
    +5
    Сегодня, 20:15
    российская марка нефти стала одной из самых дорогих в мире

    Для 95 % населения России от этого никаких преференций всё равно не будет.
    1. Руслан М Звание
      +2
      Сегодня, 20:25
      скорее вырастет цена на бензин, а следом и на продукты и дальше по эстафете
  15. Аль Манах Звание
    +2
    Сегодня, 20:17
    Отличная новость! Значит завтра, 1 апреля, подешевеет бензин! "Точно вам говорю!" (с)
    1. михаилл Звание
      0
      Сегодня, 21:03
      Цитата: Аль Манах
      "Точно вам говорю!" (с)

      "Истинно вам говорю."(с)
      Но, всегда "запоминается последняя фраза"(с).
  16. Андрей Николаевич Звание
    +1
    Сегодня, 20:29
    Да уж.. Наступил Иран всем, на больной мозоль. Молодцы!
    1. Lako Звание
      0
      Сегодня, 21:02
      В этой ситуации, руководству России, нужно быть идиотами, что бы не оказать военную поддержку Ирану. Всё окупится, ценой на углеводороды.
  17. Анатолий Елисеев Звание
    +2
    Сегодня, 20:31
    Я рад за наших олигархов, они стали еще богаче!
  18. VLAD-96 Звание
    -1
    Сегодня, 20:37
    Интересно да же, как это на уровень цен на наших заправках скажется? Возьмут, да Как опустят цены сразу на 40-50% на завись всем йевропам!
    Да, ждите, ещё и поднимут! Типа под соусом: туда на внешний рынок выгодно продавать, чем своему потребителю, ничего личного-только бизнес...
  19. Светлан Звание
    0
    Сегодня, 20:43
    Напомним, что Дональд Трамп снял санкции с российской и иранской нефти, заявив, что так стабилизирует нефтяной рынок.

    Не совсем точно и верно. Он разрешил всем покупать российскую нефть (снял санкции) но только ту, что находилась в море на момент санкций.
  20. Scientist_ Звание
    0
    Сегодня, 21:21
    Цитата: Борис Сергеев
    российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов

    97% российской экономики формируется экспортом сырья.