К вечеру 31 марта российская марка нефти стала одной из самых дорогих в мире

Мировой рынок нефти продолжает лихорадить из-за войны в Иране. К вечеру 31 марта ситуация с нефтяными котировками оказалась такой, что нефть российской марки (обобщённо принято называть Urals) оказалась одной из самых дорогих в мире. Причём спрос на неё продолжает расти.Итак, по состоянию на 19:30 мск российская марка нефти торгуется по 113 долларов за баррель. А нефть марки Brent, которая обычно на 10-15% дороже, на этот раз оказалась в более низком ценовом диапазоне – 107-108 долларов за «бочку». WTI (West Texas Intermediate) покупают по 104 доллара.Дороже российской марки на данный момент – ближневосточный «сорт» Dubai Crude. Цена этой нефти составляет 128 долларов за баррель. Однако в этом случае цена весьма условна, так как законтрактовать нефть можно, но вот с её вывозом значительные проблемы из-за перекрытого Ормузского пролива.Эксперты объясняют значительное удорожание российской нефти тем, что спрос на неё впервые за последние годы значительно превысил предложение. Российскую марку контрактуют Индия, Китай, Турция, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Индонезия.И российская нефть оказалась той, свободные объёмы которой на рынке весьма велики. Но и их не хватает, чтобы покрыть спрос со стороны всех желающих. Одна только Индия в последнюю декаду марта нарастила закупку Urals минимум на 40%.Напомним, что Дональд Трамп снял санкции с российской и иранской нефти, заявив, что так стабилизирует нефтяной рынок. Послабления для нефти из РФ, если верить Трампа, действуют до второй декады апреля. К этому моменту Трамп, надо полагать, надеется на завершение иранской войны.

