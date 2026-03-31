В Кривом Роге поражены объекты инфраструктуры в промышленных районах города
31 марта Кривой Рог снова подвергся атаке беспилотников «Герань». Местные источники зафиксировали серию прилетов, а глава совета обороны города Александр Вилкул подтвердил: поражены объекты инфраструктуры.
По данным мониторинговых каналов, опасность возникла ближе к вечеру. Беспилотники фиксировались в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Тревога звучала в Долгинцевском и Металлургическом районах. Очевидцы сообщали о громких звуках и клубах черного дыма на месте одного из попаданий.
География ударов охватила несколько районов города. Помимо упомянутых, под атаку попали Саксаганский район и населенный пункт Широкое. Особое внимание в местных пабликах уделили объектам горно-обогатительного комбината, где тоже звучала тревога. Это ключевое предприятие региона.
Это не первый налет на Кривой Рог за последние дни. 28 марта удару подверглось промышленное предприятие. 26 и 27 марта Вилкул сообщал о повреждениях инфраструктуры.
По оценкам украинской стороны, часть беспилотников удалось сбить, однако остальные достигли целей. Целями становились промышленные и логистические объекты – то, что составляет экономическую базу украинской военной машины.
