В Кривом Роге поражены объекты инфраструктуры в промышленных районах города

31 марта Кривой Рог снова подвергся атаке беспилотников «Герань». Местные источники зафиксировали серию прилетов, а глава совета обороны города Александр Вилкул подтвердил: поражены объекты инфраструктуры.



По данным мониторинговых каналов, опасность возникла ближе к вечеру. Беспилотники фиксировались в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Тревога звучала в Долгинцевском и Металлургическом районах. Очевидцы сообщали о громких звуках и клубах черного дыма на месте одного из попаданий.

География ударов охватила несколько районов города. Помимо упомянутых, под атаку попали Саксаганский район и населенный пункт Широкое. Особое внимание в местных пабликах уделили объектам горно-обогатительного комбината, где тоже звучала тревога. Это ключевое предприятие региона.

Это не первый налет на Кривой Рог за последние дни. 28 марта удару подверглось промышленное предприятие. 26 и 27 марта Вилкул сообщал о повреждениях инфраструктуры.

По оценкам украинской стороны, часть беспилотников удалось сбить, однако остальные достигли целей. Целями становились промышленные и логистические объекты – то, что составляет экономическую базу украинской военной машины.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 19:58
    Иран фигачит всех кто хоть чуть причастен - заводы по производству вооружений для Украины - есть и в Польше Чехословакии у Трибалтов - пля да везде а мы все миндальничаем - ну вынесли какой то обьект - что от этого оружия стало меньше поступать в свинрник - а те вообще обнаглев от нашей безхребетности - стали уже и через польшуу и трибалтию и фнляндию в открытую нас обстреливать ... тьпфу ..
  2. drags33 Звание
    Сегодня, 20:03
    Хорошо!!! Но мало... до обидного мало... А ведь возможности есть! Почему не пользуемся? У руководства домики/дети/любовницы/жены за бугром - низзя обижать зарубежных "партнеров"?
  3. carpenter Звание
    Сегодня, 20:04
    Беспилотники фиксировались в направлении Южного горно-обогатительного комбината.

    Ну а почему не наносятся удары по основному предприятию, а на сайте с упоением пишут, про обогатительный комбинат, если «АрселорМиттал Кривой Рог» — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, и его не трогают.
    1. al3x Звание
      Сегодня, 20:17
      Вопросов всё больше, ответов всё меньше.
    2. tur-tur Звание
      Сегодня, 20:35
      Всё просто, достаточно погуглить.
      «ArcelorMittal Кривой Рог» работает в составе международной корпорации ArcelorMittal
      ArcelorMittal, «Арсело́р Ми́ттал» — вторая по размерам металлургическая компания в мире
      ArcelorMittal принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. До продажи в 2005 году предприятие называлось "Криворожсталь".
      Дальше лень гуглить, но выводы сделать можно.
    3. Панадол Звание
      Сегодня, 21:13
      Может не хотят , как в Мариуполе ? Там все расфигачили до тла. А потом , ктот то хотел забрать предприятие. А забирать нечего. Один металлолом. Так этот гражданин так обиделся, что даже кого-то посадили. За утилизацию того самого лома.