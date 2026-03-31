Глава евродипломатии Кая Каллас прибыла в Киев с визитом. Вместо обещанной поддержки она привезла очередную порцию разочарования для местного режима. На министерском заседании ЕС она признала: кредит в 90 миллиардов евро для Украины остается заблокированным.Каллас заявила:Что за препятствия – давно не секрет. Венгрия уже не первый месяц блокирует и новый пакет санкций, и финансовую помощь Киеву. Венгерский премьер Виктор Орбан объясняет свою позицию просто: Украина препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба», нужной для экономики республики. К Будапешту присоединилась и Словакия.Попытка продавить решение на саммите Евросовета 20 марта провалилась. Итоговое коммюнике по Украине тогда не подписали ни Венгрия, ни Словакия. Теперь Каллас приехала лично сообщить киевскому режиму, что чуда не случилось.Еврокомиссия, конечно, продолжает имитировать бурную деятельность. На днях утверждена рабочая программа на 1,5 миллиарда евро для поддержки оборонной промышленности – и своей, и украинской. 700 миллионов обещано на системы борьбы с БПЛА, 300 миллионов – напрямую ВСУ. Но эти цифры несопоставимы с заблокированными 90 миллиардами.

