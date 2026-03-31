Удар по базе в Исфахане говорит, что B-2 Spirit хозяйничают в небе над Ираном
Подтверждается информация о мощном взрыве на военном объекте в иранском Исфахане. И обусловлен взрыв прилётом нескольких авиационных бомб.
По последним сведениям, американские бомбардировщики B-2 Spirit сбросили как минимум 2 противобункерные бомбы на военную базу «Бадр».
Западные источники сообщают, что американская разведка установила, что именно с этой базы в течение последних четырёх недель как минимум дважды вывозились ракеты для нанесения ударов по объектам на Ближнем Востоке, включая терминал 5-го флота США в Бахрейне.
После получения данных американская бомбардировочная авиация отработала по цели в Исфахане. В результате удара сдетонировало хранилище боеприпасов, в том числе, вероятно, подземная его часть, где могли храниться баллистические ракеты.
Обращает на себя внимание тот факт, что Исфахан находится в центральной части Ирана. Если для удара действительно использовались бомбардировщики B-2, значит, иранская ПВО ничего не смогла им противопоставить. И это далеко не первый случай, когда «Спириты» ВВС США «хозяйничают» в иранском воздушном пространстве. Напомним, что ещё во время прошлогодней 12-дневной войны, B-2, поднявшись в том числе с базы в штате Миссури, нанесли удар по ядерному центру Фордо. Тогда бомбы GBU-57 до ядерного «сердца» Ирана достать не смогли.
Соответственно, Ирану нужно вынести урок из происходящего и в следующий раз предложить для B-2 Spirit по-настоящему не решаемую задачу, задействовав имеющиеся средства и методы ПВО. Или же у Ирана с ПВО действительно всё плохо?
Информация