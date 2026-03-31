Удар по базе в Исфахане говорит, что B-2 Spirit хозяйничают в небе над Ираном

Подтверждается информация о мощном взрыве на военном объекте в иранском Исфахане. И обусловлен взрыв прилётом нескольких авиационных бомб.

По последним сведениям, американские бомбардировщики B-2 Spirit сбросили как минимум 2 противобункерные бомбы на военную базу «Бадр».



Западные источники сообщают, что американская разведка установила, что именно с этой базы в течение последних четырёх недель как минимум дважды вывозились ракеты для нанесения ударов по объектам на Ближнем Востоке, включая терминал 5-го флота США в Бахрейне.

После получения данных американская бомбардировочная авиация отработала по цели в Исфахане. В результате удара сдетонировало хранилище боеприпасов, в том числе, вероятно, подземная его часть, где могли храниться баллистические ракеты.

Обращает на себя внимание тот факт, что Исфахан находится в центральной части Ирана. Если для удара действительно использовались бомбардировщики B-2, значит, иранская ПВО ничего не смогла им противопоставить. И это далеко не первый случай, когда «Спириты» ВВС США «хозяйничают» в иранском воздушном пространстве. Напомним, что ещё во время прошлогодней 12-дневной войны, B-2, поднявшись в том числе с базы в штате Миссури, нанесли удар по ядерному центру Фордо. Тогда бомбы GBU-57 до ядерного «сердца» Ирана достать не смогли.

Соответственно, Ирану нужно вынести урок из происходящего и в следующий раз предложить для B-2 Spirit по-настоящему не решаемую задачу, задействовав имеющиеся средства и методы ПВО. Или же у Ирана с ПВО действительно всё плохо?
  1. михаилл Звание
    Сегодня, 21:27
    Скорее всего база давно пустая, а "невидимые" бомбардировщики надо отрекламировать.
    1. aybolyt678 Звание
      Сегодня, 21:31
      если там была детонация значит не пустая
  2. aybolyt678 Звание
    Сегодня, 21:31
    Грустно, сочувствую Ирану в его борьбе с обидчиком.
  3. КошмарИваныч Звание
    Сегодня, 21:31
    Печально всё это конечно ..Нет , к сожалению, в РФ руководства готового воспользоваться возможностью и проявив политическую волю превратить Иран в " украину для сша" . Да и откуда ей взяться , когда жены глав разведок шопятся по парижам и курщавелям... crying
  4. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 21:32
    Исфахан находится не в центральной части Ирана, а за 200 км. от границы с Ираком. Т. е., матрасные стелсы, если это были они, зашли в воздушное пространство Ирана, где-то километров на 150. Интересно, сколько сил и средств было задействовано, для обеспечения удара?
  5. Миха1981 Звание
    Сегодня, 21:33
    Какая дата и сколько взрывов, если склад боеприпасов, то рваться должны долго.