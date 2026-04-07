Мартлеты против шахедов: как британские КВВС защищают авиабазы на Ближнем Востоке от иранских БПЛА
ЗРК Rapid Sentry — ключевой компонент защиты КВВС от БПЛА
Королевские военно-воздушные силы Великобритании имеют несколько авиабаз на Ближнем Востоке и в ближайших регионах. Эти объекты подвергаются риску ракетных или беспилотных ударов со стороны Ирана, что предъявляет повышенные требования к их защите. По имеющимся данным, в последние недели КВВС усилили ПВО своих аэродромов за счёт развёртывания и переброски дополнительных систем разного рода.
Защита и оборона
В КВВС давно понимали все риски, связанные с широким распространением ударных БПЛА. В связи с этим в недавнем прошлом было принято решение о создании отдельного подразделения по борьбе с беспилотной угрозой. Его планировалось включить в состав Полка КВВС (RAF Regiment) — формирования, отвечающего за решение вспомогательных и специальных задач.
Задачи борьбы с БПЛА в середине 2022 г. поручили 34-й эскадрилье Полка КВВС. Основным пунктом базирования эскадрильи остался аэродром RAF Leeming. При этом его взводы распределены между несколькими другими авиабазами. Кроме того, при необходимости, они могут отправляться на заморские объекты для организации или усиления их ПВО.
Тогда же аналогичные задачи получила 63-я эскадрилья Полка КВВС. Однако она должна защищает не базы и объекты вооружённых сил, а высшее руководство страны. Например, это подразделение осуществляет прикрытие официальных мероприятий.
19 марта официальное издание министерства обороны Великобритании BFBS Forces News раскрыло некоторые подробности службы зенитчиков, специализирующихся на борьбе с БПЛА. Не вдаваясь в чувствительные подробности, издание раскрыло основные виды применяемой техники и вооружения, принципы их применения и т.д.
Пуск ракеты Martlet комплексом Rapid Sentry
Примечательно, что репортаж о 34-й эскадрилье подготовили на её базе в Великобритании. В то же время, BFBS Forces News упомянуло, что коллеги героев репортажа уже несут боевое дежурство на Ближнем Востоке и участвуют в борьбе с иранскими средствами воздушного нападения. Впрочем, подробности их работы, по понятным причинам, не проводились.
Интересные подробности были опубликованы 28 марта. Минобороны сообщило, что в составе 34-й эскадрильи появились первые асы. К этому времени некоторые расчёты зенитных средств записали на свой боевой счёт не менее 5 вражеских БПЛА. Главным средством, при помощи которого были получены такие результаты, назвали наземный зенитный ракетный комплекс Rapid Sentry, уже упоминавшийся в открытой печати.
Отмечалось, что растущие боевые счета личного состава и ЗРК указывают на правильный подход в деле строительства и модернизации ПВО авиабаз. Используя современные тактики и изделия, КВВС смогли защитить свои объекты от актуальных угроз в виде беспилотников-камикадзе. При этом, несмотря на все нововведения и перспективные идеи, решающую роль в борьбе с БПЛА сохраняют за собой зенитные ракеты, воздействующие на цель самым радикальным способом.
Радиоэлектронная составляющая
Из официальных публикаций известно, какую материальную часть использует 34-я эскадрилья ПВО. У неё имеются разнообразные радиотехнические и зенитные системы, позволяющие своевременно выявлять угрозу, а затем подавлять её или поражать. Состав такой системы ПВО оптимизирован для борьбы с беспилотниками, однако не исключается возможность перехвата полноценной авиации или высокоточного вооружения.
Станции разведки из состава системы ORCUS
Основным средством обнаружения воздушных целей любых размеров и с разной ЭПР является система ORCUS C-UAS. Она была разработана в конце десятых годов компанией Leonardo, и с 2020 г. поставляется в части британской армии. К настоящему времени такие системы в требуемом количестве поступили в обе эскадрильи по борьбе с БПЛА.
В состав системы ORCUS входят станции радиоэлектронной разведки, работающие в разных диапазонах. Они выявляют каналы управления и обмена данными беспилотных систем, а также определяют примерное местоположение цели. Также в системе имеется оптико-электронное оборудование для более точного определения координат цели.
Данные от средств разведки поступают на станцию управления. Она рассчитывает местоположение целей, сопровождает их, а также распознаёт, определяет степень опасности и т.д. По данным от станции управления работают другие компоненты ПВО.
34-я эскадрилья имеет возможность подавить обнаруженную воздушную цель. Для этого используются системы радиоэлектронной борьбы Ninja от американской компании Black River Systems. В радиусе нескольких километров обеспечивается подавление каналов связи и спутниковой навигации. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы БПЛА потерял возможность нормальной работы.
Ракетный компонент
В распоряжении 34-й эскадрильи ПВО также имеются полноценные зенитные ракетные комплексы. Изделия Rapid Sentry предназначаются для работы по более крупным беспилотным целям или по полноценной авиации. С их помощью обеспечивается защита воздушного пространства в радиусе нескольких километров.
По известным данным, ЗРК Rapid Sentry был разработан французской компанией Thales Group в начале двадцатых годов. Основой для него стал боевой модуль Rapid Ranger, представленный ранее. В рамках нового проекта существующий модуль перенесли на стационарную платформу и доработали с учётом требований КВВС Великобритании.
Не позднее 2022-23 гг. новый ЗРК прошёл необходимые испытания и подтвердил расчётные характеристики. После этого появился заказ на поставку подобной техники британским подразделениям, которым предстояло осваивать борьбу с БПЛА. К настоящему времени в эксплуатацию приняли достаточное количество изделий Rapid Sentry, и они развёрнуты на разных базах, в т.ч. за пределами Британских островов.
Rapid Sentry имеет достаточно простую конструкцию. Он построен на платформе в виде пирамиды, вмещающей ряд необходимых агрегатов. На вершине помещается полноповоротный боевой модуль Rapid Ranger. На модуле установлена оптико-электронная станция с возможностью самостоятельного перемещения в двух плоскостях, а также пара качающихся пусковых установок под ракеты. Боекомплект такого ЗРК включает 4 ЗУР.
Комплексы на вооружении 34-й эскадрильи используют ракету LMM Martlet. Это компактный твердотопливный боеприпас, предназначенный для использования в ПВО ближней зоны или в авиации. Ракета имеет длину всего 1,3 м при диаметре корпуса 76 мм. Стартовая масса — 13 кг, в т.ч. 3 кг боевой нагрузки в виде осколочно-фугасного заряда.
ЗУР Martlet имеет двухрежимный твердотопливный двигатель, который обеспечивает старт с наземной пусковой установки и последующий разгон для полёта к цели. Максимальная скорость превышает 510 м/с (ок. 1,5 М). Дальность перехвата, в зависимости от способа пуска и профиля полёта, может превышать 6 км.
Минобороны Великобритании заказывает серийные ракеты «Мартлет» с полуактивным лазерным наведением. Подсвет цели для них осуществляется средствами зенитного комплекса. Также разработана модификация с инфракрасной головкой самонаведения.
В ближней зоне
Таким образом, подразделения из состава 34-й эскадрильи КВВС могут засекать, подавлять или атаковать воздушные цели разного рода. В зависимости от тех или иных факторов, обеспечивается обнаружение беспилотной или авиационной угрозы на расстояниях не менее 10-12 км. На меньшей дистанции средства и комплексы, имеющиеся у подразделения, могут подавить БПЛА или сбить его ракетой.
Подобные возможности неоднократно демонстрировались на разных учениях недавнего прошлого. Кроме того, подразделения эскадрильи несли дежурство на нескольких британских авиабазах, хотя им и не приходилось перехватывать реальные цели.
Теперь подразделения и их системы попали на Ближний Восток, где столкнулись с реальной угрозой в виде иранских БПЛА и баллистических ракет. Британское Минобороны сообщает, что личный состав и техника пока справляются с выполнением поставленных задач и даже показывают хорошие результаты. Боевой счёт зенитчиков постепенно растёт.
Впрочем, судя по раскрытым данным, британские подразделения ПВО имеют весьма ограниченный количественный и качественный потенциал. Кроме того, похоже, что они пока не сталкивались с массированными атаками со стороны противника. При этом очевидно, что Иран способен организовать полномасштабный налёт с перегрузкой ПВО британских КВВС. Какими будут последствия такой операции — большой вопрос.
Информация