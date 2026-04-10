«Теория поколений» и проблема мигрантов
Деяния Апостолов, 7:8
Из рассказов о малоизвестном. Сегодня в продолжении темы влияния проблем поколений на общество в целом мы посмотрим, во-первых, на портрет среднестатистического россиянина начала ХХ века, а во-вторых, рассмотрим вопросы миграции российских крестьян в города.
Есть много оценочных суждений по вопросу о том, каким были россияне в то время, однако мне хотелось бы привести только одно, а именно мнение А. П. Чехова. И вот что он писал:
Эта фраза во многом автобиографична и потому нуждается в пояснении. Очевидно, что такие люди, «по капле выдавливавшие из себя раба», в то время уже были. Но вот вопрос: в каком процентном отношении они были по отношению к тем, кто в данном положении и остался, либо застрял в промежуточном? Очевидно, что таких было значительно больше, чем «чеховцев», и что именно они задавали в это время тон в царской России. Причем написано это явно о горожанине в первом поколении, то есть самом «страшном» с точки зрения социальной психологии, потому что такие люди в равной степени испытывали и давление крестьянского воспитания до пяти лет, и давление городской среды, где он бегал по урокам «без калош».
И вот тут следует вспомнить о том, а какова она была, крестьянская психология того времени, что лежало в ее основе? А в основе ее лежал совершенно жуткий патернализм или «отцовщина». Крестьянский труд тяжел. Еще более он был тяжел в то время, когда крестьяне в Российской империи часто выживали на уровне голодной смерти. Что сплачивало людей в этих условиях? Только одно – авторитет отца-патриарха и безоговорочное ему подчинение. Очень хорошо написал об этом Бестужев-Лада в своем небольшом, но емком исследовании «История твоих родителей».
Причем патернализм требовал подчиняться не только своему отцу, но и всем прочим «отцам» в деревне, определял поэтому некую среднюю манеру поведения и именно в силу этого требовал от человека «быть как все». Быть как все в труде, в отдыхе, развлечениях — во всем. Стоило только человеку показать себя не как все, и тяжкие последствия тут же обрушивались на его голову: дочерей его однодеревенцы не сватали, за сыновей своих девок не отдавали, общаться не общались, да еще и награждали презрительными кличками. Прессинг такого отношения был тяжел и часто провоцировал уход человека в город. Кстати, кулаков в деревнях не любили не только за их «мироедство», но еще как раз за то, что они были «не как все». Очень хорошо о подобном отношении к «выбившимся в люди» крестьянам написано в романе «Горбатый медведь» Евгения Пермяка.
Люди, воспитанные в условиях патернализма, испытывали впоследствии неосознанную тягу к… сильным личностям, всякого рода «отцам», «вождям» и «каудильо», а всё потому, что привыкли считать, что именно они могут запросто решить все твои проблемы (и самому над их решением думать будет не надо!), главное — выполнять приказы «отца» и трудиться не покладая рук. А ослушников в деревне отец бил ремнем или вожжами и был при этом в полном своем праве. К такому отношению эти люди привыкали с детства. До пяти лет!
Но вот обстоятельства изменились. Нужда и бедствия в России обострились до предела, и случилось то, что случилось, а именно Февральская буржуазная революция. Но почему между Февралем и Октябрем был такой значительный перерыв? В.И.Ленин ответил и на этот вопрос, причем исчерпывающим образом:
Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула всё, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику.
Мелкая буржуазия в жизни зависит от буржуазии, живя сама по-хозяйски, а не по-пролетарски (в смысле места в общественном производстве), и в образе мыслей она идет за буржуазией.
В интересах повышения техники производства хлеба и размеров производства, а также в интересах развития рационального крупного хозяйства и общественного контроля над ним, мы должны внутри крестьянских комитетов добиваться образования из каждого конфискованного помещичьего имения крупного образцового хозяйства под контролем Советов батрацких депутатов. Партия пролетариата должна разъяснять, что система мелкого хозяйства при товарном производстве не в состоянии избавить человечество от нищеты масс и угнетения их.
ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА В НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
(ПРОЕКТ ПЛАТФОРМЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ПАРТИИ)
Написано 10 (23) апреля 1917 г.; послесловие – 28 мая (10 июня) 1917 г.
Напечатано в сентябре 1917 г. в Петрограде отдельной брошюрой издательством «Прибой».
Подпись: В. Ленин
То есть мало того, что крестьянская масса была носителем психологии патернализма. Она еще и представляла собой мелких собственников со своим, также весьма специфическим мировоззрением, психологией и поведенческими стереотипами. Тот еще был «компот», не так ли? И вот вся эта масса «поперла» в города, резко изменив их социальную структуру, что стало особенно заметно после окончания Гражданской войны, когда многие потомственные горожане, в том числе и потомственные рабочие, были убиты на фронтах либо и вовсе эмигрировали из страны. То, если следовать ленинскому пониманию событий, а у нас нет оснований сомневаться в его правильности, именно в городах произошел резкий рост мелкобуржуазного сознания, притом, однако, что в стране декларировалось социалистическое преобразование общества. Парадокс, да? И разрешен он был введением НЭПа. Вот только большевики понимали, что НЭП — это временно, что потом они от него с легкостью откажутся, как только… как только доминирующей силой нового советского общества станет не отсталое крестьянство, а передовой рабочий класс.
И недаром уже в 1925 году в стране проходит так называемый съезд индустриализации (XIV съезд ВКП(б)). И обратите внимание, что в выступлениях товарища Сталина и на этом, и на всех последующих съездах он в начале своего доклада делает упор именно на численном росте рабочего класса и рассматривает его как исключительно положительный факт. Но… Тут возникает интересный вопрос. Понятно, что Сталин не знал о «теории поколений». Но он не мог не знать о том, что все «новые рабочие», о которых он говорит, это всего лишь вчерашние крестьяне. Более того, применение американской конвейерной системы труда также не способствует выработке пролетарского классового сознания, поскольку ну какой же профессиональный рабочий может получиться из «завинчивающего гайку номер 7»? Он так и будет в душе оставаться крестьянином и страдать от раздвоенности своего в целом весьма примитивного сознания. Ну и проблему своего «страдания» он также будет решать традиционно – водкой! Именно поэтому, кстати, в конце 20-х годов в СССР резко вырос уровень пьянства именно в городах, о чем есть немало диссертационных исследований на примерах многих регионов России, включая и Пензенскую область.
Впрочем, у страны и того же И. В. Сталина в данном случае выбора не было. Следуя марксистко-ленинскому учению (а никакому другому он физически следовать в то время не мог), он, как марксист, должен был одновременно готовить страну к участию в мировой революции и в то же самое время, как человек государственных интересов, укреплять ее на случай внешней агрессии. «Нас сомнут, если мы не пробежим это время за 10-15 лет!» — это ведь им было сказано и сказано абсолютно верно. То есть выбора у него не было. Следовало обеспечить рост промышленности, а значит, добиваться увеличения численности рабочего класса любой ценой. И самым простым и очевидным решением в данном случае была миграция значительной части населения СССР из сельской местности в города.
Кстати, уже в 1961 году численность сельчан и горожан в СССР сравнялась. Вот только горожане теперь в стране были совсем не такие, как раньше. Горожане в четвертом и даже в третьем поколении стали редкостью, а вот в первом и во втором теперь доминировали.
Причем, хочу отметить, что я вовсе не пытаюсь показать, что крестьяне, мол, «плохие», а горожане «хорошие». Отнюдь нет. Речь идет о соответствии психологии воспитания до пятилетнего возраста с окружающей человека средой. И всякий разумный человек не может не согласиться с тем, насколько сельская среда, особенно в то далекое от сегодняшнего дня время, отличалась от среды городской, пусть даже в том же 1961 году абсолютное большинство улиц в той же Пензе, как и в деревнях, не имели асфальта!
Но ведь была еще и проблема образования, которая самым тесным образом накладывалась на проблему миграции. Впрочем, ее мы рассмотрим в следующий раз…
Продолжение следует…
