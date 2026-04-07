О переоцененности дронов в современной войне

Локальная революция


«Дроны навсегда перевернули современную войну», «БПЛА – это настоящая революция в военном деле», «камикадзе за 500 долларов уничтожают танки за миллионы» — именно так восхваляют беспилотники в средствах массовой информации в России, на Украине и за рубежом. Аппаратам даже присвоили модное имя – gamechanger. Истоки этого выражения стоит искать в западной аналитике.



К «геймченджерам» в военном деле относят технологические революции, заметно преображающие поле боя. Это колесница, длинный британский лук, порох, танки, боевая авиация и, наконец, ядерное оружие. Можно еще вспомнить про ракеты, РЛС и спутниковую навигацию. В этот ряд смело задвигают беспилотники различного уровня и назначения – разведывательные, ударные, FPV, дроны-минеры, саперы и прочие. Во многом это связано с безусловным успехом беспилотников на спецоперации. Успех кажется настолько значительным, что сначала Украина, а потом и Россия создали у себя специальные роды войск. Дроны явно вышли за формат тактического оружия и представляют угрозу стратегического уровня. Но при ближайшем рассмотрении картина становится несколько иной.


Для начала вспомним конфликт Азербайджана и Армении, более известный как Вторая карабахская война. После неё в прямом смысле короновали пресловутые Bayraktar TB2. Украинцы в спешке закупили несколько десятков дронов и организовали у себя сборку. А потом случилась спецоперация, и большая часть турецких дронов погибла в украинском небе. Турки что-то попытались сделать, но ничего вразумительного не получилось.

В итоге случилось то, что случилось: Bayraktar TB2 на эйфории закупили 34 страны (более 500 произведенных аппаратов), а его более тяжелый собрат Bayraktar Akinci пришелся по вкусу только 16 армиям мира. Дело не в его больших габаритах и стоимости, а в результативности БПЛА данного типа на Украине. История с Bayraktar – типичный пример излишне эмоционального восприятия результативности боевого применения оружия. Весь мир облетели видео уничтожения с воздуха армянских танков и систем ПВО. Это и стало залогом рыночного успеха. Но был он недолог – российские «Торы» и «Панцири» обесценили турецкое оружие в небе Украины.

Сейчас во всем мире ощущается эйфория от успехов БПЛА на спецоперации. По обе стороны фронта, надо отметить. Более 5 млн дронов ежегодно выпускает каждая сторона конфликта, и темпы только возрастают. Одним из важнейших факторов эффективности является соотношение цены боеприпаса и стоимости цели. И действительно, 500-долларовый FPV-дрон поражает танк за 5–10 млн долларов. Впечатляющая эффективность, не правда ли? За исключением нескольких нюансов.

Противник для уверенного поражения боевой бронированной машины отряжает не менее 15 камикадзе. Почему так много? Схема следующая: FPV на оптоволокне ликвидирует бортовую РЭБ, освобождая путь для радиоуправляемых дронов, и очень большой удачей для противника считается обездвиживание танка со 2–3-го захода. Но и этого мало. Регламент требует сожжения боевой машины и поражения всего экипажа. Добавляем к этому немалый процент брака и осечек БПЛА. В итоге получается совсем другая статистика: около 50–70 тыс. долларов для уверенного поражения боевой машины. Соотношение все равно гигантское, но уже сопоставимое с применением современных противотанковых комплексов.


И еще немного статистики. В прошлом году на Украине (по данным местных источников) выпустили более 5 миллионов дронов. Не менее 60% пришли в войска бракованными. Это также по собственному признанию украинской прессы. Брак либо доводили до ума на местах, либо отправляли обратно. Это не все. До 40% украинских камикадзе просто не долетает до цели – мешают РЭБ, отказы, неопытность операторов и прочее. Несмотря на все это, БПЛА до сих пор считается чудо-оружием.

Умеренный оптимизм


На дворе пятый год СВО. Казалось бы, дроны, особенно FPV, доказали свою эффективность, но они так и не получили массового распространения. Достоверных фактов применения очень мало. «Хезболла» только в 2026 году начала бить по Merkava и Namer FPV-дронами. Эффективность не особо впечатляющая, иначе бы ЦАХАЛ давно бы обмангалил всю свою броню. В Газе вообще не видно ударных дронов, хотя бронетехники вдоволь. Еще балуются по украинскому сценарию наркотеррористы из «Красной команды» в Рио-де-Жанейро – в октябре прошлого года они сбрасывали гранаты на головы полицейскому спецназу. Получилось вполне эффективно. Но это всё эпизодические акции, несмотря на то, что конфликтов в мире меньше не становится.

Реальность такова, что для эффективной работы дронами требуется соблюдение массы условий. Операторы и техники должны быть достаточно квалифицированными. Это далеко не всегда достижимо в странах третьего мира. У «Хезболлы» имеются компетентные специалисты – вспомним их ракетные атаки на Израиль. Но FPV-дроны требуют отличных когнитивных способностей от всех бойцов. Надо знать и основы РЭБ, и РЭР, и техническую часть дронов, и тактику применения дронов. В Ливане уровень образования оставляет желать лучшего. Учебников пока по дроновождению нет, а самостоятельно осваивать – дорогого стоит.


Есть все основания полагать, что дроны в современном состоянии хороши только для российско-украинского театра военных действий. Для этого нужен статичный фронт – в динамичной войне позиции операторов слишком уязвимы. Также необходимо господство ПВО, когда небо не принадлежит никому. Когда нет авиации, его место занимают дроны различных мастей. Характерный вопрос – требуется ли американским морпехам для штурма иранского побережья FPV-дроны? Нет, плацдарм высадки для них зачистит авиация. По крайней мере, постарается это сделать.

Конфликт на Украине – это конфликт с минимальным количеством людей по обе стороны фронта. А еще с дефицитом артиллерийских боеприпасов также по обе стороны фронта. FPV и сбросовые дроны – лишь паллиативное решение. Как только появится возможность наносить массированные удары авиацией и артиллерией, значимость войск беспилотных систем сильно снизится.

Достаточно вспомнить, что львиную часть комплектующих для дронов производят в Китае. И это фундаментальный недостаток. ВСУ уже ощущает нехватку качественного оптоволокна – Пекин ограничил продажу этой стратегической продукции киевскому режиму. Аналогичная ситуация с бесщеточными моторами, контроллерами и аккумуляторами. Достаточно КНР прекратить выпуск этой номенклатуры, и события на фронте приобретут совсем другой окрас. Можно организовать производство критических компонентов в другой стране, но получится дорого, некачественно и долго. Поэтому даже самая примитивная FPV-платформа невозможна без узлов из Китая. А это так себе история в любой программе вооружения любой страны. Террористам и наркодилерам, конечно, без особой разницы, где и кто выпускает дроны, но большой погоды они не делают.

Эффектный видеоряд поражения техники и личного состава делают свое дело – общественность поверила в могущество дронов на поле боя. За кадром остается масса интересного. Сколько в итоге потратили дронов на поражение объекта? Действительно ли прилет камеры в багги приводит к детонации боеприпаса? Как в голливудском боевике мы не задумываемся, сколько дублей пришлось сделать актерам для красивой картинки, так и в видеоотчетах с фронта показывают все самое наглядное, понятное и эффектное. Аналитики на этом делают далеко идущие выводы.


И наконец, главное. Если рассматривать БПЛА (в первую очередь, FPV) в качестве технической революции, то следует ожидать определенного прорыва в боевых действиях. Но пока ни одна из сторон это не демонстрирует. Украина долго и методично наращивала производство дронов, но так ничего и не добилась на поле боя. Сейчас ВСУ в состоянии только оттеснить Армию России в пределах «серой зоны». Наступательный потенциал сточен. Даже на уровне концепции ведения боевых действий нет подвижек, а лишь деградация. Теперь военно-политическое руководство Украины декларирует не захват территории, а нанесение максимального урона россиянам.

Материал выше не для отрицания беспилотных технологий на фронте как явления. И не умаляет эффективность дронов по обе стороны конфликта. Это лишь попытка трезво взглянуть на события и понять, что данный вид оружия оказался хорош исключительно для условий спецоперации. По крайней мере, на данный момент.
  Дырокол
    0
    Сегодня, 05:21
    Отчасти автор прав и его следующий тезис верен
    Есть все основания полагать, что дроны в современном состоянии хороши только для российско-украинского театра военных действий. Для этого нужен статичный фронт. Также необходимо господство ПВО, когда небо не принадлежит никому.

    Но вот далее очень спорно.
    Характерный вопрос – требуется ли американским морпехам для штурма иранского побережья FPV-дроны? Нет, плацдарм высадки для них зачистит авиация. По крайней мере, постарается это сделать.

    Авиация зачистившее небо это великолепно. Авиация подавляющая работу операторов вражеских дронов, радиопереговоры, определяющая координаты и типы источников ЭМ излучения это великолепно и основа победы в современной войне. Но есть одно но. Авиация не способна прикрывать войска 24/7, ей нужно обслуживание, ремонт, перезарядка, отдых экипажа. Более того авиация слаба против пассивных средств наведения, пример Иран. FPV-дроны закрывают определенную нишу в перерывах между ударами авиации, FPV-дроны способны деморализовать противника, которому придется прятаться и от бомб и от FPV-дронов.
    Т.е. противник может приспособиться использовать перерывы между авиаударами для передислокации, подвоза снабжения, но если FPV-дроны перекрывают эти перерывы, то у противника нет никаких шансов для сопротивления.
    Для примера последняя операция по спасению летчика. Для блокирования подхода к месту высадки спасательных сил американцы использовали огромную массу авиации нанося бомбовые удары по дорогам, но создать т.н. kill-zone не смогли потеряв поврежденным вертолеты и бросив много техники. FPV-дроны могли создать такую kill-zone дав больше времени на эвакуацию сил и средств.
    Поэтому автор прав в том, что авиация это куда лучше, но слаженная работа авиация+FPV-дроны реально способна повысить ударный потенциал.
  Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:26
    Это лишь попытка трезво взглянуть на события и понять, что данный вид оружия оказался хорош исключительно для условий спец.операции.

    smile Дроны пока применяются в узких нишах...надо их расширить...можно дроны использовать в глубоком тылу противника...ну например забросил ракету матку с сотней ФПВ дронов с взрывчаткой в район стратегического аэродрома или морского порта с нефтью и выпустил их там...и пойдёт потеха как у персов с аэродромами соседей с американской техникой.
    Вариантов использования БПЛА ещё достаточно много...до них пока ещё не добрались.
  михаил3
    -1
    Сегодня, 05:27
    Во что там поверила общественность, это для анализа военной составляющей вообще не важно. Вот уж на что плевать с огромной высоты... Увы, мозги, управляющие закупкой и применением вооружений, недалеко ушли от этой самой общественности. Это да. Это важно. Генерал-фельдмаршалы и прочие министры почти всегда свои представления берут не из глубоких знаний и тренированного понимания, а из кина и банных разговоров. Что поделать, сито отбора во власть у нас в обществах такое.
    По теме. В новостях (сайт нас давным давно не балует актуальной информацией) появились сюжеты про то, что наши бойцы начали применение роботизорованных платформ, управляющих пулеметными стволами при помощи, как они выражаются, "элементов ИИ. Отрадно, что меня тут кто то читает. Поделились бы еще, я заслужил)
    В общем эта информация свидетельствует - "расцвет" дронов закончен. Дроны важны и будут применяться, но царствовать на поле боя больше не будут. Они медленные. Особенно медленно дрон двигается на конечном участке траектории, потому что надо сманеврировать для точного прицеливания. Автономные боевые блоки с пулеметом, управляемые компьютером, способны маневрировать стволом в разы быстрее, чем дрон винтом или реактивным движком. Весь вопрос теперь в том, чтобы насытить такими блоками передовые части и узлы тылового обеспечения.
    В статье, традиционно, о самом важном ни словечка...
    Дырокол
      0
      Сегодня, 05:43
      Цитата: михаил3
      В статье, традиционно, о самом важном ни словечка...

      Возможно потому что ИИ еще не соответствует требованиям и способен лишь на составление картинок в небе на радость толпы?
      михаил3
        0
        Сегодня, 07:04
        ИИ - конечно. Поэтому про него - брехня или глупость корреспондентов. Обычное дело) Но система распознавания движущихся обьектов на изображении с камер работает устойчиво уже где то 25 лет) Отработана она до блеска, как котовы... ну вы поняли) Прикрутить ее к приводу вообще не вопрос.
        Жаль, что у вас в редакции никто ничего подобного не знает)
    Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:01
      Одно ясно, дроны изменили стратегию и тактику обороны и наступления.
  Kvakosavrus
    +2
    Сегодня, 06:16
    Что значит "ничего не добилась"? Они вполне успешно держат фронт, а больше им ничего и не надо. Окончание войны нужно нам, Украине то это зачем.
  sergey4791
    sergey4791
    0
    Сегодня, 07:13
    500-долларовый FPV-дрон поражает танк...
    для уверенного поражения боевой бронированной машины отряжает не менее 15 камикадзе...
    В итоге получается совсем другая статистика: около 50–70 тыс. долларов...

    500 * 15 = 7500 USD. То есть в 10 раз меньше. Автор, что с математикой? И выводы получатся совсем другие