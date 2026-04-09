«Откуда есть пошла Русская земля»? Первый «проклятый» вопрос русской истории



В. П. Верещагин. Синеус, Трувор и Рюрик



Рюрик на гравюре неизвестного художника



Призвание варягов на миниатюрах Радзивилловской летописи, конец XV в.



Б. Чориков, «Смерть Вещего Олега». Точно так же погибает главный герой исландской «Саги об Орварде Одде» («Одде со стрелами»)



«Святой Благоверный Князь Довмонт-Тимофей Псковский», фреска XVII в. храме Николы Мокрого, Ярославль

Я не русский, предки мои германцы.

Если две головы имеет сын твой, тогда посылай его к нам.

«Повесть временных лет»

Начал Михаил царствовать (в Византии), начала прозываться Русская земля. Об этом знаем, потому что при сем царе приходила Русь на Царьград, как пишется в летописаниях греческих.



Таким «увидел» летописца Нестора В. М. Васнецов

От этих же семидесяти и двух язык произошел и народ славянский, от племени Иафета.

А вообще славяне люди смелые и решительные, и если бы они не были разрозненны по причине многочисленных ответвлений их колен и разбросанности их племен, то не померился бы с ними силами ни один народ в мире. У них в стране богатейшие жилища и жизненные припасы. Они старательны в земледелии и в добывании себе пропитания и превосходят в этом все народы севера… И доходят товары их морем и сушей до русов и до Константинополя. Главнейшие из племен севера говорят по-славянски, потому что смешались с ними.

Зарубежные источники

Венеды обитают неподалеку от Вислы по соседству с сарматами и скифами.

Венеды многое переняли у сарматов... Однако их скорее можно отнести к германцам, потому что они сооружают дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне.

Русы и славяне восточных источников

На севере страны славян от Океана отходит большой залив вблизи страны булгар-мусульман, этот залив известен под названием Варяжского моря; варяги — это народ, живущий на его берегу.

Город Куяба (Киев) расположен у границы страны славян… Путь в их страну идет по землям бездорожным, через ручьи и дремучие леса. Страна славян ровная и лесистая, в лесах они и живут... Русы же живут на острове, среди озер. Остров этот... занимает пространство трех дней пути. Покрыт он лесами и болотами... Они совершают набеги на славян: подходят к ним на ладьях, высаживаются и забирают их в плен, отвозят в Болгарию и Хазарию и продают их там. Пашен у них нет, и питаются они тем, что привозят из земли славян... Единственный промысел их — торговля мехами. Одеваются они неопрятно, мужчины у них носят золотые браслеты. С рабами обращаются хорошо. Городов у них много и живут на просторе. Они люди рослые, видные и смелые, но смелость эту они проявляют не на коне — все свои набеги и походы они совершают на кораблях.

Если бы у них были лошади, и они были наездниками, то они были бы страшным бичом человечества.

Я нахожусь между двумя врагами: один — хазары, другой — русы, которые суть враги всему миру, в особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здешних людей, никто не умеет.

Я живу у входа в реку и не пускаю русов, прибывающих на кораблях, проникать к ним (исмаильтянам)… Я веду с ними упорную войну. Если бы я оставил их (в покое), они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада.

Народ этот могущественный, телосложение у них крупное, мужество большое, не знают они бегства. До тех пор они не могли быть убиты, пока не убивали в несколько раз большее число своих противников.

В государство Византия входят пределы славян и находящиеся по соседству народы из числа русов, царства Сарир, алан, армян и прочих, исповедующих христианство… Русы — народ варваров, живущий в стороне булгар, между ними и славянами по реке Итиль.

Что касается тех, кто живет в стране хазар из идолопоклонников, то виды их — славяне и русы.



Написанная на основании записок Ибн-Фадлана картина Г. Семирадского «Похороны знатного руса». Сведения о погребальном обряде русов, приведенные данным автором, были подтверждены находкой на территории Тимаревского археологического комплекса погребения с обгоревшими остатками ладьи, полным комплектом оружия норманнского типа, женскими украшениями, останками двух лошадей в полном убранстве и двумя быками

Во всем описании русов на Волге, сообщаемом нам Ибн-Фадланом... мы встречаем норманнов по изображению их французами и англичанами того же времени... арабы с востока как будто подают руку этим писателям.

Славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться. Рус ему ответил, что это место тесное.

«Словены» и «склавины»

Многие подозревали, что Тотила, подкупив этих варваров крупными суммами, направил их на римлян.

Ныне известны под тремя именами: венеды, анты и славены... славены живут от города Новиетуна (Невиодун на берегу Савы) и озера, именуемого Мурсианским (Балатон) до Данастра (Днестр), а на север — до Висклы (Вислы)... Анты же распространены от Данастра до Данапра (Днепр).