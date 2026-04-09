«Откуда есть пошла Русская земля»? Первый «проклятый» вопрос русской истории
В. П. Верещагин. Синеус, Трувор и Рюрик
Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, до сих пор сохраняет свою остроту и желание спорить — буквально до пены у рта. Главные споры идут о происхождении Рюрика, «призванного» словенами, кривичами, чудью и весью в 862 г., и о национальности пришедших с ним варягов.
Рюрик на гравюре неизвестного художника
Призвание варягов на миниатюрах Радзивилловской летописи, конец XV в.
И, как это ни парадоксально, само изучение истории Древней Руси начинается с факта, который ставится под сомнение нашими «патриотами»-антинорманистами. Летопись прямо утверждает, что варяги звались русь, «как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же — так». И очень многих в нашей стране это почему-то категорически не устраивает. Проблема происхождения Рюрика стала просто проклятием русской истории. При этом все молча согласились с тем, что скандинавом был преемник Рюрика — Вещий Олег.
Б. Чориков, «Смерть Вещего Олега». Точно так же погибает главный герой исландской «Саги об Орварде Одде» («Одде со стрелами»)
Да и в дальнейшем иноземное происхождение не ставилось в упрёк ни одному правителю. Литовец Довмонт стал псковским князем, был невероятно популярен и после смерти объявлен святым покровителем города. Никого это не смущает, и никто по этому поводу не бьётся в истерике.
«Святой Благоверный Князь Довмонт-Тимофей Псковский», фреска XVII в. храме Николы Мокрого, Ярославль
Не имевшая и малейших прав на российский трон, немка Екатерина II дважды узурпировала престол — после убийства своего мужа, законного императора Петра III, и после достижения совершеннолетия её сыном Павлом. К тому же, следуя составленной ею инструкции, тюремщики убили другого законного императора — Иоанна Антоновича. Объявить Екатерину II славянкой или хотя бы поискать славян в числе её предков пока ещё никому даже и в голову не пришло.
Кстати, следует отметить, что с формальной точки зрения до смерти Иоанна Антоновича узурпаторами престола были Елизавета Петровна и Петр III, а Екатерина II, получается, была трижды нелегитимной.
Скажем больше, иностранное происхождение часто считалось почетным, Гедиминовичи и Чингизиды спорили о знатности и родовитости с Рюриковичами, причем на протяжении столетий «выигрывали» именно последние, поскольку происхождение от Рюрика и Гедимина считалось княжеским, а от Чингисхана — царским. Иван Грозный, по свидетельству побывавшего в 1566 году в Москве мюнстерца Германа Писпинка, говорил ему, будто его род происходит из «баварских владетелей». О том же в опубликованном в 1591 году сочинении «О государстве русском» пишет англичанин Джайлс Флетчер, по его словам, в беседе с каким-то иностранным ювелиром Иван IV заявил:
В одном из писем к шведскому королю Юхану III (около 1571–1572 гг.) этот царь прямо называет варягов немцами.
А Романовы утверждали, что их предком был переселившийся в Новгород прусский князь Андрей Кобыла, который, в свою очередь, происходил аж от Октавиана Августа. Но именно Рюрик почему-то оказался предметом яростных споров, поражающих своей иррациональностью, что не может не вызывать чувства недоумения. Дело в том, что эти споры ещё можно было бы понять и объяснить, если бы в истории Великого Новгорода призвание князя было бы случаем уникальным, исключительным и не имеющим аналогов. Однако призвание князей (равно как и их изгнание) для новгородцев было делом более чем обыденным. Более того, прав и обязанностей у пришлого князя в Новгороде было немного. Во-первых, он исполнял функции непредвзятого арбитра, поскольку предполагалось, что не имеющий связей чужак хоть первое время будет судить честно.
Вторая «должность» Новгородского князя — «министр обороны», который должен был вести свою дружину и городских воинов, куда прикажут ему истинные владыки города. Это был совет наиболее влиятельных купцов и бояр, возглавляемый местным архиепископом, которого иноземцы и называли «Сеньором» Новгорода. Потому Вещий Олег потом и перенес столицу в Киев — здесь он и его преемники были уже не наёмниками, а полновластными правителями, имевшими привилегию первоочередного предложения кандидатур своих сыновей князем в стратегически важный Новгород. Однако новгородцы ещё и в 1102 году могли позволить себе послать киевского князя Святополка Ярославича «по всем известному адресу», заявив ему:
После чего забрали и увезли с собой полюбившегося им Мстислава — сына Владимира Мономаха.
При этом ни один «норманист» не утверждает, что до 852 г. н. э. (записью под которым начинается «Повесть временных лет») в истории славян не происходило ничего достойного упоминания. То есть в главном стороны согласны, спорят о второстепенным обстоятельстве, что делает данные споры ещё более удивительными и иррациональными.
«Повесть временных лет»
Скажем несколько слов об источнике, сведения которого вызвали столько споров. Некоторые антинорманисты, вероятно, очень желали бы сжечь его на костре, но не могут, поскольку, за неимением лучшего, именно «Повесть временных лет» на данный момент является самым полным источником о начальной истории русского государства. В настоящее время высказано предположение, что «Повесть...» была закончена около 1113 г. и является общерусским летописным сводом, составленным на основе по крайней мере четырех не дошедших до нас летописей 1037–1093 гг. (трех киевских и одной новгородской). Перед «погодными» (от слова «год») записями помещена историко-географическая справка, написанная, вероятно, самим автором, но частично переработанная позднейшими редакторами летописи.
Имеются основания предполагать, что кроме русских летописей, автор «Повести временных лет» пользовался двумя византийскими источниками — хроникой Г. Амартала IX века (с продолжением до середины Х века) и «Летописцем вскоре» Константинопольского патриарха Никифора (IX век с продолжением до середины Х века). К. П. Бестужев-Рюмин даже назвал «Повесть временных лет» «архивом, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы».
К сожалению, большинство датировок «Повести...» являются условными. Самый яркий и бросающийся в глаза пример — кажущаяся невероятной разница в возрасте между сыном Рюрика Игорем и его женой Ольгой, да и с возрастом самой Ольги далеко не все понятно: Татищев утверждает, что она крестилась в возрасте 68 лет, а Б. А. Рыбаков настаивает на том, что в то время ей было от 28 до 32 лет.
В настоящее время считается, что до середины Х века «Повесть временных лет» содержит всего две даты, которые можно признать абсолютно достоверными: осень 911 г., когда Олегом был подписан договор с Византией (но об этом договоре не знают сами византийцы), и 944 г. — когда договор с Империей был подписан Игорем. Крупные неточности в датировках объясняются, скорее всего, тем, что автор XII века сам не знал точных дат: в русском летописании абсолютная хронология появилась не ранее 2-ой половины XI века, а до этого с каждым новым княжением начинался новый отсчет лет. Сделанные поздними летописцами пересчеты не всегда верны. Именно по этой причине автор «Повести временных лет» постоянно ссылается на греческие источники, например, вот что говорится в записи под 852 г.:
Причиной же мелких неточностей может быть то обстоятельство, что даты в византийских источниках даны по сентябрьскому стилю, а не по древнерусскому мартовскому. Поэтому, например, в хронологическом перечне правлений киевских князей от Олега до Ярослава говорится, что Игорь Рюрикович начал княжить в 912 г., а в последующем летописном изложении — в 913 г. (в настоящее время эта дата считается более достоверной). Согласно свидетельству Поликарпа из Киево-Печерского патерика (1-ая половина XIII века), автором «Повести временных лет» является некий летописец Нестор, который известен специалистам по двум агиографическим памятникам — «Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского».
Таким «увидел» летописца Нестора В. М. Васнецов
Однако между текстами «Повести временных лет» и вышеуказанными памятниками имеется целый ряд противоречий, так, одинаковые сюжеты о печерском черноризце Дамиане и преставлении Феодосия излагаются в них по-разному, что ставит под сомнения возможность того, что данные произведения написаны одним и тем же человеком. Вопрос остается открытым и по сей день.
Автор «Повести временных лет» относит появление первых славян к ветхозаветным временам, а конкретно — к событиям, произошедшим после Вавилонского столпотворения:
(Имеется в виду сын Ноя — мифологического родоначальника европейских племен).
Столь смелая трактовка данного вопроса, конечно, не может удовлетворить современных исследователей. В настоящее время предполагается, что славяне как отдельный этнос сформировались около середины первого тысячелетия до н. э. Согласно наиболее распространенной гипотезе, славяне (венеды) пришли в Поднепровье на рубеже новой эры. Здесь они смешались с местным ираноязычным населением, образовав новую общность, получившую название «анты». Полагают, что данное слово иранского происхождения и означает «край», «конец», т. е. анты — это «окраинные жители».
Любопытно, что сведения «Повести временных лет» о разрозненности северных и восточных славянских племен и их богатстве («земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет») подтверждаются испанским купцом еврейского происхождения Ибрахимом ибн Йа‘куб ал-Исра’или ат-Туртуши, который в 960–980-х гг. посетил Чехию, Венгрию и, возможно, Польшу. На основании рассказов чехов и венгров, он сообщает:
Обратите внимание: и этот автор разделяет русов и славян.
Зарубежные источники
Но сведения по ранней истории Древней Руси можно найти также и в источниках других народов. Так, например, сказание, записанное в Армении, утверждает, что Киев основали в VII веке три родовых вождя, три брата, из которых старшим был князь Кий. Но первые серьёзные письменные свидетельства о славянах приведены в трудах греческих историков. Так, Геродот в V в. до н. э. сообщает о том, что янтарь привозят с реки Эридана от энетов (венедов). В IV в. до н. э. о венедах упоминает в своих работах Скилах. Гораздо более подробные сведения о славянах содержатся в трудах римских авторов, которые в «варварском мире» выделяли Германию и Сарматию. Германцы жили к западу от Вислы, сарматы — восточнее этой реки, а где-то между германцами и сарматами находились земли славян. Первым из римлян о них написал Гай Плиний Старший в (I в. н. э.):
В певтингеровых таблицах — дорожниках, составленных в самом начале новой эры при императоре Августе, дважды упоминается племя венедов, которые являются соседями бастарнов, обитающих в Карпатах, а также итов и даков. Знаменитый историк Тацит, характеризуя пограничье Свевии (Германии), затруднялся сказать, к каким племенам ближе венеды — к германским или сарматским:
(«Германия»).
Однако Татищев и Ломоносов считали слово «Русь» именно сарматским. Почему бесследно сгинувшие в глубине веков кочевники показались этим уважаемым ученым наиболее подходящими претендентами на роль предков восточных славян, совершенно непонятно. Отметим, что в начале ХХ века известный поэт А. Блок пошел еще дальше (из III в IV–VIII века до н. э.), объявив русских «скифами с раскосыми и жадными очами». Ни он сам, ни его друзья и знакомые, ни абсолютное большинство читателей «раскосых очей» не имели, но такая «мелочь» никого не смутила, все дружно согласились считать себя скифами.
Русы и славяне восточных источников
Сведения о славянах и пруссах можно найти и в трудах арабских, персидских и хазарских авторов. Выясняется, например, что слово «варяги» было известно Абу-р-Райхан Мухаммаду ибн Ахмаду ал-Бируни (973–1048), который писал:
Автор написанного на персидском языке географического трактата «Худуд ал Алем» («Пределы мира», 982–983 гг.), например, утверждает, что русы и славяне относятся к разным народам. Он же сообщает, что некоторые жители первого города на востоке страны славян похожи на русов.
О различиях между русами и славянами пишет и персидский ученый Х века Абу Али Ахмад ибн Омар ибн Руста:
О том, что русы предпочитают передвигаться и воевать на кораблях, пишет и ал-Марвази:
Абу Али Бал`амии (живший X веке учёный и государственный деятель государства Саманидов) сообщает, что правитель Дербента Шахрийяр заявил во время переговоров с арабами:
Имеются свидетельства о том, что в 737 г. арабские войска во главе с халифом Марваном ибн Мухаммадом нанесли поражение хазарам, после чего каган бежал за Славянскую реку (Дон). Преследующие его арабы тогда взяли в плен 20 тысяч семей славян.
Хазарский царь Иосиф в середине Х в. писал своему испанскому корреспонденту Хасдаю ибн-Шафруту:
Арабские авторы также знают и о русах, и о славянах (сакалиба), а также о городе Куяба, и сообщают о различиях между этими народами. Историк, поэт и философ X века Ибн Мискавейх пишет о русах:
Ибрагим аль-Истахри в X веке пишет большой труд по географии, в котором утверждается, что в земле русов находятся больших города: Куяба (который больше, чем Булгар), Славия и Арта, закрытый для всех иноземцев. Этот автор сообщает, что для того чтобы проехать землю славян, требуется около 2 месяцев, а русы называются народом, живущим «в стороне булгар, между ними и славянами».
Купец Абу-л-Касим ибн Хаукала ан-Нисиби около 951 года встретился с ал-Истахри, который попросил прочитать его сочинение и исправить ошибки. В результате ан-Нисиби сам написал «Книгу путей и стран» («Китаб сурат ал-ард»), в которой сообщает:
А вот что пишет Абу-л-Хасан ал-Мас`уди — автор X века, которого называют «арабским Геродотом»:
В 922 г. Волжскую Булгарию посетил Ахмад Ибн-Фадлан — посланник Багдадского халифа. По пути, на Волге, он встретил русов и оставил достаточно подробное их описание.
Написанная на основании записок Ибн-Фадлана картина Г. Семирадского «Похороны знатного руса». Сведения о погребальном обряде русов, приведенные данным автором, были подтверждены находкой на территории Тимаревского археологического комплекса погребения с обгоревшими остатками ладьи, полным комплектом оружия норманнского типа, женскими украшениями, останками двух лошадей в полном убранстве и двумя быками
Профессор Казанского университета, основатель Азиатского музея Российской академии наук, почетный член 20 академий Христиан Данилович Френн (1782–1851) писал:
Кстати, 2 марта 2023 года состоялась премьера научно-популярного фильма «Ибн Фадлан», снятого по мотивам «Путевых заметок» этого путешественника. Он остался практически незамеченным российской публикой.
А вот что пишет о взаимоотношениях славян и русов анонимный автор «Сборника историй» (Муджмаль ат-Таварих):
То есть получается, что славяне и русы жили на одной территории и спорили за нее.
Г. В. Вернадский выдвинул тезис о «благотворном» воздействии на восточных славян хазар и прочих кочевников и «тлетворном» влиянии Запада, а слово «Русь» он считал аланским (ruxs). Поскольку южные славяне находились в зависимости от Хазарского каганата, и правящая верхушка хазар исповедовала иудаизм, некоторые исследователи слово «Русь» стали выводить из библейского «рош», что означает «глава», а основателем Киева объявили мифического хазарского полководца Кийа. А некоторые «евразийцы» решили, что название Киев произошло от иранского корня «Кав» — «священный», а в трех братьях-основателях увидели три сословия индоарийского общества: жрецов, воинов и пастухов. Другие версии значения слова «Русь» мы рассмотрим немного позже, а пока вернемся к ранним источникам и попытаемся определить «возраст» названия «словены».
«Словены» и «склавины»
Впервые о словенах в своих трудах между делом написал александрийский астроном, математик и географ Птолемей, живший в 100–175 гг. н. э. Однако затем это название исчезло из исторических сочинений почти на 400 лет, когда в VI веке Прокопий Кесарийский в труде «Война с готами» использует похожее слово «склавины». Этот автор сообщает, что в 548–549 гг. анты и склавины перешли Дунай и вторглись в пределы Византийской империи как раз в то время, когда та вела жестокую войну против армии готского военачальника Тотилы:
В 550–551 гг., согласно сообщению того же автора, славяне подходили к Константинополю, а в конце VI века даже предприняли несколько попыток овладеть столицей Империи.
Остготский ученый Иордан (середина VI века н. э.) сообщает в своем труде «Гетика», что венеды:
Он же описывает войну венедов с готами, по итогам которой венеды северного Причерноморья были покорены остготским королем Германарихом. Но в дальнейшем, воспользовавшись разгромом готской державы гуннами, анты создали свое военно-политическое образование. В конце IV – начале V веков король готов Амал Винитарий двинулся с войском против антов. В первой битве готы потерпели поражение, однако затем им удалось одержать ряд побед. В конце войны Винитарий казнил короля антов Боза с сыновьями и 70 знатных людей.
В дальнейшем анты столкнулись с аварами, которые с 588 по 627 год постоянно одерживали победы и, согласно русским летописям, «примучивали дулебов».
Авары были далеко не первыми кочевниками, освоившими Северное Причерноморье. С VIII до III века до н. э. в причерноморских степях господствовали скифы, уничтоженные сарматами. С III в. до н. э. по IV в. н. э., точнее — до 370 г., хозяевами степей восточнее Дона были сарматы, а правобережьем Днепра владели готы. В 371 г. гунны перешли Дон и в 376 г. вытеснили часть готов за Дунай, а около 420 года заняли Паннонию (которую и русские летописи, и Великопольская хроника называют прародиной славян).
В 454 г. гунны были разбиты гепидами, в 463 г. — болгарами, в 469 г. — византийцами, после чего господство над причерноморскими степями перешло к кочевникам-болгарам (современная болгарская нация возникла в результате синтеза 7 различных славянских племен с расселившимися в их среде болгарами-тюрками). Восточные болгары (утургуры, кочевавшие в бассейне Кубани) и западные (кутургуры — между Доном и Дунаем) враждовали между собой. В результате кутургуры оказались в подчинении у аваров, а утургуров подчинили тюркюты.
В следующей статье мы продолжим наш рассказ. Поговорим о завершающем этапе Великого переселения народов («расселении славян»), первом славянском государстве Само, русах византийских и европейских хроник, современных версиях происхождения слова «Русь», современном взгляде на норманнскую проблему.
