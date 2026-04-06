«Швидун» против «Герани»
БПЛА «Швидун». Графика Минобороны Украины
Украина продолжает поиск средств и систем для защиты от российских ударных беспилотных летательных аппаратов. Очередным решением этой проблемы должен стать специализированный беспилотник-перехватчик под названием «Швидун». Утверждается, что он уже дошёл до серийного производства и боевого применения. Более того, этот БПЛА демонстрирует высокую эффективность в борьбе с типовыми воздушными целями.
Последняя разработка
О новом украинском БПЛА для ПВО стало известно 1 апреля. Военное ведомство Украины впервые раскрыло сам факт существования изделия «Швидун» (укр. «Быстрый»), а также опубликовало его изображение. Кроме того, рассказали о начале боевого применения новых БПЛА и результатах этого процесса. При этом часть информации, представляющей интерес, остаётся закрытой.
Какая организация разработала БПЛА «Швидун» и наладила производство, не сообщается. Сроки создания этого проекта тоже под вопросом. Тем не менее, все опытно-конструкторские работы были завершены к настоящему времени. Беспилотник-перехватчик прошёл испытания, и по их результатам был доведён до серийного производства.
Серийные БПЛА попали в части противовоздушной обороны. Утверждается, что такая техника сейчас используется при организации ПВО городов и важных объектов. Подробности таких процессов, по очевидным причинам, не раскрываются.
Сообщается о начале боевого применения новых «Швидунов». С помощью таких изделий пытаются перехватывать российские ударные БПЛА по типу «Герани-2». Как всегда, украинская сторона не забыла похвастаться успехами. Утверждается, что к настоящему времени «Быстрые» перехватили и уничтожили не менее сотни ударных БПЛА.
Впрочем, никаких подтверждений этого не приводится. Не представлены данные объективного контроля или иная информация, позволяющая поверить в заявления об успехе «Швидунов». Кроме того, под вопросом интенсивность их применения и процент успешных боевых вылетов. Весьма вероятно, что реальные результаты боевого применения новых БПЛА не дают украинским боевикам поводов для оптимизма.
Технические особенности
«Швидун» представляет собой БПЛА самолётного типа, имеющий средние размеры и массу. Такой перехватчик должен взлетать по тревоге или вести патрулирование заданного района в поисках цели. После обнаружения опасного объекта, оператор должен направлять свой БПЛА на него.
Современные российские ударные БПЛА. Фото Минобороны РФ
Беспилотник-перехватчик построен по двухбалочной схеме. Он имеет торпедообразный фюзеляж ограниченной длины, к которому присоединено прямое крыло. На крыле закрепляются две хвостовые балки со стабилизатором и парой килей. Размах крыла такого БПЛА достигает 2 м, длина конструкции заметно меньше. Взлётная масса определена в 8 кг.
Практически вся конструкция БПЛА выполнена из пластика, что упрощает производство, а также даёт нужное сочетание разных характеристик. При этом утверждается, что в планере применены новые решения, которые позволили сократить вибрации на разных режимах полёта. В частности, это улучшило работу оптико-электронных средств.
«Швидун» имеет электрическую силовую установку. Внутри фюзеляжа смонтированы электромотор с толкающим воздушным винтом, аккумуляторы и средства управления. Утверждается, что БПЛА развивает скорость до 250 км/ч и может подниматься на высоту до 6000 м. Дальность действия беспилотной системы — 70 км. Беспилотник может оставаться в воздухе до двух часов.
Способ старта неясен. Вероятно, для этого используется наземная катапульта. При необходимости, «Швидун» может совершить посадку. Возможно, для этого используется парашют. После необходимой подготовки, БПЛА может совершить новый полёт.
По всей видимости, БПЛА оснащён только системой дистанционного управления. Оператор получает сигнал с курсовой видеокамеры и отправляет беспилотнику команды. О какой-либо автоматизации процессов навигации, пилотирования или наведения не сообщается.
Как «Швидун» поражает цель, неизвестно. Вероятно, его смогли оснастить боевой частью осколочно-фугасного действия. Ограниченная взлётная масса БПЛА не позволит использовать тяжёлый боезаряд, однако и в этом случае имеется возможность нанесения цели существенного урона. Также возможен кинетический перехват, однако он не выглядит целесообразным с учётом разных факторов.
Вопросы без ответа
Таким образом, Украина разработала и, как сообщается, даже довела до боевого применения очередную беспилотную авиационную систему для борьбы с российскими ударными БПЛА. Вновь говорят о новейшем образце с высокой эффективностью, который уже демонстрирует свои возможности.
Украинский беспилотник-перехватчик Sting. Фото Telegram / «Военный осведомитель»
Тем не менее, реальный потенциал изделия «Швидун» пока под вопросом. Судя по заявленным характеристикам, такой БПЛА действительно может использоваться в ПВО и применяться против ударных беспилотников. Однако эффективность его применения вызывает вопросы.
В первую очередь, вызывают сомнения лётные данные нового БПЛА. Так, максимальная скорость заявлена на уровне 250 км/ч. В теории, «Швидун» способен обогнать «Герань-2» или иной подобный беспилотник. Однако разница в скорости оказывается небольшой, что должно помешать погоне за целью или перехвату на встречном курсе.
Летательный аппарат двухбалочной схемы с прямым крылом должен иметь ограниченную манёвренность. Это обстоятельство дополнительно затрудняет перехват воздушных целей, даже самых простых. Осколочно-фугасная боевая часть ограниченной массы или кинетический перехват требуют наводить перехватчик с достаточно высокой точностью, и низкая манёвренность может затруднить этот процесс.
На фоне этих обстоятельств заявления украинской стороны о высокой эффективности «Швидуна» выглядят весьма странно. Они больше похожи на рекламу новой разработки, на которую возлагаются большие надежды. Заинтересованные лица и организации могут хвалить новый БПЛА, чтобы привлечь внимание военного ведомства и получить дополнительные контракты на производство.
Беспилотники против беспилотников
Следует напомнить, что проект «Швидун» — уже не первая попытка Украины создать специализированный беспилотник-перехватчик. В течение последних лет украинские организации, самостоятельно или при помощи зарубежных коллег, разработали целый ряд подобных систем. Предлагаются БПЛА разных размерностей с отличающимися характеристиками и возможностями. Кроме того, аналогичную продукцию присылают на Украину зарубежные партнёры.
Во всех случаях речь идёт о попытках создания новых систем перехвата ударных БПЛА. От них требуются относительная простота и дешевизна при достаточных боевых характеристиках. Каждый раз сообщается, что новый образец такого класса полностью соответствует подобным требованиям и должен внести большой вклад в борьбу с «Геранями».
Однако на практике возможности беспилотников-перехватчиков зачастую оказываются ограниченными. Возникают проблемы при организации подобной ПВО, при применении новых БПЛА и т. д. В результате ударные беспилотники массово прорываются к своим целям и наносят им известный урон.
На этот раз украинские формирования возлагают надежду на новый БПЛА «Швидун». Более того, уже сообщается о его высокой эффективности и прочих успехах. Однако способность этого беспилотника повлиять на сложившуюся ситуацию остаётся под большим вопросом.
