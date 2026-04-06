Робот с дымовыми шашками. РТК «Завеса»
Общий вид РТК «Завеса»
Современные наземные робототехнические комплексы получают самые разные полезные нагрузки и надстройки для выполнения тех или иных задач. В частности, разрабатываются системы вспомогательного назначения, которые должны обеспечивать боевую работу других сил и средств. Очередным примером такого подхода является отечественный НРТК «Завеса». Он оснащается пиротехническими шашками и должен ставить дымовые завесы, помогая действующим подразделениям.
Постановщик завес
Изделие «Завеса» было разработано специалистами отдельного полка беспилотных систем «Буревестник», входящего в состав Добровольческого корпуса российской армии. Это формирование уже известно рядом любопытных изделий в области наземной робототехники, и недавно оно представило новую разработку.
Как и ранее, информацию о новом роботе распространили через издание «Известия». Опубликованы основные особенности комплекса, его возможности и часть характеристик. Кроме того, полк «Буревестник» разрешил публикацию нескольких фотографий изделия «Завеса» и его применения.
Основой для «Завесы» стала уже известная публике дистанционно управляемая гусеничная платформа «Торпеда». На этот раз её оснастили устройствами дымопуска в виде двух пиротехнических шашек, а также средствами дистанционного управления поджигом. Таким образом, была создана компактная безэкипажная дымовая машина.
Задача такого РТК крайне проста. Под управлением оператора робот двигается на местности по требуемому маршруту. В нужной точке по команде активируются дымовые шашки. После этого в течение нескольких минут шашки выпускают густой и плотный дым, мешающий противнику вести наблюдение и/или наводить оружие.
Дымовая завеса маскирует позиции наших подразделений или помогает им скрытно предпринимать необходимые действия. Кроме того, возможна имитация действий войск с целью обмана противника.
«Завеса» за работой
«Известия» описывают подобный эпизод, имевший место во время боёв в районе н.п. Краматорск. Так, РТК «Завеса» при помощи дыма создал видимость выдвижения наших войск на одном из участков. Противник заметил это и усилил оборону. При этом реальное наступление велось на другом участке.
Можно ожидать, что изделие «Завеса» доведут, как минимум, до малосерийного производства. Такие или подобные машины могут появиться в разных подразделениях полка «Буревестник», а также в других частях. Грамотное их применение на поле боя даст эксплуатантам известные преимущества.
Шасси для шашек
«Завеса» представляет собой специализированный РТК, предназначенный для постановки дымовых завес в условиях поля боя. С точки зрения архитектуры и основных особенностей конструкции он похож на другие современные комплексы своего класса, но с поправкой на разработку в войсковой мастерской. При этом «Завесу» отличает крайняя простота полезной нагрузки и сопутствующих систем.
Новый РТК построен на основе платформы «Торпеда», уже известной специалистам и интересующейся общественности. На базе этого шасси ранее изготовили боевой комплекс «Рой» и, возможно, предлагаются другие варианты его использования. Изделие «Завеса» изготавливается самым простым способом: путём установки несложного модуля нагрузки на готовое шасси.
Шасси «Торпеда» имеет прямоугольный в плане корпус, собранный из силовых элементов и панелей. В носовой части размещаются все необходимые агрегаты: силовая установка, аккумулятор и средства управления. Кормовая часть выполнена в виде отсека без крыши, в котором могут монтироваться необходимые устройства, системы и вооружения.
Общая длина «Торпеды» без надстройки достигает 1,2-1,3 м при меньшей ширине. Снаряжённая масса шасси или РТК на его базе должна достигать нескольких центнеров. Точные характеристики таких комплексов пока не раскрывались.
РТК «Буревестник» — другая разработка «Буревестника» на шасси «Торпеда»
Платформа имеет электрическую силовую установку. Аккумуляторы достаточной ёмкости подают энергию на два электромотора носового расположения. Ходовая часть включает три опорных катка на борт. Подвеска — балансирная с вертикальной пружиной. Ведущие колёса находятся в носу корпуса и соединены с двигателями цепным приводом.
Сообщается, что «Торпеда» может развивать на местности достаточно высокую скорость и преодолевать различные препятствия. Кроме того, запас тяги достаточен для перевозки полезной нагрузки разного рода.
РТК имеет только дистанционное управление. Оператор посылает команды и следит за работой робота как визуально, так и при помощи камер. При этом предусматривается аппаратура как для управления шасси, так и для контроля за нагрузкой.
Средства дымопуска
От других РТК на базе «Торпеды» новое изделие «Завеса» отличается полезной нагрузкой. Этот робот получил простую раму с креплениями для двух больших дымовых шашек типа БДШ-5/5х/15/15х. Также предусмотрена электрическая система управления штатным запалом. В опубликованных материалах демонстрируется одновременное применение обеих шашек. Может ли робот использовать их по одной, неясно.
Шашки серии БДШ имеют цилиндрический металлический корпус длиной 650 мм и диаметром 450 мм. Масса изделия — до 50 кг, основную часть которой составляет пиротехническая смесь. При сгорании состав образует густой белый дым. Шашка БДШ-5 может выдавать дым в течение 5-7 минут, для БДШ-15 этот параметр втрое больше. При отсутствии ветра, БДШ-5 образует облако дыма размером 200х200 м, БДШ-5х — 400х400 м. Для изделий БДШ-15/15х поперечник облака достигает 125 или 250 м.
При решении задачи, РТК «Завеса» по команде оператора производит зажигание шашек и начинает дымопуск. В зависимости от особенностей миссии, возможен пуск с места или в движении. При этом образуется облако дыма нужной конфигурации, компактное или вытянутое. Конфигурация облака, его плотность, а также время сохранения зависят от разных факторов. Главным образом на эти параметры влияют метеорологические условия. Так, ветер и дождь способствуют более быстрому рассеиванию или осаждению дыма.
Самоходная дымовая машина ТДА-3 выполняет дымопуск
После выработки пиротехнической смеси и постановки завесы, РТК должен возвращаться к оператору. Замена шашек позволяет снова отправляться на маршрут и ставить новую завесу.
Очевидная польза
Современные наземные робототехнические комплексы имеют ряд очевидных достоинств. В первую очередь, это возможность работы в опасной зоне без непосредственной опасности для оператора. Робот принимает на себя все риски и наиболее сложные задачи, тогда как люди остаются в безопасности. При этом РТК может нести средства разведки, вооружение или вспомогательные устройства.
Всё это в полной мере относится к РТК разработки полка «Буревестник». Их роботы, при всей простоте конструкции, справляются со своими задачами и помогают бойцам в разных ситуациях. При этом круг выполняемых задач и возможностей постоянно расширяется за счёт создания новых РТК, в т.ч. на готовых платформах.
Очередной проект «Буревестника» предусматривает оснащение готовой роботизированной платформы серийными дымовыми шашками. В результате этого существующая «Торпеда» превращается в безэкипажную дымовую машину со всеми характерными функциями и возможностями.
В боевой обстановке дымовые завесы могут использоваться разными способами. В первую очередь, с их помощью скрывают свои позиции от вражеской разведки или маскируют выдвижение подразделений. Также возможны более сложные варианты применения, например, с ложным прикрытием наступления, описанные ранее.
Размещение дымовой шашки на РТК позволяет использовать весь потенциал обоих изделий. Войска получают возможность постановки завес разного рода и конфигурации без риска для личного состава. При этом новый РТК не отличается сложностью эксплуатации и применения, что должно упростить организацию соответствующих операций.
В целом РТК «Завеса» является удачной и полезной разработкой. Серийное производство и внедрение таких комплексов или их аналогов могло бы дать нашей армии дополнительные преимущества. Возможно, уже решается вопрос массового выпуска подобной техники, а кроме того, разные варианты безэкипажных систем дымопуска могут строиться и в условиях войсковых мастерских.
