Как рухнула Югославия
Немецкие солдаты, попавшие под снайперский обстрел на дороге, ведут ответный огонь. Югославия. Апрель 1941 года
Цель — Балканы
Пожар войны, который уничтожил несколько государств Западной Европы, не остановился у Ла-Манша, Атлантического океана и в Северной Африке. Обозначились новые направления большой войны.
Готовясь к войне против СССР, Гитлер поставил своей целью укрепиться на Балканах. Он не хотел, чтобы британцы создали свой плацдарм на Балканах, вовлекая в свою орбиту Грецию и Югославию. Тем самым отрезая Германский рейх от Турции и её стратегического и экономического потенциала и оказывая влияние на другие балканские страны.
Третий рейх последовательно наращивал свои возможности на Балканском полуострове и на северных, восточных границах Югославии. В 1938 году была ликвидирована независимость Австрии, сербы получили на севере плацдарм потенциального противника.
Со стороны Италии угроза была на западном направлении: район Триеста и оккупированная итальянцами Албания.
В сентябре 1940 года между Германией, Италией и Японией был заключен Тройственный пакт (Берлинский пакт). По нему Италия получала права на значительную часть Африки, Средиземноморье и Западные Балканы. Но итальянский дуче Муссолини, который мечтал о новой Римской империи, понимал, что Гитлер не будет его ждать. Немцы уже вошли в Румынию, которую дуче считал частью будущей империи. Нужно было закрепить свои права силой. Особенно манила Муссолини Греция.
Рим решил провести «молниеносную войну» против Греции. В октябре 1940 года итальянцы вторглись в Грецию из Албании, захваченной в 1939 году. Гитлера дуче не предупредил. Хотя разведка у немцев работала хорошо, предупредила фюрера. Гитлер забеспокоился, что итальянцы наломают дров. Он поехал в Италию, чтобы охладить пыл союзника, но не успел. Война уже началась.
Греки, неожиданно для итальянцев, оказали отчаянное сопротивление. Пограничные заставы итальянские дивизии легко смели, но дальше напоролись на упорную оборону греческой армии. Блицкрига не получилось. Мотивация греческих воинов, защищавших Родину, оказалась сильно выше, чем у итальянских солдат, которые не хотели воевать. Греки успешно ударили во фланг противника, перешли в контрнаступление, очистили от противника не только свою, но часть албанской территории. Британцы с помощью авианосца нанесли мощный удар по военно-морской базе в Таранто. Потопили новейший линкор «Кавур», ещё несколько кораблей повредили. В сущности, итальянский флот на время был парализован.
Итальянцы перед угрозой военной катастрофы вынуждены были перебросить на Балканы новые большие подкрепления. Война затягивалась, и без помощи вермахта итальянцы не могли сломить оборону греческой армии, несмотря на серьёзное численное и техническое превосходство.
Одновременно итальянцы провалили наступление армий в Северной и Восточной Африке, где они пытались выбить британцев из Египта и Судана. Наступление, после первых успехов (британцев там было мало), в итоге застопорилось, увязло, а затем британцы перешли в контрнаступление. Это была катастрофа. Фактически итальянская армия перестала существовать.
В итоге, чтобы избежать полного поражения Италии и её возможного сепаратного мира с Британией, Гитлеру пришлось спасать союзника. В феврале 1941 г. в Северную Африку направлен германский корпус Роммеля. Также германское верховное командование готовит операции против Югославии и Греции.
Итальянские солдаты у 8-мм пулемета Фиат-Ревелли М35 на позиции в Греции. 1941 год
Колонна итальянских солдат с вьючными животными на дороге в горах Греции. 1941 год
Английский фактор
Тем временем Британия использовала нарушение нейтралитета Греции. Лондон заключил союз с Афинами. Британцы высаживают войска на островах и на материке. С греческих аэродромов они могли бомбить нефтяные месторождения Румынии — основной источник топлива для германских вооруженных сил, панцерваффе и люфтваффе. Также возникала угроза южному флангу будущего Русского фронта, который уже вовсю формировался. Это была угроза стратегического уровня, и Гитлер это прекрасно понимал.
Также британцы вели переговоры с Югославией и Турцией, чтобы втянуть их в союз против Третьего рейха. Неожиданную активность в регионе проявили и американцы. На Балканах появился один из руководителей американских спецслужб Донован. Он в своё время был представителем США при штабе Колчака во время Гражданской войны в России. Теперь он был личным координатором Рузвельта по вопросам разведки. Американцы стали подбивать руководство балканских стран выступить против Германии.
Но румыны и болгары уже сделали свой выбор в пользу Германии. А Турция была союзником Германии со времен Первой мировой войны. Турки хитрили, они сильно получили в ходе прежней большой войны. Поэтому открыто вступать в войну не спешили. Ждали, чья возьмёт. Воевать с германцами турки не желали. Наоборот, склонялись к союзу с Германией и войне с Россией.
Британцы не смогли убедить и Югославию. Сербские политики сомневались, что британцы смогут оказать Югославии заметную помощь. Была возможность, что Белград просто используют, как ранее использовали и кинули чехов, поляков и французов. В Белграде понимали, что если выступят против Берлина, то окажутся на передовой, а реальной помощи не будет.
В целом британцы старались сделать всё, чтобы уйти от прямого удара Германского рейха и снова столкнуть русских и германцев, как в 1914 году. Использовать для этого карту Балкан.
Британские бронетранспортеры Universal Carrier на марше в Греции. Апрель 1941 года
Усиление Берлинского пакта
В этот период внешняя ситуация для Югославии и Греции значительно ухудшается. В сентябре 1940 года в Румынии прошёл переворот, к власти пришёл режим генерала Антонеску. Он немедленно присоединился к Берлинскому пакту. Румыния теперь продавала нефть только Германии и Италии, стала стратегическим плацдармом для германских вооруженных сил.
Антонеску, мечтавший о «Великой Румынии» за счёт соседей (в частности, хотел получить русские земли до Днепра), заверял Гитлера, что страна с оружием в руках пойдёт бок о бок с державами оси. Румыния стала сателлитом и экономическим придатком Германской империи. Для Югославии возникла угроза с востока.
Практически одновременно — в ноябре 1940 года, к Берлинскому пакту присоединилась и Венгрия. Будапешт присоединился к строительству гитлеровского «нового порядка» в Европе. Венгерский адмирал и правитель Венгрии Миклош Хорти, ненавидевший коммунизм, клялся Гитлеру в верности и одобрял план полного уничтожения Советского Союза. Венгерская националистическая верхушка также мечтала о создании «Великой Венгрии» за счёт соседей и одобряла войну против СССР. В результате Югославия получила угрозу и на северо-востоке.
Верхушка монархической Болгарии, несмотря на интересы народа, где традиционно уважали русских «братушек», также склонялась к союзу с Германией. Царю Борису III нравились победы Германии. Обиженная поражением в Первой мировой войне София, у которой отобрали выход в Эгейское море (Западная Фракия) и Македонию, последовательно сближалась с фашистской Италией и нацистской Германией. Болгары перевооружали армию с помощью Италии и Германии. Экономика Болгарии была ориентирована на Третий рейх.
В стране велась активная прогерманская и нацистская пропаганда. В Болгарии активно действовал абвер — германская разведка. Болгарские порты и аэродромы готовят для базирования немецких ВМС и ВВС. В стране строят десятки новых аэродромов.
В условиях, когда в Румынии начали базироваться немецкие войска, София приняла решение, что единственный возможный сценарий — это союз с Берлином. 1 марта 1941 года Болгария присоединилась к Берлинскому пакту.
2 марта 1941 года немецкая 12-я армия вступила на территорию Болгарии с территории Румынии, на территории страны были размещены подразделения 8-го авиакорпуса люфтваффе. Болгария должна была содержать немецкие войска. С этого момента гитлеровцы стали фактическими хозяевами Болгарии. Болгарская монархия стала сателлитом Германской империи, её экономическим придатком. В результате Югославия и Греция получили возможность вторжения противника с востока.
Мотоциклисты моторизованной дивизии СС «Рейх» на мотоцикле BMW R12 движутся мимо строя офицеров венгерской армии через Будапешт для вторжения в Югославию. Апрель 1941 года
Югославские метания
Югославия в это период соблюдала нейтралитет. Белград, который ранее ориентировался на Францию, был сильно обеспокоен. Часть верхушки считала, что воевать против Германии Югославия не может, поэтому надо договориться.
При этом в обществе, народе помнили ужасы Первой мировой войны, австрийской и германской оккупации. Бойню и виселицы. Германцев не любили, сохраняли симпатии к Франции и России. Сильны такие настроения были в армии. Поэтому политики не могли не учитывать этот фактор.
В ноябре-декабре 1940 года Берлин предложил Белграду заключить пакт о ненападении и присоединиться к Тройственному пакту. Немецкие дипломаты и агенты активно обрабатывали правительство премьер-министра Драгиша Цветковича и принца-регента Павла, который занимал престол от лица несовершеннолетнего королевича Петра. С одной стороны давили, с другой — обещали отдать Салоники, которые принадлежали Греции и которые сербы считали своими (мечтая получить выход в Эгейское море).
25 марта 1941 года премьер Цветкович подписал в Вене протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Немцы обязались уважать суверенитет и территориальную целостность страны, не требовать транзита своих войск через неё и участия сербов в военных действиях стран Оси.
Но Цветковичу и его министрам приходилось вести эти переговоры в полной тайне, чтобы не вызвать всеобщего народного возмущения. Даже из Белграда в Вену уехали тайно. Надеялись, что люди примут свершившийся факт. Ошиблись. Известие о союзе с Германией вызвало массовые волнения. Люди кричали:
26 марта массовые митинги и демонстрации в югославских городах продолжались. Только в 400-тысячном Белграде на улицы вышло 80 тыс. человек. Начались погромы немецких организаций.
В ночь на 27 марта 1941 года командующий ВВС генерал Душан Симович, опираясь на офицеров-единомышленников и части военно-воздушных сил, пользуясь беспорядками, совершил государственный переворот в Югославии. Генерал отстранил от власти князя-регента Павла и посадил на королевский трон 17-летнего Петра II. Сам Симович занял пост премьер-министра Югославии, а также должность начальника Генштаба.
Очевидно, что стихийный патриотизм сербов использовали, чтобы вовлечь страну в войну. Новое правительство вело себя неуверенно. Немцам обещали лояльность. Тут же активизировались контакты с Грецией и Англией. 31 марта в Белград из Афин прибыли британский генерал Дж. Дилл и личный секретарь министра иностранных дел Великобритании П. Диксон. Югославская армия разворачивается для обороны.
Одновременно в Белграде стали искать помощи у русских. В ночь с 5 на 6 апреля в Москве был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия. Его подписали Молотов и сербский посланник Милан Гаврилович. Советские правительство планировало оказать Белграду военно-материальную помощь. Но было уже поздно.
Гитлер был в гневе и назвал переворот «предательством», он не поверил в лояльность сербов. Уже вечером 27 марта 1941 года он подписал директиву ОКВ № 25 (нем. Oberkommando der Wehrmacht, сокр. OKW — Верховное главнокомандование вооружёнными силами Германии) о подготовке к войне против Югославии с целью ликвидации её как государства. Фюрер приказал уничтожить Белград как «очаг сопротивления». Назначенное на 1 апреля нападение на Грецию перенесли на 6 апреля. Операцию «Марита» против Греции дополнили операцией «Наказание» против Югославии.
Хорватские националисты выразили готовность поддержать вторжение гитлеровцев.
Колонна 1-й горнострелковой дивизии вермахта на границе, перед вторжением в Югославию
Немецкие танки Pz.Kpfw. III из 1-й танковой группы (Panzergruppe 1) во время вторжения в Югославию. 6–7 апреля 1941 года
Продолжение следует…
Информация