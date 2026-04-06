Возраст дожития. К 77-летию НАТО
Ну что, многим читателям стало приятно от того, что сказал президент Трамп относительно блока НАТО? Лично я, читая ежедневные перлы Трампа, испытываю удовольствие. Наверное, натура человеческая такая — приятно слушать то, что ты хочешь услышать. А американский президент просто мастер такой скрытой лести. Не нравится вам НАТО? Распустим! Америке они тоже не нравятся. Не нравится экономически сильная Европа? Так мы её экономику уже «доедаем»…
Только вот, если забыть о словах Дональда Джоновича и посмотреть на дела, чувствуется какое-то несоответствие. Вроде ЕС умирает, а ежедневный миллиард на покупку газа находит. С нефтью у них проблемы... Ну да, платят дороже за бензин. Много чего как-то свербит. Британия и Франция имеют по полторы ядреной бомбы, а Макрон отчего-то предлагает европейским странам свой «ядерный зонтик»…
Нет, я не сторонник этого военного блока. Как бы мы его ни критиковали, это достаточно мощная военная и экономическая машина, с которой довольно сложно сражаться. Я прекрасно понимаю, что мы нужны альянсу как пугало. Для того чтобы оправдать расходы на военные нужды. Точно так же я понимаю, что в том виде, в котором он существует сегодня, он бесполезен.
Американский президент не просто так назвал НАТО «бумажным тигром». В США реально знают возможности блока, если оттуда выйдут Соединенные Штаты. 4 апреля у НАТО день рождения. «Старичку» исполнилось 77 годков. И старческие болезни уже дают о себе знать. Я вспоминаю, что даже президент Франции Макрон ещё в 2019 году констатировал смерть мозга альянса.
Если признать этот диагноз, получается, мы сегодня имеем дело не с живым организмом, а с зомби. Думаю, в Вашингтоне пришли точно к такому же выводу. Судя по реакции чиновников США. Чего только стоит отказ от прямой помощи Украине. Хотя стоимость можно довольно просто подсчитать. Цены на рынке вооружений на американское оружие известны, так что примерную сумму представить тоже можно.
Часто слышу, что такие решения Трампа появились после «экологически чистой» поездки на Аляску. Возможно. Но реальные действия я заметил после другого события. Почему-то забытого прессой, но не забытого американцами. Я имею в виду Гренландию. Вот когда раскол внутри НАТО стал виден! Не на словах, а на делах. В Белом доме впервые увидели не своих «оруженосцев», которые по приказу хозяина пойдут куда угодно, а непокорных холопов, которых «барин» теперь просто обязан наказать…
«Осиновым колом» для блока стал... Иран. Точнее, реакция европейцев на войну в этом регионе. Вдруг оказалось, что все разговоры о «дружбе, любви и преданности», о страстном желании членов альянса отдать жизнь за любую страну НАТО — блеф. Ничего нового «человеки» не изобрели. Обычное поведение стаи. Пока опасности нет, это монолит. Но как только такая опасность появляется, как только вожак не может справиться один, стая разбегается…
Кстати, то, как НАТО «разбегается», мы наблюдаем сейчас. Но сразу появились вопросы — куда бегут? У меня есть по этому поводу кое-какие мысли. Об этом ниже. Пока же скажу только одно. В нашу сторону они не побегут. Падальщики «чистыми» хищниками не живут. Противно, наверное… Ни разу не биолог, потому утверждать этого на 100 % не буду. Интересно получается — в одной саванне будут жить сразу несколько разных «кланов» хищников. Конкуренция неизбежна…
Доживет ли «старичок» до следующего юбилея
Наверное, в чем-то правы те, кто утверждает, что дни НАТО сочтены, что американцы громко «хлопнут дверью» и уйдут. Но, увы, я к оптимистам не отношусь. Не потому, что знаю что-то большее, чем остальные, а потому, что помню свои материалы во времена избирательной кампании Трампа. Трамп был, есть и будет бизнесменом в первую очередь. Остальное так, занятия на досуге.
Кто-то сомневается в том, что война с Ираном — это просто попытка установить свои порядки в нефтяном регионе. Кто-то сомневается в том, что та же Гренландия нужна США как экономический довесок для континентальной Америки. Мало того, что нефте- и газоносная территория, так это ещё и контроль за огромным участком Северного Ледовитого океана, контроль за торговыми путями из Европы в Атлантике…
Но вернемся к «имениннику», к НАТО. За 77 лет блок ни разу не выполнял тех задач, которые прямо ставились перед ним Уставом. Не было противостояния с СССР в горячем варианте. Зато поучаствовал в куче военных конфликтов в регионах, куда и соваться не нужно было. Североатлантический блок с претензией на роль мирового полицейского и мирового палача. Это были имиджевые операции, те, после которых производители вооружения потирают руки от новых заказов.
Т. е. по большому счету все эти годы американцы занимались не столько обороной, миром и прочими словами из лозунгов, сколько обеспечивали работой своих оружейников. Причем успешно это делали. Посмотрите на стоимость американского вооружения и на его эффективность. Для сравнения посмотрите стоимость подобного вооружения из России, Китая или даже из стран НАТО, Франции, Германии и т. п. Вас впечатлит разница.
Теперь попрошу вернуться в 2022–2025 годы. Вернуться в зону проведения СВО. Что там происходило с точки зрения бизнеса? Русская армия разбирала американскую технику и вооружение на ЛБС. Причем, хочу заметить, что преклонение перед США было вбито достаточно хорошо и в наши головы. Голливуд сделал свое дело, наши реформаторы — свое, и мы поверили во всесилие американцев.
Понимаю, что сейчас кто-то рвет рубашку на груди: «Я не верил»... Ну, хорошо. Я тоже знал, что преимущество дутое. Я про большинство людей и у нас, и на Украине. Для тех, кто продолжает портить свой гардероб, напомню о миллионных премиях тем, кто собьет, уничтожит, сожжет. Помните охоту на Абрамсы... И реальные премии для бойцов, полученные и разделенные экипажами, помните? Забыли? Это просто потому, что сегодня западное «новое» воспринимается как «другое название» старого, чуть модернизированного.
Итак, продолжим. В зоне СВО рвут на куски имидж «великой американской техники и великого вооружения», а в тишине кабинетов, где заключаются контракты на многие миллиарды долларов, покупатели стали задавать резонный вопрос: «За что платим такие деньжищи?». Вот он конфликт интересов. С точки зрения американцев, война — это сделка, которая должна приносить прибыль. А прибыль стала уменьшаться…
США предприняли атаку в самое уязвимое место. Ударили по энергокомплексу. «Одним махом убивахом» сразу и Россию (условно), и ЕС (конкретно). И главным тут является именно ЕС. Утрата дешевой энергии — это смерть для энергоемких производств. И уже отсюда всплыл Иран. Россия нейтрализована, а Ближний Восток нет. Нужна война. Вот и получили.
После небольшого обзора опять вернусь к судьбе блока. НАТО умрет, но НАТО будет жить и дальше! Терять такой большой рынок вооружений США не намерены, тем более после стольких усилий по «убийству европейской промышленности». Альянс будет медленно «перерождаться», возможно — я думаю, даже очень вероятно — ещё и делиться.
Общее руководство американцы оставят в своих руках. Точно так же, как и снабжение вооружением, техникой и боеприпасами. Это живые деньги, а ради денег... сами понимаете. А вот «мишуру», вроде военного руководства, лидерства в блоке и прочее, отдадут европейцам. Пусть играются, все равно самостоятельно обеспечить всем необходимым для войны свой (свои) блок(и) они не смогут ещё пару десятилетий.
Почему я пишу о возможности появления сразу двух европейских блоков? Тут два фактора. Есть Британия и её ярые сторонники жестких мер в отношении России. И есть Франция, которая понимает всю опасность открытой борьбы с Москвой. И второй, не менее важный, старый принцип «разделяй и властвуй». Итак, в идеале будут два ребенка НАТО. Британское «НАТО» и французское «НАТО». И все работает на экономику США!
Короче говоря, НАТО будет жить… согласно Конституции США. Как бы ни обожествлял себя Дональд Трамп, выход из военного союза, согласно Конституции, может быть осуществлен только с согласия Конгресса. Существует такой термин, пенсионеры знают, он неофициален, но известен и применяется довольно часто. «Возраст дожития». То время, когда человек живет на пенсию. Вот и у НАТО наступил «возраст дожития». Толку от него нет, но... жив пока. Приходится терпеть всем…
Вместо вывода
Как бы то ни было, 77 лет — это срок. Все когда-то рождается, а потом умирает, уступает место новому. Мы много говорим о рождении нового мира, новых отношений между странами. Увы, но новое рождается из праха старого. Вместе новое и старое существовать не могут.
Североатлантический альянс всегда воспринимался мной как враг. И сегодня я считаю этот блок врагом. Наверное, надо и правда радоваться умиранию его в старом статусе. Правда, где-то внутри копошится червячок сомнения. Вдруг новое будет страшнее старого? К НАТО мы привыкли, а что будет в будущем, неясно. Придется жить по давно проверенному алгоритму — решать проблемы по мере их поступления.
Информация