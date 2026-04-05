Молдова сжигает мосты

Второго апреля 2026 года в парламентском зале Кишинева произошло событие, которое формально является юридической процедурой, но по сути представляет собой точку невозврата. Шестьдесят депутатов правящей коалиции проголосовали за денонсацию Соглашения о создании СНГ, Протокола к нему и Устава организации. Двадцать шесть парламентариев из числа коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Альтернативы» голосовали против. Но их голоса ничего не решили. Молдова официально запустила механизм выхода из Содружества Независимых Государств.



Страна станет третьей на этом пути после Грузии, покинувшей организацию в две тысячи девятом году, и Украины, никогда не бывшей полноценным членом. Теперь из бывших советских республик в СНГ остаются восемь государств. Статистика безжалостна: каждый новый выход делает Содружество всё менее содружественным.

Путь длиною в четыре года


Формально процесс начался в марте 2022 года, когда Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз. С этого момента Кишинев перестал участвовать в заседаниях СНГ и Евразийского экономического союза, где республика сохраняла статус наблюдателя. В две тысячи двадцать третьем году был запущен выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ. К началу 2024 года молдавские власти объявили об отказе от ста девятнадцати из двухсот восьмидесяти двух действующих соглашений в рамках Содружества.

Министр иностранных дел Михай Попшой девятнадцатого января 2026 года официально объявил о запуске процедуры денонсации. Правительство одобрило решение в середине марта. Первое чтение в парламенте законопроекты прошли двадцатого марта. Второе, окончательное чтение состоялось второго апреля. Президент Майя Санду подпишет документы, после чего они будут направлены в Исполнительный комитет СНГ. Ровно через двенадцать месяцев, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров, членство Молдовы в Содружестве прекратится окончательно.

На данный момент денонсировано семьдесят соглашений из двухсот восьмидесяти трёх. Ещё около шестидесяти находятся в процессе денонсации. Но власти подчёркивают: договоры экономического и социального характера, которые приносят реальную выгоду, будут сохранены. Кишинев намерен продолжать отношения со странами СНГ на двусторонней и многосторонней основе. По сути, речь идёт о стратегии, которую уже опробовала Грузия: выйти из организации, но оставить в силе полезные соглашения.

В официальном заявлении парламента содержится ключевая формулировка:
«Денонсация соглашения об СНГ — естественный и неизбежный шаг на пути к вступлению в Европейский союз».

Именно так, без оговорок и альтернатив.Евроинтеграция объявлена единственным вектором развития, а разрыв с постсоветскими структурами рассматривается как её необходимое условие.

Голоса оппозиции


Коммунисты и социалисты выступили против. Экс-президент Владимир Воронин назвал решение «предательством» по отношению к гражданам Молдовы, особенно к тем, кто работает в России. Его слова звучат тревожно и конкретно:
«Они даже не представляют, что за этим последует».

Критики указывают на несколько уязвимых точек. Первая и главная: сотни тысяч молдавских граждан трудятся в России и других странах СНГ. Выход из Содружества может поставить под вопрос безвизовый режим и механизм взаимного признания документов. Люди, десятилетиями налаживавшие свою жизнь в этих странах, рискуют столкнуться с бюрократическими барьерами, о существовании которых давно забыли.

Вторая точка боли: сельское хозяйство. Молдавские производители теряют не только выгодный рынок сбыта продукции, но и возможность приобретать удобрения по льготным ценам. Аналогичная ситуация складывается с импортом металлов и древесины. Страна, чья экономика во многих секторах остаётся привязана к постсоветским цепочкам поставок, в одночасие не перестроится.

Экономия, которая ничего не решает


Правительство указывает на экономию: после выхода из СНГ Молдова сэкономит сто семьдесят шесть тысяч долларов за счёт отказа от ежегодных отчислений в бюджет организации. Сумма, мягко говоря, не впечатляющая. Она не покрывает даже малой доли тех экономических рисков, которые несёт разрыв хозяйственных связей. Но символическое значение решения перевешивает его прямые финансовые последствия. Речь идёт не о деньгах, а о геополитическом выборе.

И здесь возникает главный вопрос: а что получает Молдова взамен?

Официальная риторика кишиневских властей строится на простой логике: выход из СНГ открывает дорогу в Европейский союз. Но реальность выглядит сложнее и противоречивее, чем это подаётся в правительственных заявлениях.

В январе 2026 года Евросоюз окончательно одобрил торговое соглашение с МЕРКОСУР — южноамериканским торговым блоком, объединяющим Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай. Эта мегасделка, на которую ушло двадцать пять лет переговоров, создаёт крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую свыше семисот миллионов человек. Брюссель явно рассчитывает на приток рабочей силы и товаров из Латинской Америки, а не из Восточной Европы. Молдове в этой конфигурации отводится скромная роль маргинального партнёра.

Кроме того, Европа сама переживает не лучшие времена. Война США и Израиля против Ирана привела к резкому росту цен на энергоносители. Цены на природный газ в Европе выросли примерно на семьдесят процентов. Расширение конфликта фактически остановило движение танкеров через Ормузский пролив. На первое марта этого года запасы газа в европейских хранилищах упали до тридцати процентов, что является минимальным показателем с кризисного две тысячи двадцать второго года. Голландские фьючерсы торгуются на уровне, близком к трёхлетнему максимуму. Старая Европа борется с дефицитом энергии, ростом цен и промышленным спадом.

Именно в этот момент Кишинев рвёт последние связи с постсоветским пространством.

Даже если Молдову примут в ЕС, как заявляется на разных уровнях, это произойдёт с очень урезанным кругом прав. Полноценного доступа к структурным фондам, свободному передвижению рабочей силы и сельскохозяйственным субсидиям в полном объёме маленькая приднестровская республика вряд ли получит. Опыт Румынии и Болгарии, ставших членами ЕС в 2007 году, показывает: даже более крупные страны десятилетиями ждут полноценного членства в Шенгенской зоне и еврозоне. Молдова, с её экономикой, населением в два с половиной миллиона и нерешённым приднестровским конфликтом, может получить статус кандидата и даже формальное членство, но с такими ограничениями, которые превратят евроинтеграцию скорее в символ, чем в реальное благо.

Цена разрыва


Молдова делает ставку на будущее, жертвуя настоящим. Это стратегия, в которой много идеологии и мало прагматизма. Президент Санду и правящая партия «Действие и солидарность» убеждены, что европейский путь единственно верен, а все издержки временны. Оппозиция считает, что страна впрыгивает в поезд, уходящий под откос.

Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Но есть факты, которые не зависят от политических убеждений. Сотни тысяч молдавских граждан зависят от трудовых связей с Россией. Сельское хозяйство привязано к постсоветским рынкам. Энергетика требует стабильных поставок. И Европа, к которой устремлён Кишинев, сама переживает системный кризис.

Парламент Молдовы счёл выход из СНГ «естественным и неизбежным шагом». Возможно, для политической элиты страны это действительно так. Но для обычных граждан, чьи жизни привязаны к конкретным хозяйственным связям, рабочим местам и рынкам сбыта, цена этого шага может оказаться значительно выше, чем сто семьдесят шесть тысяч сэкономленных долларов.

М осты, которые сжигают, не восстанавливаются за один день. А построить новые, как показывает опыт Грузии, можно, но это совсем другие мосты и совсем другая цена.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    Вчера, 11:47
    «Баба с возу — кобыле легче»
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +6
      Вчера, 12:12
      От того, что к Европе присоединится и будут находится под её правлением еще два с лишним миллиона человек, легче Европе а не России.
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        0
        Вчера, 12:33
        По данным на 2024 год, в России проживает более полумиллиона граждан Молдовы. По информации МВД РФ, на территории страны находятся 476 123 гражданина, указавших своё второе гражданство как молдавское. Ещё 27 149 граждан РМ имеют вид на жительство и ожидают предоставления гражданства РФ.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +10
          Вчера, 13:28
          Закончить тухляк с двойным гражданством
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Вчера, 13:28
        Точно легче? Прям, вот, полегчает?
      3. Булат Звание
        Булат
        +2
        Вчера, 19:41
        Надо в стране жить и о стране заботится,и не думать о соседях
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 15:16
      Цитата: кокосов тима
      «Баба с возу — кобыле легче»

      Цыганы шумною толпой.
      По Бессарабии кочуют.
      Они сегодня над рекой.
      В шатрах изодранных ночуют...
    3. olbop Звание
      olbop
      -2
      Вчера, 17:10
      «Баба с возу — кобыле легче»

      Санду с возу - кобыле легче
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Вчера, 11:57
    Цитата: кокосов тима
    «Баба с возу — кобыле легче»

    Как сказать...что с Приднестровьем будет?
    Что с рынком сбыта в Молдавии будет?
    ЕС и США обкладывают Россию санкциями, цветными революциями в сопредельных республиках...внедряя там русофобию...вслед за этим там появляются структуры НАТО... вслед за этим эти территории становятся плацдармом для атак на Россию
    Все взаимосвязано...влияние России в СНГ невысокое, идет тенденция к ухудшению.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Вчера, 12:38
      что с Приднестровьем будет

      Баба с возу — кобыле легче. Давно пора просто эвакуировать оттуда русскоязычное население, думаю Молдова не будет против и предоставит нам гуманитарный коридор. Только после этого можно будет ставить условия, а пока там ПМР, они и дальше будут продолжать доить РФ держа их в качестве "заложников".
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Вчера, 13:05
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Давно пора просто эвакуировать оттуда русскоязычное население

        там 90% русскоязычного и подавляющая часть из них эвакуации совсем не хочет, в ЕС гастерам намного больше платят...
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +3
        Вчера, 13:08
        Очередной провал руководства РФ нам пытаются подать чуть ли не как достижение! В Кишиневе Пушкин стихи писал, а теперь нам предлагают эвакуировать оттуда русских. Куда, простите? В Москву? Так и в Москве "коренное население" может найтись- финно-угорское.
      3. bon jorno Звание
        bon jorno
        +4
        Вчера, 13:20
        А кто куда будет эвакуироваться? в голое поле? кто их тут ждет на самом деле? все посмотрели, как эвакуировалась Курская область, теперь желания мало у кого есть повторить этот сценарий.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Вчера, 15:20
          Цитата: bon jorno
          кто их тут ждет на самом деле?

          Никто не ждёт и ничто не ждёт, мы ведь чужие люди, те кто в Приднестровье и Прибалтике.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    -2
    Вчера, 11:59
    . Страна станет третьей на этом пути после Грузии, покинувшей организацию

    Всё это ерунда. Голосованием и росчерком пера, нельзя взять и переместить территорию, которая находится по соседству, в другую часть земного шара. А по вопросу присоединения к ЕС- этого "блока" скоро не станет. Так, что никуда Молдавия и Грузия от России не денутся.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Вчера, 12:10
      Статистика безжалостна: каждый новый выход делает Содружество всё менее содружественным.
      Он и так был мертворожденным....Все держалось на остатках советских связей. Сменились поколения и связи истончились и рвутся. Майя не даст соврать.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        -4
        Вчера, 12:18
        Цитата: Uncle Lee
        Сменились поколения и связи истончились и рвутся

        Я думаю, уже в среднесрочной перспективе, "белая Европа" существенно видоизменятся, и станет мусульманской. А христиане будут перебираться ближе к России.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Вчера, 12:22
          Цитата: Южноукраинец
          А христиане будут перебираться ближе к России.

          А Вы батенька, оптимист...А как же кишлачники, афганцы, индийцы, африканцы, которых завозят без меры ?
          1. Южноукраинец Звание
            Южноукраинец
            +1
            Вчера, 12:25
            Цитата: Uncle Lee
            А Вы батенька, оптимист...

            А иначе, нервная система не выдержит)
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Вчера, 13:07
          Цитата: Южноукраинец
          Я думаю, уже в среднесрочной перспективе, "белая Европа" существенно видоизменятся, и станет мусульманской. А христиане будут перебираться ближе к России.

          В ЕС проживает около 26 млн мусульман (6-7% населения), число которых растет за счет миграции и высокой рождаемости, достигая 36-75 млн к 2050 году по разным прогнозам. В РФ, при значительно меньшем общем населении, доля мусульман выше (около 10-15% коренного населения + мигранты), а приток идет преимущественно из стран Средней Азии (около 200 тыс. получают гражданство ежегодно).
        3. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          +2
          Вчера, 14:08
          Поближе к Польше думаю, сейчас там самое христианское население в Европе, так как они не прогнулись под Брюссель и вместо беженцев из южных стран завезли себе вполне работающих Тарасов.
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Вчера, 13:30
        Остатки советских связей и смена поколений здесь абсолютно не при чём - идёт целенаправленная сдача исторической России. Начиная ещё с Аджарии Абашидзе, реализуется один и тот же сценарий: пророссийские силы под заявления о "признании новых геополитических реальностей" оставляют один на один с США и ЕС, проталкивающих свою креатуру, которой позволено всё. Результат предсказуем. Получив же власть, западные марионетки уже не отдадут её , с легкостью подтасовывая итоги выборов- та же Санду даёт тому пример. И шаг за шагом реализуют программу своих кураторов по отрыву этих территорий от России.
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Вчера, 12:03
    Для общего понимания ситуации добавлю, что по крайней мере по Германии кочует много смешанных румыно-модавских строительных бригад

    Причем если Украинцы ( да их много поустраивалось) работают на «просто стройке» то эти бригады завязаны на связи. Я видел полностью молдавскую бригаду налаживающих оптоволоконную связь. Они как пролаживали кабеля, рыли траншеи и орудовали горизонтально-бурильными установками, так и распаивали оптоволокно в ящиках.

    Все они, за исключением молодых, говорят на русском. Молодым же ближе английский
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Вчера, 12:26
      по Германии кочует много смешанных румыно-модавских строительных бригад

      Называйте вещи своими именами: цыганские строительные бригады. wassat
  5. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    0
    Вчера, 12:06
    В конце-концов Молдова присоединиться к Румынии, так что всё закономерно.
  6. HAM Звание
    HAM
    +9
    Вчера, 12:14
    Вот и здесь как под копирку:мы выходим,но вы нам обязаны все льготы сохранить....
    Армяне газ желают по внутренним российским ценам и АЭС в кредит(без отдачи).....
    Среднеазиаты ,грузины,молдаване все чего то хотят:жить как в СССР на дотации и ничего не давая взамен.."братухи" млин..вот когда наконец дойдёт в Москве,что социализм закончился и поблажками любовь не купишь,только наглость и аппетит "братух" разожжёшь?Армяне уже в открытую хамят...а молдаване как станут румынами так ещё не так обнаглеют....
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +5
    Вчера, 12:25
    Но власти подчёркивают: договоры экономического и социального характера, которые приносят реальную выгоду, будут сохранены.
    Следует нам самим денонсировать эти договора. Вышли из СНГ - скатертью дорога. Без выгодных для них договоров пусть остаются.
  8. океан Звание
    океан
    +4
    Вчера, 12:34
    Чтобы сохранить Приднестровье, надо отсекать Украину от Черного моря. Полностью! Чтобы у нато никаких иллюзий не оставалось для открытия новых баз. Им Украина на хрен "сдалась", им нужен был Крым! Как США и .Англия от бешенства завыли ,когда мы после переворота забрали наш остров.Не нужна им Украина! Им Крым нужен был!
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 13:21
      Цитата: океан
      Им Украина на хрен "сдалась", им нужен был Крым!

      Им больше нужно, что бы у нас Крыма не было и в последнее время они этого частично добились, ведь они кошмарят Крым как хотят и будут продолжать пока у них есть выход к морю.
  9. Million Звание
    Million
    +3
    Вчера, 13:09
    СНГ-Союз Независимых Государств.
    Нынче все эти 3 слова не соответствуют своему названию.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 13:11
    Но власти подчёркивают: договоры экономического и социального характера, которые приносят реальную выгоду, будут сохранены

    С чего бы? laughing
    В статье правильно написано: другие мосты, другая цена.
    Были нищебродами идите ещё дальше... ЕС вы не нужны, тем более сейчас... laughing
  11. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +2
    Вчера, 13:12
    М осты, которые сжигают, не восстанавливаются за один день. А построить новые, как показывает опыт Грузии, можно, но это совсем другие мосты и совсем другая цена.

    Грузинские вина по неслабым ценам в России во всех магазинах. Грузия маленькая страна. Очевидно мосты работают, но как то в одностороннем порядке. Грузия это теленок который сосет двух коров
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      -1
      Вчера, 13:57
      А разве у нас есть грузинские вина ??? Это пойло которое продают у нас с Грузией нечего общего не имеет, точно так как ямайский ром, Челябинского разлива. При чем здесь Грузия если мы всему миру пытаемся впарить газ и нефть по бросовым ценам, вон даже в Индии цыгане носом крутят.
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Вчера, 13:31
    А кто возлагал надежды на этот СНГ? Кто сказал, что выпущенные на свободу бывшие союзные республики обрели независимость? Нельзя было передавать в собственность иностранных образований (государств) бывшую собственность Российской империи...Они стали снова искать тех недоумков, которые будут им помогать даром, безвозмездно, платя за это русофобией...
    Что касается:
    А построить новые, как показывает опыт Грузии, можно, но это совсем другие мосты и совсем другая цена.

    Вспоминаю, что стеклянная бутылка 0, 5 л «Боржоми» в любом магазине стоила 22 копейки, а сегодня то же наименование в пластике 1, 0 л - 169 рублей...Одно интересует, кому нужна такая «бесценная» минеральная вода?
  13. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Вчера, 13:40
    Еще одна голодная карлица у "демократического " корыта куда ЕС дозированно подсыпает корм...пока.
    А по сути это еще один минус "государство" с карты мира.
    Ну и Бог с ними,пусть сами себя смывают...
  14. ankon Звание
    ankon
    -1
    Вчера, 14:00
    Удивляет отсутствие четкой, ясной политики в СНГ России! Во всех вопросах провалы. Нельзя так долго держать во власти одну команду. Смена каждые 5 лет. Обязательно!!! Иначе застой, что и наблюдаем в РФ.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Вчера, 14:04
    СНГ умерло еще не родившись, по сути его создали с одной единственной целью, одурачить граждан СССР, сделав видимость единого пространства
  16. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 15:35
    Из стран ГУАМ, еще только азербайджан в СНГ. Присоединение к ГУАМ РА и выход азеров из СНГ, а армян из СНГ, ЕАС, ОДКБ, вот тебе и Черноморско-Каспийское НАТО к 2029-2030 г.г., "привет МИД РФ".