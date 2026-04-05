Экипаж летящего к Луне космического корабля Orion снова остался без туалета
Американская лунная миссия Artemis II снова столкнулась с проблемами. Как сообщил руководитель миссии Джадд Фрилинг, на космическом корабле опять вышел из строя единственный туалет.
Проблемы с туалетом на космическом корабле Orion, летящем к Луне, продолжаются, он снова вышел из строя. На этот раз якобы из-за обледенения. Пока решить проблему не удалось, экипажу рекомендовано использовать складные устройства для сбора мочи. В центре управления полетом пытаются найти выход из этой непростой ситуации.
Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключен к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда.
Как отмечают эксперты, стоимость туалетной системы для космического корабля оценивается в 1,8 млрд долларов, а ломается она уже во второй раз с начала миссии. Первую поломку удалось исправить в самом начале, когда корабль огибал Землю и только выходил на лунную траекторию. Удастся ли сейчас восстановить работу, никто не знает. А это ведь единственный туалет на несколько сотен тысяч километров.
Ну и вдобавок у одного из астронавтов сломался личный компьютер. Остальные три устройства вроде работают.
