Неизвестные попытались подорвать трубопровод с российским газом для Венгрии
Неизвестные лица попытались подорвать газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию. Взрывные устройства обнаружили на участке газопровода в Сербии. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
Взрывчатку большой мощности и детонаторы обнаружили сербские силовики рядом с газопроводом, по которому российский газ из «Турецкого потока» через Сербию поступает в Венгрию. Произошло это в автономном крае Воеводина на севере страны. По имеющейся информации, взрывчатка находилась в двух рюкзаках, ее мощности хватило бы на не просто подорвать газопровод, а буквально «испарить» большой отрезок трубы.
Вучич уже созвонился с Орбаном и поставил его в известность о находке. Сербы взяли под дополнительную охрану главную компрессорную станцию газопровода в поселке Жабари. Орбан собирает заседание совета обороны страны в связи со случившимся.
Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию.
Пока лица, планировавшие подрыв газопровода, не установлены, но в Будапеште не сомневаются, что к этому приложила руку Украина. Бандеровский режим уже неоднократно атаковал «Турецкий поток», а Зеленский мечтает отомстить Орбану за отказ в военной помощи Украине, а также заблокированный кредит на 90 млрд евро от Евросоюза. Ране он предупредил Орбана, что не нужно становиться между ним и обещанными деньгами.
