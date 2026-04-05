Неизвестные попытались подорвать трубопровод с российским газом для Венгрии

Неизвестные лица попытались подорвать газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию. Взрывные устройства обнаружили на участке газопровода в Сербии. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

Взрывчатку большой мощности и детонаторы обнаружили сербские силовики рядом с газопроводом, по которому российский газ из «Турецкого потока» через Сербию поступает в Венгрию. Произошло это в автономном крае Воеводина на севере страны. По имеющейся информации, взрывчатка находилась в двух рюкзаках, ее мощности хватило бы на не просто подорвать газопровод, а буквально «испарить» большой отрезок трубы.



Вучич уже созвонился с Орбаном и поставил его в известность о находке. Сербы взяли под дополнительную охрану главную компрессорную станцию газопровода в поселке Жабари. Орбан собирает заседание совета обороны страны в связи со случившимся.

Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию.

Пока лица, планировавшие подрыв газопровода, не установлены, но в Будапеште не сомневаются, что к этому приложила руку Украина. Бандеровский режим уже неоднократно атаковал «Турецкий поток», а Зеленский мечтает отомстить Орбану за отказ в военной помощи Украине, а также заблокированный кредит на 90 млрд евро от Евросоюза. Ране он предупредил Орбана, что не нужно становиться между ним и обещанными деньгами.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +3
    Вчера, 12:38
    Судя по всему, у Вучича с Орбаном давно налажена прямая связь в обход расписаний и графиков.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +10
      Вчера, 12:45
      Лохлы не скрываясь пытаются подгадить Орбану, ну… удачи им. Венгрия не зря тормозит решения ЕС по украине, думаю теперь ещё сложнее будет продавить решение о финансировании лохлов!
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Вчера, 12:53
        Венгры Львов займут Поляки рычать и выи начнут )))
        1. Polak_Polak Звание
          Polak_Polak
          0
          Вчера, 16:27
          A my nie chcemy Lwowa z jego banderowcami! Niech się inni martwią nimi!
      2. Седов Звание
        Седов
        +4
        Вчера, 14:42
        У Орбана перевыборы 14 апреля. И закладку делали твари циничные с расчётом под выборы взорвать. Дай Бог Орбану переизбраться, чтобы и дальше на радость нам тролить зеленского.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 18:59
        Уже нагло отпираются, и опять на Россию всё сваливают.)
        Украина открестилась от обвинений в причастности к инциденту у газопровода «Турецкий поток». Об этом в соцсети X написал спикер МИД страны Георгий Тихий.

        «Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения», — говорится в публикации.

        При этом он также посчитал, что данный инцидент является российской операцией под ложным флагом.

        https://lenta.ru/news/2026/04/05/ukraina-otkrestilas-ot-popytki-vzorvat-truboprovod-v-serbii-i-obvinila-rossiyu/
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -1
      Вчера, 12:51
      Какая нафиг связь ? Они оба там сидят без газа и нефти ..Русские клятые ..А Зелнский кто для них ?
    3. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -1
      Вчера, 13:26
      И у Зеленского с Аллахом )))
      Орбан собирает заседание совета обороны страны в связи со случившимся.

      Сионисты гадят ?
    4. Амиго. Звание
      Амиго.
      +1
      Вчера, 14:34
      И как результат амиго - бандерлогам хвост прищемили
  2. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Вчера, 12:39
    кто бы сомневался что это бандерштадт под руководством ми6 и еще каких нибудь демократических упырей из-за лужи, но больше конечно мелкобриты там пасутся в этой теме как на мой взгляд....
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -1
      Вчера, 13:28
      Эти там точно сидят ..Злят Россию и провоцируют
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +2
        Вчера, 13:46
        на что провоцирует РФ эта новость из Сербии?
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 12:45
    А ведь могли и взорвать вместе с теми, кто закладку делал. Как уже взрывали своих пособников из россиян.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -3
      Вчера, 12:57
      Европа чертова попа..Уже скоро )))Разбегаться начнете перед мирантами Резня начнется !!
      А мы будем набоюдать !! А потом бахнем )))
  4. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 12:49
    Всем как раз известны фамилии тех, кто за этим стоит.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Вчера, 12:50
    — «А кто это сделал?» © ...
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Вчера, 12:59
    Почему неизвестные? Все мировые террористы и их спонсоры всем давно прекрасно известны.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Вчера, 13:06
    Может венгры с сербами, признают 404 международным террористом, раз РФ некогда?...
  8. andrewkor Звание
    andrewkor
    +2
    Вчера, 13:10
    Война России с украинцами на 1000 лет по всему шарику.Уничтожением недогосударства "Украина" эта история не закончится.Спонсоры этих террористов были ,есть и будут.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Вчера, 13:34
      Ну да ..Уже 1500 000 к бандере ..Судоплатов завидует !!!
      Прореживаем хоохлоов Четко !! Уже орать и славу звать не будут ))
      Мову услышишь и автоматная очередь в ту сторону И скакать с поднятыми руками ..Черти ! Киев капут ))) москали гуд !!
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -3
    Вчера, 13:57
    У "неизвестных" торчал чуб из под шапки
  10. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -3
    Вчера, 15:24
    Ага, продавать снаряды ВСУ это допустимо, а тут бац, два рюкзака пластида кто то потерял, да с детонаторами, диверсанты они такие простофили...
  11. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -2
    Вчера, 15:36
    это не неизвестные, а лохлы, надо называть вещи своими именами
  12. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Вчера, 16:13
    Ой. Да що вы такое говОрите ? Правда, совсем совсем неизвестные ?
  13. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +1
    Вчера, 16:28
    Sprawcy znani to nazistowskie bandersyny!