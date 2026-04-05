Киев рискует остаться без ПВО после смены Россией тактики ударов

Россия поменяла тактику ударов по Украине с учетом идущего на Ближнем Востоке конфликта, утверждает британская газета The Sunday Times.

Британцы пообщались с украинскими военными и пришли к выводу, что после начала войны США и Израиля против Ирана Россия поменяла тактику ударов по Украине. Если раньше основные удары российских ракет и дронов наносились ночью, то в марте они стали фактически круглосуточными. При этом количество запускаемых дронов-камикадзе типа «Герань» значительно увеличилось, достигнув рекордного значения за все время с начала СВО — более 6,5 тысяч беспилотников за март.



Кроме того, в каждой волне атакующих дронов присутствует большое количество БПЛА «Гербера», которые используются как приманки, не неся ни боевого заряда, ни разведывательной аппаратуры. И эта тактика работает, признает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинская ПВО вынуждена тратить силы и средства на отражение атак, в большинстве случаев сбивая дешевые дроны-ловушки и тратя на них дефицитные боеприпасы.

С начала войны в Иране мы наблюдаем увеличение количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО. Похоже, стратегия работает.

Как подчеркнул Игнат, у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет. Это приведет к ситуации, когда российские ракеты будут беспрепятственно поражать цели на украинской территории. Если для борьбы с «Геранями» можно использовать дроны-перехватчики, то с ракетами, особенно баллистическими, этот номер не пройдет.
  Nemo70
    Nemo70
    -15
    Вчера, 13:40
    Ну Москва сказала ,месяц хохлам и жидам в Киеве срок !!А потом маа не горюй исходначнется в Израиле и США завопит )))
    Москали со всех сторон полезут ))) С автоматами и гираням летать по все окраине начнут искать бандеровцев по лицам
    Nemo70
      Nemo70
      -20
      Вчера, 14:02
      Бог наказывает Россию Но в трудный момент Дает шанс !!
      Иран нам в помошь
      Sergei Timofeich
        Sergei Timofeich
        +2
        Вчера, 15:07
        За что наказывает Россию Бог?За то,что в Мексике провели госпереворот,мексиканцы начали гонять англоязычных и запрещать их язык,а дядя Сэм обьявил святое сво?Может за то,что наши чиновники и барыги сошли с ума и каждый день выдают перлы,за которые их потом всех развесят на люстрах в их особняках?
  советник 2 уровня
    советник 2 уровня
    +10
    Вчера, 13:43
    я что умнее штабных, будучи в запасе и связистом? об этом говорил еще с 2022, что обманки использовать надо, а вот гляди ж.. дошло через 4 года...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +6
      Вчера, 14:02
      Будем надеяться что долго запрягают,а поедут быстро.Тем временем БПЛА развиваются.Но всё таки многоразовые дроны матки предпочтительнее одноразовых дронов-камикадзе.Пусть лучше уж в роли расходников будут подвешенные к дрону-матке более дешёвые FPV-дроны/КАБы/ракеты. А на БПЛА-матку можно будет снова подвесить БК и отправить в бой по новой. Экономика.Тем более что технически с современным уровнем технологий это вполне возможно реализовать.К тому же радиус поражения за счёт дрона-матки возрастёт.

      . успешные испытания роя ударных беспилотников. Три аппарата, способных нести боевую часть массой до 3 кг, автономно обнаружили условную цель (боевую бронированную машину) на полигоне, идентифицировали её и выполнили условное поражение. ... роевой метод позволяет одновременно вести разведку, идентифицировать цель и наносить удар. После запуска дроны уходят в заданный квадрат, где с помощью искусственного интеллекта ищут цель. Обмен данными между аппаратами происходит через mesh-сети. Когда цель обнаружена и распознана, оператор подтверждает её поражение, после чего беспилотники атакуют.


      https://www1.ru/news/2026/03/28/roi-dronov-protiv-broni-bpla-supercam-na-ispytaniiax-sami-nasli-i-porazili-cel.html

      Со временем через обычную мобилу можно будет управлять дронами-матками.

      . Первые спутники, обеспечивающие доступ к интернету с обычного мобильного телефона по всей территории России, планируют вывести на орбиту с 2027 по 2029 год, заявил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин. ... «Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации «Роскосмос», так и частниками, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 2028-2029 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», – заявил Ерохин.
      Он отметил, что связь с новой спутниковой группировкой будет доступна не только на территории России, но и по всему миру.


      https://dzen.ru/a/ac-kDA2DMQBBEQcw

      .Опубликованы кадры атаки «Герани» с видео-наведением по РЛС TRML-4D комплекса IRIS-Т ВСУ в районе села Киряково Полтавской области. Удаление от ЛБС составляет около 90 км. Не исключено, что это первый случай применения «Рассвета» компании «Бюро 1440» — русского «Старлинка».


      https://svpressa.ru/war21/article/509545/
      дон_Рэба
        дон_Рэба
        +3
        Вчера, 14:50
        Цитата: Sky Strike fighter
        Со временем через обычную мобилу можно будет управлять дронами-матками.

        Можно… а зачем ™️
        Мобильник (3 в 1: антенна, излучатель, процессор) неудобен, и опасен.
        А уж на земле российской гибридных сетей связи 4G-A и 5G-NTN ((стандарт 3GPP, начиная с Release 17) нет пока, а в зонах за ЛБС и не предвидится
        Цитата: Sky Strike fighter
        Не исключено, что это первый случай применения «Рассвета» компании «Бюро 1440» — русского «Старлинка».

        Исключено.
        23 марта 2026 года запущены 16 рабочих аппаратов на ракете «Союз-2.1б», связь с ними установлена, проводится проверка систем.

        Спутник от 1440 делает полный (☝️) оборот вокруг земли за 95 минут.
        Над Украиной он «пролетает» за 5-7 минут ( угол возвышения от антенны на спутник не более 25 гр, значит минуты 1-2 всего в доступе), даже шешнадцать спутников не обеспечат связь с геранями и 5% ее долгого путешествия. А ведь земля еще сама вращается (вместе с украиной) 1 об за 24 часа.
        Тем паче орбиты 16 спутников известны и запускать герани в период их частичной зоны покрытия над украиной-значит палиться
        И полная то группировка в 300 спутников не всегда обеспечит.
      Аркадий007
        Аркадий007
        -5
        Вчера, 17:42
        Очень хочется чтобы наши нашли замену Старлинку на СВО.
        Но пока чего-то обнадёживающего с полей не слышно.
      Kotofeich
        Kotofeich
        0
        Вчера, 19:12
        Цитата: Sky Strike fighter
        Тем временем БПЛА развиваются.

        С обеих сторон hi
      тоже-врач
        тоже-врач
        0
        Вчера, 20:07
        описанный вами вариант стратегии дронов неверен. В отношении дрономатки или другого возвращаемого носителя одобряю, а вот дальше уже всё неправильно.
    bayard
      bayard
      +11
      Вчера, 14:29
      Цитата: советник 2 уровня
      об этом говорил еще с 2022, что обманки использовать надо, а вот гляди ж.. дошло через 4 года...

      Они с 2022 г. и использовались - дроны-мишени имитировавшие при помощи уголковых отражателей КР и самолёты , вскрывая таким образом позиции ЗРК . "Герани" и "Герберы появились позже и "Герберы" уже изображают собой "Герани" отвлекая средства ПВО на себя . О важности ложных целей и целей-приманок знали давно , и даже "Герберы" давно используются . Но нет концентрации усилий на конкретных направлениях , нет последовательного выноса инфраструктуры , когда все ударные средства в налёте концентрируются последовательно на конкретных целей . Так чтоб ремонтировать было нечего . А не разрозненными ударами размазывать усилия по всей территории б\У . Такое делается лишь в одном случае - когда надо тянуть конфликт до бесконечности без цели одержания решительной победы и устранения военной угрозы от врага в будущем .
      дон_Рэба
        дон_Рэба
        +5
        Вчера, 15:06
        Цитата: bayard
        Они с 2022 г. и использовались - дроны-мишени имитировавшие при помощи уголковых отражателей КР и самолёты , вскрывая таким образом позиции ЗРК

        Чё серьёзно?
        Украинские ПВОшники совсем тупые?
        Дроны мишени с уголковыми пусть и будут иммитировать ЭОП/ЭПР кр (ЗМ14, Х-всех видов) и ла (всяких су-34,35,27,ту-22)…
        Но со своей скоростью (150-200 км/ч) они ни как не закосят под КР (850-950 км/ч) или самолёт (750-1300 км/ч).
        Поворот тумблера/нажатие кнопки и доплеровская селекция целей все выводит на чистую воду.
        Я уж про профиль, высоту полета и тепловую сигнатуру, и не вспоминаю: лишнее это
        bayard
          bayard
          +4
          Вчера, 15:29
          Цитата: дон_Рэба
          Но со своей скоростью (150-200 км/ч)

          Речь о использовавшихся с начала СВО реактивных БПЛА-мишеней на импульсных двигателях (как у "Фау-1") , и скорость у них порядка 700 км\ч . Так что и КР , и боевой самолёт на радарах изобразить могут . Их в мирное время использовали как имитаторы для тренировки зенитных расчётов и лётчиков истребителей .
          А "Герберы" появились вскоре после появления "Гераней" и имитируют на радарах только их .
          дон_Рэба
            дон_Рэба
            +2
            Вчера, 15:53
            Цитата: bayard
            Речь о использовавшихся с начала СВО реактивных БПЛА-мишеней на импульсных двигателях (как у "Фау-1")

            🤔
            E95М с ДУ М135 (повышенная в 1,5 тяга по сравнению с Е95):
            Скорость полета 200-400 км/час;
            Продолжительность полета - до 0,5 часа;
            Радиус действия - до 70 км;
            перегрузки при маневрах - +6/-1. Полезная нагрузка - Линза Люнеберга, дымовой трассер. Эффективная поверхностиь рассеяния, кв. м: 7,5 - с линзой Люнеберга, 1-1,5 - с уголковым отражателем; 0,15 - без средств увеличения ЭПР.
            и
            E08M (тот же ПуВРД — М135)
            Максимальная скорость, км/ч: 300 / 200
            Радиус действия, км: 70 / 150             (дальность)
            Продолжительность полета, ч: 0,5 / до 6
            Практический потолок, м: 3000
            и остальные «старушки» на скринах.
            1.Вы издеваетесь?
            200-400 км/ч ни как ге сойдут за ЗМ14, Х-всякие или Су-34,35,27 ни по скорости (у этих с пуврд близка к скорости сваливания), ни по дальности (70 км -это тьфу, до куева не дотянуть), ни по профилю (они без управления тупые, как фау-1)
            2. Все, что было в наличии отстреляли в первую неделю с 24.02.22, пока не «уничтожили в ПВО ВСУ, несколько раз»
            (™️ генерал -лейтенант Конашенков периода 2022- конца 2923)
            Цитата: bayard
            Так что и КР , и боевой самолёт на радарах изобразить могут

            Будьте любезны: приведите пример «изображатора»
            bayard
              bayard
              0
              Вчера, 19:34
              Кроме приведённых Вами мишеней в качестве таковых использовались так же старые КР , те же Х-55 , но с балластом вместо ЯБЧ , аккурат в качестве ложной цели для вскрытия ПВО . Их ПВО ВСУ сбивала и демонстрировала . Пропустили ? Бывает , но умничать не надо . Старые КР несшие прежде ЯБЧ переделывали в такие ложные цели для вскрытия ПВО .Они уже вышли , но появились другие . Кстати сама Х-55 появилась изначально как такая ложная цель , чтоб изображать собой на экранах радаров стратегический бомбардировщик , который в это время уходил на малую высоту и менял траекторию над океаном . А КР с ЯБЧ из неё сделали уже позже .
              Так что было чем и истребитель , и бомбер тактический изобразить . Думаю и сейчас такие средства есть . А из известных БПЛА-обманок сейчас известна почти только "Гербера" .
              Цитата: дон_Рэба
              Будьте любезны: приведите пример

              Ну вот привёл . И сами шумеры приводили , показывали обломки и рассказывали про тактику их применения , поначалу удивляясь какого лешего русские КР такие круги и кренделя выписывают . Вот это и были КР-обманки .
              Старые КР и даже ЗУР часто используют в качестве мишеней и таких вот обманок .
              дон_Рэба
                дон_Рэба
                0
                Вчера, 21:00
                Цитата: bayard
                Кроме приведённых Вами мишеней в качестве таковых использовались так же старые КР , те же Х-55 , но с балластом

                Вернёмся к истокам.
                Я собственно о
                Цитата: bayard
                Они с 2022 г. и использовались - дроны-мишени имитировавшие при помощи уголковых отражателей КР и самолёты , вскрывая таким образом позиции ЗРК .

                Для Х-55, с балластом или без уо не нужны, что бы иммитировать Х-55.
                А за ЗМ-14, Су-34/27/35, Х-22, или (прости хосподя» ракеты комплексов «Циркон» /«Искандер» она ни в жисть не сойдёт.
                Для ЗМ-14 у Х-55 надо рпм мастикой все обмазать и ду отпилить.
                bayard
                  bayard
                  0
                  Вчера, 22:29
                  Цитата: дон_Рэба
                  Вернёмся к истокам.

                  А у истоков как раз эти мишени и использовались , их ВСУ и показывали сбитыми не сразу поняв что за хReNь сбили . Х-55 применять в качестве имитатора и провокатора использовать стали несколько позже . Кроме того с первых дней активно применялись сотни Х-555 (что то же самое что и Х-55 , только с обычной БЧ) , а так же Х-65 (про которую до СВО я и не слыхал) . Не важно за кого и чего именно должна выдавать себя такая мишень-ловушка , главное заставить РЛС ЗРК включиться и обозначить себя для ПРЛР . А те же "Герберы" , да и "Герани" тоже использовали уже для разряжения шумерской ПВО - для исчерпания запасов ЗУР . Подавление ПВО ВСУ идёт с первого дня СВО , и весьма активно . Но так как потери до недавнего времени своевременно восполнялись , эта работа не прекращалась и не прекращается вплоть до полного исчерпания возможностей ВСУ и НАТО .
                  дон_Рэба
                    дон_Рэба
                    0
                    Вчера, 23:27
                    Вот поэтому (благодаря такому переобуванию на лету, таким вертлявым «хенералам», выдумщикам, некомпетентным врунам и втиральщикам) ВС «Лаоса» уже 5ый год «исчерпывают» боекомплект и возможности НАТы, многократно уничтожив всю ПВО и ВВС.
                    Ни в коей мере не хочу дискриминировать ВС Лаоса.
                    Цитата: bayard
                    лавное заставить РЛС ЗРК включиться и обозначить себя для ПРЛР

                    🥱
                    Ну включилась РЛС под Куевом, посмотрела: летит гербера (по доплеру). Ну и фигли?
                    Даже если б над Белгородом (~570 км) барражировал самолет РТР (которых нет) или А-50У (которых осталось мало) 🥱 как и чем позиционировать РЛС?
                    Какая такая « для ПРЛР» долетит до «под Куева»?
                    За ЛБС (ну хоть за 100 км) часто видают авиацию ВВС Лаоса?
                    Цитата: bayard
                    вплоть до полного исчерпания возможностей ВСУ и НАТО

                    У НАТы (без США) 440 млн электората, а с США+330 млн.
                    Вклад РФ в мировое промпроизводства « Вклад РФ в мировое промышленное производство около 10%, в ВВП ~3%)
                    Объем пром продукции (млн$)

                    Весь Мир - 38340000 30,0% 13171000
                    Китай - 9400050 - 40,5% - 4002752
                    Европейский Союз - 5233350 - 25,1% - 2684985
                    США - 3722590 - 19,1% - 2173319
                    Индия - 2179020 - 23,0% - 408693
                    Япония - 1638343 - 30,1% - 1007330
                    Индонезия - 1332500 - 41,0% - 207017
                    Россия - 1301184 - 32,4% - 203988

                    Ну ооочень сложно истощать НАТы
      Eroma
        Eroma
        +2
        Вчера, 15:13
        Если сосредоточится на одних целях, то противнику будет тоже проще защищаться, сосредоточив ПВО, на защите приоритетных для нас целей. А разнесенные удары, изматывают экономику в целом и требует кратных по масштабу усилий для ПВО.
        Война на истощение, так и работает.
        bayard
          bayard
          +4
          Вчера, 15:38
          Просто не предупреждать противника на каких целях намерены сконцентрироваться .
          Так если сконцентрировать усилия на выносе портовой инфраструктуры (всей) и сделать это за один налёт (ну пусть за два) , то пусть себе усиливают ПВО снесённого порта , а мы на следующий день концентрируемся на электростанциях . И выносим их одну за другой , причём делаем это качественно и с гарантией . Потом на мостах (пусть даже не через Днепр , если договорённости мешают) а все мосты (авто- и ж\д) в ЗУ на маршрутах следования эшелонов и фур снабжения . Несколько дней - и нет мостов . А нанесение разрозненных , но недостаточных по разрушительному эффекту ударов , только тренируют МЧС и инженерные службы противника в восстановлении повреждённой инфраструктуры .
          Eroma
            Eroma
            +1
            Вчера, 16:38
            Вы, человек со спец образованием, говорите об очевидных вещах, значит это очевидно и в штабах. Встаёт вопрос: почему не поступают очевидным образом? Считать, что в штабах не понимают очевидных вещей наверное не правильно. Значит напрашивается два варианта: либо у штабов другие задачи, либо просто не получается! Например, по причине, медийности конфликта, одна из щадач в люьом случаем получить эфыектную картинку! Не уничтожили главную цель, но подожги какие то подстанции, медийно, можно представить удар успешным в любом случае. А если бы сосредоточили удар на главной цели и не получилось бы её поращить, то медийно это провал! Вот и распыляются, это как вариант.
            bayard
              bayard
              +1
              Вчера, 19:52
              Этот конфликт слишком специфичен и мутен по своим истинным целям и мотивам . Если профессионалам не дают действовать профессионально , значит готовится какая-то гадость . Как в 1991 г. Или хуже . Потому что в СВО уже погибло в несколько раз больше чем во всех конфликтах СССР и РФ после ВМВ . Про "хитрые планы" уже не смешно и не интересно , уж больно они хитры . Надеюсь всё это было для подготовки и развёртывания достаточных сил для решения этого вопроса , а не чтоб сделать "как при Николае Втором" .
              Помните чем николкино царство закончилось ? И где ? И как ?
              Очень бы такого не хотелось .
              Eroma
                Eroma
                0
                Вчера, 23:03
                Когда то Фридрих Великий сказал: "Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны".
                Всё старо как мир.
                Николай Второй, был слабым человеком и не справился со свалившимся на него испытаниями, но, при этом, в то время, Российская империя, была державой, участвовшей в разделе мира, с собственной зоной влияния и Россия XIX и ХХ века не терпела плевки в свою сторону! Когда то Николай первый, смел французам угрожать прислать в Париж на премеру где наша императрица представлялась в легкомысленом образе 300 тысяс зрителей в шинелях!
                Сегодня, мотивы действий очевидны и к сожалению, пока очевидна наша высокая зависимлсть от заграницы, это ключевая проблема!
    роман66
      роман66
      +3
      Вчера, 14:41
      Дело в моторчиках, наладили производство( или поставку) вот и на обманки хватает
      bayard
        bayard
        0
        Вчера, 15:40
        Цитата: роман66
        Дело в моторчиках

        Именно так .
        - Чтоб летали самолёты , нужно чтоб моторы кто-то ... А ещё БПЛА . Вы со мной согласны?
        - Да .
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Вчера, 14:55
      Цитата: советник 2 уровня
      а вот гляди ж.. дошло через 4 года..

      Хорошая мысля приходит опосля ! hi
    Симаргл
      Симаргл
      0
      Вчера, 15:02
      Цитата: советник 2 уровня
      об этом говорил еще с 2022, что обманки использовать надо
      КажеЦЦО про ложные цели лет 100 назад начали говорить...
  Васян1971
    Васян1971
    +2
    Вчера, 13:44
    Как подчеркнул Игнат, у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет.

    Всё заканчиваются, заканчиваются, да закончиться не могут...
    Ivan№One
      Ivan№One
      -3
      Вчера, 13:55
      Ну раньше писали, что у них люди вот-вот закончатся (и некоторые тут этому даже верили (или делали вид)).
      До этого про самолеты такое писали.
      Теперь вот про ракеты.
      Васян1971
        Васян1971
        -6
        Вчера, 14:02
        Об том и речь! request
        Цитата: Ivan№One
        Ну раньше писали, что у них

        Какой смысл этих писулек, если они с реальностью не совпадают?
      Dart2027
        Dart2027
        +1
        Вчера, 14:59
        Цитата: Ivan№One
        Ну раньше писали, что у них люди вот-вот закончатся (и некоторые тут этому даже верили (или делали вид)).

        Судя по тому как изменилась риторика и когда были последние попытки широкомасштабного наступления - люди действительно заканчиваются.
      Андрей Гладких
        Андрей Гладких
        +1
        Вчера, 15:37
        Когда писали? Кто писал? Если писали некие блогеры или комментаторы околовоенных сайтов, то на это ни обращать внимания, ни писать об этом не стоит. Ни официальные лица министерства обороны РФ, ни официальные представители разведывательных структур РФ об этом не писали. Писали представители ВСУ. Ну так это естественная в ходе войны дезинформация.
    Nemo70
      Nemo70
      +2
      Вчера, 14:06
      Цитата: Васян1971
      Как подчеркнул Игнат, у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет.

      Всё заканчиваются, заканчиваются, да закончиться не могут...

      Удав и Арон с вами соласны ...
  Иван Васильевич 282
    Иван Васильевич 282
    -9
    Вчера, 13:56
    Можно бесконечно смотреть на то, как:
    у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot
    Nemo70
      Nemo70
      0
      Вчера, 14:08
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Можно бесконечно смотреть на то, как:
      у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot

      И хооохлов мочат так 282 ?? тебя вычислят контрика
      Gorohes
        Gorohes
        0
        Вчера, 23:29
        Хорошо хоть 282, так то украинцам гораздо ближе к сердцу цифры 1488, но это сократит их пребывание тут в десятки раз, так хоть месяц другой тут покуролесить успевают
  Fachmann
    Fachmann
    0
    Вчера, 13:57
    Наверное снова задам вопрос, на который нет ответа.
    Зачем всю эту массу ударных средств регулярно распылять по целям, рассредоточенным на очень большой по площади территотии, а не сосредоточить массовый удар по портам, промпредприятиям, логистическим узлам и т.д.? Ударить кулаком, а не расстопыренной ладонью... what
    nik-mazur
      nik-mazur
      +5
      Вчера, 14:22
      Цитата: Fachmann
      вопрос, на который нет ответа ... сосредоточить массовый удар по портам, промпредприятиям, логистическим узлам и т.д.? Ударить кулаком

      Посчитайте количество (и площадь) всех украинских портов, промпредприятий, логистических узлов, потом помножьте результат на количество боеприпасов, необходимых для их уничтожения одним «массовым ударом», после чего трезво содрогнитесь и перестаньте озадачиваться дурацкими вопросами.
      Сергей3
        Сергей3
        +3
        Вчера, 14:54
        Полностью с вами согласен, надо учесть не только площадь, но и материал, из чего построены порты - высокопрочный бетон и сталь. На них ракет не напасёшься. Суда надо топить прямо у причалов, вот это даст эффект.
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      +3
      Вчера, 14:23
      А толк то будет? Целей тысячи. Пока одну снесем, то другие будут работать. Надо количество гераней увеличивать.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Вчера, 13:57
    Как подчеркнул Игнат, у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет.

    Не будет.... good drinks амеры по всему миру себе выскребают. laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 13:58
    Противоракеты надо произвести, а это по времени не пирожки напечь, и стоимость весьма запредельная. Вот беспилотниками гадить быстрее и дешевле.
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    +2
    Вчера, 14:00
    более 6,5 тысяч беспилотников за март
    Хорошая цифра. Но это скорее всего без учета ударов FPV дронов на передовой.
    ученый
      ученый
      0
      Вчера, 14:28
      Цитата: Vitaly.17
      Хорошая цифра

      Особенно если учесть, что под эту цифру можно списать ракет и дронов перехватчиков раза в два больше, а одна ракета стоит десятки тыс.$, да и дрон перехватчик гораздо дороже Герани.
      solar
        solar
        +1
        Вчера, 22:04
        да и дрон перехватчик гораздо дороже Герани.

        дрон-перехватчик стоит около 2 тыс долларов. Это относительно небольшой простой дрон, без защиты от РЭБ, рассчитанный на не очень долгий полет, с небольшой боевой частью. Сомнительно, что намного большая Герань стоит столько же.
    Тополь
      Тополь
      +2
      Вчера, 16:26
      Цитата: Vitaly.17
      более 6,5 тысяч беспилотников за март
      Хорошая цифра. Но это скорее всего без учета ударов FPV дронов на передовой.

      В день получается в среднем чуть больше 200. На днях тут писали, что xoxлы использовали для атаки территорий РФ около 400 дронов самолетного типа за день. Конечно, они не каждый день столько запускают, но мне думается, что за месяц по нашей территории прилетает примерно столько же сколько и по окраине. Я далек от мысли, что чубатые на своей территории производят столько БПЛА, а значит львиная доля их - это поставки от гейропы. Следовательно, надо уделять больше внимания выносу логистики xoxлов.
      И да, думаю, что "изменение тактики" мало связано с конфликтом на ближнем востоке. Просто окраина бьёт по нашей территории в круглосуточном режиме, поэтому и мы перестали стесняться, плюс к этому, надеюсь, что наши средства поражения стали менее уязвимы в дневное время и, возможно, как раз по причине ослабления ПВО противника.
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Вчера, 14:00
    При этом количество запускаемых дронов-камикадзе типа «Герань» значительно увеличилось, достигнув рекордного значения за все время с начала СВО — более 6,5 тысяч беспилотников за март.

    Судя по обещаниям производить 500 «Гераней» в сутки и атакам на северо-Запад России, - явная недоработка...
    Пришло время кончать эту свору раз и навсегда...Без сожаления...
    Zaurbek
      Zaurbek
      +4
      Вчера, 14:12
      Просто нужно придумать способ посылать часть Гераней по дальним телам 404(в ЕС) там тоже есть терминалы спг и нефтехранилища . Не с территории России.
      guest
        guest
        +1
        Вчера, 14:16
        Цитата: Zaurbek
        Просто нужно придумать способ посылать часть Гераней по дальним телам 404(в ЕС)

        Посылать Герани в страны "партнёров"? Нельзя, пожизненно исключат из эксклюзивного клуба буржуинов. laughing
        Симаргл
          Симаргл
          -1
          Вчера, 15:05
          Цитата: guest
          пожизненно исключат из эксклюзивного клуба буржуинов
          Нас туда и не брали. Но "морковку" не уберут - тогда опять в социализм сорвёмся быстро, а это чревато.
          guest
            guest
            0
            Вчера, 15:43
            Цитата: Симаргл
            Нас туда и не брали.

            Нас с Вами туда и не возьмут, а вот некоторые себя всё ещё почётными членами этого "клуба Эпштейна" считают. laughing
            Симаргл
              Симаргл
              0
              Сегодня, 03:04
              некоторые себя всё ещё почётными членами этого "клуба Эпштейна" считают
              Тоже туда хотите?
              Это "морковка".
      yuriy55
        yuriy55
        +1
        Вчера, 14:24
        Цитата: Zaurbek
        Просто нужно придумать способ посылать часть Гераней по дальним тылам 404(в ЕС)

        Из ТТХ «Герань-2» и «Герань-3»:
        Дальность полета – 1200-2500 км.
        Кроме того, «Герань-3» имеет потолок 9, 1 км...
        А вот обнаружить базы украинских БЭКов в Ливии и уничтожить их на месте (пусть даже с морского носителя) было бы полезно.
        Zaurbek
          Zaurbek
          0
          Вчера, 20:36
          Я имел ввиду повысить высотность Герань2. 3ка не может претендовать на массовость
  Zaurbek
    Zaurbek
    +1
    Вчера, 14:10
    Интересно , а если высоту полёта Герань2 поднять до 3-4т км 404е достанут до них огневыми группами и дронами-перехватчиками?
    Симаргл
      Симаргл
      -1
      Вчера, 15:07
      до 3-4т км
      Это уже боевая спутниковая группировка нужна, а в хохлорейхе спутник один и он наземный (Лыбедь).
      Симаргл
        Симаргл
        0
        Вчера, 15:14
        Упсь... и тот - в России...
      Zaurbek
        Zaurbek
        -1
        Вчера, 19:21
        Герань по Глоннас летает....что ей?
        Симаргл
          Симаргл
          0
          Сегодня, 03:02
          Герань по Глоннас летает....что ей?
          IQ ниже плинтуса?!
          Читай что пишешь!
          3000-4000км - это средняя орбита и выше траектории баллистической ракеты большой дальности!
          ГЛОНАСС там не работает.
    solar
      solar
      0
      Вчера, 22:09
      Мобильными огневыми группами с пулеметами на такой высоте не достанут, дронами- перехватчиками- возможно. Но главная проблема не в этом. Точность атаки Герани сильно зависит от высоты полета, и для более- менее точного попадания высота перед атакой цели должна быть на уровне 200-400 метров.
  sak1969
    sak1969
    -1
    Вчера, 14:11
    у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет. Это приведет к ситуации, когда российские ракеты будут беспрепятственно поражать цели на украинской территории. Если для борьбы с «Геранями» можно использовать дроны-перехватчики, то с ракетами, особенно баллистическими, этот номер не пройдет.
    Так Patriot и экономят для баллистики. А вообще Европа начинает переводить свою промышленность на военные рельсы. То, что еще вчера выглядело как мирная производственная база, постепенно трансформируется в механизм военного обеспечения. То, что сейчас с Украины запускается по 600, 300, 200 беспилотников, тогда как раньше речь шла о 60 или даже 20, как раз свидетельствует о наращивании этих возможностей. Рост кратный, и он не может быть объяснен исключительно внутренними ресурсами Украины. «Суммарный потенциал Европы с учетом населения около 500 миллионов человек против наших 142 миллионов, а также того, что производственные мощности в Европе в 1990-е годы не были разрушены, значительно превосходит наш промышленный потенциал.» В какой-то момент может наступить ситуация, когда количество вражеских беспилотников превзойдет возможности нашей промышленности по созданию средств противодействия. Тогда нас ждет очень серьезное испытание. Кстати "Фламинго" были использованы для удара по точке сборки ракеты "Орешник"
    sak1969
      sak1969
      -1
      Вчера, 15:07
      То, что сейчас с Украины запускается по 600, 300, 200 беспилотников
      Взял недостоверную информацию и перепечатал её.
    Тополь
      Тополь
      0
      Вчера, 16:34
      Если мы не можем уничтожить производство дронов на территории гейропы, значит нужно максимально препятствовать их доставке не окраину: убивать логистику xoxлов, выявлять и уничтожать склады и средства доставки.
  Фразах
    Фразах
    +1
    Вчера, 15:17
    В истории отношения с южной окраиной всегда были полны нелепых сюрпризов с отделениями, присоединениями, правами, языком. Известно с чьей, таки, подачи и не нашлось никого, кто бы закрыл этот вопрос раз и навсегда. Спонсорам нужен конфликт, Украина в этом отношении просто цимес.
    котик-русич
      котик-русич
      0
      Вчера, 23:22
      Цитата: Фразах
      В истории отношения с южной окраиной всегда были полны нелепых сюрпризов с отделениями, присоединениями, правами, языком..
      Разрушение Единой Руси начали при царях-батюшках придумав "малую Россию", в дальнейшем исковеркав это словосочетание в "малороссия", что привело к появлению новой народности "малороссы" и основы для сепаратизма живущего там населения. Дальше при императорах придумали "Новую Россию" - тут же исковеркав это название в "Новороссию" - появилась хоть и условная но граница, по этим в своё время "условным границам" и разорвали русский народ.
  rocket757
    rocket757
    0
    Вчера, 15:54
    Очевидное... случайно/внезапно, могут срабатывает упрощенные методы как защиты, так и нападения... а вот на постоянной основе самыми эффективным являются КОМПЛЕКСНЫЕ методы!
    Ничего вед нового в этом нет. soldier
  Самоед
    Самоед
    0
    Вчера, 19:26
    Так чаще тактику надо менять! Комбинировать самые разные варианты средств нападения, вместе и с наземными действиями, надводными\подводными ... Интервалы, естественно, количество волн, направления атак... БПЛА-конечно, но про комбинации не забывать..
  Див Дивыч
    Див Дивыч
    0
    Вчера, 21:37
    Не останутся без ПВО, так как для сбивания много средств можно использовать (зенитки, вертолеты, легкие самолеты, беспилотники), но чем больше скорость летящего объекта, тем сложнее его сбить.