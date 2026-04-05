Израильский КАЗ Trophy оказался малоэффективным против FPV-дронов «Хизбаллы»

10 425 67
Ливанская «Хизбалла» продолжает уничтожать израильскую бронетехнику, применяя весь имеющийся арсенал противотанкового оружия, включая FPV-дроны. Как оказалось, установленные на танки Merkava и тяжелые бронетранспортеры Namer комплексы активной защиты малоэффективны против дронов.

Вторжение израильской армии в Южный Ливан сопровождается потерями как в живой силе, так и в бронетехнике. И хотя ЦАХАЛ традиционно не раскрывает свои потери, но, судя по регулярно появляющимся в Сети роликам, они значительные. Особенно в танках. «Хизбалла» действует из засад, используя тактику «выстрелил — ушел», используя как противотанковые комплексы, так и FPV-дроны.



Судя по всему, комплексы активной защиты (КАЗ) Trophy от дронов не защищают, а массового использования тех же «Мангалов» или защитных экранов у израильтян нет. Видимо, опыт российско-украинского конфликта командование израильской армии использовать не хочет или попросту игнорирует, по-прежнему делая ставку на КАЗ. И это приводит к большим потерям техники.

Как пишет Colonelcassad, есть версия, что используемый израильтянами КАЗ Trophy проектировался для перехвата скоростных противотанковых ракет и выстрелов РПГ, а медленный и небольшой FPV-дрон системой не воспринимается как угроза. Поэтому дроны все чаще поражают израильскую технику. Израильтян спасает только тот факт, что у «Хизбаллы» беспилотников слишком мало. Но это временно. Если Израиль и дальше будет игнорировать опыт борьбы с БПЛА, то наживет себе проблемы.
67 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей3 Звание
    -14
    Вчера, 14:39
    А существуют на данный момент эффективные против ФПВ дронов танки? Нука, нука, расскажите о них!

    А существуют на данный момент эффективные против ФПВ дронов танки? Нука, нука, расскажите о них!
    1. Владислав_В Звание
      +17
      Вчера, 14:45
      Есть.В обвесе а-ля Ёж. Выдерживает более тридцати попаданий ФПВ дронов.Это опять же вопрос количества и качества.
      1. Sky Strike fighter Звание
        +5
        Вчера, 14:59
        Еж это следующее поколение защиты после мангала.

        . «Дреды» и «ежи» — эволюция из тросов.Следующее поколение — конструкции из расплетённых стальных тросов. Вместо жёсткой решётки — сотни «веников» из стальной проволоки, закреплённых на каркасе.Группировка войск «Запад» начала оснащать танки Т-80БВ защитным навесом «Ёж». Разработка принадлежит специалистам ремонтной роты. Конструкция представляет собой металлический каркас, на котором закреплены 1300 элементов из расплетённых стальных тросов, визуально напоминающих металлические веники. ...

        «Одуванчик» — стекловолокно вместо стали
        «Одуванчик» состоит из десятков разветвлённых металлических стержней, прикреплённых к танку для нейтрализации FPV-дронов. Стержни изготовлены из гибкого материала и соединены между собой в разветвлённую систему. Гибкие стержни выполнены из стекловолокна различного диаметра, а соединительные элементы — из профилированного листового металла или ударопрочного пластика.Идея в том, что стекловолокно легче стали и создаёт «объёмную ловушку» вокруг машины. Дрон запутывается в разветвлённых прутьях, как муха в паутине.


        https://dzen.ru/a/aa9yTK-sUheIX0vs

        . К слову, в России уже разработан и комплект полной защиты корпуса и башни танков от FPV-дронов. Он закрывает моторно-трансмиссионное отделение, корму и башню, в которые так любят целиться украинские дроноводы.

        «Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности», — отмечал в феврале замначальника Главного автобронетанкового управления МО РФ Сергей Шалёный.


        https://life.ru/p/1749457
        1. Mitka Звание
          +3
          Вчера, 15:26
          Обвес "пейсы" им нужен!
      2. Сергей3 Звание
        -10
        Вчера, 15:05
        Обвес аля ёж выдержит удар герани или обычный сброс кило на 10?
        1. sergey822
          +6
          Вчера, 15:13
          Герань на танк? вы что курите? wassat
        2. Владислав_В Звание
          0
          Вчера, 15:14
          А почему нет?
        3. meandr51 Звание
          0
          Вчера, 21:58
          Запросто. Так же, как выдерживает танковый трал. И где взять такую "Герань"?
    2. Sky Strike fighter Звание
      +2
      Вчера, 14:46
      Со временем наверняка что то придумают.А пока что ящик Пандоры открыт.

      . Шиитская ливанская организация «Хезболла» впервые ударила по израильскому танку «Меркава» FPV-дроном, видео атаки показал в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл.

      «Смотрите: "Хезболла" совершила свою первую успешную атаку с помощью FPV-дрона на израильский танк "Меркава"», – заявил политик.На кадрах – беспилотник летит прямо в центральную часть боевой машины, после чего раздается взрыв.


      https://dzen.ru/a/ac4J6A2DMQBBDr0L

      *Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

      Что то уже сейчас пытаются придумывать,но не факт что защита надёжная.

      .«Дарвин 3М» работает по принципу ловушки: сеть размещается на расстоянии не менее двух метров от защищаемого объекта со средним натяжением и становится первым рубежом обороны. В результате дрон-камикадзе либо застревает в ячейках, либо детонирует в сетке, не достигая цели. По словам создателей, это первая в мире комбинированная антидроновая защитно-маскировочная сеть. Изделие уже активно применяется. На слёте участникам продемонстрировали его работу в действии.


      https://www1.ru/news/2026/04/05/darvin-3m-v-rossii-sozdali-pervuiu-v-mire-kombinirovannuiu-set-lovusku-dlia-dronov-kamikadze.html
      1. Владислав_В Звание
        -4
        Вчера, 17:09
        Я думаю, дроны, сделанные на китайских фабриках, против армии Китая уже не смогут быть актуальны.По любому где-то в них уже есть закладка.Ну как не контролировать такое оружие?
    3. rytik32 Звание
      -2
      Вчера, 15:04
      Рафаль заявляла что сделала новую прошивку для Трофи
      https://rg.ru/2024/10/09/v-izraile-dorabotali-kompleks-aktivnoj-zashchity-tankov-dlia-borby-s-dronami.html
  2. Комментарий был удален.
    1. Сергей3 Звание
      -10
      Вчера, 14:47
      Только что в мах смотрел десятки видео, как горят мангалы ВСУ, Российские вы думаете прочнее?!
  3. Младший рядовой Звание
    0
    Вчера, 14:49
    А сколько было напето песен о КАЗах, меркавах и железных куполах. Вот и верь после этого израильтянам.
    1. Сергей3 Звание
      -5
      Вчера, 15:07
      Я не люблю израиль, но вы здесь не правы, всё это было придумано до массового применения беспилотников.
      1. Младший рядовой Звание
        +1
        Вчера, 15:37
        РПГ с баллистическими ракетами существовали до беспилотников. С этим Израиль не очень хорошо справляется. Я об этом, а Вы о чем?
        1. дон_Рэба Звание
          +1
          Вчера, 17:06
          👀 с баллистическими🤦
          БР — это вид ракетного оружия, совершающий полет по баллистической (дугообразной) траектории, преимущественно по инерции под воздействием гравитации.

          Конечно хотя выстрелы ПГ-7хх и летят по инерции бОльшую часть своего пути… но называть их баллистическими, значит изжогу мозга получить
        2. НИКНН Звание
          0
          Вчера, 18:35
          Беспилотники беспилотниками, вопрос про КАЗ ихний, где тог данные мелькали, что КАЗом у них всего одно подразделение укомплектовано, так, что тут не понятно о чем, а вот противодроновыми решетками или еще чем, с меркавой посложнее. Ну во первых тому же КАЗу помеха, во вторых конструкция меркавы подразумевает еще и отделение для типа десанта или эвакуации, но в этот люк (или створки) FPV реально проникнет (в смысле пробьет), как ни крути проблемка там посложнее с защитой, где то чем то жертвовать надо, да и современные евреи сами варить защиту не будут, а заводу время надо для модификации. hi
    2. Ratmir_Ryazan Звание
      -3
      Вчера, 16:44
      Вам не надо верить израильтянам, вам надо просто смотреть на факты.

      Много в сети вы видели сгоревших Меркав или Намеров? Я ни одного. Все ролики Хезболлы обрываются на моменте удара, что мешает им поднять тот же Мавик и снять сгоревший израильский танк? Ничего им не мешает, только танк по всей видимости не получил критических повреждений и смог уехать или продолжить выполнять задачу.

      ПВО Израиля основано на стационарных ЗРК где РЛС, ПУ и КП разделены и при поражении РЛС или ПУ, люди не гибнут, а наши ЗРК Панцирь, Тор и Бука при поражении дронами горят вместе с людьми!!!

      Ну и что вы пытаетесь высмеять у Израиля? У них все на порядок лучше чем у нас!!! Да есть проблемы, но они воюют на несколько фронтов с превосходящим по численности противником, а мы наоборот, у нас кратное превосходство в ресурсах над противником, но наши потери огромны!!!

      Посмотрите на бойца ЦАХАЛ и на русского солдата на войне.

      Наш солдат всегда в убогом снаряжении, грязный, с древним АК-74, против израильского пехотинца упакованного от мультитула Лазерман до передовых средств связи и прицелов к оружию.

      Что вы пытаетесь высмиять-то у них, когда мы отстали от них на десятилетия по многим параметрам?
      1. sergey822
        +1
        Вчера, 17:07
        меркаву ролик есть, где от обычной гранаты сгорел до тла wassat , ну и про остальное как то сравнивать это что то, вы Израиль на карте видели? пятерых войнов можно очень хорошо экипировать, а вот два с лишним мильена человек уже труднее laughing
        1. Пупырчатый Звание
          +1
          Вчера, 18:36
          Уточним - это ровно один ролик от 7 октябрят, ровно с одним танком на ремонте, который потом добавочно поджигали. Это о гранатах и Меркавах)
        2. Ratmir_Ryazan Звание
          -1
          Вчера, 19:10
          Израиль за 3 дня мобилизовал 300 тысяч резервистов, в России такое же количество людей собирали больше 2-х месяцев. Причём вооружали их советскими АК-74, и прочим оружием из прошлого века.

          При этом в России 150 млн.человек население, а в Израиле 8 млн.человек.
          1. svarog77 Звание
            +1
            Вчера, 23:45
            Да-да, еврейцы 100 тысяч никак собрать не могут... Прекращайте рассказывать свои жирдовские сказки на ночь...
      2. svarog77 Звание
        +2
        Вчера, 17:29
        Меркавы очень замечательно горели и в первую ливанскую, и во второю... Единственный плюс этих танков это выживаемость экипажа, этого не отнять.
        1. Пупырчатый Звание
          0
          Вчера, 18:38
          Первая Ливанская - это 1982-й, если что. Во Вторую Ливанскую, 2006, было уничтожено пять меркав, из них 3 на мощных фугасах, два ПТРК, в 24 случаях было пробитие. Всего погиб 21 танкист насколько мне не изменяет память. Это еще до КАЗ
          1. svarog77 Звание
            0
            Вчера, 19:39
            По данным израильского журнала «Ширьон», в ходе войны 1982 года было выведено из строя 135 израильских танков (52 безвозвратно): 80 M48 и M60 (37 безвозвратно), 34 «Меркавы» (7 безвозвратно) и 21 «Центурион» (8 безвозвратно)...
            1. solar Звание
              -1
              Вчера, 22:29
              Давно это было. От войны 1982 года по времени ближе ко Второй мировой, чем к нашему времени. Центурион- это танк, разработанный в 1943-1945 году, времен нашей Т34-85. М48 недалеко от него ушел.
              1. svarog77 Звание
                0
                Вчера, 23:42
                А Меркавы как горели, так и горят...
        2. Ratmir_Ryazan Звание
          -2
          Вчера, 19:12
          Это не единственный, а ГЛАВНЫЙ ПЛЮС танка Меркава и любого натовского, в ОТЛИЧИИ от российских АНАЛОГОВ.
      3. ГолыйМужик Звание
        +1
        Вчера, 17:55
        Если танк получил попадание противотанковым дроном, то значит получил, а КАЗ не сработал. Да это не всегда заканчивается уничтожением, но никакой суперзащиты у них нет.
        Как всегда пиар сильно бьется реальностью.
        1. Пупырчатый Звание
          0
          Вчера, 18:40
          КАЗ не единственное средство защиты танка, подрывает танк не дрон, а то что к нему крепят. А крепят там в основном заряды от РПГ-7. Меркава имеет весьма качественную броню, помимо КАЗ и иных систем защиты.
          1. ГолыйМужик Звание
            +1
            Вчера, 19:52
            Сверху всё равно гораздо тоньше. Дроны тем и хороши, что могут выбирать уязвимые места.
      4. bk0010 Звание
        0
        Вчера, 18:21
        ЗРК Панцирь, Тор и Бук - войсковое ПВО, они не могут быть стационарными, им надо ехать за танками.
        1. Ratmir_Ryazan Звание
          0
          Вчера, 19:21
          Не спорю, а что у нас с объектовым ПВО?

          А у нас его нет. Как-то не подумали генералы в ГШ и военной академии, что в наши города могут атаковать.

          И вместо того, чтобы сейчас максимально быстро наращивать производство Панцирей СМД, через СМИ просто пытаемся высмиять Израиль, который на порядки по многим направлениям впереди нас.

          Кстати, что там с Деривацией-ПВО? Сколько еще десятилетий надо, чтобы она появилась в армии?

          Вот где смех и позор,а не у евреев.
          1. bk0010 Звание
            +1
            Вчера, 21:05
            Все круто: С-300 (не С-300В - она войсковая), С-400, даже про С-500 поговаривали, но это уже против ракет средней дальности.
            Еще как подумали. Просто никто не думал, что атаковать будут беспилотными жужжалками, наоборот, готовились перехватывать самые сложные цели ценой в миллиард-другой. Поэтому делали крутые ракеты, а не дешевые.
            Да толку с них? Надо делать беспилотники-перехватчики наземного и воздушного базирования, распределенные системы обнаружения, объединяющие акустические данные, результаты радиотехнической разведки, детекторы искажения электромагнитных полей сотовой связи и радаров, завязанных на искусственный интеллект. То, что делалось против самолетов - дорого и малоэффективно.
            Она вообще не нужна. 57-мм сочетает недостатки и малокалиберной ПВО и ПВО среднего калибра. Если вам хочется возродить среднекалиберную артиллерию ПВО, то надо брать калибр 76-85 мм (что именно - надо моделировать). Меньше - снаряд слабый и летит невысоко и недалеко, больше - тяжелая выйдет, проблемы с транспортировкой и скоростью отслеживания цели. И обязательно - радиовзрыватель или снаряды с управляемой дистанцией подрыва.
  4. ТермиНахТер Звание
    +3
    Вчера, 14:50
    Говорят, что умные учатся на чужих ошибках, а еще говорят, что евреи умные)))
    1. Владислав_В Звание
      0
      Вчера, 15:05
      Вот умные евреи и доведут показатели КАЗ против дронов до приемлемых. Доводя до ума КАЗ в поле на неумных евреях.Наши вроде как довели до ума КАЗ «Арена-М».
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        -4
        Вчера, 16:30
        Это анекдот? Если да , то он несмешной.
        1. Владислав_В Звание
          -2
          Вчера, 16:46
          УВЗ: танки Т-90М и Т-72Б3М серийно оснащают комплексами активной защиты
          https://www.vesti.ru/article/4370308
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            -2
            Вчера, 19:24
            Прекращайте смешить людей, ещё скажите Коалиция-СВ серийно производится и пошла в СВО )))

            Ссылок можно в сети найти пропасть, что это уже давно серийно производится и куда-то поставляется.
        2. sergey822
          +3
          Вчера, 17:07
          спать меньше надо, а то вон вы и меркав от коптеров сгоревших не видели laughing
      2. Пупырчатый Звание
        +1
        Вчера, 18:40
        Пока массово "Арена-М" в войска не поступала
  5. tabex Звание
    0
    Вчера, 14:53
    Подмогнули бы, Владимир Владимирович, Ирану и хезбалле, на склад фпв уже производите, надо бы разжечь посильнее подпалить шерсть янкесам
  6. rytik32 Звание
    +1
    Вчера, 14:54
    КАЗ Trophy вообще оказался малоэффективным, и не только против FPV-дронов. В Газе он очень редко перехватывал гранаты РПГ.
    Сейчас в Ливане не перехватывает ПТУРы Almas
    1. Пупырчатый Звание
      0
      Вчера, 18:44
      Это вы из каких источников брали? Так то в ЦАХАЛ им очень довольны, сотни перехватов. Как думаете, по какой причине его взяли активно в закупки почти все западные страны? Не за красивые глаза и названия, ведь так?
      1. rytik32 Звание
        0
        Вчера, 20:07
        У ЦАХАЛ нет других вариантов, как хвалить его.

        Это маркетинг.
  7. tralflot1832 Звание
    +2
    Вчера, 15:00
    ЦАХАЛ - мангалы для трусов ,смелые цахаловцы вылетают из Меркавы через кормовую десантную аппарель .В Израиле пока опыт ТЦК не нужен,как и мангалы.
  8. esl462 Звание
    -1
    Вчера, 15:16
    Помню,помню,как Кедми пальцы гнул,что трофи будет щёлкать фпв дроны как семечки и никакой "мангал"не нужен.
    1. Пупырчатый Звание
      0
      Вчера, 18:45
      Ну так если вы посмотрите ролики, то не один и не два есть как как раз идет срабатывание той самой "Трофи". И срабатывание это выглядит как взрыв.
  9. alexputnik17 Звание
    -2
    Вчера, 15:17
    установленные на танки Merkava и тяжелые бронетранспортеры Namer комплексы активной защиты малоэффективны против дронов.

    Молодцы Хезбалла! Когда то иудеи заявляли, что Меркава, лучший танк в мире! Так и держать! laughing И мангалы вам не надо! Танк не красивый будет. laughing
    ЗЫ: Китайцам и иранцам не плохо было бы помочь Хезболле с дронами...
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      -6
      Вчера, 16:28
      Зачем Меркаве мангал, если этот танк и так держит удар?

      Все ролики Хезболлы обрываются на моменте удара и я ещё ни разу не видел где они бы показали горящую Меркаву. Почему? Потомучто показывать Хезболле нечего )).
      1. sergey822
        +2
        Вчера, 17:08
        да вот есть оказывается, гугл вам в помощь laughing
  10. вертухай 2003 Звание
    -1
    Вчера, 15:21
    А спасибо Израиль пусть скажет украинским инструкторам Хизболлы...
  11. Incvizitor Звание
    -1
    Вчера, 15:26
    Орошо пусть игнорируют дальше, побольше дронов Ирану.
  12. rocket757 Звание
    -2
    Вчера, 15:44
    Возможный вариант, делать сухопутной броненосец с комплексной защитой...
    Вес и габариты запредельные, соответственно проблем, разных, выше крыши...
    С другой стороны, масса сухопутных роботизировнных систем ударного назначения.
    Очевидное... да пока не стоял много очевидного, хотя предпологать, что глобальные изменения будут происходить во всех сферах военного строительства, организации и прочего! soldier
    1. -Paul- Звание
      +1
      Вчера, 16:40
      ...делать сухопутной броненосец...

      А.П.Казанцев уже давно описал подобное сухопутное чудовище.
      1. ГолыйМужик Звание
        0
        Вчера, 18:14
        Традиционно с большими танками большие проблемы. Ни дороги, ни мосты, ни сама земля их не держит. Проблемы наверное решаемые, но большой снаряд для их поражения всё же явно проще сделать, чем сам танк.
      2. rocket757 Звание
        -1
        Вчера, 18:41
        Да таких описаний у разных фантастов более чем много... soldier
  13. Ratmir_Ryazan Звание
    -8
    Вчера, 16:24
    Давайте будем объективны, а не выдавать желаемое (для кого-то) за действительное.

    Судя по роликам в сети все удары по израильским танкам и тяжёлым БТР Намер (аналогов которому у России нет) не приводят к их поражению.

    Именно поэтому все ролики Хезболлы обрываются на моменте удара и далее нет никаких кадров объективного контроля подтверждающих поражение бронетехники. Притом когда им удаётся убить одного или несколько израильских солдат они очень подробно показывают снаряжение и вооружение погибших бойцов.

    Вывод: израильские танки и тяжёлые БТРы эффективно защишенны и устойчивы к средствам поражения в виде РПГ, ПТУР и ФПВ-дронов, в отличии от российских Т-55/62/72/80/90/90М применяемых в СВО без комплексов активной защиты.
    1. sergey822
      +3
      Вчера, 17:11
      да обычные люди в тапках обычной гранатой уничтожают меркаву, куда уж там до Т-90 wassat
  14. Jovanni Звание
    -1
    Вчера, 16:25
    Израильтян спасает только тот факт, что у «Хизбаллы» беспилотников слишком мало.

    Непорядок. Опять наша недоработка...
  15. alexputnik17 Звание
    0
    Вчера, 16:44
    Дело в том, что тут указывалось, что у Хезболлы мало дронов. Может разведывательных вообще нет.
    Тактика их боёв ударить и отступить.
    Наверное, они не специалисты по видосам.
    Если Вам, в качестве доказательств достаточно видео что же, пусть будет так.
    Мне достаточно того, что в рядах ХАМАС, несмотря что они под ноль разносят Палестину и Ливан, большой недобор личного состава. И желающих послужить не много....По информации израильских СМИ. Да и ко мнению военных экспертов по БВ, типа Багдасарова, я стараюсь прислушиваться. С его слов, помимо дронов, Хезбалла Меркаву ПТУРами выносят.
    Поэтому у каждого своё мнение и я бы особо не опирался на данные видосов при условии умения рисования мультиков ИИ. Ну это мое мнение. И я не претендую на истину в последней инстанции. У Вас Ваше. hi
    1. nik-mazur Звание
      +3
      Вчера, 18:37
      Дело в том, что вы отвечаете всепросральщику, который уже четыре года ноет, как у нас всё ужасно и дрочит вприсядку на ВСУ (которые совсем скоро погонят российскую армию до Ростова, как минимум), на американцев, а теперь вот, ещё и на еврейцев. И ему абсолютно пофигу, что вы скажете.
  16. Пупырчатый Звание
    0
    Вчера, 18:59
    На деле главный показатель - это количество погибших танкистов. Насколько помню, на текущий момент из 12 погибших у ЦАХАЛ только один - танкист. Это реаьный показатель, а не фантазии. Картинка может быть какой угодно, и вам однозначно не будут показывать картинку с абсолютной неудачей. Но даже на удачных лишь в четырех-пяти случаев из пары десятков я припомню что-то похожее на попадание без монтажа (попадание, не поражение). А на части роликов как раз видно работу той самой КАЗ.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      Вчера, 20:16
      Предлагаете верить Израилю на слово? Спасибо, не надо!
  17. alexputnik17 Звание
    -1
    Вчера, 19:05
    Понял. Принял. soldier laughing Спасибо за просвящение! Я ж из хороших побуждений и воспитания, наверное... feel laughing
    Спасибо, Вам. hi
  18. hellman Звание
    0
    Вчера, 20:55
    Автор удали статью, не позорься
    КАЗ Trophy уже давно адаптирован к угрозе дронов, рафаэль ещё в 2024 году объявляла об модернизации\обновлении их КАЗ'а - и к февралю 2025 они уже начали поступать и устанавливаться в парк имеющийся техники.


    ВСЯ эта информация базируется исключительно на заявлениях самой «Хизбаллы» и связанных с ней прокси-ресурсов = не имеет объективного характера.
    ну и так далее, и тому прочее. дальше разбирать статью не вижу смысла.
  19. Zaurbek Звание
    +1
    Вчера, 21:13
    И количество ФВП будет расти.....пишут, что на ЛБС в 404 на одного бойца уже больше 2х ФПВ , а на такую цель как танк летит по 10шт.