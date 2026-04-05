Эпическая ярость или эпическая амнезия: хроника одной победы, которая никак не закончится

«Эпическая ярость» — карикатура дня от Times. Трамп: «Скоро вы увидите, как люди выходят на улицы!»

Иранцы посчитали все «победы» Трампа в операции «Эпическая ярость»


Хронология Трампа:
🟥 18 января: «Иранские патриоты, помощь уже в пути. Мы движемся».
🟥 28 февраля: «Мы начнём операцию Decisive. Всё пройдёт очень быстро».
🟥 2 марта: «Мы легко победим».
🟥 3 марта: «Мы выиграли войну».
🟥 7 марта: «Мы победили Иран».
🟥 9 марта: «Нанести удар по Ирану. Война почти закончена — быстро и решительно».
🟥 12 марта: «Мы победили, но ещё не до конца».
🟥 13 марта: «Мы снова выиграли войну».
🟥 14 марта: «Нам нужна помощь, чтобы открыть пролив».
🟥 15 марта: «Если вы мне не поможете, я это запомню».
🟥 16 марта: «На самом деле помощь нам не нужна — я проверял лояльность. Если НАТО не поможет, будут последствия».
🟥 17 марта: «Нам не нужна помощь НАТО, и мы её не хотим. Одобрение Конгресса для выхода из НАТО не требуется».
🟥 18 марта: «Союзники должны сотрудничать, чтобы открыть Ормузский пролив».
🟥 19 марта: «Союзники США должны выступить и помочь открыть пролив».
🟥 20 марта: «НАТО — трусы. Мы можем постепенно от него избавиться».
🟥 21 марта: «Мы не используем пролив. Он нужен другим, не нам».
🟥 22 марта: «Последнее предупреждение. У Ирана есть 48 часов. Ирану конец».
🟥 23 марта: «Ещё неделя — и мы начнём бомбить электростанции».
🟥 24 марта: «Война близка к завершению».
🟥 25 марта: «Мы ведём переговоры с Ираном».
🟥 26 марта: «Иран умоляет о мире. Они сделали нам подарок. Мы откладываем удары по электростанциям».
🟥 27 марта: «Я и аятолла будем совместно управлять Ормузским проливом».
🟥 28 марта: «В Иране произошла смена режима».
🟥 29 марта: «Переговоры с Ираном идут очень хорошо».
🟥 30 марта: «Мы готовы уничтожить нефтяную и энергетическую инфраструктуру Ирана и занять остров Харг».
🟥 31 марта: «Мы готовы завершить войну, не открывая пролив».
🟥 1 апреля: «Война закончится через три дня. Мы будем бомбить их две–три недели, пока не вернём их в каменный век».
🟥 2 апреля: «Мы уничтожили три крупных моста. Почему они до сих пор с нами не связались?»



Вместо пролога


Есть особый жанр литературы — поток сознания. Джойс его изобрёл, Фолкнер довёл до совершенства, а Дональд Трамп превратил в инструмент внешней политики. Представленная хронология — это не стенограмма брифингов Пентагона и не сводка боевых действий. Это партитура. Симфония в сорок один такт, где каждая нота — победа, каждая пауза — отрицание предыдущей победы, а финал, судя по всему, откладывается на неопределённый срок.

Давайте разберём этот шедевр по частям.

Акт первый: Рождение победы из ничего


18 января, за сорок дней до начала операции, Трамп обращается к «иранским патриотам» с обещанием помощи. Это удивительный ход — объявить о поддержке народа, который ты собираешься бомбить через шесть недель. Но у Трампа свои отношения с хронологией.

28 февраля совместная американско-израильская операция получает название «Эпическая ярость». Название, достойное голливудского блокбастера категории B. И как в любом фильме категории B, сюжет держится не на логике, а на энергии главного актёра.

«Мы начнём операцию Decisive. Всё пройдёт очень быстро» — 28 февраля.

Здесь уже видна фирменная трамповская многослойность. У операции два названия — «Эпическая ярость» и «Decisive» («Решительная»). Зачем одно имя, если можно два? Зачем один план, если можно ни одного?

Акт второй: Победа, которая не требует доказательств


Начинается калейдоскоп триумфов.

2 марта: «Мы легко победим».
3 марта: «Мы выиграли войну».
7 марта: «Мы победили Иран».

Три победы за пять дней. Наполеону, чтобы дойти до Москвы и потерпеть поражение, понадобился весь 1812 год. Трамп побеждает каждые 48 часов, причём без промежуточных неудач. Это не военная кампания — это стриминг побед в реальном времени. Подписка включена, отписаться невозможно.

Но тут возникает вопрос, который мучает каждого читателя хронологии: если война выиграна 3 марта, зачем 12 марта признавать — «Мы победили, но ещё не до конца»? Что значит «не до конца»? Победа — это как беременность: она либо есть, либо её нет. Или победа у Трампа — это квантовый объект, который существует в суперпозиции до момента наблюдения?

13 марта: «Мы снова выиграли войну».

«Снова». Это ключевое слово. Война выиграна 3 марта, потом 12 марта выиграна наполовину, а 13 марта — снова целиком. Получается, что за сутки Трамп дособирал недостающую половину победы и предъявил миру полный комплект. Браво.

Акт третий: Ормузский пролив, или Трагедия в одном проливе


Здесь сюжет принимает неожиданный поворот. Выясняется, что Иран, проигравший войну трижды за десять дней, как-то умудрился закрыть Ормузский пролив — узкий проход, через который проходит пятая часть мировой нефти. Цены на нефть взлетели на сорок один процент. Мировые рынки в панике. А Трамп, оказывается, не может пролив открыть.

Начинается великая эпопея с просьбами о помощи.

14 марта: «Нам нужна помощь, чтобы открыть пролив».
15 марта: «Если вы мне не поможете, я это запомню».
16 марта: «На самом деле помощь нам не нужна — я проверял лояльность».

Три дня — три абсолютно противоположные позиции. Понедельник: «Помогите». Вторник: «Если не поможете — запомню». Среда: «На самом деле я и не просил, это был тест». Это не дипломатия. Это диалог подростка, который бросил вызов хулигану во дворе, а потом звонит маме, а потом говорит, что он вообще-то сам всё решил.

17 марта: «Нам не нужна помощь НАТО, и мы её не хотим. Одобрение Конгресса для выхода из НАТО не требуется».

18 марта: «Союзники должны сотрудничать, чтобы открыть Ормузский пролив».

Проходит один день. Один. Двадцать четыре часа. И помощь НАТО, которая вчера не была нужна, сегодня оказывается обязательной. Это не смена позиции — это перманентная революция в режиме нон-стоп.

А дальше — чистая поэзия:

19 марта: «Союзники США должны выступить и помочь открыть пролив».
20 марта: «НАТО — трусы. Мы можем постепенно от него избавиться».
21 марта: «Мы не используем пролив. Он нужен другим, не нам».

Пролив, ради открытия которого США начали войну, за неделю превратился в ненужный балласт. А НАТО, от которого помощи ждали вчера, сегодня — организация трусов, от которой нужно избавиться. Утром деньги, вечером стулья. Вечером стулья, утром деньги.

Акт четвёртый: Последнее предупреждение номер семь


22 марта: «Последнее предупреждение. У Ирана есть 48 часов. Ирану конец».

«Последнее предупреждение» — формулировка, которая в устах Трампа теряет смысл ещё до того, как будет произнесена. Это как сказать «последний шанс» в сериале из двухсот серий. Зрители уже знают: будет следующий шанс. И следующее последнее предупреждение.

23 марта: «Ещё неделя — и мы начнём бомбить электростанции».

48 часов прошли. Ничего не произошло. Новое обещание — новая неделя. Электростанции вздрагивают в ожидании, но пока не горят.

24 марта: «Война близка к завершению».

25 марта: «Мы ведём переговоры с Ираном».

Одна дуга: от «война близка к завершению» до «мы ведём переговоры» — за сутки. Это не эскалация и не деэскалация. Это квантовая дипломатия: страна одновременно на грани победы и за столом переговоров. Шрёдингер был бы горд.

Акт пятый: Мир, подарки и совместное управление


26 марта: «Иран умоляет о мире. Они сделали нам подарок. Мы откладываем удары по электростанциям».

Страна, которая трижды проиграла войну и которой «конец» четыре дня назад, вдруг «умоляет о мире» и делает «подарок». Что это за подарок? В хронологии не сказано. Может быть, коробка иранских ковров. Может быть, обещание не закрывать пролив ещё неделю. А, это же были танкеры.
«Они сказали: «чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь», они предоставят восемь танкеров с нефтью,... восемь больших танкеров с нефтью... Они были настоящими и, кажется, ходили под пакистанским флагом», — сказал Трамп.

Восемь, позже сменилась на двадцать (по словам Трампа).

Главное — подарок принят, электростанции временно спасены.

27 марта: «Я и аятолла будем совместно управлять Ормузским проливом».

Стоп. Совместно управлять. С аятоллой. С человеком, которого неделю назад называли диктатором и обещали уничтожить. Пролив, который не нужен Америке, будет управляться совместно с врагом, которого уже победили. Это не дипломатия — это сценарий для сериала, который отменили после первого сезона, но продолжают снимать по инерции.

28 марта: «В Иране произошла смена режима».

Это, пожалуй, кульминация. Смена режима объявлена. Не произошла — объявлена. Как в детской игре: «Я сказал — значит, так и есть». Фактчекеры из Politifact потратили дни, пытаясь найти доказательства этой смены режима. Не нашли. Аятолла Хаменеи, к удивлению всех, кроме Трампа, продолжал править Ираном.

Акт шестой: Финал, которого нет


С 29 марта начинается финальная серия, которая не заканчивается.

29 марта: «Переговоры с Ираном идут очень хорошо».
30 марта: «Мы готовы уничтожить нефтяную и энергетическую инфраструктуру Ирана и занять остров Харг».

Переговоры идут хорошо, но мы готовы уничтожить всё. Это как сказать на свидании: «Мне очень нравится наш вечер, но я прихватил гранату на случай, если тебе не понравится десерт».

31 марта: «Мы готовы завершить войну, не открывая пролив».

Пролив, ради которого всё начиналось, окончательно списан со счетов. Цели операции сместились так далеко от исходных, что первоначальная миссия выглядит как археологический артефакт.

1 апреля: «Война закончится через три дня. Мы будем бомбить их две–три недели, пока не вернём их в каменный век».

Война закончится через три дня, но бомбить будут две-три недели. Внутри одной фразы — логическое противоречие размером с Ормузский пролив. Но кто считает?

2 апреля: «Мы уничтожили три крупных моста. Почему они до сих пор с нами не связались?»

Это последняя запись в хронологии. И она — чистое золото. Мы разрушили мосты — буквально и фигурально — и искренне недоумеваем, почему противник не хочет разговаривать. Это как поджечь чей-то дом и обидеться, что хозяин не пригласил на чай.

Эпилог: Театр абсурда с ядерным оружием


Что мы видим в этой хронологии?

Мы видим человека, который объявил войну, не имея плана. Который объявил победу, не имея результата. Который потребовал помощи, а потом отказался от неё. Который отказался от помощи, а потом снова потребовал. Который уничтожил мосты и ждёт, что по ним кто-то придёт.

Но главное — мы видим систему. Систему, в которой реальность подстраивается под высказывание, а не наоборот. Каждое заявление Трампа — это не описание мира, а его создание. Если Трамп говорит «мы победили» — значит, победили. Если говорит «пролив нам не нужен» — значит, не нужен. Если говорит «смена режима произошла» — значит, произошла.

Проблема в том, что Иран об этом не знает. Нефтяные рынки — не знают. НАТО — не знает. И Ормузский пролив, по которому нефть не идёт, — тоже как-то не в курсе, что его, оказывается, можно не открывать.

В финале остаётся один вопрос: если война выиграна шесть раз за месяц, а пролив всё ещё закрыт, цены на нефть взлетели на сорок процентов, а союзники названы трусами — то что будет, когда война будет проиграна?

А может, проигрыш — это тоже победа. Просто нужно правильно назвать. Как операцию. Которая уже два названия имеет — третье не помешает.


Хронология составлена иранцами. Проверена реальностью. Реальность проиграла.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Вчера, 14:50
    Тут по Трампу можно минимум докторскую диссертацию написать и защитить в разделе научной психиатрии по теме «нарцисс в современном мире»…
    Одни названия его деяний - отдельная глава!
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Вчера, 15:04
      Без Трампа в мире было бы скучно...для него движуха это жизнь, куда двигаться не имеет значения ...когда ничего не происходит для Трампа это трагедия. request
      Мне интересно мнение врачей-психиатров...о нем...что происходит ??? Куда все это заведёт, чем закончится в итоге?
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +3
      Вчера, 15:15
      Есть особый жанр литературы — поток сознания. Джойс его изобрёл, Фолкнер довёл до совершенства, а Дональд Трамп превратил в инструмент внешней политики.

      Вместо послесловия к прологу:
      - С чего ты взял, что это Классик?
      - Ну...Во первых у него значок союза писателей. И он все время своей бабе заливал про какого-то писаку. Фу...Фурманов. Нет. Форкин. Фронклин.
      - Фолкнер.
      - О, точно, Фолкнер.
      - Иди прогуляй собаку, Фолкнер.

      © «Классик»
    3. bayard Звание
      bayard
      +7
      Вчера, 15:25
      Цитата: Охотовед 2
      по Трампу можно минимум докторскую диссертацию написать и защитить

      Просто он "художник" . А ещё - член актёрской гильдии Голливуда . И ведь весело же . Не всем , но весело . И нефть подорожала , и НАТО разваливается , и ВСУ без ЗУР и в целом без поставок оставил . Не уверен что наши рулевые этим воспользуются , они скорей любой повод для затягивания и перемалывания собственного активного мужского населения , но ... а вдруг Чудо случится ?
      "Чему бы грабли не учили
      Но сердце верит в чудеса ..."
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Вчера, 15:45
        Цитата: bayard
        Не уверен что наши рулевые этим воспользуются , они скорей любой повод для затягивания и перемалывания собственного активного мужского населения , но ... а вдруг Чудо случится ?

        Оно и тут затягивало wink , помнится, активное мужское громко кричало тут «до коли» и «когда?».
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Вчера, 19:20
          Цитата: Владислав_В
          активное мужское громко кричало тут «до коли» и «когда?».

          Охранитель доморощенный ? Сам то хоть фалангой конечности шевельнул за 12 лет войны на Донбассе . Что-то про текущий ход б\д кроме роликов бравых известно ? Если правду узнаешь , сильно удивишься . Особенно от тех кто на войне этой все 12 лет .
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            0
            Вчера, 19:35
            Шевельнул.Давай правду,удивляй.
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Вчера, 19:58
              Цитата: Владислав_В
              Шевельнул.

              Это вряд-ли . Если б у нас чем-то шевельнул , в суждениях и выражениях был бы аккуратней .
              Цитата: Владислав_В
              Давай правду,удивляй.

              Сходи сам , удивись .
              1. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                0
                Вчера, 20:27
                Как-то не по взрослому.
                1. Комментарий был удален.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Вчера, 14:50
    "Эпическая ярость" какое пафосное название. А в итоге получился эпический плюх задницей в глубокую лужу.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Вчера, 14:59
    1 апреля: «Война закончится через три дня. Мы будем бомбить их две–три недели, пока не вернём их в каменный век».

    laughing Кроме общего сумашедствия лидера гегемона, это отдельный вид психического расстройства.
    Уже бриты в открытую ржут над гегемоном. Что будет на праймериз? laughing Деду бы дожить, его порвут на свастики....
    1. Staff Звание
      Staff
      +2
      Вчера, 15:11
      И все таки за этим сумасшедствием и потоком сознания, остаеться один факт.. Если ты сильный и богатный, можно плевать на все международные права и законы.. Все человеческие нормы и бомбить любую страну и убить его граждать.. После этого где то каждый день молиться человек Ким, на ядерную бомбу!!
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Вчера, 16:22
        Если ты, сильный и богатый, начинаешь врать, то через некоторое время выясняется: у тебя долг в триллионы, и ты не такой уж и богатый. У тебя крутая армия, вооруженная наисовременнейшим вооружением, но она ничего не в состоянии поделать с копеечными дронами. У тебя лучшие в мире военнослужащие, которые внезапно засра... Ну, скажем проще - капитально засорили сортир на современнейшем авианосце. Настолько, что пожар в прачечной случился.И авианосец вышел из строя.
        А так - да, ты сильный, богатый, и всемогущий. На словах. laughing
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Вчера, 15:07
    Эпическая ярость или эпическая амнезия: хроника одной победы, которая никак не закончится

    Типичная шизофрения, которая никак не закончится...
    Соратники предпочитают списывать явные признаки шизофрении у Трампа на безобидную усталость и возрастную чудаковатость.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 16:11
      Цитата: yuriy55
      Типичная шизофрения, которая никак не закончится...

      На «шизу» Трамп не тянет, он нарцисс, впавший в детство, который хочет чтобы его весь мир признал гением, хоть маленьким, но Эйнштейном, новым фюрером нации, хоть маленьким, но Гитлером.
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Вчера, 15:10
    Нравится мне идеология, "это другое". Вспомните страну, которая тржды побеждала. И начинала без плана и цели., а потом заявляли, что ещё и не начинали.
    1. clou Звание
      clou
      +1
      Вчера, 15:50
      Джонни учился у мастера многоходовок
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Вчера, 16:26
      Вспомните страну, которая тржды побеждала.

      Трижды? Это которая?
      Россия побеждала всегда, это не о ней. Наполеон - не всегда, потому, что ошибся, и пошел на Россию. Англия? Монако, может быть? Какая страна побеждала всего трижды?.. Заинтригован, жду ответ. Отвечу обязательно, но не факт, что сегодня.
  6. Azim77 Звание
    Azim77
    +2
    Вчера, 15:30
    Систему, в которой реальность подстраивается под высказывание, а не наоборот.

    Да, это система уже. В это превратилась западная политика при современных условиях доступа и скоростях распространения медиа информации. Политики просто не успевают - ни языком, ни действием. Страх перед падением рейтингов, перед людской оценкой и атаками конкурентов не дают времени на действовать обдуманно и всем им приходится выкручиваться, пытаясь реальность поменять нарочно "сильными" высказываниями. Важно стало не быть, а только казаться.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 15:39
    Цитата: Staff
    И все таки за этим сумасшедствием и потоком сознания, остаеться один факт.. Если ты сильный и богатный, можно плевать на все международные права и законы

    Ну как бизнесмен, он может и гений: устроить всеобщий хаос, пооткусывать всем головы, удвоить свой семейный капитал.
    А вот как политик, он идиот. Как по мне. laughing
    Это еще наши с китайцами экономически с амерами не упираются и через губу не разговаривают.
    А очень хотелось бы посмотреть. laughing
  8. Eug Звание
    Eug
    +2
    Вчера, 15:47
    Ну насчёт того, чтобы начать боевые действия, не имея плана ..
    Цели операции сместились так далеко от исходных, что первоначальная миссия выглядит как археологический артефакт.
    Проигрыш — это тоже победа. Просто нужно правильно назвать. Как операцию

    Это только про амерЫканцев?
  9. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Вчера, 15:51
    "Скажи мне старый лысый козёл, почему у меня нет друзей?!"
  10. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Вчера, 15:59
    Этот вот текст надо показать психиатру... Может он квалифицированно поставит диагноз престарелому президенту... Обычный обыватель в конце прочтения просто отметит: "Идиот! Полный идиот..." И будет прав ))))))
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Вчера, 16:01
    Одобрение Конгресса для выхода из НАТО не требуется».

    Так же как и не требовалось одобрение Конгресса, для присоединение Гренландии и Канады. Лучше бы Доня ты ими занялся, твой народ тебя бы понял, а тут поддержав евреев, ты приобрёл позор.
    Как всегда - еврей обманул янки.
  12. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Вчера, 16:02
    А может, проигрыш — это тоже победа. Просто нужно правильно назвать.

    Уже давно названо, кстати в РФ. wink
    Отрицательный рост называется.
    Не из одного ли ларца эти ребята - "победители"?laughing
  13. Комментарий был удален.
  14. operafan Звание
    operafan
    +1
    Вчера, 16:13
    По крайней мере Трампу удалось подчистую выкосить всю политическую верхушку Ирана, весь иранский генералитет, лидеров КСИР и прочих деятелей.

    А у нас все почти наоборот - украм удалось выкосить много российских генералов, а мы - ни одного. Я уже молчу за наркофюрерка, котoрый в открытую издевается над Путиным.

    Оглядываясь на действия Трампа и нашего ВГК - я все же вижу понятные цели США/Израиля и как они их добиваются (и насколько были готовы к этой войне!).
    У нас в этом плане все даже не печально, а скорее ужасно.
    И Трамп ничем не рискует, он может хоть завтра объявить победу и под звуки фанфар отправиться восвояси, где его встретят как победителя. Конечно, у них потери есть, но они не такие огромные.

    Мы же в глубочайшем цуцванге, нам некуда уходить и никуда уже вперед не продвинуться. А скоро еще "уважаемые партнеры" наклепают "типа украинских" ракет фламинго и подобных, которые конечно не переломят ситуацию на фронте, но заставят всех россиян регулярно бегать в бомбоубежища. Все это еще более усугубит ситуацию внутри России и посеет сомнения, что высшее руководство может что-то изменить.
  15. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Вчера, 17:02
    Хмм, а где про то, как Иран предложил Трампу стать их верховным лидером 25 марта на ежегодном ужине республиканцев конгресса?
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 18:14
    Цитата: Eug
    Проигрыш — это тоже победа. Просто нужно правильно назвать.

    "— Почему Албания?
    — А почему бы и нет?
    — Что плохого они нам сделали?
    — А что хорошего они сделали для нас? Вот что ты знаешь о них?
    — Ничего.
    — Видишь? Они держатся особняком. Такие себе изворотливые и совсем не заслуживающие доверия. " (с)

    "— Президент действительно установил мир.
    — Да, но войны-то не было.
    — Это еще большее достижение. " (с)

    Х/ф Плутовство / Хвост виляет собакой.
  17. Комментарий был удален.