Иран с разницей в несколько часов сбил ещё два американских БПЛА MQ-9 Reaper

Иранское военное командование заявляет, что сегодня в воздушном пространстве Исламской Республики были сбиты очередные беспилотники ВВС США. В сообщениях говорится, что в районе Исфахана иранская ПВО с интервалом времени в несколько часов сбила два разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper.

Таким образом, к настоящему моменту с начала войны против Ирана США потеряли уже, по меньшей мере, 12 своих беспилотников MQ-9 Reaper. Такого количества потерь у авиации США не было ни в одном из конфликтов, в которых использовались дроны подобного типа.



Помимо двух MQ-9 противовоздушная оборона Ирана сумела перехватить как минимум один израильский БПЛА Hermes-900. Это многоцелевой дрон производства израильской компании Elbit System. БПЛА такого типа используют SAR/GMTI радары, а также систему автоматического взлёта и посадки IATOL. Силовая установка «Гермеса-900» - Rotax 916.

Ни Израиль, ни США на данный момент сегодняшние потери своих многоцелевых беспилотников не признали. Причём если США через несколько дней ещё вполне могут признать, то в Израиле сама по себе такая практика отсутствует. Даже если потеря состоялась, её не будут комментировать на официальном уровне.

Напомним, что до окончания так называемого «энергетического перемирия» Трампа остаётся менее суток. Сегодня католический мир празднует Пасху, а завтра, как и угрожал сам Трамп, «на Иран низвергнется ад». Судя по всему, на завтра у Вашингтона запланированные массированные удары по иранской энергетике. В принципе, Израиль от таких ударов и не отказывался в течение объявленного Трампом «перемирия».
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +10
    Вчера, 14:52
    Такой расстрел БПЛА, стоимостью 30 млн. $, дороговато даже для матрасников. Вернее не столько дороговато, сколько промышленность просто не успеет восстановить "поголовье", в обозримом будущем.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +7
      Вчера, 14:57
      А вот тут зависит, с какой стороны смотреть.
      Если со стороны бюджета Пентагона, то да, многовато.
      Если со стороны сенаторов, которые лоббируют интересы производителей - маловато, надо ещё.
      И сдаётся мне, Трамп на стороне промышленников, а не военных.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Вчера, 15:18
        То, что главный фактор прибыли акционеров "Локхид", "Нортроп" и т. д. - понятно. Но должно же быть и чувство меры. БПЛА, ЗУР, КР БД - расходуются со сказочной скоростью. А вот восполнение всего израсходованного - займет годы. А Китай может и не дать такой форы.
        1. overland Звание
          overland
          +2
          Вчера, 18:52
          Производственные мощности не являются проблемой, пока печатаются деньги, у них много резервных мощностей простаивает. Например, линия по производству ракет Tomahawk способна выпускать 600 штук в год, и в настоящее время строится новая линия, которая увеличит этот показатель до 1000 в год. В 2025 году они закупили только 87 штук.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Вчера, 19:36
            Так думают те, кто завод видел только по телевизору, ну, в лучшем случае, проезжая мимо на трамвае.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Вчера, 15:28
        У пентагона нет "своего" бюджета.
        Им его утверждает сенат/конгресс
        И генералы пентагона так же отлично греют руки на закупках. Капитализм
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +6
      Вчера, 15:17
      MQ-9 Reaper уязвимые против противника, у которого есть ПВО
      только против бармалеев тапках можно использовать
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +5
        Вчера, 15:24
        MQ-9 Reaper уязвимые против противника, у которого есть ПВО
        только против бармалеев тапках можно использовать

        А возле Крыма тогда что каждый день трётся? Прямо возле границ. Учитывая, что сразу после этого идёт нападение беспилотников и крылатых ракет, сбивать их можно и нужно, кто бы что тут не говорил!
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          -1
          Вчера, 15:33
          лично я с вами согласен, объявляем их несущими угрозу РФ и привет))))
        2. Чёрный Полковник Звание
          Чёрный Полковник
          +1
          Вчера, 15:56
          Владимир Владимирович Путин очередные "красные линии" будет рисовать и высказывать очередную озабоченность.
          1. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            +1
            Вчера, 22:22
            Нет. Он выставит Усы Пескова.
            1. guest Звание
              guest
              +1
              Вчера, 22:24
              Цитата: Михаил Нашарашев
              Усы Пескова.

              Это видимо те самые усы по которым текло, но куда надо не попадало. laughing
          2. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            0
            Сегодня, 01:34
            мне кажется уже не будет, уже столько нарисовал, что у него все фломастеры закончились
      2. Prapor Звание
        Prapor
        +4
        Вчера, 15:27
        а вот и не факт) бармалеи в тапках, которые хуситы, они этих риперов в недавнем прошлом нормально так приземляли, а вот мы не в тапках совсем, но только один в Черное море уронили, ну так получилось.... может я не патриотичен здесь и сейчас, но хотелось бы с нашими то возможностями и на черноморье и на балтике уже как-то деятельность подобных леталок попритушить и причем конкретно так пожестче...А партнеры же что скажут? Ой, ну повоняют немного и проглотят.... зато будут знать как соваться куда не звали...
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          -2
          Вчера, 15:31
          давайте порассуждаем, что будет если нам риперы ронять в международном воздушном пространстве, наверное, надо просчитать последствия, есть у нас такие люди, которые это умеют делать?
          не те, которые начали сво и ничего не просчитали и у которых все идет по плану до сих пор, а нормальные умные
          1. Ст. К Звание
            Ст. К
            -1
            Вчера, 21:45
            Вы совершенно правы! По "ответственной склонности" к блюдению юриспруденции вместо политики, надо инициативно, по факту, законодательно расширить своё воздушное пространство на необходимое. "Женщины вон уже в бассейне плавают!"(с):)), вернее, Гренландиями отколупывают запросто... "Кто свяжется с ядерной сверхдержавой?" (с):))
            1. Михаил Нашарашев Звание
              Михаил Нашарашев
              0
              Вчера, 22:19
              Вообще то уже связались и долбят во все места за милую душу
          2. dementor873 Звание
            dementor873
            -1
            Вчера, 21:50
            Что-то британка не особо просчитывала последствия удара шторм шедоу, как и америка с ф-16 и абрамсами.
            1. Михаил Нашарашев Звание
              Михаил Нашарашев
              0
              Вчера, 22:21
              А вот я так не думаю. Все они просчитали, что даже никто не дернется, кроме нахмуривания бровей и словесной шелухи.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Вчера, 14:53
    Хорошая новость, молодцы Иранцы good Ресурсы и деньги даже такой страны как США, далеко не безграничны!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Вчера, 15:20
      Да уж, четверть миллиарда $, в одном месте за два дня - это как-то многовато. С другой стороны, прошла информация, что такие масштабы спасательной операции вызваны тем, что летун, которого искали или подполковник, или полковник. Правда непонятно, как он там оказался.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Вчера, 15:32
        Правда непонятно, как он там оказался.
  3. Седов Звание
    Седов
    +4
    Вчера, 14:58
    А что - так можно было?)
    А что - так можно было?)
    1. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      +3
      Вчера, 15:05
      Можно и нужно,а чего сопли жевать,тем более они Ирану не партнеры.
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Вчера, 15:20
        Можно и нужно,а чего сопли жевать,тем более они Ирану не партнеры.
        Александрhi, не в обиду, это надо наверх переадресовать. Может быть там рассмотрят положительный опыт Ирана "как можно и нужно полосатым ..опу драть".
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Вчера, 15:01
    Иран показывает, как должно защищать страну...

    Иран показывает, как должно защищать страну...
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 15:03
    Цитата: ТермиНахТер
    Такой расстрел БПЛА, стоимостью 30 млн. $, дороговато даже для матрасников.

    Я читал Типперэри минимум 56 млн. с копецками долларов. am
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +2
      Вчера, 15:21
      От конфигурации зависит. Чего в него воткнули
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Вчера, 15:34
      Это комплект же: пульт и два или три дрона.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Вчера, 15:06
    на завтра у Вашингтона запланированные массированные удары по иранской энергетике.

    Каков запланирован ответ у иранцев?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 15:06
    ПВО Ирана не совсем смертельно на 100% ,но крови американцам попортит.Иран готов вынести энергетику до какой может достать.?США проводят эксперимент над энергетикой арабов и Израиля?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 15:07
    Цитата: Shurik70
    Если со стороны сенаторов, которые лоббируют интересы производителей - маловато, надо ещё.

    Багдасаров с Шурыгиным утверждали: за первые две недели иранцы вынесли 1/3 Рипперов в одну калитку... Может промышленникам амеров и выгодно, только амерам, при такой интенсивности, дроноводы скоро могут не понадобиться...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Вчера, 15:17
      Цитата: alexputnik17
      Багдасаров с Шурыгиным утверждали: за первые две недели иранцы вынесли 1/3 Рипперов

      По состоянию на 2023 год на вооружении США находилось 210 MQ-9A, 2 MQ-9A в авиации Корпуса морской пехоты, 24 MQ-9A в ВВС Национальной гвардии США, 50 MQ-9 в Командовании специальных операций ВВС США.

      Всего 284 штуки получается. Одна треть – 84 штуки. Очень сомнительно.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Вчера, 16:54
        Цитата: nik-mazur
        Всего 284 штуки получается. Одна треть – 84 штуки. Очень сомнительно.
        Может имелось в виду из тех, что дислоцируются на Ближнем Востоке. Кстати, подтвержденных сбитых MQ-9, без этих двух было 17+1 итальянский. А ведь еще есть поврежденные на базах, в результате ударов, которые никто до конца конфликта не назовет.
        https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_shootdowns_and_accidents_during_the_2026_Iran_war
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Вчера, 17:59
          Цитата: Стирбьорн
          Может имелось в виду из тех, что дислоцируются на Ближнем Востоке

          Если с оговорками, то всё может быть.
  9. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Вчера, 15:14
    БПЛА пачками персы сбивают, а бомбардировщик ни один не сбили. Ни В-2, ни тем более В-1. А еще там коровы летают В-52. Мистика...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      -1
      Вчера, 15:26
      Цитата: PVV66
      А еще там коровы летают В-52

      Обычно это говорят те же люди, со слов которых ПВО Ирана давно подавлено, причем уже много раз
      1. PVV66 Звание
        PVV66
        -3
        Вчера, 16:38
        А так как вы , обычно говорят уря патриоты, которые Купянск уже два раза взяли.
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Вчера, 15:35
      Цитата: PVV66
      Ни В-2, ни тем более В-1. А еще там коровы летают В-52.
      И что, прям на территории США надо сбивать?
      А В-52 залетал в зону ПВО уже?
    3. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Вчера, 16:56
      Цитата: PVV66
      БПЛА пачками персы сбивают, а бомбардировщик ни один не сбили. Ни В-2, ни тем более В-1. А еще там коровы летают В-52. Мистика...
      Мистика это если бы B-1(2) пачками сбивали, а бпла свободно летали. Сбивают кого могут.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Вчера, 15:20
    Иранцы умеют приятно удивлять.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Вчера, 15:23
    Цитата: nik-mazur
    Всего 284 штуки получается. Одна треть – 84 штуки. Очень сомнительно.

    Для меня эти товарищи, не болтуны политологи, а все-таки военные эксперты, прошедшие собственный большой путь. Особенно Багдасаров, который, на мой взгляд и по профессии и по опыту и по знакомствам/бывшей работе и обязанностям разбирается по БВ "на ощупь".
    Поэтому, мне им хочется доверять. ИМХО, естественно. hi
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 17:58
      Цитата: alexputnik17
      эти товарищи, не болтуны политологи, а все-таки военные эксперты

      Эти товарищи в первую очередь блогеры. Со всеми вытекающими.

      Цитата: alexputnik17
      мне им хочется доверять

      Как говорится: Доверяй, но проверяй. А 85 Риперов за две недели – это шесть штук каждый день. Не реально.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 15:29
    Цитата: SmollH2
    От конфигурации зависит. Чего в него воткнули

    Несомненно. Я чего вычитал то и подаю. feel hi
  13. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Вчера, 16:11
    Вы фсё врёте !!! оДонни сказал, что всё ПВО Ирана уничтожено пять раз !!!
  14. tabex Звание
    tabex
    -1
    Вчера, 18:30
    Жаль, что наш дед "очкует" пятый год поступать так же с беспилотниками "уважаемого партнёра ".
  15. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Вчера, 21:14
    Восхищаюсь иранцами , россиянам остаётся только завидовать!
  16. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Вчера, 21:52
    Иранская противовоздушная оборона работает отлично и добивается значительных успехов.