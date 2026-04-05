Иран с разницей в несколько часов сбил ещё два американских БПЛА MQ-9 Reaper
Иранское военное командование заявляет, что сегодня в воздушном пространстве Исламской Республики были сбиты очередные беспилотники ВВС США. В сообщениях говорится, что в районе Исфахана иранская ПВО с интервалом времени в несколько часов сбила два разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper.
Таким образом, к настоящему моменту с начала войны против Ирана США потеряли уже, по меньшей мере, 12 своих беспилотников MQ-9 Reaper. Такого количества потерь у авиации США не было ни в одном из конфликтов, в которых использовались дроны подобного типа.
Помимо двух MQ-9 противовоздушная оборона Ирана сумела перехватить как минимум один израильский БПЛА Hermes-900. Это многоцелевой дрон производства израильской компании Elbit System. БПЛА такого типа используют SAR/GMTI радары, а также систему автоматического взлёта и посадки IATOL. Силовая установка «Гермеса-900» - Rotax 916.
Ни Израиль, ни США на данный момент сегодняшние потери своих многоцелевых беспилотников не признали. Причём если США через несколько дней ещё вполне могут признать, то в Израиле сама по себе такая практика отсутствует. Даже если потеря состоялась, её не будут комментировать на официальном уровне.
Напомним, что до окончания так называемого «энергетического перемирия» Трампа остаётся менее суток. Сегодня католический мир празднует Пасху, а завтра, как и угрожал сам Трамп, «на Иран низвергнется ад». Судя по всему, на завтра у Вашингтона запланированные массированные удары по иранской энергетике. В принципе, Израиль от таких ударов и не отказывался в течение объявленного Трампом «перемирия».
