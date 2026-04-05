Йеменские хуситы пока не выступили против США, в приоритете удары по Израилю

Йеменские хуситы пока полноценно не вступили в войну против антииранской коалиции, на данный момент движение «Ансарулла» ведет боевые действия только против Израиля.

Пресс-служба движения сообщила, что накануне хуситы участвовали в совместном ракетном ударе по Израилю, запустив одну баллистическую ракету с разделяющейся головной частью и какое-то количество беспилотников. Удар был скоординированным, наносился одновременно «Ансаруллой», Ираном и ливанской «Хизбаллой».



На данный момент хуситы не воюют с США, ожидая команды из Тегерана. Если она поступит, что «парни в тапках» перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, полностью закрыв судоходство в Красном море. Но Иран пока медлит. С чем это связано, можно только догадываться, возможно, дают Трампу шанс отступить, сохранив лицо.

Если хуситы закроют проход из Красного моря в Аденский залив, это будет очень сильный удар по мировой экономике, поскольку короткий путь из Средиземного моря через Суэцкий канал перестанет работать и судам придется идти вокруг Африки. А это время и лишние деньги.

Ранее руководство «Ансаруллы» заявило, что полностью готово к вступлению в войну на стороне Ирана, решение об этом будет принято исходя из ситуации на Ближнем Востоке.
    Андрей Малащенков
    Вчера, 15:33
    Если она поступит, что «парни в тапках» перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, полностью закрыв судоходство в Красном море.


    Зря - ....начинать нужно с малого - не хотят полностью закрыть и не надо - но пару тройку судов вражеского флота можно было и "досмотреть " с пристрастием ... - и деньгу за "досмотр" получить ... эх ...
      Кузнец 55
      Вчера, 15:56
      Если закроют , то это действительно будет удар по экономике некоторых стран .
      Несколько дней назад сообщалось , в Англии не хватает авиационного керосина , теперь такое же сообщение из Италии . Танкеры с нефтью да войны с Ираном регулярно приходили в европейские порты . Ситуация на данный момент такова , что 14 апреля прибудет танкер , который еще в пути , дальше нет ни одного .
      Уже есть здравомыслящие политики , призывающие срочно отменить российские санкции , иначе Европе грозит энергетическое голодание .
      Цены на горючее в некоторых государствах зашкаливают . Уже призывают ограничить его отпуск потребителям .
      Трамп устроил мировой кризис .
    Ирек
    Вчера, 15:49
    А какая разница Штаты или Израиль , братья близницы и хозяева одни.
      Олеся Леся
      Вчера, 17:21
      Даже выгодно чтобы хуситы мочили только израиль, а то персов на всё не хватает.
    ian
    Вчера, 15:51
    Классическая племенная психология.
    " С этим племенем воюем, а с этим нет". request
    Они не хотят видеть всю картину целиком и для них враг это "чужие" Евреи. То что Израиль это руки сша для них абстракция. Да и встревать в глобальный конфликт не хочется.
    Лучше драка в коммуналке, чем большая война...
    alexputnik17
    Вчера, 16:03
    Если хуситы закроют проход из Красного моря в Аденский залив, это будет очень сильный удар по мировой экономике

    Хотелось бы... good
    alexputnik17
    Вчера, 16:05
    Цитата: Кузнец 55
    Уже есть здравомыслящие политики , призывающие срочно отменить российские санкции , иначе Европе грозит энергетическое голодание

    И не только... laughing Если РФ не прогнется, как бы Европе не грозило просто голодание... Удобрений у них своих 1-2 вида. И не у всех стран. Давайте посмотрим осенью. wink hi
      Кузнец 55
      Вчера, 16:10
      России следует не соглашаться на продажу , а требовать своих условий касающихся Украины и санкций .
    Младший рядовой
    Вчера, 16:31
    Демократии не первый год пытаются гуманитарно разбомбить хуситов, но полный облом. Народ не гнется. И тут, внезапно, у хуситов появляется приличная баллистика с разделяющейся ГЧ. Вот это поворот. Не знаю сколько у них ракет, но знаю куда они полетят в первую очередь.
    alexputnik17
    Вчера, 16:49
    Цитата: Кузнец 55
    России следует не соглашаться на продажу , а требовать своих условий касающихся Украины и санкций .

    Санкций, убытков, Конституционных территорий РФ и извинений. Как то так. laughing
    alexputnik17
    Вчера, 16:52
    Санкций, убытков, Конституционных территорий РФ и извинений. Как то так. Потом поставки продукции РФ. По рыночным ценам, если есть профицит, после поставок в дружественные страны. laughing Как то так.
    Санкций, убытков, Конституционных территорий РФ и извинений. Как то так. Потом поставки продукции РФ. По рыночным ценам, если есть профицит, после поставок в дружественные страны. laughing Как то так.