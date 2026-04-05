Йеменские хуситы пока не выступили против США, в приоритете удары по Израилю
Йеменские хуситы пока полноценно не вступили в войну против антииранской коалиции, на данный момент движение «Ансарулла» ведет боевые действия только против Израиля.
Пресс-служба движения сообщила, что накануне хуситы участвовали в совместном ракетном ударе по Израилю, запустив одну баллистическую ракету с разделяющейся головной частью и какое-то количество беспилотников. Удар был скоординированным, наносился одновременно «Ансаруллой», Ираном и ливанской «Хизбаллой».
На данный момент хуситы не воюют с США, ожидая команды из Тегерана. Если она поступит, что «парни в тапках» перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, полностью закрыв судоходство в Красном море. Но Иран пока медлит. С чем это связано, можно только догадываться, возможно, дают Трампу шанс отступить, сохранив лицо.
Если хуситы закроют проход из Красного моря в Аденский залив, это будет очень сильный удар по мировой экономике, поскольку короткий путь из Средиземного моря через Суэцкий канал перестанет работать и судам придется идти вокруг Африки. А это время и лишние деньги.
Ранее руководство «Ансаруллы» заявило, что полностью готово к вступлению в войну на стороне Ирана, решение об этом будет принято исходя из ситуации на Ближнем Востоке.
