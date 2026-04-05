Военные США уничтожили в Иране два своих поисково-спасательных самолёта HC-130J

Операция по спасению американского летчика со сбитого истребителя F-15E становится все более дорогостоящей. Дело в том, что во время ее проведения военные США уничтожили в Иране два своих поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King.

Об этом сообщает ряд ведущих американских газет.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором можно наблюдать обломки уничтоженных самолетов. Также на нем можно увидеть обломки вертолета, также принимавшего участие в операции по спасению пилота. Некоторые источники утверждают, что он был не единственным. Предполагается, что была уничтожена еще одна такая машина, но это не точно.

Даже без учета вертолета американские военные понесли серьезные убытки. Ведь каждый из двух уничтоженных поисково-спасательных самолетов оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Пока неизвестно, из-за чего они не смогли покинуть иранскую территорию.

Их решили уничтожить, чтобы они не достались иранцам. Нельзя было допустить, чтобы к ним в руки попали такие высокотехнологичные самолеты. Поэтому технику взорвали.

Их уничтожение не только причинило большой финансовый урон американским Вооруженным силам, но и очень сильно пошатнуло их репутацию.

Показанным на кадрах уничтоженным вертолетом был MH-6 Little Bird. Его обломки теперь лежат рядом с остатками дорогущих американских военных самолетов.



Операция по спасению экипажа истребителя F-15 началась сегодня ночью. Одного из летчиков удалось спасти.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +21
    Вчера, 15:41
    Однако… результативно по своим отработали good
    Остаётся пожелать новых «побед»…
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +15
      Вчера, 15:46
      Да уж, четверть миллиарда - это вам "не дули по карманам тыкать". Лучше бы военные США объяснили зачем они там вообще садились.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +18
        Вчера, 15:57
        У СШП огромный опыт таких операций вот например

        Операция «Орлиный коготь» (англ. Eagle Claw) была проведена 24 апреля 1980 года вооружёнными силами США на территории Ирана с целью спасения 53 заложников из посольства США в Тегеране.
        Для удачного выполнения операции было необходимо минимум четыре транспортных вертолёта. Из восьми вылетевших на задание один из-за возможной поломки лопасти рухнул в воду сразу после взлёта с авианосца, ещё один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. Только шесть вертолётов достигли первой временной базы (заброшенный британский аэродром) в пустыне.
        На одном из добравшихся до базы вертолётов обнаружились проблемы с гидравликой. При проведении дозаправки один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик, в последующем пожаре погибло восемь членов экипажа и обе машины, после чего было решено отменить операцию и покинуть территорию Ирана. По данным Ирана столкновение было спровоцировано пролетавшим рядом истребителем ВВС Ирана[3].

        В результате в пустыне были брошены все вертолёты (после чего они перешли к иранской армии
      2. Aken Звание
        Aken
        +4
        Вчера, 16:36
        Было бы дешевле пилота выкупить за наличные.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +6
          Вчера, 18:01
          Персы пацаны принципиальные, могли и не продать или продать, но по частям)))
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +7
      Вчера, 15:53
      Однако эти люди говорили, что хотят помочь народу Ирана. Наверно, эти литаки не входили в перечень средств помощи народу Ирана, раз их уничтожили. wassat
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Вчера, 16:17
        Цитата: Владислав_В
        Наверно, эти литаки не входили в перечень средств помощи народу Ирана, раз их уничтожили.

        Если янки говорит - помогу, это означает - помогу умереть.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Вчера, 16:31
      hi Дождёмся Пасхального ( католическое ) выступления рыжего Сатаны, твердящего что Господь благословил его на подвиги, которые ещё не наступили.
      Из некоторых источников приходит информация, что нынешняя команда бидэ( штаб Фашингтона ) уничтожает важные документы, чтобы избежать ответственности в будущих слушаниях в судах и конгрессе.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Вчера, 15:46
    У Ирана не смотря на успехи стоит остро вопрос что предложить США взамен ,чтобы его энергетическая генерация не превратилась в дрова.Трамп не останет.Куба например предложила освободить2000 заключённых .Трампу есть повод заявить ,я на Кубе победил.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +12
      Вчера, 15:56
      Цитата: tralflot1832
      У Ирана не смотря на успехи стоит остро вопрос что предложить США взамен
      Иран уже предложил, США должны выплатить репарации. Репарации будут взиматься за проход судов через пролив. Мы 2 года выносим энергетику Украины. Иран в 4 раза больше.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 16:19
      Цитата: tralflot1832
      Трамп не останет.Куба например предложила освободить2000 заключённых .

      Ну пусть тогда Иран, выпусти 2000 иврийцев.
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Вчера, 18:51
      Цитата: tralflot1832
      .Куба например предложила освободить2000 заключённых .Трампу есть повод заявить ,я на Кубе победил.
      Д. Трамп всеми силами пытается выслать заключённых латиносов (нелегалов) из сша - зачем Трампу ещё 2000 зэков из Кубы ?...
      what
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Вчера, 15:47
    Главное для них понты , а не результат.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 15:48
    Ну да, это не голливудским блогбастер, на земле, в реале, все сложнее, опаснее и дороже, естественно... soldier
  5. rytik32 Звание
    rytik32
    +9
    Вчера, 15:48
    Большие сомнения относительно того, что они сами сели на каменистую пустыню, а не их "приземлили" средства ПВО.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 15:48
    Дело в том, что во время ее проведения военные США уничтожили в Иране два своих поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King.

    Очень результативно "спасли" Скалолаза-летчика-истребителя. laughing Если... спасли....
    Экипаж 1 Геркулеса - 5 чел. Стоимость в базовой комплектации 75-80 млн. долларов. laughing
  7. topol717 Звание
    topol717
    +6
    Вчера, 15:53
    Куда делся экипаж этих самолетов?
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +4
      Вчера, 16:09
      Цитата: topol717
      Куда делся экипаж этих самолетов?

      Ну, дык... Видать не спасся...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Вчера, 17:30
        Взорвали, чтоб иранцам не достался..
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Вчера, 15:53
    Ну что тут скажешь, это талант. Специально захочешь такое сделать, ничего не получится. А тут хоп, спасая одного пилота угробили кучу воздушного флота.
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    +12
    Вчера, 16:06
    Молодцы америкашки. Надо им ещё своей подлодкой по Аврааму Линкольну отработать, чтобы не достался врагам.
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Вчера, 16:08
    Их решили уничтожить, чтобы они не достались иранцем.

    Очень мудрое и грамотное решение. Вот чёто над авианосцем нарастает угроза. Может его тоже, того... Ну, чтоб Ирану не достался....
  11. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +3
    Вчера, 16:09
    Ау, а где наши штатные нытики из серии "у нас всё плохо, вот посмотрите на них, как должно быть у правильных людей !!!" ? Вы куда подевались, подматрасники , по каким щелям затаились, куда (ну .... знаем мы куда wink ) языки свои позасовыали ?
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    +5
    Вчера, 16:10
    Их решили уничтожить, чтобы они не достались иранцем. Нельзя было допустить, чтобы к ним в руки попали такие высокотехнологичные самолеты. Поэтому технику взорвали.
    Их уничтожение не только причинило большой финансовый урон американским Вооруженным силам, но и очень сильно пошатнуло их репутацию.

    1. В ВВС США существуют специальные команды по эвакуации или уничтожению авиатехники, так что - "дело житейское".
    2. Класть с прибором они хотели "в/на финансовый урон" при выполнении задания, из любопытного - сколько добра ВВС США и Тиер1 спишут как "уничтоженное в бою", не удивлюсь, если эти машины окажутся упакованными ночниками, оптикой, оружием и электроникой общей массой, превышающей грузоподъемность.
    3. "сильно пошатнуло их репутацию" - это про иранцев.
    А армия, которая готова "своих не бросать" в количестве ДВА человека и ДВОЕ суток под "это дело" на территорию другого государства высадить спецназ, устроить аэродром, терять штурмовики и потом "на все деньги, чтобы не скучать" - спалить два самолета, перегрузившись на три - ну тут репутация "до небес", извините.
    feel
    PS. Вопрос только в том, кто будет про это кино снимать и кто будет в главных ролях. request
    В роли Трампа - будет Трамп, несомненно.
    laughing
    1. LuzinI Звание
      LuzinI
      +2
      Вчера, 16:27
      Показали кадры спасенного полковника. Похоже у американцев трудности с летным составом, который уже работает с перегрузкой - активные авианалеты являются основным оружием давления на Иран.
      Добраться до логова полковника было не так просто, поэтому пришлось долго утюжить окрестные горы, очищая путь группе эвакуации. Кроме того провели серьезную операцию по отвлечению внимания в другом месте, где и понесли потери в авиатехнике. Всему этому противостояли силы иранского ополчения со стрелковым оружием. Хотя на второй день могло подключиться подкрепление со средствами поражения транспортных средств американских десантников.
      По итогу скорее ничья, в которой обе стороны сохранили важные позиции.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +1
        Вчера, 17:50
        Добраться до логова полковника было не так просто, поэтому пришлось долго утюжить окрестные горы, очищая путь группе эвакуации. Кроме того провели серьезную операцию по отвлечению внимания в другом месте, где и понесли потери в авиатехнике.
        Судя по тому, что среди сожженных на земле упоминаются С-130 и ЛитлБерды, американцы сделали временный аэродром.
        Судя по мемуарам времен Афганистана это выглядит так:
        1. Выделенная команда парашютистов спасателей (PJ) ВВС вытащили одного пилота Ф15, второго - нет.
        2.Видимо, на уровне ОКСО получили приказ "гулять на все деньги": над предполагаемой ВВП закрывают небо и уничтожают все, что рядом.
        2.1. Спецкоманда ВВС - это отдельная группа. которую высаживают на землю, где они оценивают длину и состояние доступной земли, пригодность грунта (какими-то шупами бьют землю) для С130 - высадилась на предполагаемой точке ВВП и разметили ее, поставили "маячки".
        2.2. Рейнджеров высаживают с парашютами для "прикрытия периметра". Это критикуется, в Афганистане "даже капеллан прыгал с парашютом, зачем надо, можно же просто посадить С130".
        2.3. Высаживают на ВВП Дельту, С130 доставляют БК, топливо в каких-то мягких емкостях, ЛитлБерды 160 полка (в С130 по 2 ЛитлБерда отправляют) и дежурный С130 с двумя группами хирургов и двумя операционными.
        2.4. 160 полк на ЛитлБердах и Дельта начинают продолжать кошмарить все что рядом (в Афганистане доходило до кидания гранат и стрельбы из М16 пилотами ЛитлБердов).
        2.5. Видимо, пилот вышел на связь, его вытащили и эвакуировали.
        2.6. При сворачивании аэродрома неиспользованные БК. горючее и неисправная техника уничтожается (денЮх сжигают - страсть!).
        request
        Собственно, все.
        Ждем Трампа - он все lol расскажет, будет раздавать медали и фотографироваться со всеми.
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Вчера, 16:55
      В ВКС РФ тоже имеется специальные команды по поиску и спасению летчиков.
      Вспомните хотя бы спасение экипажа подполковника Пешкова.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        -1
        Вчера, 17:28
        В ВКС РФ тоже имеется специальные команды по поиску и спасению летчиков.
        Вспомните хотя бы спасение экипажа подполковника Пешкова.
        ИМХО, Файтербомбер писал о таких командах поиска и спасения - ПСС, они формируются "из состава подразделения, согласно приказа, л/с с парашютной подготовкой".
        В ВВС США это специальные подразделения (даже ВУС, ИМХО, отдельный), которые тренируются именно на поиск и спасение: найти, обезопасить периметр, медицина, эвакуация. И техника отдельная, модифицированный БлекХок.
        request
        В приказах по действиям ВВС отдельно момент поиска и спасения (кто, где и когда) выделяется, судя по мемуарной литературе времен Афганистана.
    3. бухач Звание
      бухач
      0
      Сегодня, 03:34
      3. "сильно пошатнуло их репутацию" - это про иранцев

      В каком месте?Впервые со времён Вьетнама страна оказывает серьёзное сопротивление агрессии США при явном неравенстве сил и средств а вы судите их как равных противников!Это не считая Израиля и прочих помощников!Могли бы лапки к верху и кто бы их обвинил?Многие ли решатся на такие жертвы и разрушения в борьбе за независимость?
  13. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Вчера, 16:11
    На фоте-вертолетный винт.
  14. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 16:12
    ❝ Каждый из двух уничтоженных поисково-спасательных самолётов оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Пока неизвестно, из-за чего они не смогли покинуть иранскую территорию ❞ —

    — Видимо, погода была нелётная ...
  15. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +3
    Вчера, 16:28
    Ну, я вот не очень понимаю, что значит "не смогли покинуть временную площадку" как пишут в некоторых сообщениях. А как они на нее попали? И каким образом их экипаж эвакуировали другие самолеты?
    Скорее всего иранцы не врут и самолеты просто сбило их ПВО.
    1. Alex013 Звание
      Alex013
      +1
      Вчера, 16:50
      Обломки/остатки ЛА лежат в одном месте, это не ПВО. Или подорвали на месте или с воздуха обстреляли. А кто это точно сделал, вопрос уже другой...
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Вчера, 17:03
        Цитата: Alex013
        Обломки/остатки ЛА лежат в одном месте, это не ПВО.

        Может их подбили и они рухнули разбившись уже на земле.
    2. Комментарий был удален.
  16. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Вчера, 16:45
    CENTCOM сообщил, что ВС США уничтожили два американских самолета, а именно один HC-130J и один MC-130J, а также два вертолета MH-6M из 160-го авиационного полка специального назначения, на территории Ирана.

    Эти машины получили существенные повреждения от обстрела из ПЗРК, стрелковым оружием, тяжелым вооружением и минометами во время операции по спасению экипажа F-15 Strike Eagle

    Летный состав и личный состав подразделения «Дельта» были успешно эвакуированы тремя самолетами MC-130J, а поврежденные машины были полностью уничтожены, чтобы они не достались иранцам.

    Таким образом, США косвенно подтвердили версию иранцев, что они подбили данные самолеты. Американцы лишь добили те борта, которые не могли взлететь из-за повреждений.
  17. Cartograf
    Cartograf
    -1
    Вчера, 17:16
    Что там про российские ВВС говорили??
  18. Cartograf
    Cartograf
    -6
    Вчера, 17:18
    Может нам РУССКИМ,юпора ислам принимать ?? У Имамов хоть стальные яйца есть. Наш то ВГК за своих дочек и внуков переживает за счёт смертей наший защитников
  19. olbop Звание
    olbop
    +1
    Вчера, 17:25
    Полностью в духе "Спасение рядового Райана". Ничего не жалко, даже с риском для жизни десятков других солдат.
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Вчера, 17:33
    ну правильно сделали что бы врагам не досталась их техника
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 17:53
    Цитата: роман66
    Взорвали, чтоб иранцам не достался..

    laughing Спасибо! ...Чуть колени не обжег! laughing
    Миссия не выполнима 77. В главной роли Трамп.
    1. Бурильщик Звание
      Бурильщик
      +2
      Вчера, 19:27
      Цитата: alexputnik17
      В главной роли Трамп

      Безруков lol
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 17:58
    Цитата: Wildcat
    PS. Вопрос только в том, кто будет про это кино снимать и кто будет в главных ролях

    Так это... Пролог уже есть: "Спасти рядового Райана". Сейчас Трамп сиквел снимает с собой в главной роли.... feel
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +2
      Вчера, 18:17
      Так это... Пролог уже есть: "Спасти рядового Райана". Сейчас Трамп сиквел снимает с собой в главной роли....
      Только не сам Трамп... пусть в роли Трампа будет Джонни Депп, в гриме, костюме и образе Джека Спэрроу!
      "Смекаешь?"
      laughing
  23. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -3
    Вчера, 18:25
    Да какой из "геркулеса" поисково-спасательный, итить-колотить! Высадить возможно группу ПСК, парашютным десантом, что кстати сразу обнаружение увеличит - на борт как принять, приземляться на грунт? Это вам не Руслан
  24. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 18:37
    Цитата: Wildcat
    пусть в роли Трампа будет Джонни Депп, в гриме, костюме и образе Джека Спэрроу!
    "Смекаешь?"

    yes laughing Ух. Да, точно. Драматично, эпично, реалистистично и масштабно! ...
    Но гримируем под Трампа, музыкальный ряд не меняем! Иначе Оскара не видать! laughing
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 19:36
    Цитата: Бурильщик
    Безруков

    Тогда уж Петров, он все равно, в каждой роли затычка. laughing
  26. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 20:26
    Новости смотрю... Иранцы, в ходе спасения амерами летчика-истребителя-полковника-Скалолаза, в ходе одной операции по его "спасению" сожгли одной только техники на 500 млн. долларов. laughing Сколько там амеров прикопали, тайна. Все равно 13. Дунканы Маклауды, блин. laughing Теперь даже не важно, лётчика "спасли" целиком или по частям.
    Ох, Трампушка, тебя СВОИ сожгут. Живьëм. Да. Вот. laughing
  27. alexleony Звание
    alexleony
    +2
    Вчера, 21:05
    Меня терзают смутные сомнения.А это точно они сами уничтожили?Или это попытка сделать хорошую мину при плохой игре?
  28. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 22:47
    Цитата: alexleony
    Меня терзают смутные сомнения.А это точно они сами уничтожили?
    По их мнению, да. Куда экипажи делись (10 чел.), туман войны. laughing
  29. Последний_Витязь
    Последний_Витязь
    0
    Вчера, 23:00
    Вот как должно выглядеть настоящее "своих не бросаем".
  30. BlackEyesKA Звание
    BlackEyesKA
    +1
    Вчера, 23:15
    У "рыжего" много ...