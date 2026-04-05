Военные США уничтожили в Иране два своих поисково-спасательных самолёта HC-130J

Операция по спасению американского летчика со сбитого истребителя F-15E становится все более дорогостоящей. Дело в том, что во время ее проведения военные США уничтожили в Иране два своих поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King.Об этом сообщает ряд ведущих американских газет.Кроме того, в сети появилось видео, на котором можно наблюдать обломки уничтоженных самолетов. Также на нем можно увидеть обломки вертолета, также принимавшего участие в операции по спасению пилота. Некоторые источники утверждают, что он был не единственным. Предполагается, что была уничтожена еще одна такая машина, но это не точно.Даже без учета вертолета американские военные понесли серьезные убытки. Ведь каждый из двух уничтоженных поисково-спасательных самолетов оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Пока неизвестно, из-за чего они не смогли покинуть иранскую территорию.Их решили уничтожить, чтобы они не достались иранцам. Нельзя было допустить, чтобы к ним в руки попали такие высокотехнологичные самолеты. Поэтому технику взорвали.Их уничтожение не только причинило большой финансовый урон американским Вооруженным силам, но и очень сильно пошатнуло их репутацию.Показанным на кадрах уничтоженным вертолетом был MH-6 Little Bird. Его обломки теперь лежат рядом с остатками дорогущих американских военных самолетов.Операция по спасению экипажа истребителя F-15 началась сегодня ночью. Одного из летчиков удалось спасти.

